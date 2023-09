Wall Street : Nasdaq et Dow Jones se reprennent un peu, la Fed temporise

(Boursier.com) — Wall Street s'est repris en légère hausse jeudi, le S&P 500 remontant de 0,59% à 4.299 pts, le Dow Jones regagnant 0,35% à 33.666 pts et le Nasdaq s'adjugeant 0,83% à 13.201 pts. Les opérateurs ont tenté quelques achats opportunistes après la lourde correction de ces derniers jours, malgré la perspective de taux durablement élevés et celle d'un potentiel 'shutdown' gouvernemental... Les chiffres moins solides que prévu du PIB pour le deuxième trimestre ont cependant constitué une relative bonne nouvelle pour les marchés, puisqu'ils laissent un peu plus de marge de manoeuvre à la Fed. Néanmoins, les données hebdomadaires des inscriptions au chômage montrent quant à elles la résistance persistante du marché américain du travail...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI redonne 1,5% à 92$ après sa flambée d'hier. L'indice dollar abandonne 0,2% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro campe sous les 1,06/$.

La troisième et dernière estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre 2023 a donc fait ressortir une croissance de 2,1%, contre un consensus de +2,3% et une progression de 2,1% pour l'évaluation antérieure... Les dépenses personnelles de consommation ont progressé quant à elles sur un rythme de 0,8%, contre 1,7% de consensus et 1,7% pour la lecture antérieure. L'indice des prix rattaché au PIB a augmenté sur un rythme de 1,7%, contre 2% de consensus et 2% pour l'estimation précédente.

Les inscriptions au chômage sont ressorties en légère hausse la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 23 septembre, des inscriptions au chômage en augmentation de 2.000, à 204.000. Le consensus était positionné à 215.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 211.000, en recul de 6.250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 16 septembre ressort à 1,670 million, en hausse de 12.000 sur sept jours (1,675 million de consensus).

L'indice des promesses de ventes de logements de la National Association of Realtors américaine pour le mois d'août 2023, annoncé jeudi, est ressorti en recul de 7,1% en comparaison du mois antérieur, contre -0,2% de consensus FactSet et +0,9% un mois auparavant.

Austan Goolsbee, le président de la Fed de Chicago, a par ailleurs semblé vouloir calmer (un peu) les marchés. Il a indiqué que si les taux longs poursuivaient leur progression, la banque centrale américaine pourrait intégrer le phénomène comme "une forme de resserrement monétaire"... Il a précisé par ailleurs dans son intervention du jour que "croire trop fermement au caractère inévitable d'un important arbitrage entre inflation et chômage s'accompagne d'un risque sérieux d'erreur politique à court terme"..."Nous devons être très prudents quant à l'indexation de la politique sur cette vision traditionnelle de ce que les nouvelles données sur la production et le marché du travail signifient pour les perspectives d'inflation", a ajouté le responsable. Il a estimé que l'inflation pourrait revenir sur les 2% sans récession, mais qu'il serait "parfaitement approprié" de discuter de changements quant à cet objectif de 2% d'inflation de la Fed une fois la poussée actuelle des prix résorbée...

Les valeurs

Jabil (+18,8% !), le sous-traitant américain de production électronique a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal, clos fin août 2023, des revenus totalisant 8,5 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 2,45$. Le consensus était de 2,32$ de bénéfice ajusté par action pour 8,54 milliards de dollars de revenus. Sur l'exercice, les revenus totalisent 34,7 milliards de dollars, pour un bpa ajusté de 8,63$. Pour son premier trimestre 2024, le groupe envisage des revenus allant de 8,5 à 9 milliards de dollars, ainsi qu'un bpa ajusté allant de 2,40 à 2,80$. Le consensus était de 2,33$ de bpa et 9,2 milliards de revenus sur cette période.

Peloton Interactive (+5,3%) a annoncé un accord de cinq ans avec Lululemon (stable), géant des vêtements de yoga. Les deux marques de fitness s'allient donc dans le cadre d'un partenariat. Peloton, ex-star des confinements durant la période covid avec ses équipements d'exercice, va devenir "le fournisseur exclusif de contenu de fitness digital" de Lululemon, alors que "Lulu" deviendra le principal partenaire de Peloton dans les vêtements de sport. Peloton développera tous les contenus du Lululemon Studio à partir du début d'année prochaine.

