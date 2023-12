Wall Street : le S&P 500 flirte avec les sommets

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche proche des sommets ce jeudi, le S&P 500 grappillant encore 0,19% à 4.791 pts et le Nasdaq s'accordant 0,28% à 15.141 pts, contre une hausse de 0,20% sur le Dow Jones à 37.732 pts. La cote américaine fait preuve d'une belle fermeté à l'approche de la fin de l'année, le S&P étant susceptible de battre ses records de clôture à 4.796 pts après huit semaines de gains.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 1% à 73,3$. L'once d'or cède 0,2% à 2.089$. L'indice dollar perd encore 0,2%, au plus bas de cinq mois face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,26%, contre 3,81% sur le 10 ans et 3,95% sur le 30 ans.

Alors que l'actualité des entreprises demeure très limitée, les données économiques sont quant à elles nombreuses ce jeudi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis pour la semaine close au 23 décembre se sont établies au nombre de 218.000, contre 209.000 de consensus FactSet et 206.000 une semaine plus tôt. Ces chiffres du Département américain au Travail montrent donc une détérioration du marché du travail, ce renforce la probabilité d'une baisse de taux de la Fed en début d'année prochaine.

Le déficit du commerce international de biens aux Etats-Unis pour le mois de novembre s'est affiché à 90,3 milliards de dollars selon le rapport du jour, alors que le consensus Bloomberg se situait à 89,6 milliards. Cette lecture avancée du déficit de novembre se comparer à un niveau de -89,6 milliards de dollars en octobre. Les imports ont décliné de 2,1% en comparaison du mois antérieur et les exports de 3,6%.

Les stocks de grossistes préliminaires du mois de novembre aux Etats-Unis ont reculé de 0,2% d'un mois sur l'autre, en ligne avec le consensus de place, après un repli de 0,3% en octobre, selon les chiffres dévoilés ce jour.

L'indice des promesses de ventes de logements de la NAR (National Association of Realtors) américaine pour le mois de novembre 2023 s'est affiché stable en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +0,8% et après un déclin de 1,2% en lecture révisée pour le mois d'octobre. L'indicateur ressort à 71,6.

Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 22 décembre sera publié à 17 heures.

Demain vendredi, les opérateurs suivront encore l'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de décembre (consensus 50).

Le narratif sur les marchés demeure sensiblement le même que ces dernières semaines. Les opérateurs misent sur un atterrissage économique en douceur et une poursuite du déclin de l'inflation, scénario qui permettrait à la Fed d'assouplir assez rapidement sa politique monétaire, après le durcissement accéléré des derniers mois. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire le 31 janvier 2024, pour la prochaine réunion FOMC, se situe à plus de 83%. La première baisse des taux pourrait quant à elle intervenir le 20 mars (probabilité de plus de 72% d'une fourchette 5-5,25% sur le taux des fed funds, contre 5,25-5,5% actuellement).

Le bilan annuel devrait être extrêmement positif pour les principaux indices boursiers américains, le Nasdaq 100 se dirigeant même vers sa meilleure performance annuelle (+55% pour l'heure en 2023) depuis 1999, selon Bloomberg. Le Nasdaq Composite dans son ensemble prend 44% environ cette année, sa meilleure performance depuis 2003. L'indice riche en valeurs technologiques a été tiré cette année par les bonds des 'Magnificent Seven' (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Nvidia et Microsoft).

A la veille de la dernière séance de l'année à Wall Street, l'attention se porte sur la saisonnalité positive de la fin décembre. Bank of America note que la période du 'Santa Claus rally', traditionnellement les cinq derniers jours de bourse de décembre et les deux premiers de janvier, a vu le S&P augmenter 79% du temps, avec un gain moyen de 1,66%... Cependant, on observe également que les gains du S&P au cours de la seconde moitié du mois de décembre ont eu tendance à être moins robustes les années où le premier semestre avait enregistré des performances positives.

