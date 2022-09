Wall Street : légère hausse avant la Fed ?

(Boursier.com) — D -Day. C'est ce soir que la Réserve fédérale rendra sa décision à l'issue d'une réunion de deux jours de son Comité de politique monétaire (FOMC). La question n'est pas de savoir si la Fed augmentera ses taux mais de combien. L'outil FedWatch du CME Group fait ressortir une probabilité de 84% d'un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base, qui serait le troisième consécutif et porterait le taux des 'fed funds' entre 3% et 3,25%, au plus haut depuis 2008. La probabilité d'un geste encore plus puissant d'un point entier de pourcentage, portant la fourchette entre 3,25 et 3,5%, est de 16%...

Le discours de Jerome Powell, 30 minutes après la publication du communiqué de la Fed, sera également scruté de près. Les investisseurs espèrent y trouver des indices sur l'évolution de la conjoncture économique et la trajectoire future des taux d'intérêt. A ce sujet, l'actualisation des 'dot plots' sera particulièrement surveillée dans la mesure où ceux-ci donnent une vision du niveau estimé des taux d'intérêt au cours des prochaines années.

"Avec l'inflation galopante, Powell s'efforcera de ne pas changer la perception d'une Fed belliciste et soulignera la détermination du FOMC à agir pour ramener l'inflation à des niveaux plus acceptables", affirme Roberto Perli, responsable de la recherche macroéconomique chez Piper Sandler. Il continuera probablement à parler de la "douleur nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qui est une manière polie de dire que la Fed est prête à tolérer une récession afin d'atteindre son objectif d'inflation".

En attendant 20 heures (en France), les prises de positions devraient être limitées dans un contexte mondial toujours lourd. La guerre en Ukraine est notamment revenue au premier plan ce mercredi après que le président russe eut annoncé avoir signé un décret de mobilisation partielle, concernant quelque 300.000 réservistes, afin de pouvoir remplir les objectifs de son "opération militaire spéciale", dont il a assuré que les objectifs n'avaient pas changé.

Se présentant une nouvelle fois en victime, Vladimir Poutine a affirmé que Moscou n'avait fait que répondre à la volonté qu'aurait selon lui eue l'Ukraine de se doter de l'arme atomique, ainsi qu'à une agression de l'Occident, qui veut selon lui "détruire la Russie" comme il a détruit l'Union soviétique, et qui soumettrait Moscou à un "chantage nucléaire". La Russie a "de nombreuses armes pour répondre" aux menaces occidentales qui ont "dépassé toutes les limites", a-t-il martelé, brandissant à nouveau sa propre menace de frappe nucléaire, qu'il agite depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février.

Sur l'agenda économique du jour, les reventes de logements existants (16H) et l'évolution des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis (16h30) seront à suivre.

Sur le marché des changes, le billet vert continue à profiter de son statut de valeur refuge. L'indice dollar, qui mesure l'évolution de la monnaie de l'oncle Sam face à un panier de devises, gagne 0,47% à 110,5, au plus haut depuis 20 ans. L'once d'or retrouve également un peu de couleurs (+0,55% à 1.675$) alors que le Bitcoin remonte de 1% sur 24H à 19.160$ sur Coindesk.

Les futures sur les trois grands indices américains laissent envisager une ouverture en légère hausse à 30 minutes de la cloche à Wall Street.

Les valeurs à suivre

* Raytheon Technologies, Lockheed Martin et Northrop Grumman sont recherchés en pré-séance après les dernières annonces du président russe.

* Apple pourrait fabriquer un iPhone sur quatre en Inde d'ici 2025, ont déclaré les analystes de JPMorgan, alors que le groupe américain transfère une partie de sa production hors de Chine, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de restrictions sanitaires dans l'ex-empire du Milieu.

* TaKe-Two Interactive Software a annoncé qu'un pirate informatique avait eu accès à la plate-forme d'assistance de sa division 2K Games et avait envoyé un lien malveillant à certains clients.

* Beyond Meat recule en avant-Bourse après avoir suspendu son directeur général délégué Doug Ramsey, après son arrestation à la suite d'une altercation. Le dirigeant aurait mordu le nez d'un homme et est accusé d'avoir menacé de tuer ce dernier lors d'une bagarre survenue dans l'Arkansas.

* Coty gagne du terrain en avant-Bourse à la faveur du relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires (entre 8 et 9%, contre 6 à 8% précédemment) et de marge pour le premier trimestre 2023, ses produits de beauté rencontrant une forte demande. En amont d'une journée investisseurs, la société de cosmétiques a également déclaré qu'elle était sur la bonne voie pour doubler ses ventes de produits de soin de la peau, entre 500 millions de dollars et 600 M$, d'ici l'exercice 2025.