Wall Street : le vert l'emporte, espoirs sur la dette

(Boursier.com) — Wall Street prend finalement le chemin de la hausse en début de séance, les investisseurs pariant sur un accord sur le plafond de la dette avant un week-end prolongé. Le S&P 500 avance de 1,18% à 4.200 pts, le Dow Jones progresse de 1,09% à 33.123 pts et le Nasdaq s'adjuge 1,74% à 12.920 pts. Les derniers indicateurs de conjoncture dévoilés ce vendredi confirment la résilience de la première économie mondiale avec des dépenses des ménages vigoureuses malgré la hausse des prix et donc une inflation qui reste obstinément élevée. Une situation qui vient renforcer la possibilité de voir la Fed augmenter une nouvelle fois ses taux le mois prochain. Selon l'outil Fedwatch du CME Group, la Réserve fédérale a désormais 59% de chances de rehausser son taux directeur de 25 pb le 14 juin, contre 17% il y a une semaine.

Concernant le relèvement du plafond de la dette américaine, la principale problématique du moment dans les salles de marché, 'Reuters' a rapporté que le président démocrate Joe Biden et le "speaker" républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy étaient proches d'un accord. Selon les sources de 'Bloomberg', les deux parties se seraient notamment entendues pour plafonner les dépenses fédérales pendant deux ans mais d'autres détails manqueraient encore à l'appel pour trouver un compromis définitif. "Les négociateurs semblent se rapprocher d'un accord", a écrit l'équipe de recherche de Goldman Sachs hier soir. "Nous sommes dans un marché très hésitant", indique à l'agence Ariane Hayate, gestionnaire de fonds chez Edmond de Rothschild Asset Management. Le plafond de la dette est "un facteur qui ajoute de la nervosité, mais le marché ne s'attend pas à ce qu'aucune solution ne soit trouvée".

Dans l'agenda macro du jour, les revenus personnels des ménages américains pour le mois d'avril ont augmenté de 0,4% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec les attentes du marché. Les dépenses personnelles ont de leur côté bondi de 0,8%, contre une hausse de 0,5% attendue. Un mois plus tôt, les revenus personnels avaient augmenté de 0,3% et les dépenses de 0,1%. Le très suivi indice des prix 'PCE' rattaché aux dépenses a quant à lui affiché une hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur, légèrement supérieur au consensus (+0,3%), après +0,1% un mois plus tôt. L'indice traduit une augmentation des prix (ajustée) de 4,4% sur un an contre 4,3% de consensus. L'indice des prix PCE "core" (ajustée) affiche lui une progression de 4,7% sur un an, après +4,6% en mars, et contre 4,6% de consensus.

Les commandes de biens durables pour le mois d'avril ont pour leur part progressé de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre -1% de consensus et +3,3% en données révisées, pour le mois de mars. Hors transport, ces commandes de biens durables reculent de 0,2%, contre +0,3% pour la lecture révisée du mois précédent et -0,1% de consensus. Les stocks de grossistes pour le même mois sont par ailleurs ressortis en baisse de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre une stabilité attendue par les économistes, et après un repli de 0,3% en lecture révisée pour le mois de mars.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de mai ressort à 59,2, contre 58 de consensus de place, et une lecture initiale de 57,7. Il était de 63,5 un mois avant. Le sous-indice relatif aux attentes recule de 60,5 à 55,4 et celui relatif aux conditions actuelles tombe de 68,2 à 64,9.

Sur le marché pétrolier, le brut reprend 0,8% avec un baril de Brent qui se négocie à 76,9$ à Londres. L'once d'or grignote 0,1% à 1.940$. Sur le marché des devises, l'indice dollar se stabilise autour des 104 pts, tandis que l'euro repart à la baisse face au billet vert à 1,0715$ entre banques (-0,1%).

Les valeurs

* Marvell Technology flambe de 28%. La société prévoit que le chiffre d'affaires de son activité de puces d'intelligence artificielle double cette année.

* Gap s'envole de 9,8%. La chaîne de mode a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre, grâce à une réduction de ses coûts et dépenses ainsi qu'à la baisse des remises. "Nous continuons à prendre les mesures nécessaires pour réaliser des changements critiques chez Gap, nous remettant finalement sur la voie pour atteindre des résultats cohérents à long terme", a déclaré le directeur général par intérim, Bob Martin. En avril, la société a annoncé qu'elle éliminerait environ 1.800 postes dans le cadre d'un plan de restructuration plus large qui devrait permettre d'économiser environ 300 millions de dollars par an.

