Wall Street n'a peur ni de l'inflation, ni de la Fed

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche en hausse avant bourse ce lundi, le Nasdaq s'accordant encore 0,5%, le Dow Jones 0,2% et le S&P 500 0,3%. Les opérateurs font preuve d'une certaine confiance avant les deux grands rendez-vous économiques de la semaine, avec les chiffres de l'inflation américaine demain puis le verdict de la Fed mercredi. Les marchés misent sur un apaisement relatif de l'inflation et une pause monétaire de la banque centrale américaine. Sur le Nymex, le baril de brut WTI abandonne 2,6% à 68,4$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.979$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises.

Rappelons que techniquement, l'indice S&P 500 vient d'entrer en "marché haussier" puisqu'il a repris plus de 20% sur ses planchers d'octobre, sur fond d'espoirs de pause monétaire, d'apaisement de l'inflation et d'atterrissage en douceur de l'économie - ce qui fait peut-être beaucoup en même temps.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, les opérateurs suivront juste à 20 heures le déficit budgétaire du mois de mai (consensus Bloomberg -205 milliards de dollars, contre -66,2 milliards un an avant et +176,2 milliards de dollars d'excédent en avril 2023).

Le prochain grand rendez-vous est programmé demain mardi aux États-Unis avec les chiffres de l'inflation pour le mois de mai (consensus FactSet +0,2% en comparaison du mois antérieur soit +4,1% sur un an ; +0,4% et +5,2% hors alimentation et énergie).

Quant à la banque centrale américaine, elle rendra son verdict monétaire le mercredi 14 juin, alors que les opérateurs spéculent depuis des semaines sur une pause potentielle. Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la probabilité actuelle d'un statu quo laissant le taux des fed funds entre 5 et 5,25% se situe à 74%, contre 26% de probabilité d'une hausse d'un quart de point. Même en cas de pause, il est bien possible que la Fed utilise la réunion de juillet pour enfoncer le clou et relever ses taux d'un quart de point supplémentaire...

Jerome Powell, président de la Fed, pourrait ainsi signaler à l'occasion de cette réunion du 14 juin que le statu quo largement anticipé constitue un "saut" plutôt qu'une pause au sens propre, la Fed voulant éviter un assouplissement des conditions financières. Selon l'outil FedWatch, la plus forte probabilité actuellement (51%) est celle d'une fourchette de taux de 5,25-5,5% sur les 'fed funds' le 26 juillet, à l'issue de la réunion monétaire suivante, soit une hausse de taux potentielle d'un quart de point. La probabilité de taux inchangés entre 5 et 5,25% le 26 juillet se situe à plus de 35% d'après FedWatch.

Le marché a pleinement intégré par ailleurs une nouvelle hausse des taux de la BCE jeudi, de 25 points de base, ainsi que la réitération de son intention d'arrêter le réinvestissement de l'APP (programme d'achat d'actifs) à partir de juillet. A noter aussi des développements limités en Asie. Le discours du gouverneur de la PBOC, Yi Gang, a montré l'intention d'une politique monétaire ciblée. Il a répété l'engagement de "renforcer les ajustements anticycliques"...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, Oracle publie ses comptes trimestriels après la clôture.

Les valeurs

Oracle répond à l'équipe Microsoft-Open AI en capitalisant sur son investissement dans Cohere, selon The Information. Une personne ayant une connaissance directe de la situation a indiqué à The Information qu'un cadre supérieur d'Oracle avait précisé aux employés que l'entreprise allait vendre l'accès aux LLM ("large language models") de Cohere de la même manière que Microsoft permettait aux clients du cloud d'acheter l'accès aux logiciels OpenAI, et utiliser le logiciel Cohere pour ajouter des fonctionnalités d'IA aux applications de gestion des ressources humaines et de la chaîne d'approvisionnement d'Oracle, de la même manière que Microsoft utilise le logiciel OpenAI pour les fonctionnalités d'automatisation dans les applications Office 365. Le DG d'Oracle, Larry Ellison, devrait annoncer la relation des entreprises ce soir à l'occasion de la présentation des résultats du géant software pour le quatrième trimestre fiscal.

