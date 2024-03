Wall Street : le S&P 500 et le Nasdaq s'affirment au plus haut historique

(Boursier.com) — Wall Street pointe désormais dans le vert ce jour, suite à des statistiques contrastées. Le S&P 500 avance de 0,28% à 5.111 pts, alors que le Dow Jones grappille 0,06% à 39.020 pts. Le Nasdaq gagne 0,41% à 16.158 pts. Nasdaq et S&P 500 avaient déjà inscrit hier soir de nouveaux sommets, suite à l'annonce d'un indice des prix 'core PCE' en ligne avec les anticipations de marché, apaisant quelque peu les craintes liées à l'inflation. Les marchés restent soutenus par Nvidia et la cote technologique, animée par l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle... Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 2,7% à 80,4$. L'once d'or avance de 0,9% à 2.073$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises de référence.

Sur le front économique ce jour à Wall Street, l'indice PMI manufacturier final américain du mois de février est ressorti à 52,2, contre un consensus de place de 51,5 et une lecture antérieure de 51,5 également. L'indice signale donc une expansion de l'activité manufacturière nationale en février.

L'indice ISM manufacturier américain du mois de février s'est établi à 47,8, en zone de contraction sous la barre des 50, alors que le consensus de place se situait à 49,5. L'indicateur était de 49,1 un mois auparavant. L'indicateur des commandes nouvelles est ressorti quant à lui à 49,2 contre 52,5 en janvier.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de février 2024 s'est affiché à 76,9 en lecture finale contre 79,6 de consensus de place. L'indice préliminaire se situait à 79,6.

Thomas Barkin, Christopher Waller, Lorie Logan, Raphael Bostic, Mary Daly et Adriana Kugler de la Fed, interviennent ce jour. Barkin, président de la Fed de Richmond, s'est montré assez intraitable, refusant d'affirmer qu'il y aurait des baisses de taux cette année. Cela dépendra en effet, selon lui, des progrès enregistrés sur le front de l'inflation. Il ajoute qu'il n'est pas pressé pour l'heure d'abaisser les taux... Le gouverneur Waller et la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, ont indiqué quant à eux qu'ils voyaient le resserrement monétaire quantitatif (QT) se poursuivre à un rythme plus modéré. "Les plans concernant le bilan (de la Fed) visent à obtenir des niveaux de liquidité adéquats", a déclaré Waller lors d'une conférence sur la politique monétaire organisée par le Clark Center for Global Markets. "Ils n'impliquent rien sur l'orientation de la politique des taux d'intérêt, qui est axée sur l'influence sur la macroéconomie et la réalisation de notre double mandat", a expliqué le responsable.

Raphael Bostic, Austan Goolsbee, John Williams et Loretta Mester, s'exprimaient hier. Bostic, président de la Fed d'Atlanta, a jugé qu'il serait probablement approprié pour la Fed de commencer à réduire ses taux cet été sur la base de ses perspectives d'inflation. Goolsbee, dirigeant de la Fed de Chicago, a indiqué que l'environnement était restrictif et que l'impact du choc de l'offre sur l'inflation prenait du temps à se matérialiser. Selon lui, les bénéfices de la chaîne d'approvisionnement sur la désinflation sont encore à venir. Il note également les progrès significatifs sur le long terme concernant l'inflation. Goolsbee reste inquiet d'éventuels chocs externes... Williams a constaté une remarquable résilience de l'économie. Le patron de la Fed de New York a jugé que la banque centrale pouvait prendre son temps pour décider du prochain mouvement monétaire. Il anticipe bien des baisses de taux plus tard cette année... Enfin, Mester, patronne de la Fed de Cleveland, a estimé que trois baisses de taux semblaient adaptées en 2024. Elle indique qu'un ralentissement du marché de l'emploi serait le bienvenu pour mettre en place ces assouplissements...