Sur les trois mois clos fin avril, la firme a enregistré un bpa ajusté de 1 cent contre une perte de 16 cents attendue par le marché, pour des ventes nettes en repli de 6% à 3,28 Mds$. Les stocks au cours de la période ont diminué de 27%, soit la deuxième baisse consécutive après quatre trimestres d'augmentations à deux chiffres. C'est un autre signe positif pour les investisseurs, compte tenu des difficultés passées de Gap avec les excédents de marchandises. Au cours du trimestre en cours, Gap anticipe un repli de 5 à 9% de ses ventes nettes, en partie en raison de la vente de Gap China au début de cette année. L'unité a généré 60 millions de dollars de ventes au cours de la même période en 2022, ce qui a nui à la comparaison d'une année sur l'autre. Pour l'ensemble de l'année, Gap s'attend à une baisse de ses ventes nettes de 1 à 5% et à une amélioration continue des marges.

* Ford Motor bondit de 7,2%. Très joli coup réalisé par le constructeur en Amérique du Nord. Le groupe du Michigan a conclu un accord avec Tesla qui permettra aux propriétaires de véhicules électriques Ford d'avoir accès à plus de 12.000 points de charge Tesla dans la région dès début 2024. Avec ce partenariat, Ford devient le premier grand constructeur automobile à adopter la norme de charge exclusive développé par le groupe d'Elon Musk. Tesla avait annoncé en novembre dernier qu'il ouvrirait sa conception de charge à d'autres constructeurs automobiles et opérateurs de réseaux sans fournir davantage de détails. Dans un premier temps, les propriétaires de véhicules Ford F-150 Lightning, Mustang Mach-E et E-Transit auront besoin d'un adaptateur développé par Tesla pour avoir accès aux 'Superchargers'. A partir de 2025, les voitures de nouvelle génération de Ford disposeront automatiquement de la propre norme de charge de Tesla.

L'accès aux bornes de recharge est jusqu'à présent considéré comme l'un des principaux obstacles à une acceptation plus large des véhicules électriques, affirment les spécialistes. "L'idée est que nous ne voulons pas que le réseau de superchargeurs de Tesla ressemble à un jardin clos. Nous voulons que ce soit quelque chose qui soutienne l'électrification et le transport durable en général", a déclaré le patron de Tesla lors d'une conversation en ligne sur 'Twitter Spaces' avec le DG de Ford, Jim Farley. "Nous aimons les emplacements, nous aimons la fiabilité, votre logiciel de routage, la facilité d'utilisation du connecteur, sa fiabilité", a indiqué pour sa part J.Farley. "Tesla prend d'assaut la gare comme un Shinkansen à 300 kilomètres à l'heure", a ajouté le dirigeant de Ford, faisant référence aux trains à grande vitesse japonais. "Nous apprenons beaucoup". Tesla contrôle près de 60% du marché américain des véhicules électriques.

* Costco progresse de 1,7%. L'enseigne de distribution spécialisé dans le semi-gros a dévoilé des comptes trimestriels en demi-teinte. Sur son troisième trimestre fiscal, la firme enregistre un bpa ajusté de 3,43$ contre 3,27$ de consensus pour des ventes à périmètre comparable et change constant (hors essence) en hausse de 3,5%, là où le marché attendait une progression supérieure à 4%. Le bénéfice net s'est élevé à 1,30 milliard de dollars, soit 2,93 dollars par action diluée, avec une charge non récurrente sur les coûts des marchandises de 298 M$ avant impôts (0,50$ par action), reflétant l'arrêt des activités d'affrètement maritime.

* Nvidia prend 1,6% au lendemain de son envolée de 24%. Le fabricant de semi-conducteurs a entraîné tout le Nasdaq avec lui après avoir dévoilé des résultats et des prévisions nettement supérieurs aux attentes du marché et annoncé une accélération de sa production pour répondre à la demande accrue pour ses puces destinées à l'intelligence artificielle (IA).

* Lazard (+0,7%) a annoncé la nomination de Peter Orszag, un banquier passé par la Maison blanche, au poste de directeur général à partir du 1er octobre. Il succèdera à Kenneth Jacobs, qui va quitter la banque d'affaires après 14 ans à sa direction.

* Exxonmobil (+0,5%) et Chevron (+0,1%) sont surveillés. Le fonds souverain norvégien a annoncé vendredi qu'il voterait contre le maintien de Darren W. Woods à la présidence du conseil d'administration d'ExxonMobil et de Mike K. Wirth de Chevron, préférant que les fonctions de président et de directeur général ne soient pas exercées par la même personne.

* Pfizer (+0,1%) et BioNTech sont convenus avec Bruxelles de modifier le contrat sur le vaccin anti-Covid-19, en réduisant le nombre de doses que l'UE doit acheter et en repoussant la date limite de livraison à 2026, a rapporté à 'Reuters' une source proche des négociations.