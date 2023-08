Wall Street monte encore après des indices économiques jugés favorables

(Boursier.com) — Wall Street a de nouveau progressé mercredi soir, de nouveaux indicateurs économiques semblant confirmer le ralentissement de la première économie mondiale et donc la possible fin à venir du resserrement de la politique monétaire de la Fed... Le Dow Jones prend encore 0,11% à 34.890 pts, le S&P 500 gagne 0,38% à 4.514 pts et le Nasdaq s'adjuge 0,54% à 14.019 pts.

Après le fléchissement annoncé sur le front de l'emploi la veille, les opérateurs ont favorablement accueilli un rapport d'ADP sur l'emploi privé, lui aussi moins solide que prévu en août. De quoi calmer le jeu de la Fed : D'après le dernier rapport d'ADP, les créations d'emplois dans le privé sur la période se sont en effet établies au nombre de 177.000, contre un consensus de 195.000. Les créations d'emplois dans les hôtels, restaurants et autres employeurs du secteur sont tombées à 30.000 en août après des mois de fortes embauches, a souligné ADP.

En attendant la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi au mois d'août, cette 'stat' est la dernière indication en date d'un essoufflement du marché de l'emploi outre-Atlantique... "Après deux années de créations exceptionnellement élevées liés à la reprise, nous évoluons vers une croissance plus durable des salaires et de l'emploi", indique Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP.

Autre mauvaise nouvelle sur le front "macro", et donc bonne nouvelle pour les investisseurs et la Fed, la croissance américaine a été revue en nette baisse au deuxième trimestre et l'évolution des prix attachée au PIB a également été révisée vers le bas... Selon la seconde estimation du gouvernement, le PIB a ainsi progressé de 2,1% sur les trois mois clos fin juin, contre une hausse de 2,4% annoncée précédemment, et après une progression de 2% au premier trimestre. L'indice des prix rattaché au PIB a augmenté au rythme de 2%, contre +2,2% estimé précédemment, et +4,1% au cours des trois mois précédents. L'indice des prix 'core' ressort pour sa part à 3,7% (vs 3,8% initialement estimé) après +4,9% au premier trimestre.

"Une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, car les données soutiennent l'hypothèse d'une fin plus rapide du cycle de hausse des taux de la Fed malgré la récente rhétorique restrictive de son président, Jerome Powell", écrit Tina Teng, analyste marchés chez CMC Markets. "Les données sont actuellement reines en termes de sentiment du marché", ajoute Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown. "La publication de l'emploi non agricole vendredi couronnera la semaine, et s'il indique un nouveau ralentissement des embauches, nous pourrions assister à une nouvelle poussée des cours boursiers".

Les données du jour ont permis une poursuite de la nette détente des taux obligataires et du dollar, alors que la probabilité d'un statu quo sur les taux de la Fed en septembre est désormais de 88,5%, selon le baromètre Fedwatch de CME Group. "Les marchés sont passés d'un discours à l'autre, celui de l'atterrissage en douceur l'ayant largement emporté hier, ou, au minimum, le discours selon lequel il est plus probable qu'improbable que la Fed ait fini de relever ses taux", affirme à 'Bloomberg' Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank.

Toujours sur le front macroéconomique, les investisseurs ont pris connaissance d'une hausse surprise des reventes de logements existants aux États-Unis pour le mois de juillet. Elles ont en effet augmenté de 0,9% sur un mois, contre un repli de 1% anticipé par les économistes. Après trois mois de recul, les reventes progressent ainsi pour la deuxième fois d'affilée. Sur un an, elles accusent une baisse de 13,8% après -14,7% le mois précédent.

Sur le marché pétrolier, le baril de WTI avance encore de 0,7% à 81,75$ alors que les stocks de brut aux Etats-Unis ont chuté la semaine passée. Sur le marché des devises, l'indice dollar recule de 0,5 point sous les 103 pts, tandis que l'euro grimpe de 0,6% à 1,0925$ face au billet vert. Enfin, le Bitcoin remonte et se négocie autour des 27.300$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Apple (+1,9%) présentera son iPhone 15 le 12 septembre prochain... La firme à la pomme a dévoilé la date de sa prochaine 'keynote' sur son site Web. L'événement aura lieu au Steve Jobs Theater, au siège de Cupertino, en Californie. Selon toute vraisemblance, Apple dévoilera donc sa dernière série d'iPhone ainsi que ses nouvelles 'smartwatches'. La nouvelle gamme de montres intelligentes (Apple Watch 9) pourrait être dotée d'un nouveau processeur basé sur la puce A15 Bionic d'Apple, déjà utilisée dans les modèles d'iPhone précédents, et dont les performances seraient accrues.

