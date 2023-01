Wall Street : les banquiers centraux cassent l'ambiance

(Boursier.com) — Wall Street poursuit sa correction avant bourse ce jeudi, après une chute de 1,8% du DJIA hier et une baisse de 1,2% du Nasdaq. Le S&P 500 est attendu en déclin de 0,9% désormais en pré-séance ce jour, le Dow Jones affichant une baisse similaire. Le Nasdaq abandonne 1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,2% à 79,7$. L'once d'or grappille 0,2% à 1.911$. L'indice dollar régresse de 0,1% face à un panier de devises.

Les opérateurs 'jouent la prudence' après le rebond technique de début d'année. Il faut dire que les nombreux commentaires de responsables de la Fed hier ont signalé que la banque centrale américaine n'était pas encore prête à lever le pied ou à "pivoter", toujours trop préoccupée par l'inflation. Dans le même esprit, Christine Lagarde et Klaas Knot ont averti, du côté européen, que les investisseurs allaient sans doute vite en besogne.

L'actualité économique et financière est assez fournie ce jeudi aux Etats-Unis. Les mises en chantiers de logements et permis de construire de décembre ont donné des informations contradictoires, les mises en chantier ressortant à 1,382 million en rythme annuel contre 1,36 million de consensus, et les permis s'établissant à 1,33 million contre 1,38 million attendu. Un mois avant, les mises en chantier ressortaient au rythme de 1,4 million et les permis à 1,35 million. Les inscriptions au chômage pour la semaine close au 14 janvier se sont établies quant à elles à 190.000 (consensus FactSet 215.000). L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de janvier est ressorti à -8,9 (consensus -11).

Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 13 janvier sera publié à 17 heures.

Les investisseurs n'en ont par ailleurs pas fini avec les 'speakers' de la Fed. Susan Collins, John Williams et surtout Lael Brainard (vice-présidente), interviennent ainsi aujourd'hui. Patrick Harker et Chistopher Waller fermeront la marche demain vendredi.

Selon Collins, la Fed aura sans doute à relever ses taux pour les porter juste au-dessus des 5% et les y maintenir pendant un certain temps. "J'anticipe la nécessité de nouvelles hausses de taux, probablement juste au-dessus de 5%", a indiqué la patronne de la Fed de Boston.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a présenté hier ses arguments en faveur d'un ralentissement du rythme des hausses des taux, afin de mieux calibrer la politique monétaire en fonction de perspectives incertaines. "Si vous êtes en voyage sur la route et que vous rencontrez un temps brumeux ou une autoroute dangereuse, c'est une bonne idée de ralentir", a indiqué Logan, qui vient de prendre la tête de la Fed de Dallas. "C'est pourquoi j'ai soutenu la décision de la Fed le mois dernier de réduire le rythme des hausses de taux". Un rythme plus lent ne signifie pas moins d'engagement à ramener l'inflation à 2%, et si le ralentissement des hausses de taux assouplit les conditions financières en réduisant l'incertitude, "nous pouvons compenser l'effet en augmentant progressivement les taux à un niveau supérieur à celui prévu auparavant", ajoute la dirigeante. Ainsi, compte tenu des incertitudes pour 2023, Logan juge que la Fed ne devrait pas "verrouiller" de taux directeur maximal mais plutôt rester flexible.

S'adressant au Wall Street Journal, James Bullard (membre non-votant) de la Fed de St. Louis a déclaré pour sa part que la Fed voulait garantir que l'inflation resterait sur une trajectoire régulière vers l'objectif et ne bougerait pas tant que cela ne serait pas confirmé. Bullard a également déclaré que la politique actuelle de la Fed n'était pas assez restrictive et que le taux terminal devait être au moins supérieur à 5%. Cependant, Bullard a également déclaré que la perspective d'un atterrissage en douceur s'était améliorée.

Dans une interview accordée à AP, Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland (non-votante) a déclaré que le durcissement de la Fed fonctionnait comme prévu, bien que davantage de hausses de taux et qu'un maintien à un niveau plus élevé soient nécessaires pour revenir à la stabilité des prix.

Patrick Harker (votant) de la Fed de Philadelphie a réitéré tout de même son soutien à un mouvement de 25 points de base et a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation sous-jacente retombe à 3,5% cette année et revienne vers l'objectif en 2025.

Bien que la hausse de 25 points de base semble être considérée comme la vision médiane de nombreux responsables de la Fed, un certain nombre de responsables ont donc maintenu un message belliciste ("augmenter et maintenir") malgré davantage d'éléments montrant un ralentissement de l'inflation parallèlement à des données économiques contrastées. La prochaine réunion monétaire de la Fed se tient le 31 janvier et le 1er février, les opérateurs anticipant une hausse des taux d'un quart de point, après la hausse d'un demi-point de décembre et quatre hausses de taux consécutives de 75 points de base.

Christine Lagarde ne change pas de cap non plus. La présidente de la Banque centrale européenne a répété que l'Institution continuerait à relever ses taux d'intérêt tant que l'inflation reste trop élevée. "L'inflation à tous points de vue, quelle que soit la façon dont vous la regardez, est bien trop élevée", a déclaré la dirigeante depuis Davos. "Nous maintiendrons le cap jusqu'à ce que nous soyons entrés en territoire restrictif suffisamment longtemps pour pouvoir ramener l'inflation à 2% dans un délai raisonnable".

