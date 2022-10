Wall Street : Nasdaq et Dow Jones s'enflamment encore !

(Boursier.com) — La cote américaine semble vouloir rééditer ce jour sa performance de la veille. Il faut dire que le premier test des résultats bancaires à Wall Street s'est révélé concluant vendredi et hier lundi, avec notamment de 'bons comptes' de JP Morgan Chase et Bank of America. La cote US s'était même envolée hier lundi, soutenue par ailleurs par les développements au Royaume-Uni, les indices boursiers ayant pris ainsi appui sur des supports notables. Le Dow Jones a grimpé hier de 1,86% et le Nasdaq de 3,43%. Avant bourse ce jour, le S&P 500 gagne encore 1,9%, le Dow Jones 1,7% et le Nasdaq 2,2% ! La tendance semble donc se confirmer, avant de nouveaux résultats majeurs d'entreprises cotées.

La cote américaine avait précédemment connu une fin de semaine éprouvante vendredi avec une chute de 1,34% du Dow Jones et un plongeon de 3,08% du Nasdaq Composite, avec les chiffres décevants de l'inflation, qui reste logée au plus haut de 40 ans hors alimentaire et énergie.

La tendance depuis est donc au rebond technique ou aux achats jugés à bon compte, après la purge brutale des derniers mois ayant frappé surtout les valeurs technologiques de la cote. Justement, la semaine va s'avérer intéressante, puisque plusieurs grands noms 'tech' de la place vont publier leurs derniers résultats financiers trimestriels. L'occasion peut-être de remettre les pendules à l'heure... Netflix, Tesla ou IBM comptent ainsi parmi les publications attendues cette semaine, alors que les colosses Alphabet, Amazon, Microsoft et Apple dévoileront quant à eux leurs chiffres la semaine prochaine.

Concernant les annonces majeures de la semaine, Tesla a cédé près de la moitié de sa valeur à Wall Street, depuis les pics historiques inscrits début novembre 2021. Le titre chute de près de 45% cette année. Netflix a été encore plus malmené avec une sanction de 59% cette année, après ses pertes d'abonnés inattendues et en attendant d'observer l'impact de son changement de stratégie au profit d'abonnements associés à des publicités. IBM, enfin, résiste mieux avec une baisse de 11% depuis le début de l'année, mais le titre dépasse à peine ses niveaux du début de l'année 2010 !

Le rythme des publications financières trimestrielles à Wall Street va grandement s'accélérer cette semaine. Ce mardi, Johnson & Johnson, Hasbro, State Street, JB Hunt, Albertsons et Lockheed Martin publient avant l'ouverture, tandis que Mueller Industries, Netflix, Omnicom, United Airlines, First Horizon et Intuitive Surgical dévoilent leurs chiffres après la clôture des marchés américains. Mercredi, la journée sera particulièrement chargée, avec surtout Tesla (après bourse), Procter & Gamble (pré-séance), Abbott Laboratories (avant bourse), ASML, Elevance Health, IBM (après bourse), Prologis, Lam Research, The Travelers Co, M&T Bank, Nasdaq Inc, Las Vegas Sands, Baker Hughes et Alcoa.

Jeudi, les festivités se poursuivent avec pour invités Danaher, Philip Morris, Union Pacific, AT&T, Marsh & McLennan, Blackstone, CSX, Freeport-McMoran, Dow Inc, Nucor, Snap Inc ou Fifth Third Bancorp. Vendredi, Verizon, American Express, Goldman Sachs, Schlumberger, HCA Healthcare, Interpublic, Regions Financial et Huntington Bancshares seront de la partie.

Dans l'actualité économique américaine cette semaine, les chiffres de la production industrielle et l'indice du marché immobilier seront annoncés ce mardi, alors que les mises en chantier de logements et permis de construire seront connus demain mercredi. Le Livre Beige économique de la Fed est attendu mercredi soir. Jeudi, les opérateurs suivront les inscriptions au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les reventes de logements existants et l'indice des indicateurs avancés.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI se stabilise ce mardi à 84,6$. L'once d'or consolide de 0,1% à 1.661$. L'indice dollar s'affiche stable face à un panier de devises.

La Banque d'Angleterre a jugé ce mardi "inexacte" l'information du Financial Times selon laquelle la BoE pourrait reporter le début de son programme de cessions d'obligations d'Etat britanniques. Le FT a rapporté que des responsables de la BoE jugeaient nécessaire de repousser les premières ventes de titres destinées à réduire son portefeuille de 838 milliards de livres d'emprunts souverains britanniques ("gilts"), prévues le 31 octobre. Le report aurait pour but de favoriser une plus grande stabilité sur les marchés obligataires à la suite du fiasco du "mini-budget" gouvernemental.

