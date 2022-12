Wall Street : Nasdaq et Dow Jones dévissent

(Boursier.com) — La cote américaine poursuit sur sa tendance baissière ce jeudi, au lendemain du verdict de la Fed, et après de nouvelles 'stats' confirmant le ralentissement économique mais aussi la résistance notable du marché du travail. Le S&P 500 perd encore 1,97% à 3.917 pts, le Dow Jones 1,86% à 33.333 pts et le Nasdaq 2,35% à 10.908 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,6% à 76,9$. L'once d'or perd 1,7% à 1.788$. L'indice dollar remonte de 0,7% face à un panier de devises.

Les ventes de détail de novembre aux Etats-Unis sont ressorties en forte baisse de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre -0,2% de consensus et +1,3% un mois avant. Hors automobile, les ventes ont décliné de 0,2%, contre +0,2% de consensus et +1,2% un mois avant. Hors automobile et essence, la baisse ressort aussi à 0,2%, contre -0,1% de consensus.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de décembre a été de -13,8, contre -12 de consensus et -19,4 un mois avant.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York s'est établi à -11,2 en décembre contre -1 de consensus FactSet, signalant lui aussi une forte contraction. L'indice était positif à +4,5 en novembre.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 10 décembre sont ressorties au nombre de 211.000, contre 234.000 de consensus Factset et 231.000 une semaine avant.

Selon la Fed ce jeudi, la production industrielle américaine du mois de novembre a décliné de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre +0,1% de consensus. La production manufacturière a corrigé de 0,6%, contre -0,1% de consensus FactSet. Le taux d'utilisation des capacités de production a été de 79,7%, contre 79,8% de consensus.

Le comité de politique monétaire de la Fed a donc relevé ses taux de 50 points de base hier soir, sans surprise, par une décision unanime, rétrogradant comme prévu par rapport à son récent rythme de 75 points de base. Le taux des fed funds a ainsi été porté entre 4,25 et 4,5%. La Fed avait précédemment relevé par quatre fois ses taux de 75 points de base, du jamais vu depuis l'ère Volcker.

La déclaration FOMC est ressortie presque inchangée par rapport à novembre, sans changement de langage, indiquant que des augmentations de taux "en cours" pourraient être appropriées (par rapport aux attentes d'un certain assouplissement). Une attention supplémentaire était portée au nouveau résumé des projections économiques (SEP), qui a montré une projection médiane des décideurs pour 2023 en hausse de 0,6 point de pourcentage à environ 5,1%, par rapport à l'édition de septembre, supérieure aux prévisions de certains analystes d'environ 4,9%. Les prévisions de taux pour 2024 et 2025 ont également été relevées. Le SEP a également montré des prévisions plus faibles pour le PIB de 2023 et des attentes d'inflation PCE plus élevées.

Les premières réactions suggèrent que les prévisions prévoient un atterrissage en douceur, mais avec des marges plus étroites. Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion monétaire, Jerome Powell, patron de la Fed, a réaffirmé que la politique monétaire n'était toujours pas suffisamment restrictive, bien que les décisions politiques soient prises réunion par réunion, en fonction des données entrantes.

Bien que Powell minimise l'idée de baisses de taux en 2023 (citant à plusieurs reprises le nouveau SEP), l'outil FedWatch de CME montre que le marché anticipe toujours deux baisses de taux au deuxième semestre 2023, après un pic de 4,75 à 5% en mars. Ce même outil FedWatch fait ressortir une probabilité de 72% d'une hausse de taux d'un quart de point pour la prochaine réunion monétaire du 1er février 2023. Autrement dit, il resterait deux hausses de taux de 25 pb pour que la Fed "termine le travail". Des assouplissements monétaires seraient ensuite envisageables en juillet, septembre ou novembre.

Les craintes portent sur les répercussions décalées de cette politique monétaire très dure, qui pourrait selon certains opérateurs provoquer une récession profonde accompagnée de destructions importantes d'emplois. Le prix à payer pour faire revenir l'inflation vers l'objectif de la Fed des 2%...

La BCE est aussi redescendue d'un cran. Sans surprise, l'Institution européenne vient de relever ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base après avoir remonté ces derniers de 75 pb lors de ses deux précédentes réunions. Dès lors, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 2,5%, 2,75% et 2% à compter du 21 décembre prochain.