Du côté des patrons de Wall Street, James Gorman, CEO de Morgan Stanley, a estimé sur CNBC que l'inflation avait clairement atteint un pic et que le dégel des relations sino-américaines était un bon signe pour la croissance... Jamie Dimon, dirigeant de JP Morgan, a jugé quant à lui, toujours sur CNBC, que les taux de la Fed devraient augmenter sur les 5% car il existerait toujours "beaucoup d'inflation sous-jacente".

Après des résultats décevants d'Alcoa hier soir, les marchés suivront ce jour, avant bourse, les comptes de Proter & Gamble, KeyCorp, Comerica, Northern Trust, Fifth Third Bancorp, M&T Bank, Fastenal et Truist Financial. Après la clôture, le géant du streaming vidéo Netflix annoncera ses résultats du dernier trimestre. PPG Industries publie aussi ce soir.

Les valeurs

Alcoa dévisse à Wall Street suite à sa publication financière. Le groupe a déploré une baisse de 20% de ses revenus au quatrième trimestre, avec le recul des prix de l'aluminium et les conditions de marché. Le géant de Pittsburgh a ainsi affiché sa seconde perte trimestrielle consécutive. Alcoa Corp. a tenté d'atténuer l'impact tout au long de l'année des "conditions de marché difficiles" qui comprenaient des coûts élevés pour les matières premières et l'énergie et des prix plus bas pour son alumine et son aluminium. La société, qui n'a pas fourni de perspectives larges de marché pour les deux produits, a déclaré qu'elle avait perdu 374 millions de dollars, ou 2,12 dollars par action, au quatrième trimestre, contre une perte de 392 millions de dollars un an avant. Hors éléments, Alcoa a perdu 70 cents par action. Les revenus ont été de 2,7 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a représenté 29 millions. Le groupe a tout de même généré 118 millions de dollars de cash des opérations.

Procter & Gamble, le géant américain des produits de consommation, a publié pour son deuxième trimestre fiscal 2023 juste clos un bénéfice par action conforme aux attentes à 1,59$, ainsi que des revenus de 20,8 milliards de dollars à comparer à un consensus de 20,7 milliards. Les ventes totales ont décliné de 1% en glissement annuel, alors que la croissance organique est ressortie positive de 5%. Le groupe maintient ses estimations en termes de croissance annuelle du bénéfice par action et de cash flow, et rehausse sa guidance de ventes. Les ventes de l'exercice sont désormais attendues stables ou en repli jusqu'à 1%. La croissance organique est espérée entre 4 et 5%. Le bénéfice dilué par action est toujours anticipé stable ou en hausse jusqu'à 4%, en comparaison d'un niveau de 5,81$ en 2022. La société a ajouté qu'étant donné les vents contraires importants et persistants des coûts des matières premières et des matériaux et les effets des taux de change, elle continuait de s'attendre à ce que le bénéfice par action se situe dans la partie inférieure de la fourchette des prévisions de l'exercice.

Fastenal, l'acteur américain des fournitures industrielles, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des ventes de 1,7 milliards de dollars, en progression de 10,7%, ramenant la croissance annuelle à 16,1%. Le bénéfice opérationnel a lui aussi augmenté de 10,7% en glissement annuel à 333 millions de dollars. Le bénéfice net s'est apprécié de 6% à 246 millions de dollars. Le bénéfice net dilué par action s'est amélioré de 7% à 43 cents. Le consensus de place sur la période était de 42 cents de bpa pour 1,68 milliard de dollars de revenus.

Bed Bath & Beyond, la chaîne américaine de distribution, a discuté avec des acquéreurs potentiels et des prêteurs, alors que le groupe tente de se maintenir à flot avant un éventuel dépôt de bilan, a rapporté CNBC hier mercredi. BB&B chercherait ainsi un acheteur qui maintiendrait les activités de sa bannière de magasin éponyme et de sa chaîne buybuy Baby, a ajouté CNBC, citant des proches du dossier. Les conseillers du détaillant recherchent également un prêt d'au moins 100 millions de dollars avant un éventuel dépôt de bilan, qui pourrait survenir dans les prochaines semaines. Le New York Times avait rapporté quant à lui la semaine dernière que la société basée à Union était en pourparlers avec le groupe de capital-investissement Sycamore Partners en vue d'une éventuelle cession d'actifs, qui pourrait comprendre les magasins buybuy Baby, dans le cadre d'un possible processus de faillite.

Netflix annoncera ce soir ses derniers comptes trimestriels, qui ne montreront pas encore le plein impact des nouvelles offres à prix réduit financées partiellement par la publicité. Le consensus de Wall Street sur le trimestre de décembre est actuellement situé à 44 cents de bénéfice ajusté par action pour 7,84 milliards de dollars de revenus. L'évolution du nombre d'abonnés du géant du streaming sera bien évidemment suivie de très près, alors que le groupe de Reed Hastings avait connu sur la période antérieure un début d'inflexion positive.