Wall Street n'arrive pas à se remettre du discours de Powell

(Boursier.com) — La cote américaine est attendue encore en forte baisse, après son plongeon de vendredi (-3,03% sur le Dow Jones et -3,94% sur le Nasdaq). Les opérateurs n'ont toujours pas digéré le discours sévère de Jerome Powell, déterminé à ramener l'inflation vers l'objectif de la Fed au risque de faire trébucher l'économie. Le S&P 500 abandonne encore 0,8% en pré-séance, le Dow Jones 0,7% et le Nasdaq 1%. Le baril de brut WTI remonte de 1,5% sur le Nymex à 94,5$. L'once d'or fléchit de 0,3% à 1.744$. L'indice dollar régresse de 0,2% face à un panier de devises.

Dans l'actualité économique à Wall Street ce lundi, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois d'août 2022 est attendu à 16h30 (consensus -13,2 selon Bloomberg, contre -22,6 un mois avant). Lael Brainard, la vice-présidente de la Fed, s'exprimera quant à elle dans la soirée, à l'occasion d'un événement à Rosemont, Illinois. Cela sera peut-être l'occasion de nuancer un peu un discours très dur de Jerome Powell, patron de l'institution monétaire américaine, vendredi dans le cadre du symposium de Jackson Hole. Powell a en effet confirmé la posture ferme de la Fed, déterminée à lutter contre l'inflation au risque d'une "certaine souffrance" économique.

Powell, intervenant vendredi dans le cadre du symposium de Jackson Hole, réunion des banquiers centraux dans le Wyoming, a plombé les marchés. Il a promis que la banque centrale américaine allait "utiliser ses outils avec force" pour résorber l'inflation, qui est toujours proche de son plus haut niveau depuis plus de 40 ans. "Il faut continuer jusqu'à ce que le travail soit fait", a affirmé le dirigeant de la Fed, avec un objectif d'inflation vers les 2%. La Fed doit donc continuer à augmenter les taux et les maintenir à un niveau plus élevé jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'inflation soit sous contrôle...

"Notre décision lors de la réunion de septembre dépendra de la totalité des données entrantes et de l'évolution des perspectives", a ajouté le dirigeant. Pour l'heure, selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base le 21 septembre, qui serait la troisième consécutive d'une telle ampleur, est de plus de 66% (fourchette 3-3,25%), alors que la probabilité d'une augmentation des taux de 50 points de base est de 33,5% (fourchette 2,75-3%).

Powell a ajouté que l'économie américaine, les ménages et les entreprises, devraient s'attendre à "un peu de douleur", compte tenu de ce durcissement monétaire nécessaire. Il note que l'économie américaine ralentit d'ailleurs, même si elle montre encore une forte dynamique. Le marché du travail demeure pour l'heure solide et la demande de travailleurs dépasse largement l'offre. L'orientation de politique monétaire est quant à elle actuellement proche de la neutralité, mais Powell laisse entendre qu'il faudra poursuivre le durcissement tant que l'inflation reste élevée.

Powell laisse entendre que des hausses de taux plus importantes sont encore probables "pendant un certain temps" pour maîtriser enfin l'inflation... "Bien que des taux d'intérêt plus élevés, une croissance plus lente et des conditions plus faibles sur le marché du travail réduiront l'inflation, ils feront également souffrir les ménages et les entreprises"... "Ce sont les coûts malheureux de la réduction de l'inflation, mais un échec à rétablir la stabilité des prix signifierait une douleur bien plus grande", a indiqué le leader de la Fed, intraitable.

Les valeurs

Pinduoduo, le groupe chinois de commerce en ligne, mettant en relation des millions de producteurs agricoles avec les consommateurs, se distingue en forte hausse de 12% avant bourse à Wall Street, les opérateurs saluant la dernière publication financière. Il faut dire que le groupe a plus que triplé ses bénéfices, tandis que ses revenus ont progressé bien plus que prévu. Le groupe évoque une reprise du sentiment des consommateurs. Il a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice net de 8,9 milliards de yuans, environ 1,3 milliard de dollars, ou 6,22 yuans par ADS. Un an avant, le profit net se situait à 2,41 milliards de yuans et 1,69 yuan par ADS. Les revenus trimestriels totaux ont atteint 31,4 milliards de yuans, près de 4,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 36% en glissement annuel. Le profit opérationnel s'est envolé de 335% ! Même en base ajustée, ce bénéfice opérationnel a plus que triplé.

Meta, maison-mère de Facebook, aurait accepté un règlement de l'affaire Cambridge Analytica. Les détails de l'accord préliminaire avec les utilisateurs Facebook n'ont pas été divulgués indique le Wall Street Journal, qui rappelle que le procès concernait l'utilisation des données utilisateurs. La plateforme de médias sociaux était accusée d'avoir permis à des tiers, y compris Cambridge Analytica, d'accéder à des données privées d'utilisateurs... Notons par ailleurs que Vivek Sherman, vice-président en charge d'Horizon, plateforme de réalité virtuelle de Meta, a décidé de quitter le groupe.

Netflix, le géant américain du streaming, victime d'une érosion récente des abonnements après une période pandémique exceptionnelle du point de vue de l'activité, cherche des solutions. Le groupe envisagerait une formule d'abonnement à 7-9$ mensuels avec publicité, croit savoir Bloomberg, citant des personnes familières de la question. L'offre serait proposée sur certains marchés, potentiellement six, durant le quatrième trimestre. Des publicités de quatre minutes chaque heure, avant et pendant les programmes, seraient alors ajoutées. Pour l'heure, la formule d'abonnement la plus populaire de Netflix, sans publicité, coûte 15,49$ par mois aux États-Unis.

Tesla. Elon Musk a déclaré ce lundi qu'il avait pour objectif de préparer des Tesla autonomes d'ici la fin de l'année et espérait pouvoir les commercialiser largement aux États-Unis et éventuellement en Europe, en fonction des approbations réglementaires. Ces commentaires audacieux de Musk ont été formulés à l'occasion d'une conférence sur l'énergie en Norvège. Les propos offensifs de l'homme d'affaires le plus riche de la planète ne réveillent toutefois pas le titre Tesla, attendu en baisse pour l'heure à Wall Street. Musk a pourtant indiqué qu'il se concentrait actuellement sur ses voitures électriques autonomes, ainsi que sur son vaisseau spatial Starship de SpaceX.

"Les deux technologies sur lesquelles je me concentre, essayant idéalement de finaliser le travail avant la fin de l'année, sont de mettre notre vaisseau spatial en orbite... et puis de permettre aux voitures Tesla de pouvoir faire de la conduite autonome", a précisé Musk. "Avoir la conduite autonome à grande échelle au moins aux États-Unis, et potentiellement en Europe, en fonction de l'approbation réglementaire", a ajouté le dirigeant, dont les propos ont été repris par Reuters.

Walmart, le colosse américain de la grande distribution, a annoncé une offre d'achat de 6,4 milliards de rands (380 M$) sur les 47% du capital qu'il ne possède pas encore dans le fragile distributeur sud-africain Massmart.

Qualcomm. Selon les sources proches du dossier de l'agence Reuters, les autorités européennes de concurrence ne feraient pas appel de la décision de justice annulant l'amende de 997 millions d'euros infligée au fabricant américain de semi-conducteurs.