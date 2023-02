Wall Street : Nasdaq et Dow Jones remontent (un peu), Tesla accélère !

(Boursier.com) — Wall Street a repris de la hauteur lundi, après sa lourde correction de la fin de semaine dernière (-1,7% sur le Nasdaq et -1% pour le DJIA). Le S&P 500 reprend 0,31% à 3.982 pts désormais, le Dow Jones monte de 0,22% à 32.889 pts et le Nasdaq s'adjuge 0,63% à 11.466 pts. Le baril de brut WTI cède 0,6% à 76$. L'indice dollar recule de 0,5% face à un panier de devises. Les marchés semblent donc vouloir récupérer rapidement, après avoir sanctionné en fin de semaine dernière des chiffres toujours trop élevés de l'inflation américaine (indice des prix 'core PCE' des dépenses des ménages en janvier), qui devraient pousser la Fed à maintenir ses taux 'plus haut, plus longtemps'...

Parmi les derniers indicateurs US, les commandes de biens durables aux USA pour le mois de janvier 2023 ont reculé de 4,5% en comparaison du mois antérieur, contre -3,5% de consensus FactSet, et après une forte hausse de 5,6% en décembre. Hors transport, ces commandes de biens durables ressortent en augmentation de 0,7% en comparaison du mois précédent, alors qu'elles étaient attendues stables.

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour février s'est affiché à -13,5, contre un consensus FactSet de -9,5. Il signale donc une nette contraction de l'activité manufacturière dans la région...

L'indice des promesses de ventes de logements aux États-Unis mesuré par la National Association of Realtors pour le mois de janvier 2023 s'est en revanche établi en hausse de 8,1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +1% et après une progression révisée à 1,1% pour le mois précédent.

La journée a aussi été marquée par de nouveaux commentaires de Philip Jefferson, gouverneur de la Fed, qui se refuse à relever l'objectif d'inflation de 2% de la Fed et confirme l'engagement de la banque centrale américaine a ramener les prix sur ces niveaux... Relever l'objectif d'inflation pourrait selon lui "affecter la crédibilité de la Fed". Il a noté que les perspectives d'inflation des services non-immobiliers demeuraient incertaines, tandis que l'inflation des biens ralentit quant à elle... L'inflation immobilière devrait aussi ralentir d'après lui. Enfin, Jefferson note que la "compensation du travail a commencé à décélérer"...

Mardi, le programme économique demeure chargé avec la balance du commerce international de biens, les stocks de grossistes, l'indice S&P Case-Shiller des prix des maisons et l'indicateur FHFA, l'indice PMI de Chicago, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond.

Mercredi, les opérateurs suivront l'indice PMI manufacturier final américain, l'ISM manufacturier, les dépenses de construction et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques.

Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les chiffres de la productivité trimestrielle non-agricole sont attendus... Vendredi, enfin, l'indice PMI composite final américain et l'ISM des services seront communiqués, tandis que Raphael Bostic et Thomas Barkin de la Fed interviendront.

Concernant les entreprises cotées à Wall Street, Target, Monster Beverage, Sempra, AutoZone, Agilent, Ross Stores, HP Inc, Rivian, First Solar et JM Smucker, publient mardi.

Salesforce, Lowe's, Snowflake, Dollar Tree, Nio Inc, Liberty Media ou Plug Power, dévoileront leurs comptes mercredi. Broadcom, Costco, Anheuser-Busch, Marvell Technology, Kroger, Dell Technologies, Hormel Foods, Hewlett Packard Enterprise, Zscaler, Best Buy, Cooper Companies, Macy's ou Bilibili, seront de la partie jeudi...

Les valeurs

Tesla (+5,4%). L'usine allemande du groupe d'Elon Musk, la gigafactory de Berlin-Brandenburg, produit désormais 4.000 véhicules par semaine, soit un quadruplement en comparaison du mois de mai, période à laquelle Musk avait qualifié le site de "gigantesque four à fric". Ainsi, le site berlinois a atteint son objectif de production trois semaines plus tôt qu'espéré, indique Reuters. Sur cette nouvelle base, le site allemand afficherait une production annuelle de plus de 200.000 véhicules, alors que la capacité maximale prévue est de 10.000 voitures par semaine soit environ 500.000 par an. Tesla a également commencé à assembler des batteries en Allemagne qui seront bientôt utilisées dans les véhicules produits dans l'usine, mais le groupe texan a indiqué qu'il concentrerait la production de cellules aux États-Unis du fait des incitations de la loi sur la réduction de l'inflation.

Aussi et surtout, Tesla doit informer les marchés de sa stratégie ce mercredi à l'occasion de sa très attendue journée des investisseurs. Tesla , lors de cette journée investisseurs tant attendue du 1er mars, présentera sa troisième version du 'Master Plan' d'Elon Musk. Le constructeur de voitures électriques décrira "la voie vers un avenir énergétique entièrement durable pour la Terre". Tesla a déjà précisé que ses plans d'expansion et sa plateforme de nouvelle génération pour les véhicules moins chers seraient à l'ordre du jour.

