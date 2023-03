Wall Street : les indices se redressent en attendant la Fed

(Boursier.com) — Wall Street a terminé en hausse lundi à l'issue d'une séance volatile dans la foulée de l'annonce du rachat de Credit Suisse par UBS, et alors que les opérateurs demeurent préoccupés par l'avenir des banques régionales américaines. Le DJIA gagne 1,20% à 32.244 pts, alors que le S&P 500 avance de 0,89% à 3.951 pts. Le Nasdaq consolide prend plus modestement 0,39% à 11.675 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI remonte un peu à 67,20$. L'once d'or avance de 0,1% à 1.979$. L'indice dollar cède 0,3% face à un panier de devises avec un euro qui progresse à 1,07/$.

Les autorités américaines de la Fed et du Trésor ont salué d'une seule voix le rachat de Credit Suisse par UBS. La déclaration suivante a été publiée par la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le président de la Fed Jerome Powell : "Nous nous félicitons des annonces faites aujourd'hui par les autorités suisses pour soutenir la stabilité financière. Les positions de capital et de liquidité du système bancaire américain sont solides et le système financier américain est résilient. Nous avons été en contact étroit avec nos homologues internationaux pour soutenir leur mise en oeuvre".

Par ailleurs, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale et la Banque nationale suisse ont annoncé hier soir une action coordonnée visant à améliorer la fourniture de liquidités via les accords permanents de swap de liquidités en dollars américains. Afin d'améliorer l'efficacité des lignes de swap à fournir un financement en dollars américains, les banques centrales proposant actuellement des opérations en dollars américains ont convenu d'augmenter la fréquence des opérations à échéance de 7 jours, d'hebdomadaire à quotidienne. Ces opérations quotidiennes commencent ce lundi 20 mars 2023 et se poursuivront au moins jusqu'à la fin avril.

Le réseau de lignes de swap entre ces banques centrales est un ensemble de facilités permanentes disponibles et sert de filet de sécurité important pour atténuer les tensions sur les marchés de financement mondiaux, contribuant ainsi à atténuer les effets de ces tensions sur l'offre de crédit aux ménages et aux entreprises...

Rappelons que la banque centrale américaine tient mardi et mercredi sa réunion de politique monétaire : Selon l'outil FedWatch du CME Group, qui offre des lectures très volatiles ces derniers jours, il y a environ deux "chances" sur trois que la Fed relève ses taux d'un quart de point supplémentaire le 22 mars afin de lutter contre l'inflation... Ainsi, la probabilité d'une fourchette allant de 4,75 à 5% sur le taux des fed funds est de 71%, contre 29% de probabilité d'un statu quo monétaire qui laisserait les taux dans la fourchette actuelle de 4,5 à 4,75%. Pour le 3 mai et la réunion suivante, le même outil donne une probabilité de 53% d'une fourchette de 4,75 à 5% et une probabilité de 31% pour la fourchette 5 à 5,25%. La crise bancaire actuelle a fait considérablement retomber les anticipations de durcissement monétaire, et la réaction des marchés en début de semaine sera sans doute déterminante en vue de cette réunion des 21-22 mars.

Sur le front économique outre-Atlantique, il n'y a pas eu de statistique marquante lundi. Les opérateurs suivront mardi les reventes américaines de logements existants, puis mercredi le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, le communiqué FOMC de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell. Jeudi, les inscriptions au chômage hebdomadaires américaines, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, la balance des comptes courants, les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City sont attendus. Enfin, vendredi, les investisseurs suivront les commandes américaines de biens durables et l'indice PMI composite flash américain.

Le marché pétrolier tente de se reprendre un peu, après que le baril de pétrole est tombé au plus bas depuis la fin 2021. Les opérateurs craignent que la crise bancaire aggrave le ralentissement attendu de l'économie sur fond de hausse des taux d'intérêt et, in fine, pèse sur la demande de brut. Le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison avril pointe à 67 dollars sur le Nymex. Les opérateurs ont également les yeux rivés sur la Fed qui doit se réunir cette semaine dans un contexte d'incertitude quant à la trajectoire des taux d'intérêt...

