Wall Street : Nasdaq et Dow Jones corrigent encore

(Boursier.com) — La prudence domine à Wall Street, le S&P 500 abandonnant 0,57% à 4.556 pts et le DJIA 0,11% à 34.884 pts, contre un recul de 1,53% à 14.311 pts sur le Nasdaq. Le baril de brut WTI cède 1% sur le Nymex à 102,2$. L'once d'or se stabilise à 1.930$. L'indice dollar évolue peu face à un panier de devises, en hausse de 0,2%. Le Bitcoin évolue toujours autour des 46.000$.

Le narratif reste globalement le même sur les marchés, préoccupés par l'enlisement des négociations russo-ukrainiennes, la flambée des prix des matières premières et le durcissement des politiques monétaires. La RBA australienne a abandonné sa précédente promesse d'être patiente en matière de politique. Haruhiko Kuroda, gouverneur de la BoJ (Banque du Japon), a déclaré que le yen évoluait "quelque peu rapidement" et que la banque centrale surveillait de près ces mouvements, tout en réitérant que la faiblesse du yen était un vent favorable économique de manière plus large. Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a réitéré les appels à la normalisation des politiques, notant que l'inflation élevée n'était pas seulement une histoire de choc d'offre. Shanghai va prolonger le "verrouillage" pour examiner les résultats des tests Covid.

Le Trésor américain a pour sa part interdit aux banques US de rembourser la dette en dollars au nom de la Russie, augmentant la pression sur Moscou.

Le marché est dans l'attente des minutes du FOMC de mars, qui seront connues demain soir et pourraient donner plus d'informations sur le timing de la réduction du bilan de la Fed. Rappelons que la Fed avait lancé durant cette réunion son cycle de resserrement monétaire, qui devrait accélérer durant les prochains meeting FOMC avec des gestes potentiels d'un demi-point.

La saison des résultats du premier trimestre à Wall Street débute en douceur la semaine prochaine.

Des taux réels profondément négatifs, le thème des actions comme couverture contre l'inflation, des bilans solides pour les consommateurs et les entreprises, ainsi que la baisse des cas de Covid / la normalisation économique, constituent quelques points de discussion haussiers. De plus, les réflexions sur le rebond récent se poursuivent en mettant l'accent sur la saisonnalité positive.

Selon le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis ce mardi, la balance du commerce international des biens et services pour le mois de février est ressortie déficitaire de 89,2 milliards de dollars, contre -89 milliards de dollars de consensus et 89,2 milliards de dollars également un mois auparavant.

Les indicateurs Markit PMI des services en Europe n'ont pas révélé de grande surprise ce mardi. L'indice espagnol final s'est établi à 53,4 en mars 2022, contre un consensus FactSet de 53,4 également. L'indice italien est ressorti à 52,1, contre 51 de consensus de marché. L'indice français final, en ligne avec les attentes, a atteint 57,4. La France enregistre même sa plus forte progression dans le secteur privé depuis juillet. L'indice allemand a dépassé le consensus, à 56,1 contre 55 attendu. Ces indicateurs signalent tous une expansion de l'activité dans les services en mars.

L'indice Markit PMI final des services américains s'est établi à 58 au mois de mars 2022, contre 58,9 de consensus et 58,9 pour la lecture préliminaire. L'indice PMI composite final américain du mois de mars ressort pour sa part à 57,7, contre 58,5 de consensus.

L'indice ISM des services américains pour le mois de mars 2022 est ressorti à 58,3, contre un consensus de marché de 58,5 et une lecture de 56,5 un mois avant. L'indicateur signale donc une accélération de l'expansion de l'activité en mars.

Enfin, Neel Kashkari, Lael Brainard et John Williams de la Fed, s'expriment durant la journée. Brainard, vice-présidente de la Fed, note ce jour que les salaires ont augmenté considérablement durant l'année passée. Elle indique par ailleurs que l'invasion de l'Ukraine renforcera encore les prix de l'alimentation et ceux de l'énergie. Esther George, patronne de la Fed de Kansas City, juge de son côté qu'une hausse des taux de 50 points de base sera une option à considérer, les conditions militant pour une action plus rapide que d'ordinaire en matière de durcissement monétaire. Il sera peut-être nécessaire, selon elle, d'aller au-delà de la neutralité des taux pour ramener l'inflation à des niveaux raisonnables.

Les valeurs

Carnival (+5%) bondit à Wall Street, alors que le croisiériste vient de faire état d'une hausse à deux chiffres de ses réservations sur la semaine du 28 mars au 3 avril, par rapport à son précédent record. Carnival Cruise Line a déclaré que la période d'une semaine du 28 mars au 3 avril avait été la semaine de réservation la plus chargée de son histoire, affichant une augmentation à deux chiffres par rapport au précédent record total de réservations de 7 jours.

Avec 22 de ses 23 navires de retour aux opérations dans tous ses ports d'attache américains toute l'année, Carnival a dominé l'industrie en termes de redémarrage et de demande des clients. Son dernier navire, Carnival Splendor, reprendra du service depuis Seattle le 2 mai, puis Carnival accueillera son nouveau navire, Carnival Celebration, à Miami en novembre. D'ici la fin de l'année 2022, Carnival aura une plus grande capacité de navigation (mesurée par les jours de couchette disponibles) qu'en 2019. En 2023, Carnival mettra en service un autre nouveau navire de classe Excel, Carnival Jubilee de Galveston.

