Wall Street : Nasdaq et Dow Jones dans le vert avant l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche dans le vert ce mercredi, le S&P 500 prenant 0,48% à 3.938 pts, le Dow Jones 0,18% à 33.764 pts et le Nasdaq 0,73% à 10.821 pts. Le baril de brut WTI regagne 2% à 76,6$. L'once d'or se stabilise à 1.876$. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité à Wall Street ce jour, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de janvier 2023 s'est établi à 3%, contre 3,1% un mois avant. Cet indicateur mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes.

Les cours pétroliers restent, pour le moment, bien orientés malgré l'annonce d'une envolée des réserves d'or noir aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont en effet bondi de 19 millions de barils sur la semaine close le 6 janvier à 439,6 mb. Le consensus tablait sur une baisse de 2,2 mb. Les stocks d'essence ont eux progressé de 4,1 mb (+1,9 mb attendu), et ceux de produits distillés ont baissé de 1,1 million de barils (-0,5 mb de consensus).

Jerome Powell, patron de la Fed, s'exprimait hier dans le cadre du symposium annuel de la Banque de Suède sur l'indépendance des banques centrales. Le leader de la banque centrale américaine a juste affirmé que la Fed devait se concentrer sur ses objectifs, sans utiliser ses outils pour promouvoir une économie plus verte. Le timonier de la Fed n'a pas commenté les perspectives américaines actuelles, économiques ou monétaires. Powell a simplement déclaré que la Fed était fermement déterminée à réduire l'inflation, même si les hausses des taux d'intérêt pourraient alimenter un retour de bâton politique. Powell a souligné que la stabilité des prix était la base d'une économie saine et fournissait au public des bénéfices incommensurables avec le temps. "Mais restaurer la stabilité des prix lorsque l'inflation est élevée peut demander des mesures qui ne sont pas populaires à court terme, alors que nous remontons les taux", a ajouté Powell.

Le rendez-vous économique marquant de la semaine à Wall Street sera celui de l'inflation, demain jeudi. L'indice des prix à la consommation du mois de décembre est attendu stable en comparaison du mois antérieur et en hausse de 6,5% sur un an (consensus FactSet), contre 7,1% un mois avant. Hors alimentation et énergie, le CPI est anticipé en progression de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 5,7% en comparaison de l'an dernier.

La saison des résultats du quatrième trimestre commence par ailleurs sérieusement ce vendredi à Wall Street, avec la publication des résultats des grandes banques, et les investisseurs se préparent pour certains à une déception. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of New York Mellon, Delta Air Lines ou Wipro, publient notamment vendredi.

Les entreprises du S&P 500 pourraient enregistrer la première baisse de leurs bénéfices depuis le troisième trimestre 2020, avec un recul estimé à 4,1% au quatrième trimestre selon FactSet. Les analystes ont amplement réduit leurs prévisions ces derniers mois, mais certains stratèges estiment encore que ces chiffres n'ont pas suffisamment été révisés.

Les valeurs

Apple (stable) prévoit de commencer à utiliser ses propres écrans personnalisés dans les appareils mobiles dès l'année prochaine, indique Bloomberg. Des personnes connaissant le sujet disent qu'Apple a l'intention de commencer à remplacer l'écran des montres Apple Watch haut de gamme d'ici la fin de 2024, bien que l'objectif puisse potentiellement glisser jusqu'en 2025, la société prévoyant éventuellement d'utiliser les écrans sur d'autres appareils.

L'USITC, United States International Trade Commission, a jugé pour sa part que l'Apple Watch de la firme californienne de Cupertino enfreignait un brevet de technologie d'oxygène sanguin de Masimo. Un juge de l'USITC a déterminé que certains modèles d'Apple Watch enfreignaient l'un des cinq brevets Masimo liés à l'utilisation de capteurs de lumière pour mesurer la quantité d'oxygène dans le sang.

Tesla (+4%), géant américain de l'automobile électrique, entend investir 775,7 millions de dollars afin d'agrandir son usine du Texas, selon des documents réglementaires remis par le constructeur automobile, dont l'agence Reuters a pris connaissance. Rappelons que l'année dernière, le dirigeant du groupe, Elon Musk, avait qualifié le site de "gigantesque fournaise à argent", alors que le constructeur était aux prises avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Tesla entendrait désormais étendre son usine de véhicules électriques au Texas avec cet investissement. Les documents ont été déposés à ce sujet cette semaine sur le site Web du département des licences de l'État du Texas et suggèrent que les travaux sur le site d'Austin pourraient commencer dès ce mois.

Goldman Sachs (stable), géant américain de la banque d'affaires, donne suite à son plan annoncé de licencier des milliers d'employés alors que les 'deals' ont ralenti depuis 2021, lorsque l'industrie s'était dotée pour répondre à la demande. 'Business Insider' rapporte que ce mercredi, Goldman Sachs a entamé des conversations avec des employés touchés par des licenciements. Au total, les coupes prévues n'affecteraient pas plus de 3 200 employés sur les 49 500 de la banque, a indiqué une source de Business Insider. Cela équivaut à un maximum d'environ 6,5% de l'effectif mondial de Goldman.

Seagen (-2%), géant biotechnologique américain qui pèse encore 25 milliards de dollars à Wall Street, voudrait se lancer à la recherche d'acquisitions de médicaments oncologiques émergents. Ainsi, le groupe envisage de poursuivre des licences, des partenariats ou des acquisitions d'actifs de startups biotech, précise Bloomberg.

American Airlines (stable) / United Airlines (+2%) / Delta Air (+1%). La Federal Aviation Administration a demandé aux compagnies américaines de suspendre tous leurs vols domestiques pendant plusieurs heures en raison d'une panne informatique. "La FAA travaille toujours pour restaurer complètement le système d'avis aux missions aériennes à la suite d'une panne. La FAA a ordonné aux compagnies aériennes de suspendre tous les départs intérieurs jusqu'à 9 heures, heure de l'Est, pour permettre à l'agence de valider l'intégrité des informations de vol et de sécurité", a précisé le régulateur de l'aviation civile.