L'article rappelle aux lecteurs que Cohere a annoncé qu'Oracle faisait partie des investisseurs dans le cadre d'une levée de fonds de 270 millions de dollars. Nvidia, Salesforce et SentinelOne ont également participé, et ce cycle de financement a évalué la startup d'IA - qui est en concurrence avec OpenAI - à 2,1-2,2 milliards de dollars.

Nio, constructeur chinois de véhicules électriques coté à Wall Street, réduit à son tour fortement les prix sur un marché très concurrentiel désormais. Le groupe abaisse de 4.200$ environ ses prix de tous les modèles électriques, sur fond de guerre des prix lancée par Tesla. Tous les véhicules du groupe, y compris l'ES6 et l'ES8, seront donc proposés 30.000 yuans moins chers à partir de ce jour. Cela représente des rabais pouvant aller jusqu'à 9% selon les véhicules. La situation est délicate pour le groupe, qui doit casser ses prix alors que ses résultats sont lourdement déficitaires.

TriNet Group demeure sous surveillance à Wall Street après un rallye de près de 10% vendredi soir. Le fournisseur californien de services de paie en ligne étudierait une vente de la société et travaillerait avec Morgan Stanley pour entrer en contact avec des acquéreurs potentiels, selon des sources familières du dossier citées par l'agence Reuters.

Chinook Therapeutics bondit de près de 60% avant bourse à Wall Street, alors que le laboratoire suisse Novartis propose de racheter le groupe biotechnologique américain pour 3,5 milliards de dollars. Novartis renforcerait ainsi sa gamme de développement de médicaments en phase avancée. Les actionnaires de Chinook, basé à Seattle, recevraient 40 dollars par action en cash dans le cadre de l'accord convenu, plus un droit conditionnel d'une valeur pouvant atteindre 300 millions de dollars, en fonction de certaines réalisations réglementaires.

Biogen. Un groupe d'experts de la Food & Drug Administration américaine a reconnu unanimement qu'un essai de phase avancée du Leqembi d'Eisai et de Biogen contre la maladie d'Alzheimer avait prouvé les avantages du traitement pour les personnes à un stade précoce. Le comité consultatif sur les médicaments pour le système nerveux périphérique et central a voté sur la base des données d'un vaste essai clinique mondial de confirmation de phase 3 Clarity AD chez des patients vivant avec la maladie d'Alzheimer au stade précoce. La date d'action PDUFA pour l'approbation traditionnelle a été fixée au 6 juillet 2023, avec désignation d'examen prioritaire. Le traitement avait reçu l'approbation accélérée de la FDA pour le traitement de la maladie d'Alzheimer précoce le 6 janvier.

Illumina grimpe à Wall Street, alors que Francis deSouza, son directeur général, a démissionné sous la pression de l'investisseur activiste Carl Icahn, qui insistait pour son départ. Icahn semble donc obtenir gain de cause sur ce dossier du laboratoire de séquençage d'ADN Illumina, alors que les actionnaires du groupe avaient déjà élu au conseil d'administration Andrew Teno, un gestionnaire de portefeuille d'Icahn Capital. Charles Dadswell, vice-président senior et conseiller général, a été nommé DG par intérim. La firme de San Diego poursuit dans le même temps la recherche d'un remplaçant. DeSouza avait rejoint la "biotech" en 2013 et en était le DG depuis 2016. Il restera à titre consultatif jusqu'au 31 juillet.

Nasdaq Inc a fait état du rachat de la société de logiciels financiers Adenza auprès de la société de capital-investissement Thoma Bravo pour 10,5 milliards de dollars, l'opérateur boursier américain tentant de se repositionner en tant que fintech. Le montant jugé élevé de cette opération fait tanguer la valeur Nasdaq Inc en bourse. L'acquisition est évaluée à 10,5 milliards de dollars en cash et actions. Thoma Bravo devrait obtenir une participation de 14,9% dans le Nasdaq et un siège au conseil d'administration dans le cadre de l'accord. La directrice générale, Adena Friedman, a déclaré qu'elle s'efforçait de développer l'activité logicielle de l'opérateur boursier, qui représente désormais plus d'un tiers des revenus récurrents annualisés.

Broadcom / VMware. La Commission européenne serait sur le point d'approuver sous conditions le projet d'acquisition du géant de la virtualisation VMware par le fabricant américain de puces Broadcom pour 61 milliards de dollars, ont déclaré ce jour à Reuters des sources proches de la question.