Les valeurs

Parmi les plus grandes valeurs bancaires à Wall Street, JP Morgan regagne 1%, alors que Bank of America et Wells Fargo hésitent en léger retrait de -0,2% et de -0,7%.

New York Community Bancorp rebondit de près de 32% à Wall Street, la FDIC ayant annoncé l'acquisition par cette banque new-yorkaise de tous les dépôts et de certains portefeuilles de prêts de Signature Bank - alors que dans le même temps les efforts se poursuivent pour gérer la revente de SVB. A travers sa filiale bancaire Flagstar Bank, New York Community Bancorp va donc acquérir certains actifs de Signature auprès de la FDIC, autorité de garantie des dépôts aux États-Unis. La transaction dévoilée ce lundi comprend 34 milliards de dollars de dépôts, 13 milliards de dollars de prêts, ainsi que 25 milliards de dollars de cash. New York Community Bancorp se félicite de ce 'deal' qui devrait se révéler, selon la banque, "significativement relutif en termes de bénéfice par action et de valeur comptable tangible". NYCB ajoute que la transaction ajoute une quantité substantielle de dépôts à faible coût et devrait se traduire par un ratio prêts/dépôts significativement réduit.

L'opération accélère par ailleurs la transformation de la Flagstar Bank en une banque commerciale "hautement performante". La transaction ne comprend pas les dépôts de banque digitale ou crypto de Signature ou ses activités bancaires de fonds. NYCB prévoit d'utiliser son importante position de liquidité pour rembourser un montant substantiel de ses emprunts de gros, "laissant le bilan dans une situation de trésorerie encore plus solide". Les prêts achetés sont exclusivement constitués de prêts commerciaux et industriels. Dans le cadre de la transaction, la banque reprendra toutes les succursales de Signature. Cela comprend 30 succursales dans la région métropolitaine de New York et plusieurs succursales sur la côte ouest. Ces succursales ouvriront cette semaine et fonctionneront sous la marque Flagstar Bank. Du côté des prêts, NYCB "a ajouté plusieurs nouveaux secteurs verticaux attrayants, notamment le financement spécialisé du marché intermédiaire, les prêts de soins de santé et les prêts SBA, tout en ajoutant à ses secteurs verticaux existants des prêts hypothécaires sur entrepôt, ainsi que des prêts C&I traditionnels".

Rappelons que Signature Bank avait été saisie le week-end dernier par la FDIC, suite à l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Dans le cadre de l'accord, la FDIC obtient des 'droits d'appréciation' sur les actions ordinaires de la New York Community Bancorp évalués à 300 millions de dollars.

First Republic (-47%) chute encore, alors que S&P Global a dégradé une nouvelle fois hier dimanche la notation de la banque régionale américaine, en pleine tourmente. La note est ainsi ramenée de 'BB+' à 'B+'. S&P avait déjà abaissé en catégorie 'junk' sa notation du dossier mercredi. L'agence n'est pas totalement convaincue par l'injection de dépôts non garantis de 30 milliards de dollars de 11 grandes banques américaines jeudi. Dans un communiqué adressé à l'agence Bloomberg, la banque affirme quant à elle qu'après cette injection, et compte tenu du cash disponible, "First Republic Bank est bien positionnée pour gérer l'activité de dépôt à court terme". L'établissement ajoute que ce soutien des grandes banques, menées par JP Morgan, "reflète la confiance dans la capacité de First Republic à continuer de fournir un service exceptionnel inébranlable à ses clients et à ses communautés". S&P explique pour sa part qu'elle pourrait encore dégrader sa note si la banque n'est pas en mesure de démontrer des progrès dans la stabilisation des dépôts et la récupération de la valeur de la franchise.

Selon le New York Times, First Republic prévoit de lever des fonds par une vente d'actions nouvelles. D'après les sources du NYT, les termes seraient toujours en cours de discussion. Une source affirme qu'une vente complète de la banque reste également une possibilité.