Starbucks (-4%) poursuit sa baisse, après avoir chuté hier de 3,7% à Wall Street. Howard Schultz, l'ancien directeur général de la chaîne qui en reprend les commandes, a annoncé dans une lettre aux actionnaires une suspension du programme de rachat d'actions au profit d'investissements dans le groupe, les magasins et en faveur de ses salariés. Schultz juge que le cash du groupe sera ainsi mieux utilisé.

Le DG de Starbucks a indiqué qu'il ne se concentrait pas sur le cours de l'action de l'entreprise. Le Wall Street Journal rapporte que Schultz a promis aux employés qu'il se concentrerait sur les cafés, les clients et les employés : "Je ne suis pas en affaires, en tant qu'actionnaire de Starbucks, pour prendre chaque décision en fonction du cours de l'action pour le trimestre".

Starbucks avait annoncé le mois dernier le départ de Kevin Johnson, président et directeur général, après 13 ans au sein de l'entreprise dont les cinq dernières années en tant que PDG. Johnson quitte ses fonctions et continuera d'être partenaire de Starbucks et consultant spécial auprès de l'entreprise et du conseil d'administration jusqu'en septembre. Le conseil d'administration de Starbucks s'est engagé dans la planification continue de la relève du PDG depuis 2021, et prévoit de sélectionner un nouveau dirigeant d'ici l'automne. Afin d'assurer une gestion fluide jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit nommé, le conseil d'administration a nommé Howard Schultz au poste de directeur général par intérim. Schultz rejoint aussi le conseil d'administration.

Twitter prend encore 3%, après avoir flambé hier soir de 27,1% à Wall Street. Le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, homme le plus riche du monde, vient de déclarer une participation "passive" de 9,2% au capital du réseau social média. Il détient 73 486 938 actions Twitter.

Musk n'a pas perdu de temps en livrant hier soir un sondage à propos d'une fonction "edit", demandée depuis longtemps par les utilisateurs pour pouvoir corriger un tweet. "Voulez-vous un bouton edit ?", a donc tweeté le milliardaire, visiblement pas si "passif" dans son investissement. Le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, ex-directeur technique, qui vient de remplacer Jack Dorsey, a répondu à Musk : "Les conséquences de ce sondage seront importantes. S'il vous plaît votez attentivement". Agrawal reprend en fait les termes utilisés par Musk dans son sondage sur la liberté d'expression sur Twitter, qui avait précédé sa montée au capital.

Parag Agrawal vient par ailleurs d'annoncer aujourd'hui sur Twitter qu'Elon Musk avait été nommé au conseil d'administration du groupe. "Grâce à des conversations avec Elon au cours des dernières semaines, il est devenu clair pour nous qu'il apporterait une grande valeur à notre conseil d'administration", a ajouté le CEO. "Il est à la fois un croyant passionné et un critique intense du service, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin sur Twitter et dans la salle de réunion, pour nous rendre plus forts à long terme. Bienvenue Elon !" "Au plaisir de travailler avec Parag & le board de Twitter pour apporter des améliorations significatives à Twitter dans les mois à venir !", a lancé pour sa part Musk, dont la participation ne pourra dépasser 15% de Twitter.

Johnson & Johnson (+2%) / AbbVie (+2%). Le procureur général de Virginie-Occidentale a jugé que les groupes Johnson & Johnson, Teva Pharmaceuticals et Allergan, filiale d'AbbVie, devaient être tenus pour responsables du "tsunami" de dépendance aux opioïdes survenu dans cet Etat - commentaires intervenant à l'ouverture d'un procès dans le comté de Kanawha.

Pfizer (+2%), le géant pharmaceutique américain, a indiqué hier soir qu'il avait produit au premier trimestre six millions de doses du Paxlovid, son traitement par voie orale contre le covid. Ce niveau de production ressort conforme aux objectifs du groupe.

Amazon (-2%) a annoncé aujourd'hui des accords avec Arianespace, Blue Origin et United Launch Alliance (ULA) pour fournir des services de lancement de poids lourds pour le projet Kuiper, l'initiative d'Amazon visant à accroître l'accès mondial au haut débit à l'aide d'une constellation de satellites en orbite terrestre basse. Les contrats totalisent jusqu'à 83 lancements sur une période de cinq ans, permettant à Amazon de déployer la majorité de sa constellation de 3 236 satellites. Il s'agit du plus grand achat commercial de lanceurs de l'histoire.

"Le projet Kuiper fournira un haut débit rapide et abordable à des dizaines de millions de clients dans des communautés non desservies et mal desservies à travers le monde", a déclaré Dave Limp, SVP d'Amazon Devices & Services. "Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, mais l'équipe a continué à franchir étape après étape dans tous les aspects de notre système satellitaire. Ces accords de lancement reflètent notre engagement et notre foi incroyables dans le projet Kuiper, et nous sommes fiers de travailler avec une gamme aussi impressionnante de partenaires pour mener à bien notre mission".

Airbnb (-2%), le service de plateforme communautaire payant de location de logements, a annoncé ce jour la suspension de ses activités en Russie et en Biélorussie.