Wall Street : les publications tirent à leur fin...

(Boursier.com) — Wall Street est attendue sans grand changement ce jeudi après la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage sans surprise. La Banque d'Angleterre n'a pas modifié ses taux ce jeudi mais a préparé le terrain à un futur resserrement monétaire. Sur le marché obligataire, le dix ans US est stable à 1,1803%.

ECO ET DEVISES

Les inscriptions au chômage sont ressorties en baisse de 14.000 à 385.000 unités sur la semaine du 31/7 aux Etats-Unis.

Le vice-président de la Fed Richard Clarida intervenait mercredi au Peterson Institute for International economics, au sujet des perspectives de politique monétaire. Ce dernier a confirmé la vision de la Fed, qui juge transitoire la forte poussée récente de l'inflation. Clarida ajoute que la rapide propagation du variant Delta du coronavirus constitue un risque baissier. La Fed entend discuter du tapering durant ses prochaines réunions, alors que les spécialistes s'attendent à une possible annonce en septembre en vue d'un début de réduction des achats d'actifs en fin d'année. Concernant les taux, Clarida laisse entendre qu'ils resteront inchangés au moins jusqu'en fin d'année prochaine. Ainsi, les conditions pour un relèvement des taux devraient selon lui "être réunies à la fin de l'année 2022"...

Clarida s'est dit par ailleurs surpris de l'ampleur de la baisse des rendements obligataires. Il indique que les mouvements des obligations ne sont pas justifiés par une chute des anticipations d'inflation. Au contraire, il perçoit plutôt une hausse de ces anticipations d'inflation. Sur la question de l'emploi, Clarida se montre optimiste et table sur une amélioration plus visible dans les prochains mois... Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans se redresse à 1,21%, alors que le 30 ans évolue à 1,88%.

La Banque d'Angleterre qui a laissé sa politique monétaire inchangée ce jeudi hausse le ton... "Le Comité de politique monétaire a l'intention de commencer à réduire le montant d'actifs achetés lorsque le taux directeur aura atteint 0,5%, si cela est approprié compte tenu des circonstances économiques", en cessant de réinvestir les obligations d'État britanniques arrivant à échéance, a déclaré la BoE dans un communiqué. La banque centrale a ajouté qu'elle envisagerait de vendre activement ses actifs lorsque le taux atteindrait au moins 1%.

La BoE a indiqué que 7 membres du MPC, contre un, ont voté pour le maintien de son programme d'achats d'obligations d'Etat à 875 milliards de livres.

Selon la banque centrale, l'inflation pourrait grimper jusqu'à 4% en fin d'année et début 2022 alors qu'en mai, elle anticipait un plus haut à 2,5%. La BoE a également fait savoir qu'elle maintenait une prévision de croissance économique de 7,25% pour cette année mais qu'elle relevait sa prévision de PIB à 6% pour 2022 contre une précédente estimation de 5,75%.

L'euro revient sur les 1,1830/$. Le bitcoin pointe à 37.647$.

Le baril de brent se stabilise à 70,70$, alors que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 30 juillet a fait ressortir une progression de 3,6 millions de barils des stocks de brut, une baisse de 5,3 millions de barils des stocks d'essence et une hausse de 0,8 MB des stocks de distillats. L'once d'or se stabilise à 1.814$.

LES VALEURS

Moderna a publié un bénéfice de 2,78 Mds$ au T2, soit 6,46$ par action contre un consensus inférieur à 6$. La société prévoit une capacité de production pour son vaccin anti-Covid de 800 millions à 1 milliard de doses en 2021, et vise les 2 à 3 milliards en 2022.

Electronic Arts : L'éditeur de jeux dépasse les estimations de 12 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 79 cents par action. EA a également délivré des prévisions optimistes pour le trimestre en cours, grâce à des franchises comme "FIFA 2021". L'action bondit de 3% en pré-marché.

Booking Holdings : Le groupe a perdu 2,55$ par action en ajusté au deuxième trimestre, soit plus que la perte de 2,04$ prévue par Wall Street. Cependant, les revenus sont supérieurs aux estimations et ont presque triplé pour la société mère de Priceline, Kayak et d'autres services de voyage, alors que la demande de voyages a rebondi dans le sillage de l'augmentation du rythme de vaccinations et de l'assouplissement des restrictions sanitaires. Le titre monte de 3% en pré-marché.

Cigna La compagnie d'assurance a battu les estimations de 28 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 5,24$ par action, avec des revenus dépassant également les estimations des analystes. Le titre est attendu en repli de 3%.

Robinhood : Après une envolée hier de 50%, le titre est attendu en baisse de 11% dans les échanges avant-bourse alors que le courtier va vendre jusqu'à 97,9 millions d'actions au fil de l'eau. Les actions proviendront de divers actionnaires vendeurs et la société ne recevra aucun produit de la vente.

Regeneron : Les actions de la société pharmaceutique sont attendues en hausse de 3% dans les échanges avant-bourse après avoir largement dépassé les estimations du marché.

Lemonade est attendu en baisse de plus de 8% en pré-séance après que la compagnie d'assurance a signalé une baisse de ses ventes et des pertes trimestrielles qui ont plus que doublé par rapport à l'année précédente.