Western Alliance (-6,7%), qui compte parmi les banques moyennes américaines les plus attaquées ces derniers jours en bourse à Wall Street, dans le sillage de Silicon Valley Bank et Signature Bank, a tenu à rassurer vendredi sur sa santé... L'établissement de Phoenix, Arizona, a indiqué que sa position demeurait solide, même s'il a enregistré des retraits élevés la semaine dernière suite à la faillite de SVB et à la saisie de Signature Bank. Western Alliance a connu des retraits nets de dépôts élevés lundi dernier, mais assure que "les sorties nettes ont fortement chuté, les fluctuations du solde des dépôts revenant à des niveaux normalisés ces derniers jours". Le groupe ajoute que les dépôts assurés représentent 55% du total. La banque dispose par ailleurs de liquidités immédiatement disponibles de plus de 20 milliards de dollars.

PacWest (+10,7%) rebondit, alors qu'une division essentielle de la holding bancaire californienne, Pacific Western Bank, a indiqué vendredi soir avoir connu un nombre de retraits "élevés" à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank, mais que les mouvements des dépôts s'étaient stabilisés depuis lundi. La banque n'a pas fourni de détails sur le montant des retraits. Au 16 mars 2023, les dépôts assurés dépassaient 62% du total. La banque dit continuer d'avoir une base de dépôts diversifiée qui comprend des dépôts commerciaux, communautaires, d'associations de propriétaires, de détail et de capital-risque, les dépôts de capital-risque représentant environ 25% du total des dépôts au 16 mars.

Berkshire Hathaway (+2,9%) : la firme d'investissement du milliardaire Warren Buffett a accéléré le rythme de ses rachats d'actions, rachetant plus de 1,8 milliard de dollars de ses propres actions entre le 1er janvier et le 8 mars. En outre, Buffett aurait été contacté selon Bloomberg par des responsables seniors de la Maison Blanche à propos de la crise bancaire.

PDD Holdings, ou Pinduoduo, géant chinois du commerce en ligne, dévisse de 14%, alors que le groupe vient de publier ses comptes du quatrième trimestre et de l'exercice 2022, marqués par des revenus en vive progression mais inférieurs au consensus. Sur le trimestre clos, les revenus ont totalisé 39,8 milliards de yuans, soit environ 5,8 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 46% en glissement annuel, portant la croissance annuelle à 39%. Le bénéfice net trimestriel attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 9,45 milliards de yuans, environ 1,37 milliard de dollars, en hausse de 43% en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice ajusté a été de 12,1 milliards de yuans, soit 1,76 milliard de dollars, en augmentation de 43%. Le bpa ajusté dilué par ADS a été de 8,34 yuans par titre, ou 1,21$ par action. Le consensus était de 1,21$ de bpa ajusté et 5,95 milliards de dollars de revenus.

Starbucks (+1,1%) a annoncé qu'à compter d'aujourd'hui, Laxman Narasimhan assumera le rôle de directeur général et rejoindra le conseil d'administration du groupe. Il avait été nommé nouveau DG le 1er septembre 2022, succédant au fondateur de la société et maintenant ancien directeur général, Howard Schultz. Suite à la recherche mondiale du nouveau leader de Starbucks, Narasimhan avait rejoint la chaîne en tant que DG entrant le 1er octobre 2022, apportant près de 30 ans d'expérience dans la direction d'entreprises mondiales de biens de consommation et dans le conseil aux entreprises de vente au détail, d'épicerie, de restauration et de commerce électronique.

Microsoft (-2,5%) s'apprête, selon le Financial Times, à lancer une nouvelle boutique d'applications pour les jeux sur smartphones dès 2024. Dans une interview accordée au FT, le DG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a déclaré que la société souhaitait être en mesure d'offrir la Xbox, son contenu et celui de partenaires tiers sur n'importe quel écran où quelqu'un voudrait jouer, alors même que de nouvelles règles obligent Apple et Google à ouvrir leurs plateformes mobiles aux magasins d'applications détenus et exploités par d'autres sociétés à partir du 24 mars en vertu de la loi sur les marchés numériques de l'UE. Selon Spencer, il est difficile de prédire exactement quand Microsoft pourra lancer son propre magasin, alors que son manque actuel de jeux mobiles est une insuffisance évidente que le rachat d'Activision Blizzard pourrait combler.