Wall Street : les banques en renfort !

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche en ordre dispersé ce mardi, après sa hausse de la veille tirée une fois de plus par le Nasdaq et ses grandes valeurs technologiques. Les valeurs financières soutiennent le S&P et le DJIA ce jour, après une assez belle série de résultats bancaires. Le S&P 500 grappille 0,29% à 4.536 pts, alors que le Dow Jones s'affiche en hausse de 0,85% à 34.879 pts. Le Nasdaq perd 0,14% à 14.225 pts suite aux commentaires du patron de la SEC, Gary Gensler, à propos des risques que l'intelligence artificielle pourrait faire peser sur la stabilité financière et de la nécessité de réguler ce marché très prometteur.

Les chiffres US de la consommation ont été quant à eux inférieurs aux attentes en juin, mais les opérateurs misent toujours sur un atterrissage économique en douceur après le durcissement monétaire accéléré de la Fed, et alors que l'inflation semble poursuivre son recul. Les résultats trimestriels du jour sont satisfaisants dans l'ensemble, en particulier sur le compartiment bancaire, mais ce sont les 'gros dossiers' technologiques qui feront sans doute la différence les jours prochains, à commencer par Tesla, Netflix et IBM plus tard cette semaine.

Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de juin 2023 se sont établies en augmentation de 0,2% en comparaison du mois antérieur, loin du consensus qui se situait à +0,6% selon FactSet. Hors automobile, les ventes ont augmenté de 0,2% contre 0,3% de consensus. Hors automobile et essence enfin, les ventes de détail se sont appréciées de 0,3%, alors que le consensus était de 0,4%.

La production industrielle américaine du mois de juin 2023 a décliné de manière inattendue, de 0,5% en comparaison du mois antérieur, alors que les économistes anticipaient plutôt une stabilité. Le taux d'utilisation des capacités a été de 78,9% contre 79,5% de consensus. La production manufacturière a baissé de 0,3% contre un consensus stable.

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de juillet 2023 est ressorti en ligne avec les attentes de marché à 56, contre 55 un mois auparavant.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,5% à 75,2$. L'once d'or prend 1,4% à 1.985$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence.

L'enquête Bank of America de juillet sur les gestionnaires de fonds mondiaux a révélé que le sentiment restait plutôt baissier, mais a également signalé des attentes accrues d'atterrissage en douceur et de meilleures perspectives de bénéfices. Quelques responsables de la BCE ont eu des commentaires peu accommodants sur l'inflation. Bloomberg a déclaré que les restrictions américaines sur les investissements technologiques en Chine seraient étroitement ciblées et ne commenceraient qu'en 2024... Concernant la Fed, l'outil FedWatch du CME Group montre une probabilité de plus de 97% d'un probable dernier durcissement monétaire d'un quart de point le 26 juillet, qui porterait les taux entre 5,25 et 5,5% sur les 'fed funds'. Le début des assouplissements monétaires pourrait quant à lui intervenir au premier trimestre 2024, mais la route est encore longue.

Les valeurs

Bank of America (+4%) a battu le consensus de Wall Street pour le deuxième trimestre. La banque a affiché pour les trois mois clos le 30 juin un bénéfice de 7,4 milliards de dollars, ou 88 cents par action, contre 6,2 milliards de dollars ou 73 cents par action, sur le trimestre comparable de l'année précédente. La banque a dépassé les prévisions des analystes qui étaient de 84 cents par action selon les estimations compilées par FactSet. Le chiffre d'affaires de Bank of America au deuxième trimestre a augmenté de 11% à 25,2 milliards de dollars, également au-dessus des anticipations de marché. Les revenus de trading ont été meilleurs qu'attendu, alors que le revenu net d'intérêt s'est établi conforme. Les dépôts totaux en fin de période étaient de 1.880 milliards de dollars environ, niveau supérieur au consensus.

Morgan Stanley (+6%), la banque d'affaires américaine, a atteint le consensus sans faire d'étincelles au deuxième trimestre, affichant sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,24$ et des revenus de 13,5 milliards de dollars. Les revenus de gestion de fortune ont battu le consensus (et atteint un record), comme ceux de trading, alors que le revenu net d'intérêt a été inférieur aux anticipations. James P. Gorman, président du conseil et DG, ajoute : "Nous avons terminé le trimestre avec une position de capital solide et avons augmenté notre dividende ordinaire trimestriel de 7,5 cents pour la deuxième année consécutive".

Charles Schwab (+11%) a publié pour son deuxième trimestre des revenus de 4,66 milliards de dollars légèrement supérieurs aux attentes de marché. Les dépôts de la firme ressortent également supérieurs au consensus à 304 milliards de dollars en fin de période, alors que les actifs totaux des clients dépassent les 8.000 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 75 cents contre 71 cents de consensus. Le revenu net d'intérêt a été conforme aux attentes, tandis que les revenus de trading ont battu le consensus. Le nombre des comptes actifs de courtage a dépassé les attentes à 34,4 millions, plus élevé qu'attendu.

Bank of New York Mellon (+2%) a dépassé les attentes de marché au deuxième trimestre, avec les services securities. Le bénéfice ajusté par action de la banque américaine a été de 1,38$ contre 1,22$ de consensus, alors que les revenus ont totalisé 8,58 milliards de dollars. Le groupe a déclaré par ailleurs un dividende trimestriel de 42 cents payable le 10 août aux actionnaires enregistrés à la clôture du 28 juillet.

PNC Financial Services (+2%). La banque régionale américaine a alerté concernant son revenu net d'intérêt - qui ne devrait augmenter que de 5 à 6% en 2023. Pour le trimestre clos fin juin, la firme a affiché un bénéfice par action de 3,36$, dépassant le consensus, pour des revenus de 5,3 milliards de dollars. Les dépôts moyens ont été de 426 milliards de dollars contre 446 milliards un an avant.

Prologis (-2%), géant américain de la gestion d'entrepôts et de bâtiments logistiques, a affiché au deuxième trimestre fiscal des revenus de 2,45 milliard de dollars en croissance de... 96% en glissement annuel. Le FFO (cash flow des opérations) par action a été de 1,83$, 16 cents de mieux que le consensus. Pour l'année, le groupe envisage un bénéfice net par action attribuable aux actionnaires allant de 3,3 à 3,4$, et un FFO ajusté de 5,56 à 5,6$ par titre. Ainsi, le groupe révise en hausse sa guidance.

Lockheed Martin (stable), le contractant américain de défense, a publié pour le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 6,73$ à comparer à un consensus de 6,45$. Les revenus ont atteint 16,7 milliards de dollars, également largement supérieurs aux attentes de marché. Un an plus tôt, le bpa ajusté se situait à 6,32$. Les revenus se sont appréciés de 8,1% en glissement annuel, par rapport au trimestre comparable de l'an dernier. Le groupe rehausse par ailleurs ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfice par action, tablant sur des revenus de 66,25 à 66,75 milliards et un bpa allant de 27 à 27,2$ par titre.