Concernant l'iPhone, la série 15 devrait comprendre deux modèles d'entrée de gamme et deux modèles plus luxueux. Les appareils les moins chers, probablement appelés iPhone 15 et 15 Plus, bénéficieront de certaines capacités des modèles Pro de l'année dernière - la puce A16, l'interface Dynamic Island et une caméra arrière de 48 mégapixels - mais conserveront le design actuel. Des changements plus importants seraient à prévoir sur les modèles haut de gamme, notamment un cadre redessiné utilisant du titane au lieu de l'acier inoxydable, des bordures beaucoup plus fines autour de l'écran et un processeur A17, croit savoir 'Bloomberg'. Les quatre iPhones disposeront par ailleurs d'un port de chargement USB-Cpour se conformer aux nouvelles réglementations de l'Union européenne.

Alors qu'Apple a vu ses ventes chuter pendant trois trimestres consécutifs, la société étant confrontée à une demande fragile pour ses Smartphones et autres appareils, les nouveaux produits devraient permettre de donner un coup de fouet à la société avant la période des fêtes. Ensemble, l'iPhone et l'Apple Watch génèrent la majorité des revenus du géant de la technologie. Apple propose généralement de nouveaux iPhones en précommande le vendredi après leur présentation et commence à les livrer aux clients et aux magasins une semaine plus tard.

* Warner Bros. Discovery (+1,2%) a nommé Mark Thompson comme prochain DG et président du réseau d'information CNN. M.Thompson a auparavant été patron du New York Times, ainsi que directeur général de la BBC. Dans son nouveau rôle, M.Thompson dirigera la stratégie, les opérations et les unités commerciales de CNN, y compris son portefeuille mondial de réseaux, de chaînes et de programmes dans les domaines de la diffusion, du streaming et du numérique, ainsi que les quelque 4.000 employés de CNN dans le monde. Il agira en tant que rédacteur en chef, ultimement responsable de tout le contenu de CNN, précise le groupe.

* HP Inc corrige de 6,6%, sanctionné après un gros avertissement sur résultats... Le géant américain des PC a réduit ses perspectives de flux de trésorerie et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, affirmant que le rebond du marché des ordinateurs personnels prendra plus de temps que prévu. Le flux de trésorerie disponible pour l'exercice se terminant en octobre prochain s'élèvera à 3 milliards de dollars, contre une guidance antérieure d'environ 3,25 Mds$, tandis que le bpa ajusté est désormais anticipé entre 3,23 et 3,25 dollars par action, contre 3,30 à 3,50$ précédemment. La demande "ne s'améliore pas aussi rapidement que prévu", a déclaré le DG Enrique Lores dans une interview accordée à 'Bloomberg'. Des niveaux de stocks élevés dans l'industrie signifient que les prix des ordinateurs restent sous pression et que les clients professionnels reportent leurs achats en raison de suppressions d'emplois et d'une conscience générale des coûts, a détaillé le dirigeant. L'économie chinoise pèse également sur les ventes, a-t-il ajouté : "nous ne prévoyons pas qu'une reprise en Chine se produise de si tôt. Et à ce stade, nous n'intégrons cette reprise dans aucun de nos plans".

L'inflation et une économie mondiale incertaine ont déclenché une baisse de la demande d'électronique grand public, y compris les PC, l'année dernière, et ont conduit à une augmentation des stocks tout au long de la chaîne d'approvisionnement. HP espérait que le second semestre 2023 connaîtrait une amélioration plus rapide avec des ventes stimulées par la rentrée scolaire et les vacances. En vain. La société basée à Palo Alto, en Californie, a vu son chiffre d'affaires reculer de 9,9% à 13,2 milliards de dollars au troisième trimestre de son exercice, contre un consensus de 13,4 Mds$. Les ventes d'ordinateurs grand public ont diminué de 12% tandis que les ventes aux entreprises ont baissé de 11%. Le bpa ajusté s'est établi à 86 cents contre 1,03$ un an plus tôt et un consensus de 85 cents. La marge opérationnelle ajustée s'est effritée de 0,6 point sur un an à 8,8% et le free cash-flow a atteint 900 M$ contre 300 M$ il y a un an et 1,07 Md$ attendu par les analystes. L'entreprise reste par ailleurs en bonne voie pour atteindre 40% de son objectif d'économies de coûts sur trois ans d'ici la fin de l'exercice.

* Hewlett Packard Enterprise (+3%). Contrairement à HP, la firme a revu à la hausse ses prévisions annuelles, convaincu que les entreprises améliorent leurs technologies malgré les inquiétudes concernant l'économie. Le groupe actif dans les serveurs, le stockage et les services aux entreprises table désormais sur un bpa ajusté compris entre 2,11 et 2,15 dollars sur l'exercice clos fin octobre, contre une fourchette précédente allant de 2,06 à 2,14$. HPE a confirmé sa précédente prévision de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année, d'environ 2 milliards de dollars, avec une croissance de ses revenus à change constant entre 4 et 6%. La firme prévoit néanmoins un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre légèrement inférieur aux estimations de Wall Street, entre 7,2 et 7,5 milliards de dollars.

