Wall Street : Nasdaq et Dow Jones replongent avec l'inflation !

(Boursier.com) — La cote américaine creuse ses pertes ce vendredi, après avoir pris connaissance de chiffres préoccupants de l'inflation pour le mois de janvier, qui pourraient inciter la Fed à une politique encore plus dure. Les commentaires de Jefferson et Mester de la banque centrale américaine ne rassurent pas non plus... Le S&P 500 décroche de 1,67% à 3.945 pts, le Dow Jones de 1,47% à 32.667 pts et le Nasdaq de 2,17% à 11.338 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,6% à 75$. L'once d'or rend 0,5% à 1.817$. L'indice dollar gagne 0,6% face à un panier de devises de référence.

Les revenus personnels des ménages américains pour le mois de janvier ont augmenté de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de 0,9%, tandis que les dépenses personnelles de consommation se sont appréciées de 1,8% contre 1,3% de consensus FactSet. Mais les marchés surveillaient surtout ce jour l'indice des prix 'core PCE' rattaché aux dépenses des ménages. Cet indicateur, hors alimentation et énergie, ressort en augmentation de 0,6% par rapport au mois précédent contre 0,4% de consensus, soit une augmentation de 4,7% en glissement annuel contre 4,3% attendu. Il s'agit donc d'une nouvelle lecture décevante concernant l'inflation américaine.

Un mois avant, en décembre, l'indice de prix 'core PCE' avait grimpé de 0,4% par rapport à novembre, soit un gain de 4,6% sur un an (lectures révisées en hausse). Malgré l'ajustement en hausse des chiffres de décembre, ceux de janvier indiquent une accélération de l'inflation des prix à la consommation.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan a été révisé à 67 pour le mois de février 2023, contre 66,4 de consensus FactSet et 66,4 également pour la lecture préliminaire.

Les ventes de logements neufs aux États-Unis pour le mois de janvier 2023 sont ressorties sur un rythme de 670.000 unités, contre 618.000 de consensus FactSet et 625.000 un mois plus tôt (lecture révisée en hausse).

Philip Jefferson, Loretta Mester et Susan Collins de la Fed s'expriment durant la journée. Jefferson indique que la Fed répond à l'inflation rapidement et avec fermeté, afin de préserver sa crédibilité et d'ancrer le repli de l'inflation. Le membre du conseil des gouverneurs ajoute que la croissance des salaires est encore trop élevée pour le retour vers l'objectif des 2% d'inflation. Les perspectives d'inflation dans les services non-immobiliers dépendront selon lui du rééquilibrage de la demande d'emploi et de l'offre. Pour l'heure, ce déséquilibre suggère que la haute inflation ne pourra redescendre que lentement. Jefferson précise que la situation actuelle est différente des précédents combats contre l'inflation, et que l'argument que les banquiers centraux doivent accepter le coût de la désinflation fait sens. Il estime que la crédibilité actuelle de la Fed est plus élevée désormais que durant les années 60 ou 70...

Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland, indique pour sa part que la Fed doit en faire un peu plus encore pour lutter contre l'inflation. Elle espère que l'inflation puisse être maîtrisée sans provoquer de récession, mais ajoute que les risques liés à l'inflation restent orientés à la hausse. Dans une interview accordée à Bloomberg, Mester constate que les lectures d'inflation ne sont toujours pas au niveau voulu. Elle juge que le rapport du jour concernant l'inflation 'core PCE' montre bien que la Fed doit en faire un peu plus pour s'assurer que cette inflation revienne vers l'objectif. Mester n'a pas commenté le prochain mouvement de la Fed, même si elle n'avait précédemment pas exclu un geste de 50 points de base. Plutôt que d'en dire plus sur ses anticipations pour la prochaine réunion, elle préfère souligner que le taux terminal, ou le niveau du 'pic des taux', importe plus. Dans une interview antérieure accordée à CNBC, Mester avait mentionné son soutien à un taux final "quelque part au-dessus des 5%" plus tard cette année, qui devrait être conservé un certain temps.

Jamie Dimon, l'emblématique patron de JP Morgan Chase, n'exclut pas l'hypothèse de taux à 6% aux États-Unis, alors que l'inflation reste pressante. Interrogé par CNBC, le leader de JP Morgan pense que la Fed devrait probablement faire une pause sur les taux à un peu plus de 5%, alors que la fourchette actuelle du taux des 'fed funds' va de 4,5 à 4,75%. Néanmoins, le dirigeant dit suspecter que les taux puissent aller encore plus haut pour atteindre 6%. Ce niveau irait donc assez nettement au-delà de l'hypothèse actuelle de taux terminal de la banque centrale américaine, qui se situerait plutôt dans une fourchette de 5,25 à 5,5%.

Les valeurs

Block (+1%), ex-Square, le spécialiste du paiement mobile et électronique, dirigé par Jack Dorsey, résiste à Wall Street. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a publié un bénéfice ajusté par action de 22 cents, pourtant inférieur au consensus qui était de 30 cents. Les revenus totaux ont atteint quant à eux 4,65 milliards de dollars, contre 4,61 milliards de consensus. La progression de Cash App, le service de paiement mobile développé par le groupe, a soutenu les résultats. Block a affiché une marge brute de 1,66 milliard de dollars sur le trimestre, soit une croissance de 40%, dépassant les attentes. La perte nette non-ajustée a été de 114 millions de dollars soit 19 cents par titre. Cash App a amélioré sa marge brute de 64% à 848 millions de dollars sur le trimestre.

