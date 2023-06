Wall Street : les chiffres de l'inflation rassurent...

(Boursier.com) — Wall Street a de nouveau progressé mardi, à la suite de la publication des chiffres de l'inflation américaine et en attendant le verdict monétaire de la Fed mercredi... Le S&P 500 avance de 0,69% à 4.369 pts, le Dow Jones prend 0,43% à 34.212 pts et le Nasdaq monte de 0,83% à 13.573 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI s'accorde un gain de 4% à 69,6$. L'indice dollar reperd 0,4% face à un panier de devises, tandis que l'euro grimpe à 1,0790.

Les opérateurs affichent une grande confiance depuis que le S&P 500 est passé en territoire de "marché haussier", c'est-à-dire qu'il a gagné plus de 20% sur ses planchers d'octobre. C'est toute la magie de Wall Street, puisque certains stratèges frileux en octobre, conseillent maintenant d'acheter des actions 20 à 25% plus cher sous prétexte de "bull market" technique...

Le grand rendez-vous économique de la journée à Wall Street a par ailleurs été plutôt réussi : L'indice des prix à la consommation du mois de mai s'est établi en hausse de 0,1% en comparaison du mois antérieur et de 4% sur un an, alors que le consensus était de +0,2% d'un mois sur l'autre soit 4,1% sur un an. Hors alimentation et énergie, il a augmenté de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 5,3% en glissement annuel, en ligne avec le consensus de marché.

L'indice des prix à la production pour ce même mois de mai sera annoncé demain à 14h30 (consensus -0,1% en comparaison du mois précédent et +1,5% en glissement annuel ; +0,2% et +2,9% hors alimentaire et énergie). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront aussi connus demain, mais c'est évidemment surtout la Fed qui retiendra l'attention.

Les marchés s'attendent à une pause de la Fed mercredi, l'outil FedWatch donnant désormais une probabilité de statu quo monétaire de 94% désormais, contre 6% de probabilité d'une hausse de taux d'un quart de point. Il n'est cependant pas impossible que la Fed reprenne ensuite la hausse des taux pour la réunion des 25-26 juillet, avec 61% de probabilité d'une fourchette de 5,25-5,5% sur le taux des 'fed funds', ce qui correspondrait à un durcissement d'un quart de point.

Ailleurs dans le monde, la banque centrale chinoise a surpris en réduisant un taux d'intérêt directeur à court terme. La Banque populaire de Chine a abaissé ce mardi le taux de prise en pension à sept jours de 10 points de base à 1,9%, sa première réduction depuis août dernier. Cela renforce la probabilité que la banque réduise aussi son taux de prêt à un an jeudi. La décision du jour reflète aussi les inquiétudes accrues concernant un ralentissement de la croissance chinoise.

Les valeurs

Apple (-0,2%) après avoir rejoint son sommet historique pour une capitalisation boursière de près de 2.900 milliards de dollars. Le titre avait mollement réagi pourtant le 5 juin lors de la keynote de la conférence de développeurs WWDC 2023, qui comprenait la présentation tant attendue du casque de réalité mixte Vision Pro. Les spécialistes pointaient le prix élevé du casque, à 3.499$, face aux produits rivaux beaucoup moins chers de Meta (Facebook). Le fait qu'Apple ne prononce pas les mots magiques d'intelligence artificielle durant la keynote avait aussi bouleversé certains fans. Mais depuis, Apple se comporte très bien en bourse, les analystes ayant livré des notes globalement positives... Notons tout de même ce jour une note d'UBS, qui vient de dégrader le dossier d''achat' à 'neutre', évoquant des tendances "plus douces" concernant l'iPhone. L'intermédiaire se réjouit de la solidité récente de l'iPhone sur les marchés émergents, mais constate aussi que le produit phare du groupe californien de Cupertino est sous pression dans les marchés développés.

Intel (+2,5%). Le Britannique Arm serait en pourparlers avec l'Américain Intel et d'autres investisseurs stratégiques potentiels, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont déclaré à Bloomberg que le concepteur de puces Arm Ltd, soutenu par SoftBank, mènerait donc des discussions avec certaines sociétés pour participer à son introduction en bourse et qu'il rechercherait un investisseur principal dans le cadre de ce qui constituerait l'une des plus importantes IPO de l'année. Bloomberg cite à ce sujet des sources proches de la question. Les pourparlers en seraient à un stade préliminaire et pourraient encore échouer. Arm chercherait à lever jusqu'à 10 milliards de dollars dans le cadre de cette introduction à New York prévue plus tard cette année. L'attrait des valorisations technologiques élevées de Wall Street et d'une base d'investisseurs plus profonde aux États-Unis a décidé Arm, qui devrait être coté sur le Nasdaq plutôt qu'à Londres.

