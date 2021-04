Wall Street : Microsoft et Alphabet au programme avant la Fed

(Boursier.com) — Wall Street va tenter de poursuivre sa marche en avant après les sommets atteints hier soir par le S&P 500 et le Nasdaq. Les solides trimestriels ainsi que des indicateurs de conjoncture robustes continuent à soutenir les indices malgré une situation sanitaire toujours très tendue dans certains pays, Inde en tête. Le rythme des publications d'entreprises va accélérer dès aujourd'hui avec Microsoft et Alphabet au programme ce soir. Sur la semaine, plus d'un tiers des sociétés du S&P 500 (environ 181), dont 10 membres du Dow Jones, vont publier leurs résultats...

Jusqu'à présent, environ 125 entreprises du S&P 500 publié leurs comptes du 1er trimestre, et plus des trois-quarts d'entre elles ont fait mieux que prévu en termes de bénéfices. Hier soir, Tesla a dévoilé des profits records mais ses ventes ont légèrement déçu et le groupe n'a pas donné d'estimation précise sur les livraisons de véhicules attendues en 2021. De quoi faire reculer le titre.

Sur le front macro, le programme est là aussi chargé. L'Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier (15h00), l'Indice de confiance des consommateurs du Conference Board (16h00) et l'Indice manufacturier de la Fed de Richmond (16h00) sont à suivre aujourd'hui. En attendant la première estimation du PIB au premier trimestre jeudi et l'évolution des dépenses et revenus des ménages en mars (vendredi).

Les marchés suivront aussi cette semaine les annonces de Joe Biden, qui s'exprimera mercredi pour la première fois devant le Congrès américain réuni en session conjointe. Ce devrait être l'occasion pour le président démocrate de présenter le 2e volet de son plan de relance, baptisé "American Families Plan", qui serait doté de plus de 1.000 milliards de dollars pour financer notamment des congés familiaux ou de maladie, des crèches ou la gratuité de certaines universités. Les opérateurs s'intéressent plus particulièrement au financement du plan, qui sera assuré par des hausses d'impôts pour les ménages américaines les plus aisés.

La décision de politique monétaire de la Fed sera également scrutée de près demain même si aucun bouleversement n'est attendu. Compte tenu du fort redressement de la première économie mondiale, les économistes interrogés par Bloomberg estiment désormais que la Réserve fédérale devrait commencer à réduire ses achats mensuels d'actifs de 120 milliards de dollars avant la fin de l'année, soit un peu plus tôt que prévu le mois dernier. La première hausse des taux d'intérêt n'est en revanche toujours pas attendue avant 2023.

Sur les marchés obligataires, les taux se tendent légèrement ce matin avec un rendement du T-Bond américain à 10 ans qui pointe à 1,579% et celui du "30 ans" à 2,254%, contre respectivement 1,76% et 2,49% à leurs plus hauts de mars. Les investisseurs suivront avec attention le déroulement en fin de journée de l'adjudication par le Trésor américain de 62 milliards de dollars de titres à sept ans car la faiblesse de la demande lors de l'opération équivalente de février avait déclenché un mouvement de ventes massif.

Du côté des changes, l'indice du dollar progresse de 0,25% à 91 points face à un panier de devises, et l'euro cède 0,15% à 1,206$ entre banques.

Le marché pétrolier rebondit légèrement, toujours tiraillé entre d'un côté la réouverture des économies, à commencer par les Etats-Unis, et de l'autre, la propagation de la pandémie dans certaines régions du monde, dont l'Inde, le Brésil et le Japon. Le WTI avance de 0,8% à 62,4$ le baril sur le Nymex pour le contrat à terme de juin et le Brent gagne 0,7% à 66,1$ (contrat de juin).

Enfin, sur le marché des "cryptos", le bitcoin s'adjuge 3,6% sur 24h autour de 54.600$ sur la plateforme Bitfinex.