La société basée à Houston a enregistré, sur son troisième trimestre fiscal, un bpa ajusté de 0,49$, en hausse de 2% et supérieur à sa guidance, pour un chiffre d'affaires en progression d'environ 1% à 7 milliards de dollars, conformément aux estimations des analystes. La marge brute ajustée s'est améliorée de 120 pb sur un an à 35,9% (35,6% de consensus) et le free cash-flow a atteint 955 M$. Les ventes de l'unité Compute, qui comprend les centres de données et les serveurs, ont diminué de 13% à 2,6 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations des analystes. Les ventes de stockage ont reculé de 5% à 1,1 milliard de dollars au cours de la période terminée le 31 juillet, soit un peu mieux que prévu.

La société est moins dépendante des unités de calcul et des serveurs en raison de la croissance des activités à marge élevée, a déclaré le DG, Antonio Neri, lors de la conférence de présentation des résultats. Les ventes de l'unité à la croissance la plus rapide de l'entreprise, Intelligent Edge, ont ainsi bondi de 50% pour atteindre 1,4 milliard de dollars. La division, qui constitue un élément clé du plan de transformation de HPE par rapport au matériel traditionnel, couvre les produits qui permettent aux entreprises de collecter et de traiter les données là où elles sont générées au lieu de les envoyer vers un centre de stockage externe.

* Brown-Forman trébuche de 4%, sanctionné après une publication décevante. La société spécialisée dans les boissons alcoolisées a raté le consensus au premier trimestre de son exercice financier en raison du ralentissement de la demande pour ses whiskys et ses gins, alors que les clients luttent contre l'augmentation du coût de la vie. La firme a dégagé sur la période un bpa de 48 cents contre 53 cents de consensus, pour des ventes nettes de 1,04 Md$ (+3,1%). La marge brute est ressortie à 62,7% contre 61,8% de consensus. Le management table toujours sur une croissance organique de 5 à 7% sur l'exercice.

* Tesla (-0,1%). Le système d'aide à la conduite de Tesla reste dans le viseur des autorités américaines. Le régulateur de la sécurité automobile qui enquête sur le système Autopilot du constructeur californien demande des explications sur un changement de logiciel qui permet aux conducteurs de garder les mains hors du volant plus longtemps, risquant ainsi de provoquer des collisions. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ordonné à Tesla de répondre aux questions sur cette évolution et de produire des documents dans une ordonnance dite 'spéciale' datée du 26 juillet. L'ordonnance de la NHTSA n'a pas obligé Tesla à rappeler des véhicules, précise 'Reuters'. "Le relâchement des contrôles qui en résulterait... pourrait conduire à une plus grande inattention du conducteur et à son incapacité à superviser correctement le pilote automatique", a déclaré la NHTSA dans sa lettre envoyée à Tesla.

La NHTSA enquête sur les performances de l'Autopilot Tesla depuis 2021 après avoir identifié plus d'une douzaine d'accidents dans lesquels des voitures du groupe ont heurté des véhicules d'urgence arrêtés. Les régulateurs fédéraux étudient d'éventuels problèmes avec les ceintures de sécurité, les volants et les fonctions d'aide à la conduite de Tesla. Le groupe d'Elon Musk affirme depuis longtemps que son logiciel d'aide à la conduite ne remplace pas le conducteur et que "les fonctionnalités actuellement activées ne rendent pas le véhicule autonome". Mais les défenseurs de la sécurité critiquent la commercialisation du système par l'entreprise sous le nom de " Pilote automatique " comme étant trompeuse.

Cette information intervient alors que le constructeur s'apprête à répondre pour la première fois devant la justice aux allégations selon lesquelles la défaillance du système Autopilot a provoqué des accidents mortels. Tesla assure ne pas être responsable de ces deux accidents et estime qu'il s'agit d'erreurs des conducteurs, assurant que la fonction Autopilot est sécurisée lorsqu'elle est utilisée sous supervision humaine. "Si Tesla remporte de nombreuses victoires dans ces affaires, je pense qu'elle obtiendra des accords plus favorables dans d'autres affaires", a déclaré Matthew Wansley, ancien directeur juridique de nuTonomy, une startup spécialisée dans la conduite autonome, et professeur agrégé de droit à la Cardozo School of Law. Inversement, si Tesla était condamné à verser d'importants dédommagements, cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'entreprise, a indiqué Bryant Walker Smith, professeur de droit à l'université de Caroline du Sud.