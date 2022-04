Wall Street : Nasdaq et Dow Jones sous pression

(Boursier.com) — Wall Street fléchit ce lundi, plombé surtout par ses valeurs technologiques, le S&P 500 abandonnant 1,15% à 4.437 pts et le DJIA 0,49% à 34.550 pts. Le Nasdaq cède 1,77% à 13.467 pts. Le baril de brut WTI retombe de 4,2% à 94$. L'once d'or gagne 0,1% à 1.948$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises.

Sur le front économique aux États-Unis ce lundi, les opérateurs pourront suivre les derniers commentaires de plusieurs responsables de la Fed. Ainsi, Raphael Bostic, John Williams et Charles Evans s'exprimeront dans la journée, alors que la banque centrale américaine vient de lancer son cycle accéléré de resserrement monétaire afin de lutter contre l'inflation.

D'inflation il sera justement question dès demain mardi, avec l'indice des prix à la consommation aux USA pour le mois de mars 2022. Le consensus est logé à +1,1% en comparaison du mois antérieur et de +8,4% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie cette fois, le CPI est anticipé en hausse de 0,5% en comparaison du mois de février 2022 et de 6,6% en glissement annuel. Demain soir, les investisseurs suivront également la balance budgétaire du mois de mars.

La Fed devrait dévoiler deux hausses de taux d'un demi-point consécutives en mai et juin afin de contrer l'inflation, d'après les économistes sondés par Reuters, qui estiment par ailleurs à 40% la probabilité d'une récession aux États-Unis l'année prochaine. Alors que le chômage est tombé au plus bas historique, mais que l'inflation pointe au plus haut de 40 ans aux USA avec la flambée des prix de l'énergie, des matières premières et des denrées alimentaires, les observateurs jugent donc que la banque centrale américaine doit agir rapidement.

Selon cette enquête Reuters réalisée entre le 4 et le 8 avril auprès de plus de 100 économistes, le taux des fed funds serait donc porté à 1,25-1,50% à l'issue de la réunion monétaire de juin. L'écrasante majorité des économistes tablent sur une hausse de 50 points de base en mai et 56 d'entre eux sur un relèvement équivalent en juin. La Fed pourrait ensuite opter pour des hausses plus classiques d'un quart de point au second semestre, ce qui porterait possiblement, en fin d'année, le taux des fonds fédéraux à 2-2,25%.

Les risques sont toutefois réels, face à la rapidité du resserrement attendu. Les économistes estiment à 25% la probabilité d'une récession aux Etats-Unis d'ici un an et 40% à deux ans. Ils tablent par conséquent sur un net ralentissement ultérieur de la hausse des taux, en 2023, à 50 points de base au total sur l'année. L'inflation américaine ne devrait quant à elle pas revenir avant 2024 à l'objectif de 2%. Elle devrait avoir culminé à 7,9% au premier trimestre 2022 et atteindre 6,8% en moyenne sur l'ensemble de cette année. Le taux de chômage devrait quant à lui revenir à 3,5% l'an prochain en moyenne et rester stable en 2024, d'après ces spécialistes.

Les économistes ont enfin ajusté en baisse leurs prévisions de croissance, tablant sur une augmentation du PIB de 3,3% cette année et 2,2% en 2023.

Les valeurs

Goldman Sachs (+1%) a annoncé la finalisation de l'acquisition de NN Investment Partners auprès de NN Group N.V. pour 1,7 milliard d'euros. NN Investment Partners sera intégré à Goldman Sachs Asset Management, les plus de 900 employés de la société rejoignant la famille Goldman Sachs et les Pays-Bas devenant un site important dans les activités européennes de Goldman Sachs et un centre d'excellence pour la durabilité dans l'investissement sur les marchés publics. L'acquisition porte les actifs de Goldman Sachs sous supervision à environ 2.800 milliards de dollars et renforce sa position parmi les cinq premiers gestionnaires d'actifs actifs au monde avec des franchises de premier plan dans les domaines des titres à revenu fixe, des liquidités, des actions, des investissements alternatifs et de la gestion d'actifs d'assurance. Elle porte également les actifs sous supervision en Europe à plus de 600 milliards de dollars, conformément aux objectifs stratégiques de l'entreprise visant à développer ses activités européennes et à étendre sa portée mondiale.

Twitter (stable). Elon Musk a décidé de ne pas rejoindre le conseil d'administration de Twitter, a annoncé le directeur général du réseau social à l'oiseau bleu, Parag Agrawal, dans un tweet. Le board de Twitter et Agrawal avaient pourtant eu de nombreuses discussions à ce sujet. "Nous étions enthousiastes à l'idée de collaborer et conscients des risques", a ajouté le CEO du réseau social média dans un bref message. Ainsi, le conseil d'administration de Twitter avait offert un siège à l'homme le plus riche du monde, qui vient d'acquérir plus de 9% des actions. La nomination au board de Musk devait devenir officielle le 9 avril, mais le milliardaire a finalement préféré décliner l'offre. Agrawal ajoute que le groupe reste ouvert aux 'apports' de Musk. "Il y aura des distractions à venir, mais nos objectifs et priorités demeurent inchangés", assure le CEO, ajoutant que les décisions restent entre les mains de la direction de Twitter.

Amazon (-2%) demande la tenue d'un nouveau vote des employés d'un entrepôt new-yorkais ayant approuvé la création du premier syndicat de l'histoire du groupe. La direction de l'entreprise accuse l'organisation Amazon Labor Union d'avoir influencé le scrutin, relate Reuters.

Apple (-2%), le géant californien de Cupertino, a lancé la production de l'iPhone 13 en Inde, tentant là de diversifier ses sources d'approvisionnement.