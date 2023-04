Wall Street : Microsoft tire le Nasdaq, les banques reculent

(Boursier.com) — Wall Street évolue en ordre dispersé au lendemain d'un repli marqué, le plus important enregistré sur le mois d'avril. Le Nasdaq grimpe de 0,81% à 11.894 pts, alors que le S&P 500 rend timidement 0,07% à 4.069 pts et que le Dow Jones abandonne 0,38% à 33.403 pts. Plusieurs résultats d'entreprises décevants, dont ceux d'UPS, alimentent les craintes sur la conjoncture tandis que la First Republic Bank ravive les inquiétudes sur le secteur bancaire. Les résultats meilleurs que prévu de Alphabet et Microsoft soutiennent néanmoins le Nasdaq, en attendant Meta ce soir.

Parmi les 124 sociétés du S&P-500 ayant déjà publié leurs résultats du premier trimestre, 79% ont dépassé les attentes des analystes au niveau du bénéfice, contre une moyenne en général de 66%, selon les données IBES de Refinitiv. Des chiffres à relativiser alors que le marché avait fortement revu en baisse ses anticipations au cours des dernières semaines.

"Les marchés sont très concentrés sur une partie de l'histoire des bénéfices, mais négligent peut-être le poids de la décélération économique qui se joue actuellement, en particulier aux États-Unis", a déclaré à 'Bloomberg TV' John Woods, directeur des investissements pour l'Asie-Pacifique chez Credit Suisse Group. "Je regarde toute une gamme de signaux techniques, qui semblent suggérer un environnement à risque".

Sur le front macro, les opérateurs ont pris connaissance d'un vif rebond des commandes de biens durables outre-Atlantique. Les commandes, pour le mois de mars, ont progressé de 3,2% en comparaison du mois antérieur, contre +0,7% de consensus et -1,2% en données révisées, pour le mois de février. Hors transport, ces commandes de biens durables affichent une hausse de 0,3%, contre -0,3% pour la lecture révisée du mois précédent et -0,2% de consensus. La première estimation du PIB du premier trimestre, les promesses de ventes de logements et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées jeudi, avant les revenus et dépenses des ménages et l'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan vendredi

Sur le marché pétrolier, le brut repart à la baisse avec un baril de Brent qui se négocie sous les 80$ à Londres (contrat échéance juin). Les stocks de brut aux Etats-Unis ont pourtant fortement reculé pour la deuxième semaine consécutive. Sur le marché des devises, l'indice dollar retombe, autour des 101 pts, tandis que l'euro remonte de 0,75%, au-dessus de la barre des 1,105$ face au billet vert. Enfin, le Bitcoin remonte de près de 10%, à 29.650$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Chipotle Mexican Grill s'envole de 14,1%. La chaîne de restauration rapide a publié un bénéfice et des ventes supérieurs aux attentes de Wall Street au premier trimestre à la faveur d'une hausse des prix de ses menus et de l'ouverture de 41 nouveaux restaurants.

* Microsoft bondit de 7,5%% après la publication de comptes trimestriels meilleurs qu'attendu malgré le nouveau ralentissement de la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée. Sur les trois premiers mois de l'année, le géant américain a dégagé un bpa de 2,45 dollars, en hausse de 10%, contre un consensus de 2,23$, pour un chiffre d'affaires en amélioration de 7% à 52,9 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de la division "cloud" est ressorti à 22,1 Mds$, contre un consensus de 21,85 Mds$. Azure a affiché une croissance de 27% sur la période. Une progression impressionnante mais qui diminue chaque trimestre depuis le troisième trimestre 2022, les entreprises réduisant leurs dépenses en capital dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Alors que la majeure partie de ses revenus proviennent des ventes de logiciels et des services "cloud", le groupe informatique a attiré l'attention cette année en annonçant un partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, et un recours accru à l'intelligence artificielle (IA) pour son moteur de recherche Bing. "Il y a une grande excitation, et l'innovation (...) est apparente au marché, mais il est encore vraiment trop tôt pour que cela se concrétise avec ampleur dans nos trimestres", a déclaré à 'Reuters' le directeur des relations avec les investisseurs, Brett Iversen, à propos de l'impact de l'IA sur les activités de Microsoft. Si les analystes étaient pessimistes dans leurs prévisions pour l'activité Windows, qui dépend grandement de ventes d'ordinateurs PC ayant chuté au cours des derniers trimestres, le recul des ventes de ce segment a été moins important qu'anticipé - 13,3 milliards de dollars, contre un consensus de 12,19 Mds$ selon des données Refinitiv. La division regroupant Office et les ventes publicitaires sur le réseau social professionnel LinkedIn a enregistré un chiffre d'affaires de 17,5 Mds$, battant là aussi les attentes des analystes qui anticipaient 16,99 Mds$.

