Wall Street : le vert devrait dominer à l'ouverture

(Boursier.com) — Wall Street va tenter de terminer la semaine en beauté et de signer une quatrième performance hebdomadaire positive d'affilée (pour le S&P500). Très attendues, les données sur l'inflation dévoilées mercredi et jeudi ont réservé deux bonnes surprises aux investisseurs avec, dans un premier temps, l'annonce d'une hausse moins forte qu'anticipé des prix à la consommation sur un an en juillet puis, le lendemain, la publication d'une baisse inattendue de 0,5% des prix à la production par rapport au mois précédent.

De quoi laisser penser que le pic inflationniste est derrière nous et apaiser les craintes d'une troisième hausse de 75 points de base des taux de la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion. "Le fait que nous commencions à voir les prix de l'énergie baisser pourrait être un signe de ce qui est à venir pour d'autres indicateurs d'inflation", a déclaré Anastasia Amoroso, stratège chez iCapital, à 'Yahoo Finance Live'. "Nous commençons à nous débarrasser de ce problème d'inflation, et c'est un gros catalyseur pour les marchés".

La multiplication des propos prudents de responsables de la Fed est toutefois venue calmer l'euphorie ambiante. Mary Daly, la présidente de l'antenne régional de San Francisco, a par exemple reconnu que l'hypothèse d'une hausse d'un demi-point en septembre "a du sens" mais elle n'a pas exclu un relèvement de 75 points. "L'environnement macroéconomique commence peut-être à s'améliorer un peu, avec un pic de l'IPC américain remettant en question la nécessité de relever les taux de manière agressive", affirment de leur côté les économistes de la Rand Merchant Bank à 'Bloomberg'. "L'inflation est toujours élevée et la Fed devra encore augmenter ses taux, mais la situation n'est pas aussi mauvaise que beaucoup le craignaient".

Signe de cette situation moins alarmante, les investisseurs ont acheté pour 7,1 milliards de dollars d'actions au cours de la semaine close mercredi, les valeurs de croissance américaines enregistrant leurs plus importantes entrées hebdomadaires depuis décembre...

Sur l'agenda économique du jour, la première estimation de l'indice de confiance du consommateur américain établi par l'université du Michigan sera particulièrement suivie à 16 heures. Le baromètre devrait confirmer son début de rebond après le plus bas historique touché en juin.

Sur le marché obligataire, les taux poursuivent leur détente avec un rendement du 10 ans américain qui recule de 3,6 points de base à 2,851%. Le taux du deux ans, plus sensible aux variations de taux de la Fed, abandonne lui 2,8 pb à 3,19%. Cette inversion des courbes est généralement annonciatrice d'une récession... Le dollar remonte lui de 0,4% face à un panier de devises. Le bitcoin abandonne pour sa part 3,5% sur 24 heures à 23.690$ sur Coindesk.

Le baril de brut WTI pour livraison septembre reperd un peu de terrain après sa vive remontée, en retrait de 1,6% à 92,8$ sur le Nymex. L'once d'or gagne 0,1% à 1.190$.

Les valeurs

* Rivian reculait hier soir à Wall Street après sa publication trimestrielle. Si le concepteur d'automobiles électriques a creusé ses pertes au deuxième trimestre, les investisseurs ont néanmoins apprécié le fait que le management maintienne sa guidance de production pour l'ensemble de l'exercice malgré les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement. La firme californienne a dévoilé une perte ajustée par action de 1,62$ sur le trimestre clos fin juin, contre 1,61$ attendu par les analystes, pour des revenus de 364 millions de dollars contre 335,7 M$ estimés. Rivian, qui fabrique le pick-up R1T et le véhicule utilitaire sport R1S ainsi que des camionnettes de livraison électriques, prévoit toujours de fabriquer 25.000 véhicules électriques cette année. Cependant, la société a abaissé ses prévisions de bénéfices ajusté. Elle s'attend désormais à une perte de 5,45 milliards de dollars sur l'exercice, citant l'augmentation des taux de production et la hausse des coûts des intrants due à l'inflation des matières premières. Elle visait jusqu'ici un résultat négatif de 4,75 Mds$.

Rivian a par ailleurs indiqué que son carnet de précommandes, au 30 juin, était d'environ 98.000 unités, contre 90.000 à la fin du premier trimestre. "La chaîne d'approvisionnement continue d'être le facteur limitant de notre production ; cependant, grâce à un partenariat étroit avec nos fournisseurs, nous progressons", a déclaré la société. "Nous prévoyons d'être en mesure d'ajouter une deuxième équipe pour l'assemblage des véhicules vers la fin du troisième trimestre". La société, qui a terminé le trimestre avec environ 15,5 Mds$ de trésorerie et équivalents de trésorerie, a récemment annoncé qu'elle supprimerait 6% de ses effectifs, l'évolution des conditions du marché ayant une incidence sur sa capacité à lever des capitaux. Rivian emploie actuellement 14.000 personnes sur ses différents sites.

* Johnson & Johnson a annoncé qu'il allait cesser de commercialiser son talc dès 2023 partout dans le monde, plus de deux ans après avoir arrêté d'en vendre aux Etats-Unis et au Canada à la suite de milliers d'accusations selon lesquelles le produit a provoqué des cancers chez ses utilisateurs.

* Apple sera surveillé alors que selon 'Bloomberg' le géant américain s'attend à maintenir ses ventes d'iPhone en 2022 au niveau de celles de l'an passé malgré le ralentissement global du marché. La société prévoit d'assembler environ 220 millions d'iPhones au total cette année, selon l'agence, qui cite des personnes proches du dossier. Les attentes d'Apple en matière de ventes et de production sont généralement un secret bien gardé. Le marché mondial des Smartphones, qui a chuté de 9% au cours du trimestre de juin, devrait reculer de 3,5% en 2022, selon les prévisions d'IDC.

* Illumina chute en pré-séance alors que la société spécialisée dans le séquençage génétique a dévoilé un bénéfice et des revenus trimestriels inférieurs aux attentes. Elle a également publié des perspectives bien en deçà des estimations des analystes. Illumina a précisé qu'un environnement économique difficile compense la croissance de l'utilisation de sa plateforme.