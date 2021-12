Wall Street : les actions refluent, en attendant la Fed

(Boursier.com) — La Bourse américaine attend avec nervosité, mercredi soir, les annonces de la Fed, qui devrait poser les tout premiers jalons vers une remontée de ses taux directeurs en 2022, pour faire face à une inflation plus élevée et durable que prévu. Le communiqué de la Fed est attendu à 20h00, suivi d'une conférence de presse de son président Jerome Powell à partir de 20h30 heure française.

Peu avant les annonces, le Dow Jones recule de 0,16% à 35.485 points, tandis que l'indice large S&P 500 recule de 0,20% à 4.624 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, chute de 0,58% à 15.148 pts. L'indice VIX de la volatilité, surnommé "l'indice de la peur", monte de 4,4% à 22,86 points.

Cinq des 11 indices sectoriels du S&P 500 reculent, à commencer par ceux de l'énergie (-1,5%), des services de communication (-0,7%) et des technologiques (-0,3%). Les secteurs défensifs tirent mieux leur épingle du jeu, avec les "utilities" (+1,3%) et les biens de consommation de base (+0,5%) ainsi que la santé (+0,9%).

La vague Omicron attendue dès début 2022

Mardi, Wall Street avait fini en baisse pour la 2e séance consécutive, reflétant la nervosité des investisseurs avant les décisions de politique monétaire de la Fed attendues ce mercredi. En outre, les incertitudes sanitaires liées au variant Omicron ont accentué la volatilité.

Aux Etats-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont averti mardi soir qu'Omicron pourrait submerger les systèmes de santé américains dès janvier dans le pire des cas. Un 2e scénario décrit une poussée plus modérée d'Omicron au printemps 2022. En Europe, le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) a estimé dans un rapport publié mercredi qu'Omicron devrait prendre le dessus sur le variant Delta au cours des deux premiers mois de 2022.

Vers un "tapering" accéléré suivi d'une remontée des taux en 2022

Les marchés s'attendent à ce que la Fed annonce ce soir une accélération de la réduction de ses achats d'actifs obligataires mensuels, à l'issue de la réunion du FOMC qui se tient depuis hier, un peu plus d'un mois après avoir dévoilé ses plans initiaux. Ainsi, la Fed pourrait choisir de réduire ses achats de 30 milliards de dollars par mois (20 milliards de bons du Trésor / 10 milliards de dollars de MBS), soit le double du rythme annoncé lors de la dernière réunion. Cela ramènerait la fin du programme d'achat d'actifs au mois de mars 2022, contre juin auparavant visé.

Les investisseurs surveilleront les nouvelles projections macro-économiques de la Fed, et notamment le nouveau "dot plot", le diagramme à points qui montre les prévisions de chaque membre de la Fed en matière de taux. Ils s'attendent à ce que la trajectoire médiane indique deux hausses de taux de la Fed en 2022 et trois en 2023 et 2024. Cependant, il n'est pas exclu que les attentes pour 2022 passent à trois durcissements monétaires.

Jerome Powell, désigné récemment par Joe Biden pour un nouveau mandat à la tête de la Fed, aux côtés de la vice-présidente Lael Brainard, devrait réitérer que le "tapering" ne doit pas être considéré comme un resserrement monétaire, mais que son accélération donnera plus de flexibilité pour relever ultérieurement les taux. Il ne devrait toutefois pas fournir de détails sur le timing de la première remontée des taux, du fait notamment de l'incertitude sanitaire limitant la visibilité.

Parallèlement à l'accélération du tapering, l'autre grand changement dans la déclaration du FOMC devrait tourner autour de la reconnaissance que l'inflation n'est plus transitoire, comme l'ont déjà signalé Powell et Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américaine.

L'inflation s'envole, les ventes de détail ralentissent

L'annonce, mardi d'une envolée record des prix à la production de 9,6% sur un an en novembre aux Etats-Unis a accru les craintes de voir la Fed durcir sa politique monétaire plus vite que prévu. Les prix à la consommation, publiés vendredi dernier, ont de leur côté grimpé de 6,8% en novembre sur un an, au plus haut depuis 1982.

Mercredi, les marchés ont pris connaissance de nombreuses statistiques américaines, dont les ventes de détail en novembre. Celles-ci ont augmenté moins que prévu, de 0,3% sur un mois, contre +0,8% attendu par le consensus FactSet, et après un bond de 1,8% en octobre. Hors automobile, les ventes affichent aussi une croissance de 0,3%, contre 0,8% de consensus. Hors automobile et essence, enfin, elles s'apprécient de 0,2% toujours en dessous du consensus, logé à +0,7%.

Par ailleurs, les prix à l'import ont augmenté plus que prévu en novembre, de 0,7% par rapport à octobre, contre 0,5% de consensus. Les prix à l'export ont aussi grimpé plus que prévu, de 1%, contre +0,5% de consensus de marché. L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de décembre, qui mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes, a légèrement augmenté, s'établissant à 3,4% contre 3,3% en novembre.