* Boeing prend 3% après la publication de résultats contrastés au premier trimestre. Le géant américain de l'aéronautique a enregistré sur la période un déficit de 425 millions de dollars ou 0,69$ par titre contre une perte de 1,24 Md$ ou 2,06$ par titre un an plus tôt. La perte ajustée par action s'établit à 1,27$ contre 97 cents de consensus. Les revenus ont augmenté de 28% à 17,9 Mds$ (17,6 Mds$ de consensus), avec une hausse de 60% à 6,7 Mds$ pour la division aviation commerciale. Le free cash-flow est ressorti négatif à hauteur de 786 millions de dollars contre -1,86 Md$ redouté par le marché et -3,56 Mds$ un an auparavant.

Le carnet de commandes total de la société atteint 411 milliards de dollars, avec plus de 4.500 avions commerciaux. Le groupe de Seattle s'attend toujours à livrer entre 400 et 450 B737 en 2023 et prévoit d'augmenter la production à 38 unités par mois plus tard cette année. La firme compte également expédier 70 à 80 B787. Boeing continue à viser sur l'ensemble de l'exercice des flux de trésorerie opérationnels compris entre 4,5 et 6,5 milliards de dollars et des flux de trésorerie disponibles ajustés entre 3 et 5 Mds$. "C'est une année importante pour nous", a déclaré le DG, Dave Calhoun. "Alors que la demande augmente sur nos marchés, nous devons nous concentrer ensemble sur l'exécution et le respect des engagements envers nos clients".

* Alphabet (+1,1%). A l'image de Microsoft, Alphabet a nettement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre à la faveur du rebond de ses revenus publicitaires et d'une demande toujours solide pour ses services d'informatique dématérialisée. Alphabet a ainsi fait état d'un chiffre d'affaires de 69,79 milliards de dollars sur les trois premiers mois de 2023, là où le consensus était positionné à 68,95 Mds$. Son bénéfice net a atteint 15,05 milliards de dollars, soit 1,17$ par action, contre 16,44 Mds$ et 1,08$ par titre un an plus tôt. Le marché tablait sur un bpa de 1,08$.

Les ventes publicitaires ont atteint 54,55 milliards de dollars, contre 54,66 Mds$ sur la même période l'an dernier. S'il s'agit d'un troisième déclin en rythme annuel depuis qu'Alphabet est entré en Bourse, en 2004, il intervient après une chute de 3,6% au dernier trimestre 2022. Les revenus publicitaires de YouTube se sont eux élevés à 6,69 milliards de dollars, légèrement plus élevés que prévu, après plusieurs trimestres difficiles. Sur fond de ralentissement économique, les annonceurs sont revenus vers des plateformes phare, comme YouTube et d'autres produits de Google, plutôt que de recourir à des modèles novateurs. L'unité Google Cloud d'Alphabet, beaucoup plus petite que les offres concurrentes de Microsoft et Amazon.com, a également réalisé un bénéfice pour la première fois (191 M$), tandis que les revenus de cette division ont augmenté de 28%, le plus rapide de tous les principaux segments d'activité de l'entreprise. Confiant sur l'avenir, la direction a dévoilé un nouveau plan massif de rachat de titres de 70 milliards de dollars.

