Wall Street : léger sursaut, mais Walmart trébuche

(Boursier.com) — Wall Street grimpe ce mardi, suite à de bons chiffres de la consommation, et malgré des profits décevants de Walmart. Le S&P 500 gagne 0,82% à 4.041 pts et le Dow Jones 0,46% à 32.380 pts, alors que le Nasdaq remonte de 0,95% à 11.774 pts. Le baril de brut WTI grappille 0,5% à 112,4$. L'once d'or gagne 0,3% à 1.820$. L'indice dollar régresse de 0,7% face à un panier de devises. Le bitcoin se maintient sur les 30.000$.

Les ventes de détail américaines se sont révélées résistantes au mois d'avril. Elles augmentent de 0,9% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus FactSet, et de 0,6% hors automobile contre 0,3% de consensus. Hors véhicules et essence, la consommation grimpe de 1% par rapport au mois antérieur, contre 0,8% de consensus de marché.

D'après la Fed ce mardi, la production industrielle américaine du mois d'avril 2022 a grimpé de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre 0,4% de consensus. La production manufacturière s'est quant à elle appréciée de 0,8%, contre 0,3% de consensus de marché. Le taux d'utilisation des capacités a été de 79%, contre 78,6% de consensus et 78,2% un mois avant.

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de mai 2022 est ressorti à 69, contre 75 de consensus de marché et 77 un mois auparavant.

Les stocks des entreprises du mois de mars 2022, qui viennent également d'être révélés, ont grimpé de 2% par rapport au mois précédent, contre 1,9% de consensus de marché.

La Fed est-elle en train de faire plonger l'économie américaine en récession, contrainte en effet de rehausser ses taux à un rythme accéléré afin de contrer l'inflation, au plus haut d'une quarantaine d'années ? La question mérite d'être posée. Elon Musk a jugé hier que les USA étaient probablement déjà en récession. "Ces choses passent et il y aura à nouveau des périodes de boom", a déclaré Musk au sommet 'All In' de Miami Beach. "Ce sera probablement difficile pendant, je ne sais pas, un an, peut-être 12 à 18 mois".

Alors que l'économie américaine s'est contractée de 1,4% en rythme annualisé au premier trimestre, la faiblesse était principalement due à un déficit commercial record. Les mesures de la demande - dépenses de consommation et investissements des entreprises dans l'équipement - ??se sont en fait accélérées au début de 2022. L'estimation GDPNow de la Federal Reserve Bank d'Atlanta indique actuellement que le produit intérieur brut du deuxième trimestre augmenterait à un rythme de 1,8%, relate Bloomberg.

Les craintes de récession ont augmenté récemment alors que la Réserve fédérale resserre sa politique monétaire pour aider à calmer l'inflation qui est proche de son rythme le plus élevé depuis le début des années 1980. Pourtant, les chances de ralentissement au cours de l'année à venir s'élèvent actuellement à 30%, selon la dernière enquête mensuelle de Bloomberg auprès des économistes.

Mohamed A. El-Erian, ex-patron de Pimco, constate que la liste s'allonge d'anciens responsables de la Fed pointant du doigt l'erreur de politique monétaire et la réaction initiale trop lente. Ben Bernanke a ainsi jugé qu'il aurait fallu agir plus tôt face à l'inflation. El-Erian note que la Fed pense actuellement pouvoir opérer un atterrissage économique en douceur, mais qu'elle s'était déjà trompée en jugeant l'inflation transitoire.

Patrick Harker, Charles Evans, Loretta Mester, James Bullard et surtout Jerome Powell de la Fed, s'exprimeront dans la journée. Bullard a indiqué aujourd'hui que la Fed avait "un bon plan en place" pour réduire l'inflation...

