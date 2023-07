Wall Street : Meta flambe, le PIB grimpe, les indices s'envolent

(Boursier.com) — Wall Street grimpe encore avant bourse ce jeudi, stimulé par l'envolée du cours de Meta, la croissance américaine supérieure aux attentes, et un discours relativement souple de la Fed, sans être pour autant accommodant. Le S&P 500 gagne 0,8% en pré-séance, le Dow Jones 0,4% et le Nasdaq 1,5%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI progresse de 1,5% à près de 80$. L'once d'or cède 0,5% à 1.960$. L'indice dollar gagne 0,1% face à un panier de devises.

La croissance américaine a très nettement dépassé les attentes de marché pour le deuxième trimestre. La première estimation de progression du PIB sur la période atteint 2,4% selon le rapport du jour, bien au-dessus du consensus FactSet qui se situait à 1,5% et de celui de Bloomberg qui ressortait à +1,8%. Un trimestre plus tôt, l'expansion américaine ressortait à 2%. L'indice des prix rattaché au PIB a augmenté au rythme de 2,2%, hausse moins importante que prévu. L'indice des prix s'établit au plus bas depuis le quatrième trimestre 2021 - tout comme l'indice 'core PCE' logé à 3,8%.

Les commandes de biens durables US du mois de juin, qui viennent aussi d'être dévoilées, ont progressé de 4,7% en comparaison du mois antérieur, contre +0,7% de consensus. Sur une base ajustée, ces commandes ont augmenté de 0,6%, contre +0,1% de consensus.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 22 juillet, elles aussi annoncées à l'instant, ont été au nombre de 221.000, contre 235.000 de consensus FactSet et 228.000 une semaine plus tôt.

Enfin, la balance du commerce international de biens pour le mois de juin est ressortie déficitaire de 87,8 milliards de dollars contre 91,8 milliards de consensus.

Hier soir, le durcissement monétaire d'un quart de point de la Fed, largement anticipé, n'a pas surpris. Le discours de la banque centrale est resté ferme, face à l'inflation. La suite des événements dépendra donc des données entrantes. Concernant la prochaine réunion des 19-20 septembre, l'outil FedWatch signale une probabilité de 78% d'un statu quo monétaire laissant les taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fed funds. Il est bien possible qu'il s'agisse de la fourchette terminale, avant d'éventuels futurs assouplissements en début d'année prochaine. L'outil FedWatch montre que la probabilité n'est que de 30% environ que la Fed procède encore à un tour de vis monétaire d'ici la fin de l'année.

Comme anticipé, la BCE vient d'augmenter ses trois taux d'intérêt directeurs de 0,25% alors que l'inflation continue de ralentir mais devrait rester trop forte pendant une trop longue période. Dès lors, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 4,25%, 4,50% et 3,75% à compter du 2 août prochain.

Les valeurs

Meta s'adjuge 10% avant bourse à Wall Street, suite à la publication de résultats du deuxième trimestre et de prévisions du troisième trimestre au-dessus des attentes. Le groupe de Mark Zuckerberg, qui a amplement réduit ses effectifs ces derniers mois, a révélé une performance financière assez impressionnante, affichant une forte croissance des revenus tout en pariant sur les outils d'IA. Zuckerberg affirme d'ailleurs que l'utilisation de la technologie émergente pour personnaliser les flux et les recommandations porte déjà ses fruits. La maison-mère de Facebook a même affiché sa plus forte croissance trimestrielle des ventes en plus d'un an, mais a également signalé que les dépenses pour son unité expérimentale dans le métavers allaient augmenter en 2024. "Nous continuons à constater un fort engagement sur nos applications et nous avons la feuille de route la plus excitante que j'ai vue depuis un certain temps avec Llama 2, Threads, Reels, de nouveaux produits d'IA en préparation et le lancement de Quest 3 cet automne", a insisté Zuckerberg.

Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe californien a affiché un bénéfice ajusté par action de 2,98$, contre environ 2,9$ de consensus. Les revenus ont totalisé 32 milliards de dollars (+11%), contre 28,8 milliards un an auparavant. Le consensus était voisin de 31 milliards. Les revenus publicitaires se sont appréciés de 12%. Le bénéfice net du deuxième trimestre s'est élevé à 7,8 milliards de dollars. Plus de 3 milliards de personnes utilisent désormais au moins un des produits de Meta chaque jour, a déclaré la société.

Meta prévoit que les ventes du trimestre en cours seraient de 32 à 34,5 milliards de dollars, dépassant également les estimations moyennes des analystes de la place. Meta mise notamment sur les vidéos courtes de Reels, comparables à TikTok, pour soutenir ses réseaux sociaux. Le groupe avait auparavant supprimé des milliers d'emplois au cours de ce que Zuckerberg avait appelé l'année d'efficacité. Meta a également investi massivement dans l'intelligence artificielle, en utilisant cette technologie pour des recommandations, publicitaires ou de contenus.

