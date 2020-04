Wall Street : légère progression en fin de semaine

(Boursier.com) — La Bourse de New York progresse légèrement vendredi, les investisseurs se montrant cependant prudents après l'annonce d'un nombre record de décès du Covid-19 aux Etats-Unis depuis 24 heures et sur fond de doutes sur l'efficacité de traitements contre le coronavirus. Petite consolation : la confiance des consommateurs américains s'est dégradée légèrement moins que prévu en avril... Le FMI et l'OMC ont de leur côté tiré la sonnette d'alarme en appelant les gouvernements ne pas restreindre davantage les restrictions à l'exportation pour éviter de provoquer une récession plus grave que prévu.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones avance de 0,37% à 23.601 points, tandis que l'indice large S&P 500 gagne 0,66% à 2.816 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, progresse de 0,92% à 8.572 pts.

Plus tôt dans la journée, les marchés européens ont fini en recul au lendemain d'un sommet européen qui n'est pas parvenu à établir les modalités précises d'un plan de relance d'environ 1.000 milliards d'euros. L'Allemagne et ses alliés continuent de refuser toute mutualisation de la dette qui serait émise pour aider les pays les plus touchés par la pandémie. L'EuroStoxx 50 a cédé 1,5% vendredi tandis que le CAC 40 a reculé de 1,3%.

Aux Etats-Unis, la chambre des représentants a adopté jeudi soir une rallonge de 484 milliards de dollars pour soutenir les PME en difficulté et les hôpitaux américains face à la crise du coronavirus. Le texte, qui complète le plan de 2.200 Mds$ voté fin mars, a été promulgué dans la foulée par Donald Trump.

Doutes sur les traitements, Donald Trump choque

Sur le plan sanitaire, les Etats-Unis ont enregistré près de 3.200 morts supplémentaires dans les dernières 24 heures, un record, ce qui a porté le nombre de décès du Covid-19 au-delà de la barre symbolique des 50.000, et a semé le doute sur l'hypothèse d'un ralentissement de la propagation, qui prévalait depuis une dizaine de jours. Dans le monde, plus de 2,76 millions de cas ont été officiellement recensés et plus de 193.000 personnes sont décédées du coronavirus, selon le décompte de l'université américaine Johns Hopkins.

Les investisseurs ont aussi été déçus par des informations de presse faisant état de résultats décevants de l'antiviral remdesivir de Gilead Sciences dans la lutte contre le coronavirus Covid-19... La semaine dernière, une étude préliminaire avait à l'inverse fait état de résultats prometteurs d'essais cliniques de cette même molécule sur des patients américains... Mais jeudi soir, le 'Financial Times' a évoqué l'échec d'un essai clinique, en citant un "document de travail provisoire publié accidentellement" par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé)...

De son côté, Donald Trump a choqué en suggérant des traitements farfelus contre le coronavirus. Le président américain a évoqué jeudi soir lors de sa conférence de presse quotidienne l'idée d'ingérer ou d'injecter des désinfectants dans le corps humain ou encore de soumettre le corps à des rayonnements UV... Ses propos ont consterné la communauté scientifique et ont amené le groupe britannique Reckitt Benckiser (marques Dettol et Lysol) a publier un communiqué pour mettre en garde les utilisateurs de ses produits désinfectants contre de telles pratiques.

Le pétrole tente de se stabiliser après le krach

Sur les marchés pétroliers, un certain calme est revenu vendredi à l'issue d'une semaine folle. Sur le marché Nymex, le contrat à terme de juin sur le brut léger américain WTI gagne vendredi de 2,3% à 16,88$ le baril (après un bond de 40% en 48 heures...) Le Brent de la mer du nord pour livraison en juin avance de son côté de 1,78% à 21,71$ le baril (après +10% en deux jours). Les cours des deux variétés de pétrole restent toutefois très déprimés, à leurs plus bas niveaux depuis mars 1999, il y a 21 ans, pour le WTI, et depuis février 2002 pour le Brent.

Lundi, le cours du contrat à terme de mai sur le WTI (qui est arrivé à échéance depuis mardi) avait dégringolé en terrain négatif à -37,63$ le baril, une première historique... Cette anomalie témoignait de la panique des opérateurs face à une saturation des capacités de stockage de pétrole dans le monde, alors que l'offre reste pléthorique et que la demande a chuté de plus de 30% depuis le début de la crise du Covid-19. Même si l'Opep+ prévoit de réduire sa production de prés de 10 millions de barils par jour à partir de mai, les investisseurs jugent que le marché restera engorgé dans un contexte de récession mondiale.

Depuis 3 jours, le rebond technique du pétrole a été favorisé par un regain de tension entre les Etats-Unis et l'Iran, Donald Trump ayant menacé mercredi Téhéran de détruire les navires iraniens susceptibles de "harceler" ceux des Etats-Unis dans le Golfe.

De son côté, l'or a terminé la semaine en légère baisse, mais il a repris 2,2% sur la semaine. Le contrat à terme de juin, coté sur le Comex, a cédé 0,53% à 1.736,10$ l'once. Malgré une très forte volatilité ces dernières semaines, l'or reste fondamentalement recherché en tant que valeur refuge, et a gagné environ 14% depuis le début de l'année.

