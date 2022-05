Wall Street : les indices grimpent après les propos de Powell

(Boursier.com) — La Bourse de New York, qui évoluait proche de l'équilibre peu après les décisions de la Fed de relever ses taux d'un demi-point, à 0,75%-1,00%, et de réduire son bilan, s'est orientée en nette hausse à l'écoute de la conférence de presse de Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine.

Vers 21h00, le Dow Jones progressait de 1,72% à 33.697 points, tandis que l'indice large S&P 500 gagnait 1,7% à 4.246 pts, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, grimpait de 1,62% à 12.766 pts.

Interrogé sur la possibilité d'un tour de vis monétaire encore plus important, de 75 points de base lors de la prochaine réunion, en juin, M. Powell a estimé que ce n'était pas une hypothèse envisagée activement par la Fed, ce qui a rassuré les marchés sur le rythme du resserrement monétaire.

Sur les marchés obligataires, les rendements sont repartis en baisse après cette déclaration. Le taux du T-Bond à 10 ans cédait 4 points de base à 2,91% après avoir pointé à 2,98% en début de séance et après avoir atteint 3% lundi en séance, son plus haut niveau depuis décembre 2018. Le taux du T-Bond à 2 ans chutait mercredi soir de 15 pb pour revenir à 2,61%.

Avant les annonces de la Fed, les marchés à terme anticipaient une hausse de trois quarts de point (75 points de base) en juin, puis deux hausses d'un demi-point en juillet et en septembre, ce qui porterait le taux des "fed funds" à 2,50-2,75% à la rentrée, avant de finir l'année autour de 3%, selon l'outil FedWatch de CME Group, qui trace les contrats à terme sur les taux. Les marchés sont ainsi plus haussiers que la Fed elle-même, dont les dernières projections économiques faites en mars envisageaient un taux directeur autour de 1,9% fin 2022, et de 2,8% fin 2023...