Chipotle Mexican Grill, la chaîne américaine de restauration rapide tex-mex, a déçu à Wall Street hier soir. Le groupe a raté les estimations de Wall Street en termes de chiffre d'affaires trimestriel, avec la pause observée de la hausse des prix. La compagnie californienne a également livré une guidance de croissance à comparable décevante sur le trimestre en cours, dans la fourchette inférieure à moyenne à un chiffre, alors que le consensus était de 6%. Chipotle s'attend par ailleurs à une augmentation des coûts des aliments pour le troisième trimestre. Sur le trimestre clos en juin, le groupe a affiché des revenus de 2,51 milliards de dollars, en croissance de 13,6% en glissement annuel, alors que le bpa a atteint 12,65$ contre 9,3$ un an plus tôt. Le consensus était de 2,53 milliards de revenus pour 12,3$ de bpa. La croissance à comparable a été de 7,4% au cours des trois mois clos le 30 juin, contre un consensus de 7,6%.

eBay trébuche à Wall Street, alors que le géant des enchères en ligne peine toujours face à la rude concurrence d'Amazon et des détaillants traditionnels désormais très actif sur Internet. Le groupe attend pour le troisième trimestre, clos en septembre, un bénéfice par action de 96 cents à 1,01$, inférieur aux attentes de marché. Les revenus sont anticipés entre 2,46 et 2,52 milliards sur le trimestre, contre 2,47 milliards de consensus. Le Californien de San Jose a affiché en revanche une performance honorable pour le deuxième trimestre, avec un volume brut des marchandises en repli limité de 2% à 18,2 milliards de dollars, au-dessus des attentes du consensus, et des revenus publicitaires de 367 millions de dollars dépassant nettement les anticipations.

eBay revendique 132 millions d'acheteurs actifs sur sa plateforme, une baisse de 4% en glissement annuel. Les revenus trimestriels totaux atteignent 2,54 milliards de dollars, en croissance de 5% en données consolidées et de 6% à devises constantes. Le bpa ajusté a été de 1,03$ sur la période, pour une marge non-GAAP de 26,9%. Le consensus était d'environ 1$ de bpa ajusté et 2,5 milliards de dollars de revenus.

Mattel, le géant américain du jouet, a dévoilé hier soir des comptes trimestriels mitigés, mais peut compter sur le succès du film Barbie pour relancer ses ventes. Pour le trimestre clos fin juin, le groupe a dévoilé un bénéfice net de 27 millions de dollars et 8 cents par titre, à comparer à un profit de 66 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté a été de 10 cents. Les revenus ont chuté de 12% à 1,09 milliard de dollars, sur fond d'incertitude macroéconomique et de consommation sans vigueur. Quoi qu'il en soit, le groupe dépasse les attentes, puisque les analystes craignaient une perte trimestrielle pour des ventes d'un milliard de dollars.

Mattel se montre assez conservateur en termes de perspectives, malgré la "traction" probable du film Barbie. Le groupe maintient sa guidance annuelle et envisage donc toujours une activité stable, pour un bpa ajusté allant de 1,10 à 1,20$. Ynon Kreiz, directeur général de l'affaire, a indiqué tout de même que le groupe misait bien sur le succès au box office de Barbie pour soutenir les ventes de ses poupées au deuxième semestre.

ServiceNow recule de 2% avant bourse à Wall Street, alors que la plateforme cloud, permettant aux entreprises d'améliorer leur efficience opérationnelle, a publié hier soir des profits et revenus trimestriels pourtant supérieurs aux attentes, ainsi qu'une guidance révisée en hausse. Le groupe software a révélé pour son deuxième trimestre des revenus d'abonnements de 2,08 milliards de dollars, en augmentation de 25% en glissement annuel et de 25% également hors effets de change. Les revenus totaux ont été de 2,15 milliard de dollars, soit une croissance de 23% en comparaison de l'an dernier et 22,5% hors effets de change. Le consensus était de 2,13 milliards. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice de plus d'un milliard de dollars soit 5,08$ par titre, contre 20 millions de dollars seulement un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,37$, contre 2,05$ de consensus.

ServiceNow a livré des prévisions de revenus d'abonnement pour le troisième trimestre allant de 2,185 à 2,195 milliards de dollars, en croissance de 25,5 à 26%. Pour l'année complète, ServiceNow prévoit des revenus d'abonnement de 8,58 milliards de dollars à 8,6 milliards de dollars.

