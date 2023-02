Wall Street : Meta dope le Nasdaq, mais le Dow Jones hésite

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche en ordre dispersé avant bourse ce jeudi, au lendemain d'une forte progression du Nasdaq suite à un discours jugé un peu plus accommodant que prévu de Jerome Powell. Le Nasdaq Composite bondit encore de 1,6% en pré-séance avec le rallye de Meta, tandis que le S&P 500 prend 0,7%. Le Dow Jones est plus hésitant, en retrait de 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,4% à 76,1$. L'once d'or monte de 1,2% à 1.966$. L'indice dollar fléchit de 0,2% face à un panier de devises.

Hier soir, la Fed a donc comme attendu relevé ses taux de 25 points de base, entre 4,5 et 4,75%. Le discours de la banque centrale américaine n'a pas vraiment évolué, mais les opérateurs se sont raccrochés à quelques signaux alimentant les espoirs d'un pivot ultérieur, comme l'utilisation du terme 'désinflation' à plusieurs reprise par Jerome Powell.

La BCE a pour sa part relevé ce jour ses trois taux directeurs d'un demi-point, le taux de dépôt étant porté à 2,5%. Sans surprise, et à l'instar de la Banque d'Angleterre à la mi-journée, l'Institution européenne vient de relever ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base et prévoit de continuer à les relever. Dès lors, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 3%, 3,25% et 2,5% à compter du 8 février prochain.

Le Conseil des gouverneurs continuera d'augmenter sensiblement les taux d'intérêt à un rythme régulier et de les maintenir à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme. Compte tenu des tensions inflationnistes sous-jacentes, le Conseil entend ainsi rehausser de nouveau les taux d'intérêt de 50 points de base lors de la prochaine réunion de politique monétaire, en mars, et évaluera alors la trajectoire future de sa politique monétaire. À terme, le maintien des taux d'intérêt à des niveaux restrictifs permettra de réduire l'inflation en freinant la demande et d'éviter le risque d'un glissement à la hausse persistant des anticipations d'inflation.

D'après le dernier rapport de Challenger sur le sujet, les annonces de licenciements des entreprises américaines ont concerné 102.943 emplois en janvier 2023, contre 43.651 un mois auparavant.

Les inscriptions au chômage ont reculé encore, quant à elles, la semaine passée. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 21 janvier, des inscriptions au chômage au nombre de 183.000, en repli de 3.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 200.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 197.750, en recul de 5.750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 21 janvier atteint 1,655 million, en baisse de 11.000 sur sept jours (1,677 million de consensus).

Les chiffres de la productivité non-agricole américaine préliminaire du quatrième trimestre ont fait ressortir une croissance de 3% en rythme annuel, contre 2,3% de consensus FactSet. Les coûts unitaires du travail ont augmenté sur un rythme de 1,1%, contre 1,5% de consensus.

Les opérateurs suivront à 16 heures les commandes industrielles américaines de décembre (consensus +2,2% en comparaison du mois antérieur).

Les publications financières trimestrielles sont extrêmement nombreuses ce jeudi à Wall Street, avec en particulier les comptes d'Apple, Alphabet et Amazon après bourse ! Eli Lilly, Merck, ConocoPhillips, Gen Digital, Bristol-Myers Squibb, Qualcomm, Honeywell, Starbucks, Gilead Sciences, Estée Lauder, Becton, Dickinson, Air Products & Chemicals, Illinois Tool Works, Intercontinental Exchange, Ford Motor, Ferrari, Sirius XM, Cognizant, Parker-Hannifin, Clorox, Cardinal Health, News Corp, Stanley Black & Decker, Harley-Davidson ou Ralph Lauren, annoncent aussi ce jour.

