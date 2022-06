Wall Street : Nasdaq et Dow Jones plongent encore

(Boursier.com) — La cote américaine est orientée encore en forte baisse avant bourse ce lundi, le S&P 500 abandonnant 2,1%, le Dow Jones 1,6% et le Nasdaq 2,7%. La chute de vendredi, suite aux chiffres extrêmement préoccupants de l'inflation américaine (au plus haut de 41 ans à 8,6%), avait déjà été brutale, avec un plongeon de 3,5% du Nasdaq et une sanction de 2,7% sur le Dow Jones. Sur le Nymex ce jour, le baril de brut WTI cède 1,2% à 119,2$. L'once d'or abandonne 1,3% à 1.851$. L'indice dollar prend 0,5% face à un panier de devises. Le bitcoin dévisse enfin sur les 24.000$, tandis que la plateforme Celsius Network vient de suspendre retraits et transferts. Une suspension temporaire des retraits BTC sur Binance a aussi été annoncée...

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans monte à 3,24%, alors que celui du '30 ans' atteint 3,28%. Les rendements à deux ans se situent à 3,15%. La courbe des rendements américains à deux et dix ans s'est même brièvement inversée lundi pour la première fois en deux mois, ce qui est considéré comme un signal de récession à venir aux USA.

La réunion du FOMC (comité monétaire de la Fed) des 14 et 15 juin sera le point culminant en termes de macroéconomie cette semaine. Malgré quelques spéculations sur un durcissement monétaire de 75 points de base suite aux derniers chiffres alarmants de l'inflation en mai, la Fed devrait plutôt procéder à une nouvelle hausse de taux de 50 points de base et indiquer la possibilité d'un mouvement similaire en juillet. Il est peu probable que la banque centrale américaine donne déjà des indications claires pour septembre. La Fed devrait néanmoins laisser la porte ouverte à une évolution par incréments de 50 points de base. De plus, Jerome Powell, patron de l'institution, pourrait explicitement repousser l'idée d'une pause de la Fed encore espérée il y a peu. Powell pourrait confirmer la vigueur du marché du travail et souligner encore l'engagement de la Fed à faire baisser l'inflation. La réunion de juin comprend également une mise à jour, dans le cadre de laquelle l'accent serait mis sur la trajectoire de taux attendue au cours des deux prochaines années et sur le "taux terminal". Les 'previews' signalent des attentes pour un point médian 2023 dans la fourchette de 3,25 à 3,375%, avec la possibilité que le taux terminal descende à 2,25% avec l'inclusion des projections des gouverneurs de la Fed Cook et Jefferson. Les économistes ne semblent pas attendre de changements significatifs dans l'énoncé de politique monétaire. Aucune dissidence n'est attendue.

L'indice des prix à la consommation US plus élevé que prévu a relancé les craintes d'une inflation durable, qui nécessiterait une politique monétaire poussée plus loin dans un territoire restrictif et augmenterait le risque d'une récession mondiale. Selon 70% des économistes universitaires participant à une enquête FT-IGM, les États-Unis devraient entrer en récession en 2023. Près de 40% prévoient que la récession se produira au premier semestre 2023, tandis qu'un tiers des spécialistes pensent qu'elle sera retardée jusqu'au deuxième semestre. La Banque mondiale et l'OCDE avaient déjà récemment abaissé leurs prévisions de croissance mondiale, la Banque mondiale mettant en garde contre la stagflation. Le FMI a également annoncé qu'il réduirait ses prévisions de croissance mondiale le mois prochain. Les prévisionnistes de la récession soulignent les vents contraires de la guerre en Ukraine, de l'inflation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, de la hausse des taux d'intérêt et des blocages Covid en Chine. Cependant, beaucoup soutiennent que la récession pourrait être évitée, citant le faible taux de chômage, la solidité des bilans des ménages et des entreprises, la puissance de relance de la Chine et la conviction que les banques centrales peuvent réussir un atterrissage en douceur...

En Chine, les choses se compliquent encore sur le plan épidémique avec le Covid-19. Pékin a enregistré 33 cas dimanche, tous en quarantaine, après 65 détectés samedi dans ce qui est décrit comme un "cluster explosif" dans un bar... Les autorités ont décidé de fermer des lieux de divertissement dans plusieurs districts et ont retardé la réouverture prévue des écoles lundi. Pékin n'avait assoupli les restrictions qu'il y a moins de deux semaines. Pendant ce temps, Shanghai a enregistré cinq infections communautaires dimanche. Les services de restauration dans les restaurants de la plupart des districts ont été suspendus alors que les autorités procèdent à une autre série de tests de masse. Les développements menacent de bouleverser le récit de la réouverture de la Chine qui avait récemment été cité comme favorable aux marchés actions. La semaine dernière, le président Xi a renforcé sa détermination à maintenir l'approche zéro-Covid...

Sur le front économique outre-Atlantique ce lundi, aucune statistique majeure n'est attendue. Demain mardi, la réunion FOMC débute, et les opérateurs suivront aussi l'indice des prix à la production du mois de mai. Mercredi, la journée sera très active, avec les ventes US de détail, l'indice Empire State de la Fed de New York, les prix à l'import et à l'export, les stocks et ventes des entreprises, l'indice du marché immobilier américain, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, et bien entendu le communiqué de la Fed et la conférence de Jerome Powell.

