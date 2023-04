Wall Street : le vert domine malgré la déception sur le PIB

(Boursier.com) — Dans le sillage des places européennes, Wall Street reste bien orientée en pré-séance malgré des chiffres décevants concernant la croissance de la première économie mondiale au premier trimestre. Selon la lecture préliminaire du PIB pour le premier trimestre, l'activité n'a en effet progressé que de 1,1% en rythme annualisé sur la période, contre 1,9% de consensus, et après une croissance de +2,6% au trimestre précédent. Les dépenses personnelles de consommation ont augmenté de 3,7% contre une hausse de 4% attendue, et +1% pour l'évaluation précédente. L'indice des prix attaché au PIB a lui affiché une hausse de 4% contre un gain de 3,7% anticipé par le marché, après +3,9% au quatrième trimestre 2022. Une mauvaise nouvelle concernant l'inflation donc.

Concernant le marché de l'emploi, toujours très dynamique outre-Atlantique, le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 22 avril, que les inscriptions au chômage ont atteint 230.000, en repli de 16.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 248.000. La moyenne à quatre semaines s'est établie à 236.000, en repli de 4.000. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 15 avril a atteint 1,858 million, en baisse de 3.000 sur sept jours (1,870 million de consensus).

A 16 heures, les opérateurs suivront les promesses de ventes de logements (données de la National Association of Realtors) pour le mois de mars. Elles sont attendues en hausse de 0,8%, comme en février.

Sur le front des entreprises, après Alphabet et Microsoft, Meta a, à son tour, dévoilé hier soir un meilleur premier trimestre qu'anticipé par les analystes. De quoi soutenir la tendance alors qu'une nouvelle vague de résultats est au programme ce jeudi : Eli Lilly, Merck, Southwest Airlines, Comcast et American Airlines ont notamment dévoilé leurs comptes avant l'ouverture, avant Amazon et Intel ce soir.

"Nous assistons à des réactions plus fortes dans le domaine de la technologie, car les entreprises commencent à récolter les fruits de leurs économies de coûts antérieures", écrit Lewis Grant, gestionnaire de portefeuille chez Federated Hermes, dans une note reprise par 'Bloomberg'. "Le sentiment des investisseurs reste tout aussi fragile que l'économie mondiale et la saison des bénéfices offrent une visibilité indispensable sur la santé générale des entreprises".

Les opérateurs suivent également de près le sort de la First Republic Bank dont le titre a encore plongé de 30% mercredi. Le régulateur et les grands établissements de Wall Street semblent jouer au chat et à la souris, espérant que l'autre sauvera l'entreprise en difficulté. La banque reste pleinement opérationnelle et les dirigeants ont souligné lundi qu'elle avait un accès plus que suffisant à des liquidités pour servir ses clients. Ce qui n'empêche pas la direction d'étudier diverses options stratégiques pour renforcer son bilan. 'Bloomberg' a rapporté hier que First Republic cherchait à vendre potentiellement jusqu'à 100 milliards de dollars d'actifs à de grandes banques qui recevraient des bons de souscription ou des actions privilégiées pour les inciter à acheter des actifs à un prix supérieur à leur valeur de marché.

Sur le marché pétrolier, le brut remonte timidement de 0,3% avec un baril de Brent qui se négocie à 78$ à Londres (contrat échéance juin). Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue peu, autour des 101 pts, tandis que l'euro recule désormais de 0,2%, à 1,10$ face au billet vert. Enfin, le Bitcoin retombe de 3,8%, à 28.720$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Meta Platforms assure à son tour ! Après Alphabet et Microsoft, le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, qui a passé les derniers mois à réduire de manière agressive ses coûts, a enregistré une croissance trimestrielle de ses revenus et utilisateurs supérieure aux estimations des analystes. Sur la période janvier-mars, le groupe a enregistré un bénéfice net de 2,20 dollars par action contre 2,72 dollars un an plus tôt, et 2,03$ de consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 28,65 milliards de dollars, contre 27,66 Mds$ attendus par le marché. La marge opérationnelle s'est élevée à 25% contre 31% un an plus tôt et un consensus logé à 23,6%. La firme californienne vise un chiffre d'affaires compris entre 29,5 milliards et 32 milliards de dollars sur le trimestre en cours, contre 29,53 Mds$ anticipés par le marché. Si un investissement massif est effectué dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), le géant technologique a revu à la baisse la fourchette de sa prévision de dépenses annuelles, entre 86 milliards et 90 milliards de dollars, contre 86 à 92 Mds$ précédemment.

Un ralentissement de la demande publicitaire au cours de l'année dernière a forcé le géant des médias sociaux à réduire ses effectifs et ses dépenses, et a déclenché un examen minutieux des milliards que Mark Zuckerberg a investis dans la technologie de réalité virtuelle. L'entreprise a signalé que, tout en réduisant ses coûts, elle est toujours disposée à embaucher dans quelques domaines clés, tels que l'IA générative. "Une position financière plus solide nous permettra de faire face à un environnement volatil tout en restant concentrés sur nos priorités à plus long terme", a déclaré le patron de Meta lors d'une conférence téléphonique mercredi soir. "Il existe une opportunité de présenter des agents d'IA à des milliards de personnes d'une manière qui sera utile et significative", améliorant les discussions du service client des entreprises, le processus de création de publicités et l'expérience de jeu en réalité virtuelle, a-t-il souligné. Le titre Meta Platforms s'envole de 11% en pré-séance à Wall Street.

