Wall Street : Nasdaq et Dow Jones dévissent avec l'inflation !

(Boursier.com) — Wall Street trébuche encore avant bourse ce jeudi, après les chiffres alarmants de l'inflation. La douloureuse série baissière risque donc de se poursuivre, après un plus bas depuis juillet 2020 pour le Nasdaq. Le S&P 500 chute de 1,9% en pré-séance, le Dow Jones de 1,4% et le Nasdaq de 2,8% ! La tension monte donc encore d'un cran, après cette nouvelle déception sur les prix à la consommation qui devrait faire monter les anticipations de durcissement monétaire. Rappelons qu'hier, les chiffres des prix à la production aux USA n'avaient déjà pas enthousiasmé.

L'outil FedWatch en temps réel donne désormais une probabilité de 95% d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base de la Fed le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion, ce qui marquerait la quatrième hausse de taux surdimensionnée consécutive et porterait le taux des fed funds entre 3,75 et 4%. L'hypothèse d'une hausse de taux de 1% à cette date n'est plus exclue, avec une probabilité de 5%.

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2022 est ressorti en progression de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de 0,2%. En glissement annuel, l'indice des prix grimpe de 8,2%, contre 8,1% de consensus de marché et 8,3% un mois auparavant. Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation augmente de 0,6% par rapport au mois précédent, contre 0,4% de consensus. Sa hausse sur un an se situe à 6,6% contre 6,5% de consensus. Ainsi, l'inflation américaine hors alimentation et énergie atteint un sommet de 40 ans !

Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède actuellement 1,3% à 86,1$. L'once d'or abandonne 1,4% à 1.654$. L'indice dollar prend 0,4% face à un panier de devises de référence.

Les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 8 octobre, que les inscriptions au chômage ont atteint un niveau de 228.000, en hausse de 9.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus tablait sur 225.000 nouvelles inscriptions. La moyenne à quatre semaines s'établit à 211.500, en augmentation de 5.000. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 1er octobre atteint 1,368 million, en progression de 3.000 sur sept jours (1,365 million de consensus).

Le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques américains, pour la semaine close le 7 octobre, sera révélé à 17 heures.

Les opérateurs termineront leur semaine avec les chiffres des ventes de détail de septembre aux Etats-Unis (consensus +0,2% par rapport au mois d'août, stable hors automobile et +0,2% hors automobile et essence selon FactSet). Les prix à l'import et à l'export, les stocks et ventes des entreprises, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan, seront aussi communiqués demain vendredi.

Les Minutes de la réunion du FOMC (comité monétaire de la Fed) des 20 et 21 septembre n'ont pas révélé de grande surprise hier soir. Les responsables ont souligné que le coût de trop faibles mesures pour réduire l'inflation l'emportait probablement sur le coût d'un excès de réaction. Cependant, les membres de la Fed ont également noté que les risques deviendraient plus 'bilatéraux' à mesure que la politique se déplace en territoire restrictif, reflétant l'émergence d'un risque baissier. Certains ont également déclaré qu'il serait important de calibrer le rythme d'un resserrement supplémentaire pour atténuer le risque d'effets négatifs importants sur les perspectives économiques, tout en affirmant leur ferme attachement à l'objectif d'inflation de 2% et en soulignant l'importance de maintenir le cap alors même que le marché du travail ralentit.

Les développements au Royaume-Uni continuent par ailleurs de faire la une. Certains espèrent un nouveau revirement de la BoE et une prolongation du programme d'achat d'obligations au-delà de la date limite de vendredi, bien que la banque d'Angleterre continue de signaler une sortie à court terme. De plus, certaines spéculent sur un ajustement budgétaire du gouvernement Truss pour apaiser les inquiétudes du marché.

Les valeurs financières et bancaires cotées ouvriront cette semaine le bal des publications du troisième trimestre à Wall Street. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Wells Fargo, BlackRock, Walgreens Boots Alliance, Fastenal, Delta Air Lines, Domino's Pizza et Progressive Corporation publient ce jeudi. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, PNC Financial, US Bancorp ou First Republic Bank, dévoileront demain vendredi leurs trimestriels.

