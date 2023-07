Wall Street : les taux et la Chine font parler

(Boursier.com) — Wall Street va tenter de confirmer son bon début de semaine, stimulée par de nouvelles mesures de soutien en Chine et des espoirs de fin imminente du resserrement de la politique monétaire en Europe et aux Etats-Unis. La Banque centrale européenne a presque terminé son chemin, a ainsi déclaré François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs, bien qu'il ait ajouté que les taux d'intérêt resteront à sur un "plateau élevé" pour s'assurer qu'ils impactent pleinement l'économie.

Outre-Atlantique, la présidente de l'antenne de San Francisco, Mary Daly, a estimé que deux hausses supplémentaires des taux seraient vraisemblablement encore nécessaires, mais que le cycle de resserrement touchait à sa fin. "Je pense que nous sommes proches", a renchéri le vice-président de la Fed Michael Barr, au sujet de la fin de la remontée des taux. La majorité des membres de la Fed prévoient d'augmenter les taux d'un demi-point supplémentaire d'ici la fin de l'année, selon les projections publiées après la réunion de juin. L'outil Fedwatch du CME Group évalue lui à 95% les chances d'un resserrement de 25 pb lors de la réunion du 26 juillet.

En Chine, selon la presse locale, les autorités s'apprêtent à dévoiler de nouvelles mesures de soutien à l'économie après que les autorités eurent fait un petit pas en avant pour soutenir le marché immobilier en difficulté en prolongeant l'allégement des prêts pour les promoteurs. La crise immobilière chinoise étouffe la reprise de la deuxième économie mondiale, alimentant les attentes du gouvernement pour qu'il prenne davantage de mesures pour relancer la demande.

Sur le front macro, les investisseurs attendent patiemment la publication de l'indice américain des prix à la consommation de juin (mercredi ; consensus : +0,3% sur un mois et +3,1% sur un an contre +4% en mai), mais aussi celle de l'indice des prix à la production (jeudi ; consensus : +0,2% sur un mois et +0,4% sur un an contre +1,1% en mai) et la lecture initiale de juillet de l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan (vendredi ; consensus : 65,5). Le programme macro du jour est en revanche vierge.

Au niveau des entreprises, Delta Air Lines et Pepsico lanceront demain la nouvelle saison des résultats, suivis vendredi par plusieurs grandes institutions financières : JP Morgan, BlackRock, Citigroup et Wells Fargo. Le marché anticipe un repli des bénéfices pour un troisième trimestre consécutif. Les estimations du consensus prévoient un recul d'environ 7% du bénéfice par action des sociétés du S&P 500 par rapport au même trimestre de l'année dernière, ce qui marquerait la plus forte baisse depuis 2020, selon UBS.

Sur le marché pétrolier, les cours se reprennent, la faiblesse du dollar et la réduction prévue le mois prochain de la production de brut de la Russie et de l'Arabie saoudite soutenant les prix : le WTI (échéance août) remonte de 0,5% à 73,5$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent (échéance septembre) avance de 0,6% à 78,2$ à Londres. Du côté des devises, l'indice dollar cède encore 0,2 point à 101,4 pts, tandis que l'euro gagne 0,1% face au billet vert, autour des 1,1012$. Enfin, le Bitcoin gagne 1,65% à 30.550$ sur Coindesk.