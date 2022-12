Wall Street : Nasdaq et Dow Jones corrigent

(Boursier.com) — Wall Street fléchit ce lundi, le S&P 500 reculant de 0,86% à 4.037 pts, le Dow Jones de 0,58% à 34.230 pts et le Nasdaq de 0,85% à 11.364 pts, avec en particulier une chute de Tesla. Sur le Nymex, le baril de brut WTI se stabilise désormais à 79,9$, effaçant son rebond initial. L'once d'or perd 1% à 1.791$. L'indice dollar reprend 0,4% face à un panier de devises de référence, après des statistiques plutôt solides dans l'ensemble outre-Atlantique.

L'indice PMI composite américain final du mois de novembre est ressorti à 46,4, contre 46,3 de consensus de place et 46,3 pour sa lecture préliminaire. L'indicateur des services s'est établi à 46,2, contre un consensus de 46,5 mesuré par FactSet et un niveau de 46,1 en lecture préliminaire.

L'indice ISM des services américains pour le mois de novembre 2022 s'est établi à 56,5, contre un consensus de place de 53 mesuré par FactSet et un niveau de 54,4 un mois auparavant. L'indice signale donc une accélération de l'expansion dans les services aux USA, entrant en contradiction avec le PMI des services annoncé plus tôt ce jour.

Les commandes industrielles américaines du mois d'octobre 2022 sont ressorties en croissance de 1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de 0,7% et après une hausse de 0,3% en septembre.

Ailleurs dans le monde, ce matin, l'indice PMI japonais des services du mois de novembre s'est établi à 50,3, contre 53 de consensus. L'indice Markit/Caixin PMI chinois des services pour novembre est ressorti à 46,7, contre 48 de consensus. En Europe, l'indice PMI final des services en Espagne s'est établi à 51,2 (consensus 50,5), l'indice italien à 49,5 (consensus 48,5), l'indice français à 49,3 (49,4 de consensus) et l'indice allemand à 46,1 (consensus 46,4). L'indice PMI final des services de la zone euro s'est établi à 48,5 (consensus 48,6), alors que l'indice composite européen est ressorti 'en ligne' à 47,8. L'indicateur PMI CIPS final des services britanniques a été de 48,8, comme attendu. Les ventes de détail en zone euro pour le mois d'octobre ont décliné plus que prévu.

En Asie, l'indice SSE composite est remonté de 1,76%, avec des espoirs d'assouplissement de la politique zéro-covid. La Chine pourrait ainsi annoncer mercredi dix nouvelles mesures d'ajustement dans sa politique de lutte contre l'épidémie de Covid-19, complétant les assouplissements annoncés mi-novembre, a appris Reuters de deux sources au fait du dossier. La gestion de l'épidémie pourrait également être allégée en janvier, avec un abaissement du niveau des modalités de prévention du Covid-19 de la catégorie A (recouvrant les maladies infectieuses les plus graves comme la peste ou le choléra) à la catégorie B (comprenant par exemple SRAS ou sida), ajoute Reuters, citant ses sources anonymes proches de la question.

Concernant la Fed, les marchés demeurent hésitants, alors que les derniers chiffres très solides du marché américain de l'emploi militent pour une poursuite du rythme rapide du resserrement monétaire. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une hausse de taux de 50 points de base le 14 décembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, est de 74,7%, ce qui porterait le taux des fed funds entre 4,25 et 4,5%. La probabilité d'un geste plus fort de 75 points de base se situe à 25,3%.

Les valeurs

Apple (stable) aurait accéléré ces dernières semaines ses plans pour déplacer une partie de sa production hors de Chine, pays dominant dans la chaîne d'approvisionnement des iPhone. C'est du moins ce qu'indiquent des personnes impliquées dans les discussions, citées par le Wall Street Journal. Le groupe californien demanderait aux fournisseurs de planifier plus activement l'assemblage de produits Apple ailleurs en Asie, en particulier en Inde et au Vietnam. Le groupe à la pomme chercherait par ailleurs à réduire sa dépendance vis-à-vis des assembleurs taïwanais et notamment de Foxconn. L'agitation récente dans l'"iPhone City" chinoise a contribué à cette évolution majeure. Dans la ville géante de Zhengzhou, en Chine, pas moins de 300 000 personnes travaillent dans une usine dirigée par Foxconn pour fabriquer l'iPhone et d'autres produits Apple, rappelle le WSJ. Ce site a représenté jusqu'à 85% de la gamme Pro d'iPhone...