Cette saison des résultats du troisième trimestre à Wall Street est assez fébrilement attendue, suite aux réactions négatives du marché aux récentes mises à jour de FedEx, Nike, AMD, CarMax ou Carnival. Un autre débat clé tourne autour du pouvoir de fixation des prix induit par l'inflation, alors même que les marges des entreprises vont subir sinon cette notable pression des prix. Les marges devraient également être affectées négativement par les stocks excédentaires, qui ont été un thème important dans le compartiment de la distribution. La force du dollar constitue quant à elle toujours un important vent contraire pour les ventes du troisième trimestre. Les prévisions risquent donc d'être ajustées à la baisse, y compris pour l'exercice 2023.

Les valeurs

PepsiCo résiste avant bourse à Wall Street, le géant américain des boissons et snacks ayant battu le consensus pour le trimestre clos et relevé ses prévisions, la hausse des prix ayant compensé la faiblesse des volumes. Le résultat net pour le trimestre se terminant début septembre est passé à 2,70 milliards de dollars, ou 1,95$ par action, contre 2,22 milliards de dollars, ou 1,60$ par action, à la même période il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice par action a été de 1,97$, contre un consensus FactSet de 1,84$. Les revenus ont augmenté de 8,8% à 21,97 milliards de dollars, bien au-dessus du consensus FactSet qui se situait à 20,84 milliards de dollars. Les effets de change ont réduit la croissance de 3 points de pourcentage. Cela marque le 15e trimestre consécutif au cours duquel PepsiCo a dépassé les attentes en matière de bénéfices...

Les volumes ont diminué de 1,5% dans les aliments et ont légèrement augmenté de 3% dans les boissons. Sur une base organique, qui exclut l'impact des acquisitions, cessions et autres changements structurels, le volume global a diminué de 1% tandis que les prix nets effectifs ont augmenté de 17%.

PepsiCo rehausse ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'année complète à 6,73$, contre environ 6,63$. Le consensus FactSet était de 6,69$. La société confirme son projet de reverser 7,7 milliards de dollars aux actionnaires cette année, dont 6,2 milliards de dollars via le versement de dividendes et 1,5 milliard de dollars via le rachat d'actions.

BlackRock, le géant américain de la gestion d'actifs, a publié pour son troisième trimestre un bénéfice net en recul de 16% à 1,41 milliard de dollars, contre 1,68 milliard un an plus tôt. Le montant des actifs sous gestion est retombé sous les 8 000 milliards de dollars, contre 8 500 milliards de dollars environ en fin de deuxième trimestre. Le bénéfice par action a été de 9,25$, contre 10,89$ pour la période correspondante, l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a représenté 9,55$, contre un consensus FactSet de 7,06$. Les revenus ont décliné de 14,6% à 4,31 milliards de dollars, dépassant le consensus FactSet qui se situait à 4,20 milliards de dollars. Les actifs sous gestion ont chuté de 16% à environ 7 960 milliards de dollars. Les flux nets sur les actions ont diminué de 29,28 milliards de dollars, avec des actifs sous gestion au 30 septembre de 4 020 milliards de dollars, tandis que les titres à revenu fixe ont augmenté de 90,62 milliards de dollars, avec des actifs sous gestion de 2 350 milliards de dollars.

Infosys, le géant indien des services digitaux et de consulting, grimpe avant bourse à Wall Street, le groupe ayant dépassé les attentes de marché pour son deuxième trimestre fiscal et annoncé de nouveaux rachats d'actions. Pour le trimestre clos fin septembre, le bénéfice net a augmenté de 11% à 60,2 milliards de roupies, contre 57,8 milliards de consensus. Les revenus trimestriels se sont améliorés de plus de 23% en glissement annuel à 365,4 milliards de roupies. Un plan de rachat d'actions atteignant 93 milliards de roupies (1,13 milliard de dollars) a été par ailleurs approuvé. Les prévisions financières sont quant à elles assez solides. Infosys anticipe désormais une croissance des revenus annuels allant de 15 à 16%, pour l'exercice se terminant en mars, contre une guidance antérieure qui allait de 14 à 16%. La marge opérationnelle est attendue entre 21 et 22%, contre une fourchette de 21 à 23% avancée en juillet.

Progressive Corporation, l'assureur automobile américain, a annoncé pour le trimestre de septembre des primes nettes de 4 milliards stables en glissement annuel, mais une perte nette creusée à 684 millions de dollars, contre 130 millions de dollars un an plus tôt. Le ratio combiné a augmenté de 16,1 points, à 116,2.