L'indice Empire State de la Fed de New York pour le mois de décembre, qui vient aussi d'être publié, s'est établi à 31,9 contre 26,5 de consensus, signalant une activité supérieure aux attentes dans la région. L'indice du marché immobilier de la NAHB (National Association of Home Builders) est ressorti en ligne avec les attentes du consensus à 84 en décembre, contre 83 un mois avant.

Enfin, les stocks et ventes des entreprises pour octobre viennent aussi d'être publiés. Les stocks ont progressé de 1,2% en comparaison du mois antérieur, un peu plus que prévu.

Attentisme sur les marchés de taux, sur les devises et le pétrole

Les marchés obligataires et les principales devises sont stables mercredi soir en attendant la Fed. Le rendement du T-Bond à 10 ans s'affiche à 1,44%, tandis qu'en Europe, celui du Bund allemand de même échéance a pris 1 point de base à -0,37%. Du côté des devises, l'indice du dollar cotait mercredi soir 96,61$ (+0,04%) face à un panier de devises, tandis que l'euro s'affichait à 1,1258$ (+0,01%).

Le pétrole recule légèrement avant les annonces de la Fed, malgré l'annonce d'une baisse bien plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine passée. Le baril de brut léger américain WTI cède 0,23% à 70,57$ (contrat à terme de janvier), et le Brent de Mer du nord lâche 0,1% à 73,64$ (contrat de février).

Selon le Département à l'Energie, les stocks de brut ont plongé de 4,6 millions de barils aux Etats-Unis pour la semaine achevée le 10 décembre, pour s'établir à 428,3 millions de barils, alors que les analystes tablaient sur un repli de seulement 1,7 mb. Les stocks d'essence se sont aussi repliés, de 0,7 mb, ainsi que ceux de produits distillés (-2,9 mb).

Mardi, l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) avait pesé sur les cours en révisant en légère baisse sa prévision de la demande mondiale de pétrole pour 2021 et 2022, de 100.000 barils par jour en moyenne. L'AIE a justifié sa prudence pare la résurgence de la pandémie de Covid-19 qui menace la demande pétrolière, notamment via "la moindre utilisation des carburants aériens (...) en raison des nouvelles restrictions sur les voyages internationaux" liés à la pandémie de Covid-19.

L'or poursuit sa glissade mercredi soir, fléchissant de 0,34% à 1.766,30$ l'once sur le Comex (contrat de février), tandis que le bitcoin recule de plus de 2% sur 24 heures autour de 47.214$, selon le site Coindesk.

Le plafond de la dette US relevé jusqu'en 2023

Sur le front de la politique intérieure américaine, le Congrès américain a validé mardi soir un relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis de 2.500 milliards de dollars. Lors d'un vote de parti à 50-49 mardi soir, le Sénat a voté pour augmenter le plafond de la dette fédérale de 2.500 milliards de dollars, suffisamment pour couvrir les emprunts jusqu'en 2023 - au-delà des élections de mi-mandat de 2022 donc. La Chambre des représentants, à majorité démocrate, a ensuite adopté le projet de loi juste après minuit à 221 contre 209, l'adressant ainsi au président Biden pour promulgation.

Ainsi, le Congrès a comme attendu écarté en dernière minute le risque d'un défaut de paiement des USA. Il y avait urgence, puisque le plafond de la dette américaine devait être relevé au plus tard ce 15 décembre pour maintenir la capacité de l'Amérique à honorer ses paiements. "Le peuple américain peut respirer", a lancé le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

Pour Biden, la prochaine étape est celle du gigantesque package social et écologique du Build Back Better, évalué à 1.750 milliards de dollars. L'attention se porte maintenant directement sur l'engagement antérieur du chef de la majorité au Sénat, Schumer, d'adopter ce projet de loi Build Back Better de 1.750 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Cependant, les observateurs estiment probable que cela soit repoussé à 2022, plusieurs domaines étant encore en débat.

VALEURS A SUIVRE

Uber (-1,4%) cherche à vendre des participations non stratégiques, dont ses parts de Didi Global (-6%), croit savoir Reuters. S'adressant à un analyste, le DG d'Uber, Dara Khosrowshahi, a déclaré ainsi que la société conserverait une partie de ses participations dans des sociétés qui sont devenues publiques pour des raisons stratégiques, mais que sa participation dans Didi n'était pas perçue de cette façon. "C'est un concurrent, la Chine est un environnement assez difficile avec très peu de transparence", a lancé le CEO. Khosrowshahi indique néanmoins qu'Uber ne se précipitera pas pour vendre. Il ajoute que la semaine dernière, Uber a connu sa meilleure semaine de réservations brutes, bien que les trajets soient encore 10% inférieurs aux niveaux pré-pandémiques.

Tesla (-1,9%). Elon Musk, le charismatique patron de Tesla et SpaceX, homme le plus riche de la planète tout juste désigné "personnalité de l'année" par le magazine Time, avait été durement taclé par la sénatrice Elizabeth Warren sur Twitter. "Modifions le code fiscal truqué afin que la personne de l'année paie réellement des impôts et arrête de vivre aux crochets de tout le monde", s'était offusquée la sénatrice démocrate... Musk n'a visiblement pas apprécié cette critique. "Vous me rappelez quand j'étais enfant et que la maman en colère de mon ami criait simplement au hasard sur tout le monde sans raison", a répliqué le milliardaire.