Les valeurs

Revlon, le groupe américain de cosmétiques et parfums, dévisse encore avant bourse à Wall Street ce lundi, après avoir plongé de 52,8% vendredi soir ! Les rumeurs de placement imminent sous protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites plombent littéralement le titre en bourse. Selon les informations du Wall Street Journal, le groupe, dont la dette s'élevait à 3,31 milliards de dollars à fin mars, devrait se placer dès cette semaine sous la protection de la loi américaine sur les faillites. En mai, la directrice générale de Revlon, Debra Perelman, se montrait pourtant encore relativement confiante, estimant que la demande des consommateurs pour les produits Revlon restait solide, mais ajoutant que les challenges de supply chain affectaient la capacité du groupe à répondre à cette demande.

Duke Realty prend 2% avant bourse à Wall Street, après que le propriétaire d'actifs industriels louables sur les marchés de la logistique a accepté d'être acquis par un autre groupe d'investissement immobilier (REIT), Prologis Inc., dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur d'environ 26 milliards de dollars, y compris la dette. L'action Prologis cède du terrain avant l'ouverture. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Duke Realty recevraient 0,475 action Prologis pour chaque action Duke Realty qu'ils détiennent.

Apple, le géant californien de Cupertino, approuvera les emprunteurs et financera lui-même les prêts dans le cadre de de son offre permettant d'acheter maintenant et de payer plus tard, indique le bien renseigné Wall Street Journal. Le WSJ rapporte que le groupe à la pomme, qui lancera cette année une offre d'achat immédiat permettant de payer plus tard aux États-Unis, va ainsi autoriser aux clients d'Apple Pay à diviser les achats en quatre paiements toutes les deux semaines. C'est donc Apple qui financerait les prêts. Une filiale du géant technologique a obtenu des licences nécessaires de crédit dans la plupart des États pour proposer les nouveaux plans de paiement.

Goldman Sachs. La Securities & Exchange Commission américaine (SEC), gendarme financier aux États-Unis, enquête sur la branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs, à propos de ses fonds ESG, croit savoir le Wall Street Journal. Citant des sources, le WSJ rapporte que la SEC enquêterait donc sur la branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs, concernant ses fonds qui visent à investir sur la base des critères ESG. L'enquête civile se concentrerait sur les activités de fonds communs de placement de Goldman. La banque d'affaires new-yorkaise gère au moins quatre fonds de ce type.

Tesla. Vendredi soir, après la clôture de Wall Street, le constructeur américain de véhicules électriques a confirmé dans son rapport annuel déposé auprès des autorités boursières américaines, son intention de diviser par trois le nominal du titre, sans indiquer la date précise de l'opération. La mesure sera en tout cas proposée au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale annuelle de Tesla, prévue le 4 août prochain.

Alors que le titre Tesla a terminé à environ 697$ vendredi, il vaudrait environ 232,33$ après division par trois, en sachant que le nombre de titres détenus par chaque investisseur sera en conséquence multiplié par 3. Depuis sa création, Tesla a procédé à une seule autre division de son nominal, par 5, en août 2020, lorsque le prix d'une action avait dépassé les 2.200$, la rendant inaccessible aux petits porteurs.

Dans son rapport annuel, Tesla a par ailleurs indiqué que Larry Ellison, le cofondateur de géant des logiciels d'entreprises Oracle, ne demandera pas sa réélection comme membre du conseil d'administration de Tesla, lors de la prochaine AG.

Ce départ intervient au moment où Elon Musk a lancé en avril une offre d'achat de 44 milliards de dollars sur Twitter, à laquelle Larry Ellison a accepté de participer financièrement. Début mai, Elon Musk avait indiqué avoir levé un peu plus de 7 Mds$ auprès d'investisseurs, dont Larry Ellison et le prince et homme d'affaires saoudien Al-Walid ben Talal. Mais à la mi-mai, l'offre a été gelée par Elon Musk, qui conteste le nombre de faux comptes Twitter communiqué par la direction du réseau social. Le cours de Bourse de Tesla a pâti ces dernières semaines de ces incertitudes, les analystes craignant que Musk ne soit distrait par le dossier Twitter et ne néglige la gestion du groupe automobile.

Coinbase décroche de 18% avant bourse à Wall Street. Les valeurs liées aux cryptomonnaies devraient souffrir ce jour dans le sillage de la chute du Bitcoin et de ses pairs. MicroStrategy, très investi en BTC, devrait aussi plonger sur la cote américaine ce lundi. Silvergate Capital trébuche également malgré un conseil favorable de Wells Fargo.

Amazon recule lourdement dans la tendance du Nasdaq, alors que le groupe de Jeff Bezos aurait offert, selon Reuters, de limiter son utilisation des données des vendeurs et de renforcer la visibilité sur des produits rivaux sur sa plateforme, afin d'apaiser les régulateurs européens de la concurrence.