Oracle (+0,2%), le géant texan des logiciels d'entreprise, a convaincu hier soir par ses comptes trimestriels... et surtout son discours très orienté "intelligence artificielle". Le titre atteint ainsi de nouveaux sommets historiques sur la cote américaine, pour une capitalisation de 322 milliards de dollars. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 1,67$, contre 1,58$ de consensus de place et 1,54$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 13,84 milliards de dollars, contre 11,84 milliards un an avant. Ils battent aussi le consensus de marché. Les ventes cloud ont augmenté de 54% pour atteindre 4,4 milliards de dollars, après un bond de 45% sur la période précédente. Sur l'exercice se terminant en mai 2024, ces revenus du cloud devraient augmenter au moins autant qu'au cours de l'année qui vient de se terminer, a indiqué, confiante, la directrice générale Safra Catz.

Oracle s'est concentré sur l'expansion de son activité d'infrastructure cloud pour concurrencer Amazon ou Microsoft, qui ont eux connu des ralentissements récents. En outre, le boom actuel de l'IA générative, qui nécessite une puissance de calcul énorme, stimule la demande pour les services cloud d'Oracle, d'après le management. La startup d'IA générative Cohere a déclaré pour sa part la semaine dernière qu'Oracle faisait partie de ses investisseurs dans le cadre d'un round de financement de 270 millions de dollars. Les revenus de l'infrastructure cloud ont augmenté de 76% pour atteindre 1,4 milliard de dollars sur le trimestre clos. Les ventes d'applications cloud ont bondi de 45% à 3 milliards de dollars.

Home Depot (-0,2%), le plus grand détaillant de "rénovation domiciliaire" au monde discute des principales priorités stratégiques et fournit un scénario de base ce jour lors de sa conférence des investisseurs et des analystes 2023. "Bien que l'environnement et nos activités aient beaucoup changé depuis notre dernière conférence des investisseurs et des analystes, nos objectifs d'accroître notre part de marché et d'offrir une valeur exceptionnelle aux actionnaires restent inchangés, et notre culture et nos valeurs restent nos repères", a déclaré Ted Decker, PDG. "Les investissements que nous avons réalisés au cours des dernières années ont encore renforcé nos avantages concurrentiels distincts et permis l'agilité de notre modèle d'exploitation".

Home Depot réaffirme pour l'occasion ses prévisions pour l'exercice 2023, tablant sur un chiffre d'affaires et un chiffre d'affaires comparable en baisse de 2% à 5% par rapport à l'exercice 2022, un taux de marge opérationnelle compris entre 14% et 14,3%, et un bénéfice dilué par action en baisse de 7 à 13%.

Manchester United (+13,7%) s'envole alors que le Qatar serait tout proche de mettre la main sur le club du nord de l'Angleterre. Le journal qatari 'Al-Watan' a rapporté mardi soir que le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani était sur le point d'être annoncé comme le soumissionnaire préféré. Le 'Daily Mail' affirmait la semaine dernière que le cheikh Jassim avait fait une "cinquième et dernière" offre de plus de 5 milliards de livres après que INEOS eut surenchéri en avril. La famille Glazer a commencé à envisager diverses options, dont une vente potentielle, en novembre dernier, 17 ans après avoir acheté les Red Devils pour 790 millions de livres. Elle chercherait à obtenir une offre de 6 Mds£. La dernière proposition du consortium qatarie n'atteindrait toutefois pas ce niveau.

AMD (+0,6%) devrait révéler de nouveaux détails sur une "superpuce" d'IA qui, selon les analystes, sera un concurrent sérieux pour Nvidia dont les puces dominent le marché en pleine croissance de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'indique l'agence Reuters. La directrice générale d'AMD, Lisa Su, prononcera un discours lors d'un événement à San Francisco sur la stratégie de l'entreprise sur les marchés des centres de données et de l'IA. Les analystes attendent de nouveaux détails sur une puce appelée MI300, l'unité GPU la plus avancée d'AMD, la catégorie de puces que des entreprises comme OpenAI utilisent pour développer des produits tels que ChatGPT. Nvidia domine pour l'heure ce marché.

Alphabet (+0,1%). Les autorités européennes de concurrence pourraient bien ordonner à Google de vendre une partie de son activité de technologie publicitaire dans le cadre d'une nouvelle plainte, a indiqué à Reuters une source au fait du dossier.

Microsoft (+0,7%). La Federal Trade Commission, autorité américaine de concurrence, a demandé à un tribunal de bloquer provisoirement tout accord final sur l'acquisition d'Activision Blizzard. La FTC précise que l'opération donnerait à Microsoft la capacité à retenir ou à dégrader le contenu d'Activision d'une manière qui réduirait fortement la concurrence.

Bunge (+2,5%), le négociant américain de céréales et matières premières et la compagnie canadienne de commerce de grains Viterra, soutenue par Glencore, vont fusionner et donner naissance à un acteur majeur du commerce agricole d'environ 34 milliards de dollars. L'opération rapproche Bunge de ses concurrents Archer-Daniels-Midland et Cargill. Les actionnaires de Viterra recevront 65,6 millions d'actions Bunge, d'une valeur d'environ 6,2 milliards de dollars, et environ 2 milliards de dollars en cash. Ils détiendront 30% de l'entité combinée à la clôture, prévue en milieu d'année prochaine. Bunge assumera 9,8 milliards de dollars de dettes de Viterra.