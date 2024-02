Wall Street : le S&P 500 atteint les 5.000 pts, Arm et Disney s'enflamment !

(Boursier.com) — Wall Street a hésité proche de ses sommets jeudi, le S&P 500 prenant 0,06% à 4.997 pts, après un pic furtivement touché à 5.000,40 point avant la clôture, nouveau record historique. Le Dow Jones s'adjuge 0,13% à 38.726 pts, tandis que le Nasdaq avance de 0,24% à 15.793 pts. Les investisseurs digèrent une nouvelle série de résultats trimestriels, avec quelques bonnes surprises sur les dossiers Walt Disney et Arm.

Sur le front économique, les opérateurs ont pris connaissance d'inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 3 février au nombre de 218.000, contre environ 220.000 de consensus de marché selon FactSet et 227.000 une semaine auparavant.

Les membres de la Fed ont été nombreux à s'exprimer ces dernières heures, avec des interventions d'Adriana Kugler, de Susan Collins, de Thomas Barkin et de Michelle Bowman... La gouverneure Kugler a présenté sa vision optimiste concernant la poursuite de la baisse de l'inflation, tout en soulignant que rien ne pressait pour réduire les taux. Collins, présidente de la Fed de Boston, a estimé quant à elle qu'il était nécessaire d'avoir plus de preuves d'un apaisement de l'inflation avant d'assouplir la politique monétaire. Barkin, président de la Fed de Richmond, a lui aussi jugé qu'il faisait sens d'être patient concernant les taux. La gouverneure Bowman, dans le même esprit, a indiqué qu'il n'était pas encore temps de réduire les taux, tout en reconnaissant la baisse de l'inflation...

Notons que Thomas Barkin qui intervenait encore jeudi sur Bloomberg, maintient que les décideurs monétaires "ont le temps d'être patients concernant le timing de la baisse des taux, alors que la désinflation se confirme et que le marché du travail reste fort"..."Le marché du travail reste très solide et nous sommes très heureux de voir l'inflation baisser, en espérant qu'elle continue de baisser", a déclaré Barkin dans une interview accordée à Bloomberg Television.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire de la Fed le 20 mars, à l'issue de sa prochaine réunion, se situe à près de 82%, contre 18% de probabilité d'un assouplissement d'un quart de point. Le même outil montre une probabilité de 54% d'une baisse des taux d'un quart de point au 1er mai, date qui correspond à la réunion monétaire suivante.

Côté entreprises, PepsiCo, Newell Brands et Catalent, annonceront leurs comptes vendredi, avant bourse.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 2,6% à 76$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises.

Les valeurs

Arm Holdings (+47,9% !), le concepteur britannique de puces contrôlé par le groupe japonais SoftBank et introduit à Wall Street en septembre, a plus que convaincu avec ses résultats trimestriels. Le titre s'envole, à plus du double du prix d'IPO !... Il faut dire que les prévisions du groupe sont étonnamment fortes, Arm envisageant des revenus du quatrième trimestre fiscal clos fin mars allant de 850 à 900 millions de dollars, contre environ 780 millions de consensus. Le bénéfice ajusté par action est anticipé à 30 cents, contre 21 cents de consensus. Les revenus de l'exercice 2024 clos en mars sont maintenant anticipés entre 3,16 et 3,21 milliards de dollars, soit un ajustement en hausse. Pour le troisième trimestre fiscal juste clos, les revenus ont augmenté de 14% à 824 millions de dollars, alors que le bpa ajusté a été de 29 cents. Le consensus était de 25 cents de bpa ajusté trimestriel pour 760 millions de revenus. Les revenus de licences ont augmenté de 18% à 354 millions, alors que les revenus de royalties ont progressé de 11% à 470 millions.

Walt Disney grimpe de 11,5%. Le géant américain du divertissement a dépassé les anticipations pour le premier trimestre fiscal en termes de bénéfice par action et réduit ses pertes dans le streaming, annonçant dans la foulée une augmentation de 50% de son dividende. Le groupe a affiché ainsi un bénéfice ajusté trimestriel par action de 1,22$, largement au-dessus du consensus qui était de 99 cents. Les revenus ont représenté 23,5 milliards de dollars contre 23,8 milliards de consensus. Le groupe de Burbank a dévoilé un dividende cash de 45 cents par titre, 50% de mieux que le précédent coupon de janvier. Il sera payable le 25 juillet aux actionnaires enregistrés le 8 juillet en clôture. Le conseil d'administration a aussi approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars pour l'exercice 2024.

