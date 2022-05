Wall Street : les "actions meme" retombent sur terre

(Boursier.com) — Valeurs technologiques, crypto-monnaies, actions "meme"... La vague baissière qui balaie les marchés a provoqué le dégonflement des bulles qui s'étaient formées à la faveur des taux d'intérêts très bas et de la surabondace de liquidités. Cette période a désormais été close par la Réserve fédérale qui s'est mise à relever ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation, coupant le robinet de l'argent facile....

L'euphorie qui s'était emparée des actions "meme" ces titres plébiscités en 2021 par les actionnaires individuels semble donc bien loin, ce groupe d'actions ayant désormais perdu les deux tiers de sa valeur par rapport aux records de 2021. Les cours des SPAC (Special Purpose Acquisition Company) qui ont fait florès ces dernières années, se sont aussi effondrés ces dernières semaines.

Un panier de 37 actions meme, suivi par Bloomberg, incluant notamment GameStop, AMC Entertainment, Sofi Technologie, Express Inc., et Bed Bath & Beyond, a ainsi plongé de 15% en une semaine et perd 63% par rapport à son plus haut niveau de début 2021.

Les valeurs technologiques et les actifs spéculatifs ont été les plus pénalisés par la remontée des taux directeurs de la Fed, portés la semaine dernière entre 0,75% et 1%, et qui vont rapidement continuer de grimper jusqu'à au moins 2%, voire au-delà de 3% d'ici à la fin de l'année, selon certains experts.

Cependant, malgré leur chute vertigineuse par rapport aux sommets de 2021, de nombreux titres affichent toujours des hausses par rapport à leurs niveaux précédant la vague spéculative. C'est notamment le cas du distributeur de jeux vidéo GameStop et de l'exploitant de salles de cinéma AMC, qui restent toujours très recherchés par les actionnaires individuels actifs sur le forum 'WallStreetBets' du réseaux social Reddit. Ces deux valeurs ont été multipliées par plus de 4,5 depuis début 2021, malgré une chute de plus de 70% par rapport à leurs records de l'année passée.