Le FMI et l'OMC mettent en garde contre le protectionnisme

Sur le plan macro-économique, la confiance des consommateurs américains mesurée par l'Université du Michigan s'est dégradée légèrement moins que prévu en avril, selon l'indice définitif publié vendredi. Cet indice de confiance a ainsi reculé à 71,8 après 89,1 en mars alors que des résultats provisoires publiés il y a deux semaines l'avaient donné en baisse à 71,0 et que les économistes et analystes interrogés par 'Reuters' prévoyaient en moyenne une baisse encore plus prononcée à 68.

Les commandes nouvelles en biens durables aux Etats-Unis ont en revanche plongé plus que prévu en mars, de 14,4% par rapport à février, contre un consensus de place de -11,7% et une lecture révisée à +1,1% (contre +1,2%) en février, avant les mesures de confinement.

Les marchés tentent de mesurer l'ampleur et la durée de la récession mondiale provoquée par les mesures prises pour lutter contre le coronavirus Covid-9. Le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) ont exhorté les gouvernements "à s'abstenir d'imposer ou d'intensifier les restrictions à l'exportation", pour éviter que l'économie mondiale ne s'embourbe dans la récession.

Les pays doivent aussi "oeuvrer pour supprimer rapidement celles mises en place depuis le début de l'année", ont recommandé les deux institutions dans un communiqué commun. Elles ont mis en particulier en garde contre la tentation de prendre des mesures protectionnistes sur des biens clés pendant cette crise sanitaire comme les médicaments ou les biens alimentaires. "Ce qui a du sens dans une situation d'urgence isolée peut être gravement préjudiciable dans une crise mondiale", ont-elles souligné. "Prises ensemble, les restrictions à l'exportation peuvent être dangereusement contre-productives".

VALEURS A SUIVRE

Intel (-0,2%) réduit ses pertes après un recul de l'ordre de 5% en début de séance. Le groupe a publié jeudi soir des résultats supérieurs aux attentes au 1er trimestre, mais la crise du coronavirus devrait cependant faire souffrir le fabricant américain de microprocesseurs pendant le reste de l'année 2020. Le groupe a, comme beaucoup d'autres entreprises, suspendu sa guidance pour l'ensemble de l'exercice 2020, et a fait des prévision mitigées pour le 2e trimestre. Pour la suite, Intel a dit s'attendreà une faible demande de la part des entreprises comme des pouvoirs publics au second semestre 2020, ce qui implique que la direction n'attend pas de reprise avant 2021...

American Express (-0,56%) a publié pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 367 millions de dollars soit 41 cents par titre, contre 1,55 milliard de dollars et 1,80$ par titre un an auparavant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a représenté 1,98$ par titre, contre un consensus FactSet de 1,46$. Les revenus trimestriels ont quant à eux régressé de 1% à 10,31 milliards de dollars, contre un consensus de 10,7 milliards. Les revenus de services consommateurs ont augmenté de 4% en glissement annuel, mais les revenus de services réseau ont chuté de 10%. Stephen Squeri, le directeur général de l'affaire, estime que la détérioration de l'économie du fait du covid-19, qui a débuté au premier trimestre et s'est accélérée en avril, "a dramatiquement impacté les volumes".

Verizon (-0,7%), l'opérateur américain de télécommunications, a annoncé pour son premier trimestre des revenus opérationnels en déclin de 1,6% à 31,6 milliards de dollars. Sur le trimestre clos fin mars, victime de la crise économique liée au coronavirus, l'opérateur a perdu 68.000 abonnés mensuels dans les activités wireless. Le bénéfice par action a représenté 1$ par titre, contre 1,22$ un an avant. Le bénéfice ajusté par action, hors éléments exceptionnels, est ressorti à 1,26$ contre 1,20$ sur le premier trimestre 2019. Le cash flow des opérations a atteint 8,8 milliards de dollars, en augmentation de 1,7 milliard en glisse,ment annuel.

Freeport-McMoRan (+8,4%) a annoncé une révision de ses plans opérationnels 2020 effectués en janvier, du fait de l'impact de la crise économique due au coronavirus. Le géant minier réduit ses plans de dépenses opérationnelles 2020 de 1,3 milliard de dollars, soit environ 18%. Les dépenses de capex sont abaissées de 800 M$. Le groupe entend ainsi préserver sa situation financière dans ce contexte inédit de crise. Pour le premier trimestre, la perte nette est ressortie à 491 millions de dollars soit 34 cents par titre, contre un profit de 31 M$ un an avant. La perte ajustée par action est ressortie en ligne avec le consensus FactSet à 18 cents. Les revenus ont chuté à 2,8 milliards, contre 3,8 milliards un an avant et environ 2,9 Mds$ de consensus.

Boeing (-5,6%). Le retour dans les airs du 737 MAX pourrait encore être repoussé. Alors que l'avionneur américain espérait redémarrer la production de son best-seller d'ici le mois de mai, les sources du 'Wall Street Journal' affirment que l'Administration fédérale de l'aviation ne devrait pas autoriser l'appareil à voler avant le mois d'août, a minima. La FAA n'a pas encore approuvé les détails de deux corrections logicielles sur les systèmes de contrôle en vol tandis que la pandémie de Covid-19 a ralenti les efforts du régulateur. En janvier, Boeing avait fait savoir qu'il s'attendait à ce que la FAA permette au MAX de voler à nouveau d'ici juillet. Mais la pandémie pose une série d'obstacles logistiques et le régulateur n'a toujours pas fourni de calendrier précis sur la remise en service de l'avion...