Le président de la Fed, Powell, intervient lors d'un événement en direct du Wall Street Journal. Il devrait confirmer l'attention majeure portée par la Fed sur l'inflation. Il devrait également réitérer les prévisions de la Fed portant sur des hausses de taux de 50 points de base au cours des deux prochaines réunions, une poussée rapide vers le taux neutre et la possibilité pour la banque centrale de ramener les taux en territoire restrictif si cela se justifie. Le marché sera probablement plus intéressé par l'opinion de Powell sur l'impact, le cas échéant, de la récente chute des actifs à risque. Jusqu'à présent, les responsables de la Fed n'ont exprimé aucune inquiétude sur le sujet. Ils ont également exprimé leur désir de voir un nouveau durcissement des conditions financières. D'autres sujets d'intérêt tournent autour de la taille du bilan et de la question de savoir si Powell a commencé à voir des signes indiquant que l'inflation pourrait atteindre un pic.

Goldman Sachs a réduit ce week-end ses prévisions pour le PIB américain pour 2022 à 2,4% contre 2,6% auparavant, le PIB de 2023 étant désormais attendu à 1,6% contre une prévision précédente de 2,2%. GS cite le resserrement des conditions financières. Un ralentissement de la croissance pourrait aussi réduire les offres d'emploi et augmenter le taux de chômage, bien que la banque d'affaires repousse l'idée d'une trop forte dégradation. Le resserrement des conditions financières est un frein aux dépenses de consommation à court terme, le récent creux de confiance des consommateurs en dix ans suggérant que cela pourrait se poursuivre jusqu'en juin. Par conséquent, GS a réduit son estimation du PIB du T2 à 2,5% contre 2,9% auparavant.

Morgan Stanley juge pour sa part que la croissance des bénéfices devrait ralentir à l'avenir en raison de la compression des marges et du ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires.

Les valeurs

Walmart trébuche de 9% à Wall Street. Le leader américain de la grande distribution vient en effet de décevoir sur son premier trimestre fiscal 2023, l'inflation ayant affecté sa rentabilité. En outre, le groupe de l'Arkansas réduit ses estimations. Pour le trimestre clos, le détaillant a réalisé un bénéfice net de 2,05 milliards de dollars soit 74 cents par titre, contre 2,73 milliards et 97 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,3$, contre un consensus FactSet de 1,48$. Les revenus ont été de 141,6 milliards de dollars, contre 138,3 milliards pour la période correspondante, l'an dernier, et 138,8 milliards de consensus. La croissance domestique US à comparable a été de 3%, ce qui dépasse les attentes.

"Les profits étaient inattendus et reflètent l'environnement inhabituel", a déclaré le directeur général Doug McMillon dans un communiqué. "Les niveaux d'inflation aux États-Unis, en particulier dans les aliments et le carburant, ont créé plus de pression sur la composition des marges et les coûts d'exploitation que nous ne l'avions prévu". Le commerce électronique a augmenté de 1% et l'activité publicitaire mondiale a bondi de 30%.

Pour le deuxième trimestre, Walmart prévoit une croissance des ventes nettes consolidées de plus de 5% aux États-Unis, une croissance des ventes comparables hors carburant de 4 à 5%, et un bénéfice par action stable ou en légère hausse. Pour l'année, Walmart prévoit une progression des ventes de 4% à taux de change constants, une augmentation des ventes US à comparable de 3,5% hors carburant et une baisse de 1% du bpa. Les prévisions de chiffre d'affaires et de bpa pour l'année complète excluent les cessions. Le consensus FactSet prévoit des ventes de 590,51 milliards de dollars, ce qui implique une croissance de 3,1%, une expansion US à comparable de 3,3% et un bpa de 6,75$.

Home Depot cède 1% à Wall Street, alors que le géant américain de la distribution de produits pour l'équipement de la maison vient pourtant de rehausser ses prévisions annuelles de revenus, face à une forte demande. Le groupe table donc désormais sur une croissance à magasins comparables de 3% environ pour l'exercice 2022, contre une performance légèrement positive auparavant attendue. Le consensus était de 1,4% de progression. La croissance annuelle du bénéfice par action est attendue voisine de 5%, ce qui constitue également une révision en hausse. Pour le premier trimestre fiscal, clos début mai, le bénéfice net a représenté 4,23 milliards de dollars et 4,09$ par titre, contre 4,15 milliards un an avant. Les revenus se sont améliorés de 3,8% à 38,91 milliards. Le groupe a donc nettement dépassé les attentes trimestrielles de profits.