* Visa (stable) a dévoilé des résultats en hausse sur son deuxième trimestre fiscal, alors que la société continue de bénéficier de l'augmentation mondiale de l'utilisation des cartes de crédit et de débit. Le géant du traitement des paiements a ainsi dégagé sur les trois mois clos fin mars un bénéfice de 4,38 milliards de dollars, soit 2,09 dollars par action sur une base ajustée, contre un profit de 3,84 Mds$, ou 1,79$ par action un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bpa ajusté de 1,99$. La société a traité 50,1 milliards de dollars de transactions sur son réseau de paiement sur le trimestre, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 11% à 8 Mds$, soit la plus faible croissance en huit trimestres. "Les paiements des consommateurs restent une énorme opportunité pour Visa", a déclaré le directeur général Ryan McInerney. "Il y a une très longue piste de croissance dans ce secteur". Les volumes de paiement pour les trois mois clos en mars ont augmenté de 10%, tandis que le volume transfrontalier hors Europe, une mesure des revenus de Visa provenant des transactions internationales, a bondi de 32%.

* First Republic continue à faire les gros titres aux États-Unis et chute encore de 40% ! La banque régionale américaine, qui s'est déjà effondrée de 49% hier après la publication de comptes trimestriels marqués par une fuite encore plus importante que redouté de ses dépôts, pourrait se séparer de 100 milliards de dollars d'actifs afin de redresser la barre. Selon les sources de 'Bloomberg', les ventes, qui comprennent des hypothèques et des titres à long terme, visent à réduire l'inadéquation entre les actifs et les passifs de la banque.

Les acheteurs potentiels, y compris les grands établissements américains, pourraient recevoir des bons de souscription ou des actions privilégiées pour les inciter à acheter des actifs à un prix supérieur à leur valeur de marché. Le prêteur tente de consolider son bilan pour éviter d'être saisi par la Federal Deposit Insurance et ouvrir la voie à une éventuelle augmentation de capital, a précisé l'une des sources. Il faudra peut-être que le gouvernement américain facilite les négociations avec certaines des plus grandes banques du pays pour stabiliser le prêteur alors qu'il exécute son redressement, a ajouté la personne. Ce serait une alternative beaucoup moins chère qu'une faillite pure et simple de l'entreprise. First Republic pèse désormais moins de 1,5 milliard de dollars en Bourse contre plus de 22 milliards de dollars début mars.

* Activision Blizzard chute de 10%. Le régulateur britannique a décidé de mettre son véto au rachat de l'éditeur de jeux vidéo par Microsoft en raison de craintes sur la concurrence dans le domaine des jeux en ligne. Selon l'Autorité de la concurrence et des marchés, l'engagement de Microsoft d'offrir l'accès à la franchise "Call of Duty" d'Activision, qui pèse plusieurs milliards de dollars, aux principales plateformes de "cloud gaming" n'atténue pas suffisamment ses préoccupations. "Microsoft bénéficie déjà d'une position puissante et d'une longueur d'avance sur d'autres concurrents dans le cloud gaming et cet accord renforcerait cet avantage en lui donnant la capacité de saper des concurrents nouveaux et innovants", a déclaré Martin Coleman, président du groupe d'experts indépendants menant cette enquête. La CMA estime que l'opération pourrait entraîner des prix plus élevés, moins de choix et moins d'innovation pour les joueurs britanniques. Microsoft a indiqué dans un communiqué rester pleinement engagé dans cette acquisition et prévoir de faire appel.

* Texas Instruments (-3%) a annoncé anticiper un chiffre d'affaires et un bénéfice au deuxième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street en raison d'un ralentissement de la demande qui s'étend à la plupart des marchés du groupe.

* Hilton (-0,8%) a relevé sa prévision annuelle de bénéfice ajusté par action à la faveur du dynamisme de la demande avec la reprise du tourisme.