Li Auto (+0,3%), le constructeur chinois de véhicules électriques progresse après sa publication trimestrielle. Le groupe prévoit de livrer entre 52.000 et 55.000 véhicules sur son premier trimestre, ce qui traduirait une croissance de 64% à 73% en glissement annuel. Sur le quatrième trimestre fiscal, les revenus totaux représentent l'équivalent de 2,56 milliards de dollars, alors que les livraisons unitaires se chiffrent à 46.319 voitures. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé des revenus équivalents à 6,6 milliards de dollars, avec 133.246 véhicules livrés. La croissance des volumes atteint 31,5% sur le quatrième trimestre et 47,2% sur l'exercice. Les ventes de véhicules atteignent 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, en progression de 66%, mais la marge se tasse à 20% contre 22,3% un an plus tôt. Il s'agit tout de même d'une performance, puisque cette marge sur véhicule avait régressé à 12% au troisième trimestre 2022. La perte des opérations du quatrième trimestre se situe à 19,4 millions de dollars, mais le bénéfice ajusté des opérations atteint 82,5 millions de dollars. Le bénéfice net ressort à 38,5 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une perte sur le trimestre antérieur. Le bénéfice net non-GAAP se chiffre à 140 millions de dollars, en croissance de 41% en glissement annuel. Mieux encore, le free cash flow est positif de 472 millions de dollars sur le dernier trimestre 2022, deux fois plus élevé que l'année précédente.

Berkshire Hathaway (stable), la firme d'investissement de Warren Buffett, a publié ses comptes... L'oracle d'Omaha en a profité pour confirmer sa confiance durable dans l'économie américaine, qui a fait le succès de Berkshire durant plus d'un demi-siècle. Buffett a demandé aux investisseurs de se concentrer sur le long terme plutôt que sur les facteurs adverses actuels tels que l'inflation. L'investisseur légendaire a aussi défendu les rachats d'actions de Berkshire, chiffrés à 7,9 milliards de dollars en 2022, signalant sa confiance dans une sous-évaluation du groupe, à l'heure où Washington se montre assez critique vis-à-vis de cette pratique. Sur l'exercice clos, Berkshire a dégagé un bénéfice opérationnel record de près de 31 milliards de dollars, une "bonne année" pour Buffett, malgré les challenges auxquels certaines activités ont été confrontées. La perte nette de l'exercice ressort à 22,8 milliards de dollars, contre un gain de près de 90 milliards de dollars un an plus tôt. La perte nette s'explique par le fort recul en 2022 de certaines participations, Apple notamment, mais cette baisse de la valeur du portefeuille n'est que la conséquence de la correction générale des marchés l'an dernier. Buffett juge le bénéfice net volatil et préfère la mesure opérationnelle, représentative des activités.

Berkshire a déboursé 11,5 milliards de dollars en octobre pour s'offrir Alleghany, groupe d'assurance et de gestion d'actifs, mais parvient à terminer l'exercice 2022 avec près de 129 milliards de dollars de cash, suite notamment aux ventes d'actions TSMC (Taiwan Semi).

Pfizer (-2,3%) serait en discussions en vue du rachat de Seagen (+10,4%) pour un montant probablement supérieur à 30 milliards de dollars, selon les sources du Wall Street Journal... Le WSJ évoque des négociations préliminaires, citant des personnes familières de la question. Seagen capitalise déjà plus de 30 milliards de dollars sur le Nasdaq, ce qui signifie que l'offre éventuelle présenterait une prime, mais pas forcément très importante. Rappelons que la biotech américaine Seagen, spécialisée dans les traitements du cancer, avait mené l'an dernier des discussions avancées avec Merck & Co (-0,5%) en vue d'une opération de 40 milliards de dollars ou plus, comme l'avait indiqué le Wall Street Journal à l'époque. Seagen et Merck n'étaient finalement pas parvenus à trouver un accord.

Manchester United (-9,2%). Alors que la famille Glazer voudrait obtenir 6 à 7 milliards de dollars pour ManU, Lex, service financier du Financial Times, évalue plutôt la valeur du club à seulement 1,6 milliard de dollars ! Citant ses propres calculs, le FT rapporte que la valeur d'entreprise actuelle de 4,5 milliards de dollars - sur la base des cours de vendredi en clôture - ne peut être justifiée que par une croissance "infaisable" du chiffres d'affaires et des résultats, à ne pas confondre avec les attentes de croissance "raisonnables" que Lex applique pour obtenir sa valorisation de 1,6 milliard de dollars. Néanmoins, un spécialiste académique a indiqué pour sa part au FT qu'il pensait que la valeur intrinsèque de la marque ManU n'était pas inférieure à 4 milliards de dollars, et que le caractère unique de l'actif signifiait que les offres devraient être supérieures à cela. Le FT admet finalement qu'il n'est pas facile de mesurer la valeur de l'opportunité de posséder une franchise sportive mondiale. "Le prix final de ce club légendaire pourrait bien résulter d'un combat de coqs entre des rivaux ultra-riches désireux de ne pas manquer un tel accord unique", conclut le FT.

Union Pacific (+9,3%), l'un des géants américains du chemin de fer, flambe à Wall Street, alors que le directeur général de l'affaire, Lance Fritz, a annoncé durant le week-end sa démission. Les opérateurs misent sur de nouvelles actions, alors que le groupe fait l'objet de pressions de la firme d'investissement activiste Soroban Capital Partners.

Broadcom (+1,3%) demeure sous surveillance, alors que le groupe pourrait selon Reuters recevoir dans les prochaines semaines un avertissement de la Commission européenne à propos de l'impact concurrentiel potentiel de l'acquisition de VMware, géant de la virtualisation. Reuters cite à ce sujet des sources proches de la question...