* Ebay a annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes de Wall Street après un bénéfice meilleur que prévu sur la période janvier-mars à la faveur d'un recentrage sur certaines catégories de produits comme les baskets et les montres.

* Mattel a essuyé une perte plus importante que prévu au titre du premier trimestre dans un contexte de hausse des coûts et de baisse des commandes.

* Boeing. Le géant de la location d'avions Avolon a conclu un accord avec l'avionneur américain pour une commande de 40 Boeing 737 MAX d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars au prix catalogue.

* Tyson Foods. Le directeur général du groupe agroalimentaire Donnie King a annoncé vouloir supprimer environ 10% des emplois dans l'administratif et 15% dans les postes de direction dans un contexte de baisse des bénéfices.

* Bristol Myers Squibb a annoncé le départ de son directeur général Giovanni Caforio en novembre et son remplacement par Christopher Boerner, le directeur général délégué.

* Southwest Airlines perd plus de 4% en pré-séance après avoir raté les attentes du consensus au premier trimestre. Le transporteur, qui a déclaré que la courbe de réservations actuelle semble être revenue proche des normes pré-pandémie, a essuyé une perte ajustée par action de 27 cents contre 32 cents un an plus tôt et 22 cents de consensus. Les revenus opérationnels ont atteint 5,71 Mds$, en progression de 22%, en ligne avec les attentes. La perte d'exploitation ajustée ressort à 284 M$ contre 135 M$ un an plus tôt, et une perte estimée de 192,7 M$. La firme a été affectée par une charge avant impôts de 380 M$ liée aux annulations massives en décembre. La compagnie ne s'attend plus à recevoir que 70 avions cette année contre 90 précédemment en raison des récents retards de livraison chez Boeing. Cela devrait entrainer une diminution d'environ un point des capacités prévues en 2023. Le management s'attend à dégager des bénéfices solides au deuxième trimestre grâce à de fortes réservations estivales et continue à anticiper une amélioration des marges en 2023.

* Comcast gagne du terrain après la présentation de résultats trimestriels en hausse et supérieurs aux attentes du marché. Sur les trois mois clos fin mars, le géant du câble et des médias a dégagé un bénéfice de 3,83 milliards de dollars, ou 91 cents par action, contre 3,55 milliards de dollars, ou 78 cents par action, un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à 92 cents contre 82 cents de consensus. Le chiffre d'affaires recule de 4% à 29,69 milliards de dollars (29,3 Mds$ de consensus) alors que la société avait diffusé l'an passé à la fois le Super Bowl et les Jeux olympiques de Pékin au cours du premier trimestre. Le groupe de Philadelphie a bénéficié sur la période d'une demande soutenue pour ses services à large bande et d'une fréquentation accrue des parcs à thème.

* Caterpillar dévoile des résultats en forte hausse, dopé par une demande soutenue pour ses engins de chantier. Le géant américain a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un bpa ajusté de 4,91$, contre 2,88$ un an plus tôt, et 3,82$ de consensus. Le résultat opérationnel a bondi de 47% à 2,73 Mds$ pour des ventes de 15,9 milliards de dollars (+17%). L'augmentation des dépenses d'infrastructure aux États-Unis a maintenu ses carnets de commandes pleins et atténué le coup de la hausse des coûts de fabrication. Ses clients énergétiques, aux prises avec des machines vieillissantes et une capacité de production restreinte, ont également passé plus de commandes de pièces et de moteurs alors que les activités de forage augmentaient avec la hausse des prix du pétrole et du gaz. Il y a eu "une demande saine au cours du premier trimestre", a déclaré le directeur général, Jim Umpleby. Considéré comme un baromètre de l'économie mondial, Caterpillar est toujours très suivi par la communauté financière.

* American Airlines évolue peu après la publication de ses comptes trimestriels. La première compagnie aérienne américaine a dégagé sur les trois premiers mois de 2023 un bénéfice net de 10 millions de dollars, soit 0,02$ par titre, contre une perte de 1,635 Md$ un an auparavant. Le bpa ajusté s'établit à 0,05$ contre un consensus de 0,04$. Les revenus bondissent de 37% à 12,2 Mds$, un record pour un premier trimestre, et le cash-flow opération atteint le niveau record de 3,3 Mds$. Le transporteur, qui bénéfice de la forte demande de voyages à l'étranger, confirme viser un bpa ajusté 2023 compris entre 2,5 et 3,5$. Il table par ailleurs sur un bpa ajusté de 1,2 à 1,4$ au deuxième trimestre contre un consensus de 1,13$.