Cela dit, le mécanisme de cette tendance n'est pas clair, certains commentateurs essayant de l'attribuer à des facteurs tels que l'optimisme pour la nouvelle année et l'impact des primes de fin d'année, selon CNBC. Reuters souligne pour sa part l'impact du comportement de 'FOMO' cette année, et met en garde à propos des volumes de transactions extrêmement faibles pendant la période des fêtes. Jefferies note enfin que la performance de janvier a toujours été inférieure à la moyenne après un mois de décembre solide.

Les valeurs

Apple (+0,5%). Une cour d'appel fédérale a temporairement suspendu l'interdiction d'importation et de vente des modèles Apple Watch Series 9 et Ultra 2 du groupe californien à la pomme aux États-Unis. Apple avait été contraint de cesser de vendre ces montres aux États-Unis après que la Commission du commerce international eut déterminé que le géant de Cupertino avait violé les brevets détenus par la société de technologie médicale Masimo. Apple peut donc reprendre pour l'heure la commercialisation des montres concernées. Le FT rappelle que l'administration Biden avait précédemment repoussé l'idée d'intervenir dans ce conflit sur brevets.

Apple avait fait appel de l'interdiction devant la Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis à Washington. Le tribunal a ainsi levé l'interdiction mercredi le temps d'examiner la demande du groupe californien d'une pause à plus long terme pendant la procédure d'appel.

Tesla (-0,2%) consolide au lendemain d'une hausse de 1,9% à Wall Street. Le groupe semblerait se rapprocher du dévoilement officiel de son usine de production en Inde, indique Investor's Business Daily, citant des rapports locaux de médias selon lesquels l'annonce pourrait intervenir au début de l'année 2024. Le géant texan des véhicules électriques devrait établir sa nouvelle usine dans le Gujarat, situé sur la côte ouest de l'Inde, et l'inauguration officielle aurait lieu lors du 'Vibrant Gujarat Summit' en janvier, ont rapporté jeudi les médias locaux... En outre, Tesla développerait une version remaniée du Model Y qui serait produite dans sa gigafactory de Shanghai, et dont la production devrait démarrer à la mi-2024, selon Bloomberg.

Microsoft (+0,2%). Les revenus publicitaires du réseau social professionnel LinkedIn auraient augmenté de 10% sur un an pour atteindre près de 4 milliards de dollars en 2023, selon Investor Intelligence et le FT. Le Financial Times rapporte aussi que le groupe de recherche prédit que les revenus publicitaires de LinkedIn augmenteront encore de 14% l'année prochaine, bien que les dépenses en 2023 ne représentent que 1,5% de la publicité numérique des marques aux États-Unis, contre 27% pour Google et 21% pour Meta. Des dirigeants d'agences de marketing et les initiés de l'industrie de la publicité ont précisé au FT que les prix des publicités LinkedIn augmentaient - l'un d'entre eux évoquant une hausse allant jusqu'à 30% - en réponse à un intérêt accru alors que les entreprises abandonnent de plus en plus X, l'ex-Twitter.

Par ailleurs, alors que Microsoft s'apprête à terminer l'année au plus haut historique ou presque à Wall Street, Dan Ives de Wedbush en remet une couche. Le spécialiste fait état d'une augmentation de l'objectif de cours de l'intermédiaire sur Microsoft à 450$ contre 425$, reflétant les récents contrôles de plus en plus "bullish" concernant les clients de l'IA avec "une monétisation disruptive" en vue pour 2024.

Baidu (+3,4%). Ernie Bot, le chatbot du géant chinois de l'Internet, rival du ChatGPT d'OpenAI, compte désormais plus de 100 millions d'utilisateurs, selon le management du groupe. Le robot conversationnel Ernie Bot avait été ouvert au public au mois d'août.

VinFast Auto (+1,3%) ne réagit pas vraiment à Wall Street, alors que le concepteur vietnamien de véhicules électriques vient de sceller un premier partenariat avec un concessionnaire américain, Leith Automotive, en Caroline du Nord. Leith se chargera aussi des réparations et de l'entretien des véhicules. VinFast, coté désormais sur la place américaine, perd 45% depuis son IPO et capitalise un peu moins de 20 milliards de dollars. Le groupe dispose d'une usine de production en Caroline du Nord d'une valeur de 4 milliards, qui devrait entrer en service en 2026.