Bristol-Myers Squibb, le groupe pharmaceutique américain, a annoncé pour son deuxième trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,75$, inférieur aux attentes, à comparer à un niveau de 1,93$ un an avant. Le groupe abaisse par ailleurs très nettement sa guidance pour l'exercice, entre 7,35 et 7,65$, contre un consensus voisin de 8$. Pour le trimestre clos, les revenus ont chuté plus que prévu, à 11,2 milliards de dollars, contre 11,9 milliards un an auparavant et 11,8 milliards de consensus de marché. Le groupe table désormais sur une baisse des ventes annuelles "à un chiffre bas", du fait essentiellement d'une performance décevante du traitement du cancer Revlimid.

Boston Scientific, le fournisseur américain de matériel médical, a affiché au deuxième trimestre 2023 des revenus proches de 3,6 milliards de dollars, en croissance de 11% en données consolidées et 11,6% en organique. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 261 millions de dollars et 18 cents par action, contre 246 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 53 cents, contre 44 cents un an plus tôt. Le consensus était logé à 49 cents de bénéfice ajusté par action pour 3,5 milliards de dollars de revenus.

AbbVie, le spécialiste américain de la recherche pharmaceutique, a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal un bénéfice dilué par action de 1,14$ plus que doublé en glissement annuel, ainsi qu'un bpa ajusté dilué de 2,91$ en recul de 14%. Les revenus ont été de 13,86 milliards de dollars, en retrait de 4,9% en glissement annuel et en données consolidées, et en baisse de 4,2% sur une base opérationnelle. Le consensus était de 2,8$ de bénéfice ajusté par action pour 13,52 milliards de dollars de revenus. Le groupe relève ses prévisions de bpa dilué ajusté pour 2023 entre 10,90 et 11,10$.

Honeywell, le géant industriel américain, a battu le consensus de profit sur le trimestre clos mais corrige avant bourse à Wall Street. Le groupe a rapporté un bénéfice ajusté par action de 2,23$ et des ventes de 9,1 milliards de dollars, contre un consensus de 2,21$ de bénéfice par action. La croissance de l'activité a été de 2%, avec une performance organique de 3%. Le carnet de commandes a progressé de 4% et atteint un record de 30,5 milliards de dollars.

Honeywell relève par ailleurs ses prévisions de ventes, de marge sectorielle et de bénéfice ajusté par action pour l'année entière. Les ventes sur l'ensemble de l'année devraient se situer entre 36,7 et 37,3 milliards de dollars, avec une croissance organique de l'ordre de 4 à 6%. La marge sectorielle devrait désormais se situer entre 22,4 et 22,6%, avec une expansion de la marge sectorielle de 70 à 90 points de base. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 9,05 et 9,25$. Les flux de trésorerie d'exploitation devraient se situer entre 4,9 et 5,3 milliards.

Mastercard a battu le consensus de profit sur le trimestre clos, sur fond de dépenses résistantes des consommateurs et de boom des voyages. Le bénéfice dilué pour les trois mois se terminant en juin est ressorti à 2,89$ par action, en hausse de 13%. Le consensus était de 2,82$ par action. Les revenus du groupe ont augmenté de 15% pour atteindre 6,3 milliards de dollars, dépassant ici encore les estimations des analystes, qui étaient en moyenne de 6,18 milliards de dollars. Les volumes bruts en dollars ont augmenté de 12%.

McDonald's, géant américain de la restauration rapide, a battu le consensus de profit sur le deuxième trimestre, ainsi que celui de croissance à comparable. La chaîne a proposé des burgers moins chers et bénéficié de ses efforts publicitaires. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 3,17$, contre 2,8$ de consensus. Le bénéfice net trimestriel a presque doublé en glissement annuel pour atteindre 2,31 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin juin. La croissance américaine à comparable sur la période a été de 10,3%, contre moins de 9% de consensus. La progression à comparable sur les marchés internationaux, de près de 12%, bat aussi le consensus. La croissance mondiale à comparable a ainsi été de 11,7%. Les revenus se sont améliorés de 14% à 6,5 milliards de dollars.

Comcast a battu le consensus de profits et de revenus sur le deuxième trimestre, affichant un bénéfice ajusté par action de 1,13$ par titre (97 cents un an avant) et des revenus de 30,5 milliards de dollars (+2%). Le groupe a profité de la bonne tenue des activités de parcs à thème et des studios, avec les sorties au cinéma de Super Mario Bros et Fast X. Le bénéfice net part du groupe sur le trimestre a été de 4,25 milliards de dollars, en croissance de 25% en glissement annuel.

Intel, T-Mobile US et Mondelez publient après bourse à Wall Street ce soir leurs résultats financiers trimestriels.