Micron (-4,4%), le concepteur américain de semi-conducteurs a annoncé hier soir des comptes trimestriels supérieurs aux attentes mais des prévisions mitigées. Le groupe actif dans les produits de mémoire et stockage a fait état d'une perte ajustée par action moins lourde qu'attendu à 1,07$. Les revenus, de 4,01 milliards de dollars, ont dépassé les estimations de Wall Street qui étaient de 3,9 milliards de dollars. Les prévisions de résultats pour le premier trimestre fiscal juste entamé vont de 1 à 1,14$ de perte par action. Les revenus ajustés sont attendus à 4,4 milliards de dollars, plus ou 200 millions de dollars, sur le trimestre entamé, ce qui dépasserait le consensus. En revanche, le déficit trimestriel est attendu plus important que prévu.

Les opérateurs surveillaient également les perspectives du groupe sur le marché de l'intelligence artificielle, qui ne semblent pas aussi monumentales que celles d'un Nvidia - avec qui Micron travaille pour qualifier ses dernières puces de mémoire à large bande passante destinées à être utilisées dans les produits Nvidia.

CarMax (-13,4%), le géant américain de la distribution de véhicules d'occasion est retombé suite à la publication de résultats trimestriels sous pression. Pour son deuxième trimestre fiscal 2024, clos fin août 2023, le groupe a affiché des revenus de 7,1 milliards de dollars en forte baisse de 13,1% en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice net dilué par action a reculé à 75 cents, contre 79 cents un an plus tôt, à la même période. Le consensus était de 78 cents de bpa pour 7,03 milliards de revenus. Le groupe souffre donc de la moindre demande en voitures d'occasion. Le bénéfice net s'affiche en retrait à 119 millions de dollars environ, contre 126 millions de dollars un an avant. Alors que le groupe avait mis en pause ses rachats d'actions sur le troisième trimestre, l'an dernier, il prévoit cette fois de reprendre ses rachats de titres pour le troisième trimestre fiscal de cette année.

Accenture (-4,3%), le géant du consulting a trébuché sur des perspectives inférieures aux attentes de marché... Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice par action de 2,71$ et des revenus de 16 milliards de dollars, contre respectivement 2,66$ et 16,07 milliards de dollars de consensus de marché. Le géant IT signale par ailleurs que l'inflation et les pressions de taux d'intérêt devraient peser sur les perspectives. Pour le premier trimestre fiscal 2024, le groupe anticipe désormais des revenus allant de 15,85 à 16,45 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 16,4 milliards. Sur l'exercice 2024 dans son ensemble, Accenture prévoit un bénéfice ajusté par action allant de 11,97$ à 12,32$, à comparer à un consensus de 12,4$ environ. La croissance à devises comparables est attendue entre 2 et 5%, elle aussi décevante...

GameStop (-1,8%) repasse dans le rouge, alors que le détaillant américain en jeux vidéo a pourtant annoncé la nomination de l'homme d'affaires Ryan Cohen en tant que directeur général. L'investisseur renforce ainsi son contrôle du groupe dont il a déjà bien engagé le redressement. Cohen est le principal actionnaire individuel du groupe. Il était déjà président de son conseil d'administration. Rappelons que la période 'meme stock' de GameStop avait justement coïncidé avec la montée au capital de Cohen, qui conserve une certaine aura auprès des petits actionnaires américains.

Apple (+0,1%). OpenAI, le concepteur de ChatGPT, serait en discussions avancées avec l'ancien designer vedette d'Apple, Jony Ive, et Masayoshi Son de SoftBank, en vue d'une alliance visant à créer "l'iPhone de l'intelligence artificielle". C'est du moins ce que croit savoir le Financial Times, évoquant un potentiel financement de plus d'un milliard de dollars du conglomérat japonais à l'appui du projet. Sam Altman, le patron et cofondateur d'OpenAI, aurait fait appel à la société LoveFrom d'Ive pour développer le premier appareil grand public du créateur de ChatGPT. Le FT fait état de discussions sérieuses, aucun accord n'ayant toutefois pour l'heure été conclu. Il pourrait s'écouler plusieurs mois avant qu'une alliance ne soit formellement annoncée, d'après le FT.