Les valeurs

Meta Platforms, l'ex-Facebook, s'envolait hier soir de 20% après bourse à Wall Street. Le groupe de Mark Zuckerberg a rassuré par ses derniers chiffres, dévoilant un chiffre d'affaires supérieur aux attentes de marché et un nombre d'utilisateurs franchissant les 2 milliards pour Facebook. En outre, le groupe a dévoilé un plan de rachat d'actions de 40 milliards de dollars, ce qui représente environ 10% de la capitalisation sur la base des cours de clôture d'hier soir. Enfin, semblant écouter les recommandations de brokers, Meta fait état de plans de dépenses plus raisonnables, alors que les investissements massifs dans le métavers avaient précédemment inquiété les analystes et les investisseurs. Rappelons qu'en novembre, le groupe avait annoncé son intention de supprimer 13% de ses effectifs, soit plus de 11.000 postes.

Meta a généré 32,17 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre, contre 33,67 milliards de dollars il y a un an. Il s'agit donc d'une nouvelle baisse de l'activité, mais les marchés apprécient le fait que le groupe californien ait dépassé le consensus. Les bénéfices ont été de 4,65 milliards de dollars, ou 1,76$ par action, contre 10,3 milliards de dollars un an avant. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que Meta affiche un chiffre d'affaires de 31,5 milliards de dollars au quatrième trimestre sur un bénéfice de 2,26 dollars par action. Par ailleurs, Meta a livré une guidance de revenus qui a également atteint ou dépassé les attentes. La directrice financière de Facebook, Susan Li, prévoit des ventes du premier trimestre allant de 26 milliards de dollars à 28,5 milliards de dollars, tandis que les analystes prévoyaient en moyenne 27,2 milliards de dollars.

Meta a noté que les coûts de licenciements et autres restructurations s'élevaient à 4,2 milliards de dollars et avaient réduit le bénéfice par action d'environ 1,24$. CoinDesk relève pour sa part que la division 'metaverse' a perdu 4,3 milliards de dollars au quatrième trimestre pour seulement 727 millions de dollars de revenus, portant son déficit annuel à 13,7 milliards de dollars.

Les dirigeants de Meta ont déclaré qu'ils s'attendaient désormais à ce que les dépenses d'exploitation de cette année ressortent entre 89 milliards et 95 milliards de dollars, niveau plus modéré qu'auparavant attendu, sur la base d'une croissance plus lente des salaires, du coût des revenus et d'un milliard de dollars d'économies avec la consolidation des installations.

MetLife a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal des comptes inférieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,55$, contre 1,64$ de consensus Bloomberg et 2,17$ un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 16,3 milliards de dollars, inférieurs aux attentes et en forte baisse de 19%, contre 20,1 milliards un an plus tôt. Le groupe a souffert sur la période de la baisse des revenus d'investissements. Le géant américain de l'assurance vie, basé à New York, a tout de même amélioré de 8% son bénéfice consolidé à 1,3 milliard de dollars, avec les gains sur dérivés liés à la faiblesse du billet vert.

McKesson, le groupe pharmaceutique et médical américain, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 6,9$, à comparer à un consensus FactSet de 6,3$. Les revenus ont totalisé quant à eux 70,5 milliards de dollars sur la période close, contre 68,6 milliards un an plus tôt. McKesson améliore donc de 3% ses revenus totaux, pour un bénéfice des opérations continues assez stable et un bénéfice ajusté par action en croissance quant à lui de 12%. Le groupe relève enfin sa guidance 2023 de bénéfice par action au-dessus du consensus de marché. Il table pour l'exercice sur une croissance des revenus allant de 3 à 7% et une augmentation des profits opérationnels de 2 à 6%. Le bpa ajusté est anticipé désormais entre 25,75 et 26,15$.

Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, perd du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient pourtant de réviser en hausse ses prévisions de bénéfices 2023. Lilly table désormais sur un bénéfice ajusté par action de 8,35 à 8,55$ sur l'année fiscale, contre une fourchette antérieure allant de 8,1 à 8,3$. La nouvelle guidance est par ailleurs supérieure au consensus de marché. Le groupe mise en particulier sur un succès de son traitement du diabète Mounjaro. Pour le quatrième trimestre fiscal 2022, le groupe a affiché des revenus en repli de 9% à 7,3 milliards de dollars, mais une activité en augmentation de 5% hors anticorps covid - et même 10% à devises constantes. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a reculé de 4% à 2,09$.