Les valeurs

Johnson & Johnson, le géant pharmaceutique et médical américain, a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos, mais abaisse dans le même temps légèrement sa guidance annuelle de revenus. La compagnie table désormais sur des ventes 2022 allant de 93 à 93,5 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure logée entre 93,3 à 94,3 milliards. Pour le trimestre écoulé, J&J a réalisé des revenus de 23,8 milliards de dollars, en augmentation de 1,9% en glissement annuel, avec une croissance opérationnelle de 8,1%. Le bénéfice trimestriel par action, de 1,68$, s'est apprécié de 23%, tandis que le bénéfice ajusté par action a régressé de 2% à 2,55$. Le consensus était de 2,48$ de bpa ajusté et 23,3 milliards de revenus. Le bénéfice net a grimpé de 22% à 4,46 milliards de dollars, alors que le bénéfice ajusté a décliné de 3% à 6,78 milliards. Notons enfin que le groupe maintient les milieux de fourchettes de ses guidances 2022 de croissance opérationnelle ajustée et de bénéfice ajusté par action.

Hasbro a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice pratiquement divisé par deux, avec l'impact de l'inflation. Le fabricant de jouets a dégagé un bénéfice net trimestriel de 129 millions de dollars soit 93 cents par action, contre 235 millions de dollars et 1,83$ par titre un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,42$, contre 1,52$ de consensus FactSet. Les revenus ont trébuché de 15% à 1,68 milliard de dollars, contre 1,97 milliard de dollars un an plus tôt. L'activité ressort toutefois en ligne avec les anticipations des analystes de la place. Hasbro confirme sa guidance annuelle de revenus "stables ou en légère baisse" à devises constantes, et d'une augmentation de 50 points de base de la marge opérationnelle ajustée à 16%.

Lockheed Martin, le contractant américain de défense, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des résultats dépassant les attentes de marché, aidé par son unité aéronautique et en particulier le F-35. Le groupe du Maryland a annoncé sur la période close un bénéfice par action de 6,71$ à comparer à un consensus de 6,67$. Les ventes du segment aéronautique ont progressé de 7,6% à 7,1 milliards. Les ventes totales ont été de 16,6 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 1,8 milliard. Le cash flow des opérations a été de 3,1 milliards et le free cash flow de 2,7 milliards. Le groupe maintient sa guidance annuelle de revenus de 65,25 milliards de dollars, malgré les questions de supply chain. Le groupe avait abaissé cette projection en juillet. Lockheed a renforcé son autorisation de rachat d'actions de 14 milliards de dollars. Le dividende trimestriel est majoré de 7% à 3$ par titre.

Goldman Sachs grimpe avant bourse à Wall Street, la banque d'affaires new-yorkaise ayant dépassé le consensus de profits et annoncé des plans de restructurations. GS a affiché sur le trimestre clos un bénéfice net de 2,96 milliards de dollars soit 8,25$ par titre, contre 5,28 milliards de dollars un an avant. Les revenus se sont tassés à 11,98 milliards de dollars, contre 13,61 milliards un an auparavant. Le consensus était de 7,75$ de bpa et 11,42 milliards de revenus selon FactSet. La banque a aussi confirmé son intention de se réorganiser autour de trois segments, fusionnant banque d'investissement et trading, la deuxième unité étant consacrée à la gestion d'actifs et de fortune et la troisième à la 'banque mondiale'.

Intel, le géant américain des microprocesseurs, anticiperait une introduction en bourse de sa filiale Mobileye dédiée à la conduite autonome sur la base d'une valorisation de moins de 20 milliards de dollars, croit savoir le Wall Street Journal, citant des personnes familières de la question. Il s'agit d'une nette révision en baisse, puisque le groupe californien de Santa Clara envisageait auparavant une valorisation d'environ 50 milliards de dollars pour Mobileye, firme israélienne développant des systèmes anti-collisions et d'assistance à la conduite automobile.

Microsoft, le colosse software américain, aurait licencié cette semaine près de 1.000 salariés dans plusieurs de ses divisions, indique Axios, citant une source proche de la question. Ces actions représentent moins de 1% des effectifs totaux du groupe.

Boeing. L'administration fédérale américaine de l'aviation a précisé au groupe aéronautique que certains documents majeurs soumis dans le cadre de l'examen de certification du 737 MAX 7 étaient incomplets et que d'autres devaient être révisés, d'après un document consulté par l'agence Reuters.