Wall Street : les yeux rivés sur l'emploi

(Boursier.com) — Le marché américain va tenter de rebondir ce jeudi après avoir débuté le deuxième trimestre en forte baisse. Soutenus par le gros rebond des prix du pétrole, les futurs sur les trois indices pointent en assez nette progression à l'heure actuelle. Alors que le bilan de la pandémie de Covid-19 continue à gonfler, les conséquences économiques sont de plus en plus concrètes de part et d'autre de l'Atlantique.

Les analystes commencent ainsi à intégrer le scénario d'une crise durable, qui va non seulement laminer les bénéfices des entreprises mais aussi entraîner une réduction ou une suspension des versements de dividendes et ses programmes de rachat d'actions. Le marché table désormais sur une baisse de 9,6% des bénéfices du S&P-500 au deuxième trimestre et à un recul de 2% sur l'année, selon le consensus IBES Refinitiv. Des données sans aucun doute appelées à être révisées à la baisse...

Des données sur l'emploi très attendues

Pour mesurer un peu plus l'ampleur de la crise, les investisseurs surveilleront à 14h30 la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. Selon les attentes de Wall Street, le nombre d'Américains demandant des allocations de chômage devrait atteindre le chiffre record de 4,8 millions pour la semaine se terminant le 28 mars, contre le niveau historique de 3,283 millions observé la semaine précédente. Mais les attentes sont encore une fois très disparates puisque certains économistes tablent sur près de 9 millions ! La majorité des spécialistes anticipent néanmoins un niveau compris entre 4 et 5 millions. La balance commerciale et les commandes industrielles de février sont également au programme cet après-midi tout comme l'étude Challenger sur les suppressions de postes.

Près de 1 million de cas dans le monde

Sur le plan sanitaire, Donald Trump a désormais pris la mesure de l'ampleur de la pandémie, après en avoir longtemps minimisé la gravité. Dans sa conférence de presse quotidienne, le président américain Donald Trump a prévenu mardi soir que les deux prochaines semaines seraient "très, très douloureuses" aux Etats-Unis. La Maison Blanche s'attend désormais à entre 100.000 et 240.000 morts aux Etats-Unis, si les mesures actuelles de distanciation sociale, qui ont été prolongées jusqu'au 30 avril, sont correctement appliquées... Globalement, le nombre de malades a désormais franchi les 938.000 et le nombre de décès a dépassé la barre des 47.000, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins. Outre-Atlantique, plus de 216.000 personnes ont été contaminées et 5.138 personnes sont décédées.

Gros rebond de l'or noir

Après être tombés sur des niveaux plus observés depuis 18 ans, les cours du brut rebondissent fortement ce jeudi, dopés par les déclarations du président américain qui s'attend à un accord sur la production entre la Russie et l'Arabie saoudite dans les prochains jours afin de mettre fin à la guerre des prix. Vladimir Poutine a de son côté appelé mercredi les pays producteurs et consommateurs de pétrole à trouver une solution pour améliorer la situation sur les marchés mondiaux des hydrocarbures, qu'il a jugée "difficile". Le baril de brut léger américain flambe actuellement de 9,6% à 22,2$ (contrat à terme de mai sur le Nymex), tandis que le Brent de mer du Nord s'envole de 10,4% à 27,3$ (contrat échéance juin).

Le billet vert marque une pause

Le dollar reperd de son côté un peu de terrain. L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) rend actuellement 0,2% à 99,7 points. Enfin, l'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", recule de 3,5 points à 53,5.