Merck fléchit avant bourse à Wall Street, alors que le géant pharmaceutique américain vient de dévoiler un bénéfice supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, mais une guidance jugée trop faible. Le bénéfice net est tombé à 3,02 milliards de dollars, ou 1,18$ par action, sur le trimestre clos, contre 3,76 milliards de dollars un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a représenté 1,62$, contre un consensus FactSet de 1,53$. Les ventes ont augmenté de 2% à 13,8 milliards de dollars, au-dessus du consensus qui était de 3,66 milliards. Les ventes de produits pharmaceutiques ont augmenté de 1% à 12,2 milliards, alors que les revenus de la santé animale ont régressé de 2% à 1,2 milliard.

Bristol Myers Squibb a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 11,4 milliards de dollars, un bpa GAAP de 95 cents et un bénéfice ajusté par action de 1,82$. Le consensus était de 1,72$ de bénéfice ajusté par action et 11,2 milliards de dollars de revenus. Sur l'ensemble de l'exercice, le laboratoire américain a affiché des ventes de 46,2 milliards de dollars, un bénéfice GAAP par action de 2,95$ et un bpa ajusté de 7,7$. Bristol Myers Squibb fournit une fourchette d'orientation du bpa GAAP de 4,03 à 4,33$ pour 2023, et table sur un bpa ajusté allant de 7,95 à 8,25$. Le chiffre d'affaires total devrait augmenter d'environ 2%.

Estée Lauder trébuche à Wall Street. Le géant new-yorkais des produits de beauté table sur une baisse des ventes annuelle moins importante que prévu, grâce à une demande résiliente pour ses produits de soins de la peau et ses parfums et à une reprise attendue sur le marché chinois. Estée Lauder s'attend à ce que les ventes nettes de 2023 reculent entre 5% et 7%, par rapport à ses prévisions précédentes d'une baisse logée entre 6% et 8%. Cependant, Estée prévoit une baisse du bénéfice annuel ajusté par action allant de 27% à 29%, ce qui constitue un avertissement, puisque la guidance antérieure allait de -19% à -21%. Le groupe évoque l'impact d'un dollar plus fort. Pour le trimestre clos, deuxième trimestre fiscal 2023, les ventes ont reculé de 17% à 4,62 milliards de dollars, alors que le bénéfice dilué par action a chuté de 63% à 1,09$. L'activité a corrigé de 11% en organique.

ConocoPhillips, le groupe pétrolier américain, a dévoilé pour le quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars, 2,61$ par titre, contre 2,6 milliards de dollars un an plus tôt. Hors éléments, le bénéfice a représenté 3,4 milliards de dollars soit 2,71$ par action, contre 3 milliards un an auparavant. Le consensus était de 2,81$ de bpa ajusté trimestriel. Sur l'exercice, le groupe a dégagé ainsi un bénéfice net consolidé de 18,7 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 17,3 milliards. Les prévisions de capex pour 2023 vont de 10,7 à 11,3 milliards de dollars.

Honeywell corrige à Wall Street ce jeudi, alors que le groupe industriel américain a dépassé de peu le consensus de bénéfice par action sur le trimestre clos, mais manqué celui de revenus. Le conglomérat a annoncé un bénéfice du quatrième trimestre de 1,02 milliard de dollars, ou 1,51$ par action, contre 1,43 milliard de dollars l'année précédente, à la même période. Le chiffre d'affaires d'Honeywell au quatrième trimestre est passé de 8,66 milliards de dollars à 9,19 milliards de dollars. Il était attendu encore un cran plus haut, à 9,25 milliards de dollars. Pour 2023, le groupe anticipe un bpa ajusté allant de 8,8 à 9,2$, en hausse de 5% tout au plus.