Walgreens Boots Alliance, la chaîne américaine de distribution pharmaceutique, a vu ses ventes décliner sur de plus faibles prescriptions et vaccinations Covid-19. Le groupe a essuyé par ailleurs une perte trimestrielle, avec les charges de dépréciations liées à Boots UK et les coûts opérationnels accrus. La perte nette part du groupe a été de 415 millions de dollars et 48 cents par titre, sur ce trimestre clos fin août, contre un bénéfice de 627 millions un an plus tôt. Walgreens affiche toutefois des prévisions optimistes, tablant pour 2023 sur un bénéfice allant de 4,45 à 4,65$ par titre.

Victoria's Secret pourrait résister également ce jeudi, le géant de la lingerie ayant annoncé s'attendre à un bénéfice par action du troisième trimestre dans le haut de fourchette des estimations antérieures.

Applied Materials, le colosse américain des équipements destinés à la production de semi-conducteurs, a indiqué que les nouvelles mesures de restriction américaines à l'exportation vers la Chine allaient se traduire par un impact de 250 à 550 millions de dollars sur le trimestre clos fin octobre et un impact du même ordre sur le trimestre suivant.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le géant taïwanais de la fonderie de semi-conducteurs, tient bon avant l'ouverture à Wall Street. Dans un compartiment encore récemment marqué par l'avertissement d'AMD, TSMC a surpris en battant facilement le consensus sur le trimestre clos. Ainsi, pour le troisième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice par action de 10,83 nouveaux dollars de Taïwan, contre un consensus FactSet de 10,26 nouveaux dollars de Taïwan. Les revenus trimestriels ont été de 613,14 milliards de nouveaux dollars de Taïwan, contre 604,9 milliards de consensus FactSet. Le bénéfice opérationnel a atteint 310,3 milliards, contre 294,6 milliards de consensus. La marge brute a été de 60,4%, contre une guidance allant de 57,5 à 59,5%. La marge opérationnelle ressort impressionnante à 50,6%, contre une guidance logée entre 47 et 49%.

Ainsi, le contractant majeur de l'industrie des semi-conducteurs a dégagé un profit record sur le trimestre clos, bénéficiant de fortes ventes de 'puces' pour smartphones et autres appareils. Plus précisément, les revenus provenant des produits pour smartphones ont grimpé de 25% par rapport au trimestre antérieur, tandis que les revenus des produits d'informatique de haute performance se sont appréciés de 4%. Les revenus des clients d'Amérique du Nord ont représenté 72% du total sur le trimestre clos, contre 64% au deuxième trimestre. Les revenus provenant de la Chine ne comptent plus que pour 8% du total contre 13% sur le trimestre précédent.

TSMC a amélioré son bénéfice net de 80% au troisième trimestre. Sur cette période close fin septembre, le bénéfice net a atteint 280,9 milliards de nouveaux dollars de Taïwan, l'équivalent de 8,8 milliards de dollars, contre 156,3 milliards de nouveaux dollars de Taïwan un an auparavant. Le consensus était de 267 milliards de NT$. Les revenus trimestriels se sont envolés quant à eux de 48%, alors que le taux de marge opérationnelle s'est apprécié de 9,4 points de pourcentage. Le groupe bénéficiera par ailleurs d'une exemption d'un an des nouvelles restrictions américaines visant le secteur chinois des semi-conducteurs, ce qui lui permettra de poursuivre l'expansion de ses sites aux USA.

Le groupe demeure toutefois prudent. Face aux vents contraires, avec en particulier une demande mondiale plus faible en 'puces' et des restrictions américaines visant le secteur en Chine, TSMC réduit ainsi son estimation de budget de dépenses de capitaux à 36 milliards de dollars pour 2022, contre un objectif antérieur allant de 40 à 44 milliards de dollars fixé plus tôt cette année.

Delta Air Lines. La compagnie aérienne américaine a annoncé un profit trimestriel inférieur aux attentes, mais anticipe une robuste demande de voyages malgré les risques accrus de récession. Le groupe d'Atlanta a dégagé sur le trimestre de septembre un bénéfice ajusté par action de 1,51$, contre 1,53$ de consensus. Sur le trimestre de décembre, Delta anticipe un bénéfice ajusté par action allant de 1 à 1,25$, avec une possible croissance de 9% des revenus en comparaison de la période pré-pandémique comparable de 2019. Ed Bastian, patron du groupe, voit en effet des signaux très positifs en termes de réservations.

Digital World Acquisition grimpe avant bourse à Wall Street, alors que selon Axios, Google, filiale d'Alphabet, aurait accepté de distribuer l'application Truth Social de Donald Trump, née de la fusion attendue entre Digital World et Trump Media & Technology Group.