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire supplémentaire laissant la fourchette sur le taux des fed funds entre 5,25 et 5,50% le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à plus de 97%. La probabilité que les taux restent encore inchangés le 1er mai à l'issue de la réunion suivante atteint plus de 75%. Le premier assouplissement monétaire pourrait intervenir le 12 juin.

Les valeurs

Dell Technologies bondit de 26% à Wall Street. Le géant informatique texan table en effet sur des revenus et profits supérieurs aux attentes, avec la demande en serveurs d'intelligence artificielle - équipés de puces Nvidia (+2%). "Notre forte dynamique en matière de serveurs optimisés pour l'IA se poursuit, avec des commandes augmentant de près de 40% de manière séquentielle et un carnet de commandes presque doublé, clôturant notre exercice à 2,9 milliards de dollars", a déclaré le directeur des opérations Jeff Clarke. En outre, le marché PC montre lui aussi quelques signes de reprise, le management de Dell misant sur le cycle à venir de rafraichissement et l'impact de l'IA sur le segment PC...

Pour le quatrième trimestre fiscal clos début février, Dell a affiché des revenus en retrait de 11% à 22,3 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 22,2 milliards environ. Le bénéfice ajusté par action a nettement dépassé les attentes, à 2,20$ contre 1,73$ de consensus. Dans le détail des revenus, le chiffre d'affaires du segment des solutions d'infrastructure a baissé de 6% à 9,3 milliards, alors que le CA du groupe dédié aux 'solutions client' a reculé de 12% à 11,7 milliards. Pour l'exercice fiscal entamé, Dell se montre offensif et table sur des revenus allant de 91 à 95 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 92 milliards. Le bénéfice ajusté annuel par action est attendu à 7,50$, plus ou moins 25 cents, contre 7,15$ de consensus.

Autodesk (+2%), l'éditeur software américain connu pour son produit AutoCAD, grimpe à Wall Street, alors que ses revenus et profits du quatrième trimestre fiscal ont dépassé les attentes de marché. Sur la période, le bénéfice ajusté par action a été de 2,09$, contre moins de 2$ de consensus et 1,86$ un an plus tôt. Les revenus du groupe de San Francisco ont totalisé quant à eux 1,47 milliard de dollars, en croissance de 11% en glissement annuel. Pour son premier trimestre fiscal 2025, Autodesk prévoit un bénéfice ajusté allant de 1,73 à 1,78$ par action pour des revenus de 1,385 à 1,4 milliard de dollars. Le groupe envisage un bpa annuel ajusté 2025 de 7,89 à 8,11$, et des revenus allant de 5,99 à 6,09 milliards, ce qui représenterait une croissance de 9 à 11%.

Zscaler, spécialiste américain de la sécurité du cloud, décroche de 8% à Wall Street. Le groupe a pourtant affiché des comptes trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 76 cents, contre 58 cents de consensus et 37 cents un an avant. Les revenus ont été de 525 millions de dollars (+35%), battant de plus de 3% le consensus, alors qu'ils se situaient à 388 millions un an avant. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe prévoit des revenus de 535 millions en milieu de fourchette, en ligne avec les attentes. La guidance de ventes annuelles est relevée à 2,12 milliards de dollars pour le milieu de fourchette. Le groupe californien anticipe sur l'exercice un bpa ajusté allant de 2,73 à 2,77$. Le consensus était de 2,5$ environ.

NetApp grimpe de 25% à Wall Street. Pour son troisième trimestre fiscal 2024, le groupe a annoncé des revenus de 1,61 milliard de dollars (+5%), à comparer à un consensus de 1,59 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,94$ contre 1,37$ un an auparavant. Le consensus était de 1,69$ de bpa ajusté trimestriel. Pour l'exercice 2024, NetApp dope ses prévisions et dit désormais envisager un bénéfice ajusté par action allant de 6,40 à 6,50$, largement au-dessus du consensus (6,15$). Le groupe californien profite de la demande pour ses solutions de données basées sur le cloud. Sur le seul quatrième trimestre, le bpa ajusté est attendu entre 1,73 et 1,83$, contre un consensus de 1,73$.