Mais l'usine de Zhengzhou a été secouée fin novembre par de violentes manifestations. Dans des vidéos publiées en ligne, des travailleurs, protestant contre les salaires et les restrictions du Covid-19, se soulèvent face à la police anti-émeute... Le Wall Street Journal a vérifié certains événements présentés dans les vidéos avec les travailleurs du site. Une réponse d'Apple, selon les personnes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement citées par le WSJ, serait de puiser dans un plus grand bassin d'assembleurs, même si ces entreprises sont elles-mêmes basées en Chine. Luxshare Precision Industry Co. et Wingtech seraient ainsi deux entreprises chinoises en passe d'obtenir plus d'affaires avec Apple... Le groupe de Tim Cook a déclaré à ses partenaires de fabrication qu'il souhaitait qu'ils commencent à essayer de travailler davantage hors de Chine, selon des personnes impliquées dans les discussions.

"Apple et la Chine ont passé des décennies à se lier dans une relation qui, jusqu'à présent, a été généralement mutuellement bénéfique. Le changement ne viendra pas du jour au lendemain. Apple propose toujours de nouveaux modèles d'iPhone chaque année, ainsi que des mises à jour régulières de ses iPad, ordinateurs portables et autres produits. Il doit continuer à piloter l'avion tout en remplaçant un moteur", explique le Wall Street Journal. "Trouver toutes les pièces à construire à l'échelle dont Apple a besoin n'est pas facile", ajoute une ancienne responsable des opérations d'Apple, citée par le journal.

L'objectif à plus long terme d'Apple serait d'expédier 40 à 45% des iPhone depuis l'Inde, contre un pourcentage à un chiffre actuellement, explique un analyste cité par le journal. Les fournisseurs affirment que le Vietnam devrait assumer une plus grande partie de la fabrication d'autres produits Apple tels que l'AirPod, les montres intelligentes et les ordinateurs portables. Pour l'heure, les consommateurs, avant la période de Noël, sont confrontés à des délais d'attente les plus longs pour l'iPhone haut de gamme depuis 15 ans... Notons que Foxconn a annoncé une chute de 29% des revenus en novembre, par rapport au mois antérieur, du fait des perturbations sur son site clé.

Tesla (-4%) a livré 100 291 véhicules électriques fabriqués en Chine en novembre, ses ventes mensuelles les plus élevées depuis l'ouverture de son usine de Shanghai fin 2020, indique Xinhua ce lundi. Cela traduit une augmentation de 40% par rapport à octobre et de 89,7% en comparaison de l'an dernier. Le constructeur a augmenté la production de l'usine de Shanghai, réduit les prix des modèles les plus vendus et offert des incitations aux acheteurs chinois. Le Chinois BYD a dominé toutefois le mois de novembre en Chine avec 229 942 voitures électriques écoulées, y compris des hybrides rechargeables et les véhicules électriques purs, soit trois fois plus qu'un an plus tôt, selon des données de la China Passenger Car Association citées par l'agence Reuters.

Tesla prévoit par ailleurs de réduire de plus de 20% la production de décembre du Model Y dans son usine de Shanghai par rapport à novembre, ont déclaré ce lundi à Reuters deux personnes au courant de l'affaire. Tesla n'a pas commenté cette réduction prévue, signalée aussi par Bloomberg. La Chine a partiellement assoupli les restrictions sanitaires anti-covid imposées aux personnes et aux entreprises, mais de nombreuses restrictions sont toujours en place. Celles-ci ont freiné la demande et provoqué des ralentissements de la production locale dans l'industrie automobile en raison des difficultés à sécuriser l'approvisionnement en composants, rappelle Reuters. Tesla a augmenté son stock de véhicules électriques à Shanghai au rythme le plus rapide jamais enregistré en octobre, selon les données de la China Merchants Bank International.

Alibaba (+1%), JD.com (+1%), Baidu (+5%) ou Pinduoduo (+2%), grimpent à Wall Street, bénéficiant des espoirs d'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine.

Amgen (stable). Le groupe biotechnologique américain a annoncé ce week-end que son traitement expérimental contre l'obésité AMG133 avait affiché des résultats prometteurs dans un premier essai clinique. Une étude plus large est attendue en début d'année prochaine.

Netflix (stable), le colosse du streaming, bénéficie d'une note favorable de JP Morgan, qui constate que le lancement par le groupe de son offre moins chère soutenue par la publicité lui a permis de regagner des abonnés durant le quatrième trimestre. L'amélioration devrait se poursuivre, à en croire le broker.