JD.com, le groupe chinois de commerce en ligne, cède 1% à Wall Street. JD a cependant profité des confinements en Chine, qui ont dopé les ventes en ligne et les bénéfices du groupe. Lei Xu, le directeur général de l'affaire, explique ainsi que le groupe tire profit de ses compétences afin de soutenir les communautés locales et entreprises affectées par Omicron. Hors éléments non récurrents, le bénéfice trimestriel par action a été de 2,53 yuans par ADS, très supérieur aux attentes. Les revenus se sont améliorés de 18% à 239,7 milliards de yuans, environ 36 milliards de dollars. Les revenus de services ont grimpé de 26%.

Take-Two (+9%), l'éditeur américain de jeux vidéo, connu notamment pour GTA (Grand Theft Auto), a battu le consensus de profit sur le trimestre clos mais livré des revenus un peu courts. Pour le quatrième trimestre fiscal clos fin mars 2022, le groupe a dégagé un bénéfice net de 111 millions de dollars, contre 219 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,09$, contre 1,04$ de consensus. Take-Two affiche donc une belle résistance, alors que le fonds d'investissement public saoudien vient par ailleurs de doubler sa participation au capital de l'éditeur durant le trimestre passé. Le net bookings trimestriel a augmenté de 8%, avec notamment 'NBA 2K22' et 'GTA V', mais il manque le consensus.

Pour le premier trimestre fiscal juste entamé, le groupe prévoit des ventes ajustées allant de 700 à 750 millions de dollars, contre 778 M$ de consensus. Sur l'exercice, les ventes ajustées sont anticipées entre 3,75 et 3,85 milliards de dollars, également en dessous du consensus.

Twitter décrochait encore de 8,2% hier soir à 37,39$ à Wall Street, et la séance d'aujourd'hui devrait être encore mouvementée. Le titre cède 1% environ actuellement. "20% de faux comptes/spams, 4 fois plus que ce que prétend Twitter, pourraient être beaucoup plus élevés. Mon offre était basée sur l'exactitude des déclarations à la SEC de Twitter. Hier, le directeur général de Twitter a publiquement refusé de montrer la preuve des (ndlr : comptes fake et spam) < 5%. Cet accord ne peut pas avancer tant qu'il ne le fait pas", a tweeté Musk à l'instant, après avoir échangé hier avec Parag Agrawal, le CEO du réseau social média, qui expliquait qu'une évaluation externe de ces faux comptes ne pouvait être effectuée.

Elon Musk est peut-être à la recherche d'une meilleure offre après sa proposition d'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars, 54,2$ par titre, prix qui pourrait sembler trop élevée si le niveau des faux comptes se révélait aussi conséquent. Lors d'une conférence technique intitulée 'All In' à Miami lundi, Musk a fait remarquer qu'il pensait que 20% des utilisateurs de la plateforme étaient des faux comptes ou des comptes de spam, et c'est peut-être la raison pour laquelle le DG de Tesla n'a pas exclu la possibilité d'un ajustement de l'accord antérieur. Pour l'heure, le deal a été suspendu par Musk, le temps qu'il évalue ce niveau des faux comptes. Les marchés financiers semblent ne pas exclure l'abandon du deal, puisque le titre évolue environ 30% en dessous de l'offre initiale.

Citigroup bondit de 7% en début de journée à Wall Street ce mardi, alors que Berkshire Hathaway, la firme de Warren Buffett, vient d'opérer un nouveau pari de 3 milliards de dollars sur la banque américaine. Sur le trimestre clos fin mars, Berkshire a donc acquis des actions Citi pour près de 3 milliards, profitant de la faiblesse des cours, alors que la banque est en pleine restructuration à l'initiative de sa directrice générale Jane Fraser. En revanche, Berkshire est sorti de son investissement de plus de 30 ans au capital de Wells Fargo. La firme de Buffett a aussi acquis des titres Celanese, McKesson, Ally Financial et Paramount.