Hewlett Packard Enterprise (+2%) a dévoilé des résultats financiers trimestriels et des prévisions sans grand relief. Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 48 cents, pour des revenus de 6,76 milliards de dollars à comparer à un consensus de 7,1 milliards. Le bénéfice ajusté par action était anticipé entre 42 et 50 cents, alors que les revenus étaient attendus entre 6,90 et 7,30 milliards. HPE a par ailleurs abaissé ses prévisions de revenus et profits pour l'exercice fiscal entamé, avec l'affaiblissement de la demande en produits de réseaux et le manque de disponibilité de puces informatiques. Les revenus sont attendus en hausse jusqu'à 2%, hors fluctuations de changes, pour l'exercice se terminant en octobre. Auparavant, HPE prévoyait une croissance annuelle de ses ventes de 2 à 4%. Le bénéfice hors éléments serait compris entre 1,82 et 1,92$ par action, soit ici encore une révision en baisse.

Rappelons que Hewlett Packard Enterprise s'est porté acquéreur du fabricant d'équipements de réseau Juniper Networks, petit rival de Cisco, pour environ 14 milliards de dollars, afin de renforcer ses offres d'intelligence artificielle.

Veeva Systems (+2%), groupe software américain qui fournit des solutions dans le cloud à l'industrie pharmaceutique, a dépassé les attentes de marché pour son quatrième trimestre fiscal. Les revenus trimestriels ont été de 631 millions de dollars, en croissance de 12%, à comparer à un consensus de 621 millions de dollars. Le bénéfice ajusté a représenté 1,38$ par action, contre 1,15$ par titre un an auparavant et 1,30$ de consensus. Pour l'exercice clos fin janvier 2025, le groupe envisage des revenus de 2,725 à 2,74 milliards de dollars, ainsi qu'un bpa ajusté de 6,16$.

New York Community Bancorp, la banque régionale américaine la plus redoutée du moment, trébuche encore de 22% à Wall Street. Le groupe vient en effet d'annoncer le départ de son directeur général Thomas Cangemi ainsi que des faiblesses de contrôle interne et qu'un décuplement de sa perte trimestrielle à 2,7 milliards de dollars ! Le prêteur immobilier commercial a donc découvert des faiblesses importantes dans la façon dont il suit les risques de prêt. Il a aussi déprécié la valeur des entreprises acquises il y a des années et procède donc à un changement de management. Alessandro DiNello prend les fonctions de DG à effet immédiat. Les dépréciations liées aux transactions passées s'élèvent à 2,4 milliards de dollars, sans impact sur les ratios de capitaux ou les accords de crédit. L'établissement s'attend à ne pas respecter la date limite pour le dépôt du rapport annuel alors qu'il renforce les contrôles.

Microsoft (stable). Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, poursuit le créateur de ChatGPT, OpenAI, et son directeur général Sam Altman, estimant que la compagnie a abandonné sa mission initiale de développement de l'intelligence artificielle au profit de l'humanité. C'est ce qu'indique ce jour l'agence Reuters. Selon l'action lancée hier jeudi, Altman et le cofondateur d'OpenAI Greg Brockman, avaient initialement approché Musk pour concevoir une firme 'open source' et à but non lucratif. OpenAI, désormais soutenu par Microsoft, aurait enfreint son contrat initial, puisque la compagnie serait désormais orientée vers la génération de profit. Cette volonté d'OpenAI de gagner de l'argent enfreindrait l'engagement initial, ont déclaré les avocats de Musk, cités par Reuters, dans le cadre de ce procès intenté à San Francisco. Rappelons qu'Elon Musk avait cofondé OpenAI en 2015, mais avait ensuite démissionné du conseil d'administration en 2018.

Archer Daniels Midland (+3%), négociant agricole américain, a déclaré avoir retardé la publication de son rapport annuel et a averti qu'il prévoyait de signaler une faiblesse importante dans les pratiques internes d'information financière de l'entreprise.