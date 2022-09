Wall Street : Nasdaq et Dow Jones rebondissent, avant les chiffres de l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street positive ce lundi. Le S&P 500 gagne 1,06% à 4.110 pts, le Nasdaq 0,97% à 12.230 pts et le Dow Jones 0,91% à 32.442 pts. Le baril de brut WTI prend 2,3% sur le Nymex à 88,7$. L'once d'or avance de 0,6% à 1.739$. L'indice dollar trébuche de 0,7% face à un panier de devises de référence. Les opérateurs semblent attendre avec une relative sérénité les chiffres de l'inflation, qui tomberont demain.

Il n'y aura pas de statistique marquante ce lundi outre-Atlantique. En revanche, les opérateurs seront particulièrement attentifs, demain mardi, aux derniers chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'août 2022. L'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'août sera ainsi révélé à 14h30 demain. Il devrait marquer un nouveau ralentissement de l'inflation, à 8,1% en glissement annuel, contre 8,5% en juillet. L'indice des prix à la consommation reculerait ainsi de 0,1% par rapport au mois antérieur, d'après le consensus FactSet. Hors alimentaire et énergie, toutefois, le "CPI" américain progresserait de 0,4% par rapport au mois antérieur et de 6,1% sur un an - contre 5,9% en juillet.

Janet Yellen, la Secrétaire américaine au Trésor, a estimé qu'il restait une possibilité d'"atterrissage en douceur" de l'économie américaine, mais ajouté que la Fed aurait besoin d'une "grande compétence" et d'un peu (beaucoup ?) de chance pour y parvenir. Dans une interview sur CNN, Yellen a indiqué que la Fed, dont elle a été la patronne, aurait besoin de tout son jugement pour apaiser l'inflation sans provoquer de récession. "Bien sûr, la récession est une inquiétude. La Fed va avoir besoin d'une grande compétence et aussi d'un peu de chance pour parvenir à ce que nous appelons parfois un atterrissage en douceur, qui consiste à résorber l'inflation tout en maintenant la force du marché du travail". Yellen juge qu'il existe encore une voie pour parvenir à cet atterrissage doux.

"Nous avons un bon et fort marché de l'emploi et je pense que nous pouvons le conserver", a ajouté Yellen. D'ailleurs, sur le long terme, ce marché du travail ne peut pas rester fort sans que l'inflation soit sous contrôle...

Rappelons que la Fed tient les 20 et 21 septembre sa réunion de politique monétaire. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base, la troisième consécutive, qui ramènerait la fourchette de taux des fed funds entre 3 et 3,25%, est de 90%.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce lundi, Oracle publie ses derniers comptes après bourse. Legend Biotech ou Braze dévoilent aussi leurs résultats ce jour.

Les valeurs

AMD (-1%) / Applied Materials (+1%) / Nvidia (stable). Le ministère américain du Commerce annoncera le mois prochain des restrictions supplémentaires sur la vente de semi-conducteurs pour l'IA et les outils de fabrication de puces à la Chine, selon l'agence Reuters, qui rapporte que le département du Commerce publiera ses nouvelles réglementations basées sur les restrictions communiquées dans des lettres plus tôt cette année à KLA Corp, Lam Research Corp et Applied Materials. Des sources ont déclaré à Reuters que la réglementation inclurait probablement des actions supplémentaires contre la Chine et que l'agence prévoyait d'ajouter d'autres entités chinoises de 'superinformatique' à une liste noire commerciale. Une source a déclaré que les règles pourraient également imposer des exigences de licence aux expéditions vers la Chine de produits contenant les puces ciblées. Le DoC codifierait également les restrictions qui ont été envoyées à Nvidia et Advanced Micro Devices.

Walt Disney (+1%), le géant américain des médias et du divertissement, envisagerait de fusionner Hulu et Disney+, indique le LA Times. Dans une interview, Robert Chapek, patron du groupe, a expliqué au LA Times : "Lorsque vous demandez à nos consommateurs Disney+ la première chose qu'ils veulent, oui, ils veulent plus de Marvel. Oui, ils veulent plus de Star Wars. Mais une chose qu'ils veulent vraiment, c'est plus de divertissement général. Et une fois que nous rachèterons la participation de Comcast, nous pourrons répondre à des questions comme celle-ci pour savoir si nous le gérons davantage comme nous l'avons fait en Europe, où il y a une vignette à six marques sur Disney+, si nous le gérons comme un 'doux paquet', c'est ce que nous avons maintenant, ou si nous passons à un 'paquet dur' à l'avenir... Le consommateur dicte essentiellement tout". Chapek a aussi précisé au LA Times qu'il pensait que l'activité cinématographique se reprendrait, mais pas au niveau d'avant la pandémie, et qu'elle serait probablement axée sur les superproductions.

Le Financial Times précise pour sa part que Chapek a repoussé un appel de l'investisseur activiste Dan Loeb à vendre ou scinder ESPN. Loeb aurait reconnu ensuite l'intérêt du réseau de sport pour accompagner la croissance future du groupe.

Amazon.com (+2%), le colosse américain du commerce en ligne, a signé un accord pour acquérir Cloostermans, dans des conditions non divulguées. Cloostermans conçoit et fabrique des solutions "mécatroniques", une technologie de pointe utilisée dans les opérations d'Amazon pour aider à déplacer et à empiler des palettes et des bacs lourds ou à emballer des produits ensemble pour la livraison aux clients.

Apple (+3%). Les revendeurs agréés d'Apple en Inde et les fournisseurs tiers du groupe californien à la pomme auraient reçu une forte demande, indique l'agence locale de presse Indo-Asian News Service (IANS). Citant des sources de l'industrie, IANS rapporte que les revendeurs et les fournisseurs "ont été inondés d'un nombre record de requêtes de précommande" après l'ouverture de la fenêtre de pré-réservation vendredi soir pour l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, nouveaux smartphones du groupe de Cupertino... Notons que JP Morgan estime pour sa part que le nouvel iPhone et la nouvelle Apple Watch devraient afficher des débuts impressionnants.

Bristol-Myers Squibb (+5%) flambe à Wall Street, alors que l'autorité américaine de santé, la Food and Drug Administration, vient d'approuver son traitement oral du psoriasis en plaques chez l'adulte.

Twitter (-2%) perd du terrain à Wall Street. Le réseau social média a indiqué que des paiements effectués à un lanceur d'alerte n'enfreignaient pas les conditions de son accord de rachat avec Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Le multimilliardaire avait précédemment cité l'affaire comme un motif supplémentaire d'abandon du deal, dont il tente de s'extirper, avançant surtout la proportion excessive de bots et faux comptes sur le réseau.

General Electric (+2%), le conglomérat américain, entend finaliser la scission de ses activités de soins de santé d'ici la première semaine de janvier 2023.