Booking Holdings (+1%) a affiché des résultats supérieurs aux attentes et des revenus record en 2022, avec la reprise des voyages. Les réservations brutes, qui incluent tous les services de voyage réservés par les clients nets des annulations, ont grimpé à 27,3 milliards de dollars au quatrième trimestre. Les analystes anticipaient un niveau de 26,2 milliards de dollars. Les nuitées réservées, qui reflètent la plus grande catégorie de services de voyage chez Booking, ont été de 211 millions sur le trimestre clos, en ligne avec les attentes. Le bénéfice net trimestriel a été de 1,23 milliard de dollars soit 31,92$ par titre, contre 618 millions de dollars un an plus tôt. Le bpa ajusté a été de 24,74$, contre environ 22$ de consensus. Les revenus trimestriels ont atteint 4 milliards de dollars, contre 3 milliards un an avant.

Warner Bros. Discovery (+1%) a dévoilé pour le quatrième trimestre un Ebitda ajusté de 2,6 milliards de dollars, en ligne avec le consensus FactSet. Les revenus ont en revanche déçu, s'établissant à 11 milliards de dollars contre 11,2 milliards de consensus. La perte ajustée par action ressort plus lourde qu'attendu. Le nombre total d'abonnés DTC a augmenté de 1,1 million, mais le consensus se situait à 1,6 million. Le géant des médias vise 3,5 milliards de dollars de synergies et d'économies de coûts au cours des deux prochaines années, dont 750 millions de dollars en 2022 et 2 milliards de dollars en 2023. Sur le trimestre clos fin décembre, le groupe affiche une perte nette de de 2,1 milliards, après un déficit de 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre.

Adobe (-8%) chute à Wall Street, l'agence Bloomberg croyant savoir que le Département américain de Justice s'apprêterait à bloquer son projet d'acquisition de Figma pour 20 milliards de dollars. L'agence précise que le DoJ préparerait une action antitrust pour bloquer ce rachat de l'éditeur de graphiques et prototypes de design. L'agence cite des sources familières de la question, selon lesquelles le procès antitrust pourrait être confirmé dès le mois prochain. Adobe a indiqué pour sa part que ses segments d'activité étaient différents de ceux de Figma, concentré sur les designs interactifs. Le groupe se dit engagé par ailleurs dans des discussions constructives avec les régulateurs à travers le monde. Adobe entend ainsi toujours boucler l'opération cette année...

Autodesk (-11%), l'éditeur software américain connu pour son produit AutoCAD, décroche à Wall Street, alors que ses revenus et profits du quatrième trimestre fiscal ont pourtant dépassé les attentes de marché. Sur la période, le bénéfice ajusté par action a été de 1,86$, contre 1,81$ de consensus et 1,5$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 1,32 milliard de dollars, contre 1,21 milliard un an avant. La société a affiché un bénéfice net du quatrième trimestre de 293 millions de dollars, 1,35$ par action, contre 89 millions de dollars un an auparavant. Néanmoins, les perspectives sont jugées décevantes, alors que le groupe livre notamment une guidance du premier trimestre inférieure aux anticipations. Autodesk prévoit un bénéfice de 1,50 à 1,56$ par action pour des revenus de 1,26 à 1,28 milliard de dollars pour le premier trimestre.

Beyond Meat (+25%), star déchue de Wall Street et leader des substituts de viande à base de plantes, s'enflamme en bourse. Le groupe a réalisé au quatrième trimestre des revenus proches de 80 millions de dollars, à comparer à un consensus de marché de 76 millions de dollars. Les ventes domestiques américaines ont également dépassé les attentes de marché. Ethan Brown, le CEO de l'affaire, juge que Beyond Meat fait de solides progrès dans sa transition vers un modèle de croissance soutenable. Quoi qu'il en soit, les revenus trimestriels ont tout de même chuté de 21%, ce qui n'est pas vraiment la définition du terme de croissance. Le groupe envisage désormais, pour l'exercice entamé, des revenus allant de 375 à 415 millions de dollars, entourant le consensus des analystes. Sur le trimestre clos, la perte ajustée d'Ebitda ressort à 56 millions de dollars et le groupe continue de griller du cash à un rythme soutenu. Les réserves de cash en fin de période étaient de 310 millions de dollars.

Boeing trébuche de 4% à Wall Street, pénalisé par l'annonce de l'arrêt des livraisons de Dreamliner en raison d'un problème de documentation lié à un composant du fuselage. Boeing a déclaré jeudi avoir "découvert une erreur d'analyse de notre fournisseur liée à la cloison de pression avant du 787", entraînant une pause dans les livraisons. Et ce seulement quelques mois après leur reprise en août. L'avionneur a découvert le problème dans les documents de certification fournis à la 'Federal Aviation Administration' et en a informé l'organisme de réglementation. Le composant agit comme une barrière entre la cabine intérieure pressurisée et le radôme. Il a été fourni par Spirit AeroSystems, qui a déclaré qu'il était trop tôt pour affirmer qu'il avait commis "l'erreur d'analyse".