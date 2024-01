Wall Street : marché fermé

(Boursier.com) — Wall Street était fermée lundi en raison de la journée de célébration de Martin Luther King aux Etats-Unis. En clôture vendredi, après un indicateur positif de l'inflation des prix à la production et des publications bancaires contrastées, rappelons que Wall Street avait terminé la semaine en ordre dispersé. Le S&P 500 avait grappillé +0,08% à 4.783 pts, portant à +0,43% sa progression sur la semaine écoulée. Le Dow Jones a cédé 0,31%, revenant à 37.592 pts (-0,24% sur la semaine). Le Nasdaq est lui monté timidement de +0,02% à 14.972 pts, pour une évolution globale hebdomadaire de +0,87%.

L'indice américain des prix à la production du mois de décembre a reculé de 0,1% en comparaison du mois antérieur (+0,2% de consensus). Il n'a augmenté que de 1% sur un an (+1,3% de consensus). Hors alimentation et énergie, l'indicateur s'est affiché stable par rapport à novembre (+0,2% de consensus de marché). Il a augmenté de 1,8% sur un an hors éléments volatils (+2% de consensus de marché).

Selon le baromètre FedWatch, la probabilité se situe à plus de 93% que la Fed opte pour un statu quo monétaire le 31 janvier, laissant ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50%, tandis que le premier assouplissement interviendrait le 20 mars (probabilité de 76%). Le même outil montre que les taux pourraient terminer l'année dans une fourchette de 3,75 à 4% (probabilité de 32% environ), ou entre 3,5 et 3,75% (probabilité de 40%).