Le Conseil des gouverneurs prévoit, sur la base de la révision à la hausse significative des perspectives d'inflation, de continuer à relever ses taux. Il estime en particulier que les taux d'intérêt doivent encore être augmentés sensiblement à un rythme régulier, afin d'atteindre des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers l'objectif de 2% à moyen terme. À terme, le maintien des taux d'intérêt à des niveaux restrictifs permettra de réduire l'inflation en freinant la demande et d'éviter le risque d'un glissement à la hausse persistante des anticipations d'inflation. Les futures décisions du Conseil des gouverneurs relatives aux taux directeurs resteront dépendantes des données et continueront d'être prises réunion par réunion.

La Banque d'Angleterre a également rehaussé son taux directeur de 50 points de base. Il s'agit du neuvième resserrement monétaire consécutif de la BoE, engagée, comme les autres Banques centrales, dans un féroce combat contre l'inflation. Le taux directeur britannique est désormais de 3,50%, un niveau inédit depuis 2008. Le comité de politique monétaire était loin d'être unanime puisque six de ses neuf membres ont voté pour la décision du jour, Silvana Tenreyro et Swati Dhingra se sont prononcées pour un statu quo alors que Catherine Mann s'est montrée favorable à un relèvement de 75 point de base.

Adobe publie ses résultats financiers trimestriels après bourse à Wall Street ce jour. Jabil a annoncé avant l'ouverture.

Les valeurs

Jabil (-4%), le sous-traitant américain de production électronique, a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2023 une "extraordinaire" performance, pour reprendre les termes du PDG de l'affaire, Mark Mondello. "La combinaison d'une forte demande, d'un mix produit plus favorable et d'une excellente exécution par l'équipe nous a permis de générer un bpa ajusté de 2,31$ pour un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de dollars pour le trimestre", se félicite le dirigeant. Le consensus était de 2,24$ de bénéfice ajusté par action sur la période pour 9,32 milliards de dollars de revenus.

"Je reste confiant dans notre plan pour aller de l'avant, qui est soutenu à la fois par de forts vents favorables séculaires et par le raffinement continu de nos activités plus traditionnelles", a poursuivi Mondello. "En conséquence, nous augmentons notre estimation de bpa ajusté pour l'année à 8,40$, une augmentation de vingt-cinq cents par rapport à nos perspectives au début de l'exercice".

Tesla (+1%) cédait encore 2,6% hier soir à Wall Street, au plus bas depuis novembre 2020, et reste très volatil ce jeudi. Le patron du constructeur texan de véhicules électriques, Elon Musk, a révélé une nouvelle cession d'actions Tesla pour 3,58 milliards de dollars, ce qui porte à plus de 40 milliards de dollars le total de ses ventes d'actions sur un an.

Cela ne devrait pas ravir les investisseurs, déjà inquiets de la très forte implication de Musk sur le dossier Twitter depuis le rachat du réseau social pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Les cessions d'actions Tesla du CEO avaient débuté en avril, alors qu'il réunissait les fonds pour l'acquisition de la plateforme de médias sociaux. Musk avait ensuite vendu 7,92 millions d'actions Tesla en août. Le rachat de Twitter a été bouclé quant à lui en octobre. Dans les jours ayant suivi l'opération, le milliardaire a écoulé encore pour près de 4 milliards de dollars de titres.

Alors que les marchés s'interrogent au sujet de cette "distraction" et des contraintes de production en Chine, ainsi que d'un potentiel ralentissement de la demande du fait du contexte économique, ces ventes d'actions du directeur général de Tesla font désordre, d'autant que dans le même temps, sur Twitter, Musk indique aux actionnaires du constructeur qu'il faut se concentrer sur les perspectives de long terme... L'homme d'affaires a quant à lui vendu 22 millions de titres supplémentaires sur trois jours, de lundi à mercredi, alors même que Tesla a déjà dévissé de plus de 60% à Wall Street cette année. La relation entre cette cession récente et le financement du deal Twitter n'est pas évidente...

Ford Motor (-2%) et le Chinois Contemporary Amperex Technology entendent construire une usine de batteries dans le Michigan ou en Virginie pour bénéficier des subventions fiscales malgré les tensions sino-américaines, a indiqué l'agence Bloomberg, citant des sources.

General Electric (-2%). GE Healthcare et Siemens Healthineers étudieraient un rachat de deux activités scindées de l'équipementier médical Medtronic, croit savoir Bloomberg, citant des sources proches de la question.

Warner Bros Discovery (-5%) a revu en hausse d'un milliard de dollars ses estimations de coûts liés à l'abandon de certains projets de contenus, qui pourraient atteindre 3,5 milliards de dollars.