"Et si vous ouvriez les yeux pendant 2 secondes, vous réaliseriez que je paierai plus d'impôts qu'aucun Américain dans toute l'histoire cette année", a insisté Musk, qui vient de vendre pour près de 13 milliards de dollars de titres Tesla suite à son sondage Twitter du mois dernier dans lequel il demandait aux internautes s'il devait céder 10% de sa participation. Notons toutefois que dans le même temps, le CEO de Tesla a exercé des options portant sur un nombre encore plus élevé d'actions...

En outre, concernant l'accident mortel survenu samedi à Paris dans lequel un Model 3 était impliqué, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a affirmé que les dirigeants du groupe avaient indiqué n'avoir identifié aucun problème technique sur ce modèle.

Eli Lilly (+9,7%) rehausse sa guidance. La société annonce le lancement de la soumission continue à la FDA pour le pirtobrutinib dans le lymphome à cellules du manteau, révèle de nouveaux essais de phase 3 prévus pour le tirzepatide dans l'obésité, l'apnée du sommeil et les maladies rénales, et publie de nouvelles données de biomarqueurs soutenant l'efficacité du donanemab.

Lilly s'attend à ce que les revenus de l'année 2022 se situent entre 27,8 milliards de dollars et 28,3 milliards de dollars, avec des produits de croissance clés générant les deux tiers des revenus de son activité principale, à l'exclusion des thérapies Covid-19. Le groupe s'attend à ce que la marge d'exploitation soit d'environ 30% sur une base publiée et d'environ 32% sur une base ajustée. Il anticipe un bénéfice par action logé entre 8$ et 8,15$ sur une base publiée, et de 8,5$ à 8,65$ sur une base base ajustée. Lilly s'attend désormais à ce que les revenus de 2021 se situent entre 28 et 28,3 milliards de dollars et que le bpa ressorte entre 6,18 et 6,23 dollars sur une base publiée (8,15 à 8,20 dollars sur une base ajustée).

Ocugen (+3%), le groupe biotechnologique de Pennsylvanie, affirme que les dernières données suggèrent que son vaccin contre le Covid-19 pourrait fournir une protection contre les variants actuels et futurs.

Vir Biotechnology (+12%), le groupe biotech californien, a annoncé de nouvelles données montrant que sa thérapie par anticorps contre le covid, développée avec GlaxoSmithKline, était efficace contre le redouté variant Omicron.

Johnson & Johnson (+0,14%). Le CHMP de l'EMA, Agence européenne des médicaments, a conclu qu'une dose de rappel du vaccin Covid-19 Janssen pouvait être envisagée au moins deux mois après la première dose chez les personnes âgées de 18 ans et plus. La recommandation fait suite aux données montrant qu'une dose de rappel du vaccin Covid-19 Janssen administrée au moins deux mois après la première dose chez les adultes avait entraîné une augmentation des anticorps contre le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le Covid-19). Le risque de thrombose en association avec une thrombocytopénie ou d'autres effets indésirables très rares après un rappel "n'est pas connu et fait l'objet d'une surveillance étroite".

Le CHMP a également conclu qu'une dose de rappel avec le vaccin Covid-19 Janssen pouvait être administrée après deux doses de l'un des vaccins à ARNm autorisés dans l'UE, Comirnaty (de Pfizer/BioNTech) ou Spikevax (de Moderna).

Medtronic (-6,2%), fabricant de dispositifs médicaux, a reçu un avertissement de la Food and Drug Administration évoquant des défauts de contrôle qualité et de gestion des risques sur l'un de ses sites.

Digital World Acquisition Corp (4,2%). La plateforme de distribution vidéo Rumble a signé un accord de partenariat avec Trump Media, firme média de Donald Trump qui va fusionner prochainement avec Digital World Acquisition.

Lowe's (+1,1%) résiste à Wall Street, alors que le groupe vient de dévoiler une guidance 2022 inférieure aux attentes de marché. Le détaillant américain en produits d'ameublement et d'intérieur table, pour l'année prochaine, sur des revenus allant de 94 milliards de dollars à 97 milliards de dollars. Les ventes à comparable sont attendues stables ou en baisse, recul allant jusqu'à -3%. Lowe's vise un bénéfice 2022 par action allant de 12,25 à 13$. Le consensus FactSet était de 97,6 milliards de dollars de revenus et 12,94$ de bénéfice par action.

Nucor (-10,7%), le groupe américain de sidérurgie, a indiqué qu'il anticipait pour le trimestre entamé un bénéfice par action moins élevé que prévu.

Oracle (+3%), géant des logiciels professionnels et du cloud, a annoncé l'ouverture de son premier centre de données pour les pays nordiques en Suède, tandis qu'un autre centre est attendu à Milan.