Walt Disney envisage désormais un bénéfice par action de 4,60$ pour l'exercice 2024, ce qui représenterait une augmentation de plus de 20% en comparaison de 2023. Le consensus Bloomberg se situait à 4,27$. Bob Iger, directeur général de l'affaire, a indiqué hier soir que le groupe était en bonne voie pour atteindre ou dépasser son objectif d'économies annualisées de 7,5 milliards de dollars pour la fin de l'exercice 2024. Le service de streaming Disney+ peine toutefois toujours. Le nombre d'abonnés est passé sous les 150 millions sur le trimestre, contre 151 millions de consensus. La perte des opérations de streaming, comprenant Disney+, mais aussi Hulu et ESPN+, a néanmoins été amplement réduite à 216 millions de dollars, contre plus d'un milliard de dollars un an plus tôt.

PayPal décroche de 11,2%. Les prévisions du groupe ont été timides hier soir. Les profits devraient ainsi ressortir stables cette année, tandis que le géant des services de paiement poursuit ses réductions de dépenses. La fintech américaine a affiché au quatrième trimestre fiscal des volumes de paiements en croissance de 15% à 410 milliards de dollars environ, contre 404 milliards de consensus. Les revenus ont augmenté de 9% à plus de 8 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,48$, contre 1,36$ de consensus. Sur l'exercice 2024, ce bpa ajusté est attendu à 5,10$, sans évolution en comparaison de l'an dernier. Le groupe de San Jose avait annoncé le mois dernier son intention de supprimer environ 9% des effectifs afin de redresser la rentabilité. Le management a aussi annoncé hier soir un programme de rachat d'actions portant sur au moins 5 milliards de dollars cette année.

McKesson (-4,4%), le spécialiste américain de la distribution pharmaceutique et médicale, ainsi que des technologies de soins de santé, a annoncé hier soir pour son troisième trimestre fiscal clos en décembre des revenus de 80,9 milliards de dollars, en augmentation de 15%, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 7,74$ à comparer aux 6,90$ de l'an dernier. Ainsi, les revenus et profits ont nettement dépassé les anticipations de marché. Le groupe a également révisé en hausse ses estimations annuelles. Il prévoit un bénéfice ajusté par action allant de 27,25 à 27,65$ sur l'exercice.

Allstate (+2%), l'assureur américain, a publié hier soir pour son quatrième trimestre fiscal clos en décembre des revenus de 14,91 milliards de dollars, en croissance de 10% en glissement annuel, légèrement inférieurs toutefois au consensus des analystes de la place. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 5,82$, contre une perte un an plus tôt, à la même époque, et un consensus de 3,9$ environ.

Thomson Reuters (+4,6%) a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 1,82 milliard de dollars, en augmentation de 3% en glissement annuel, en ligne avec les attentes de marché. L'Ebitda ajusté a augmenté de 12% à 707 millions de dollars, soit un taux de marge de 38,9%. Le bénéfice ajusté par action a été de 98 cents, en augmentation de 28% en comparaison de l'an dernier. Le consensus était de 91 cents de bénéfice ajusté par action pour 1,82 milliard de dollars de revenus. Le free cash flow trimestriel a représenté 613 millions de dollars, en croissance de 16% sur une base ajustée.

Philip Morris International (-2,6%) a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 9 milliards de dollars en croissance de 11%, un bénéfice opérationnel en repli de 3% à 2,9 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action de 1,41$ en baisse de 8%. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,36$, soit une augmentation de 12%. Pour l'exercice clos, les revenus ont été de 35,2 milliards de dollars, en augmentation de 11%, tandis que le bénéfice ajusté dilué par action s'est établi à 6,01$.

ConocoPhillips (+1,4%), le spécialiste américain de l'extraction et de la production de pétrole, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice de 3 milliards de dollars soit 2,52$ par titre, contre 3,2 milliards et 2,61$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté a été de 2,9 milliards de dollars ou 2,40$ par titre, contre 3,4 milliards pour la période comparable, l'an dernier. Le consensus était de 2,09$ de bpa ajusté. Les prévisions de dépenses d'investissement totales de la société pour 2024 sont comprises entre 11 et 11,5 milliards de dollars. Les prévisions de production pour 2024 vont de 1,91 à 1,95 million de barils d'équivalent pétrole par jour.

S&P Global (-5%). La maison-mère de l'agence de notation Standard & Poor's vient de décevoir par ses perspectives et ses profits du trimestre clos... Pour le trimestre, S&P Global a affiché des revenus de 3,15 milliards de dollars en croissance de 7%, tandis que son bénéfice ajusté par action a grimpé de 23% à 3,13$, mais raté le consensus qui était logé à 3,15$. Les revenus étaient attendus à 3,13 milliards de dollars. Le bénéfice net ajusté a augmenté quant à lui de 19% à 988 millions de dollars. La guidance est également mitigée, le groupe envisageant sur l'exercice 2024 des revenus allant de 13,18 à 13,43 milliards de dollars, soit un niveau inférieur aux anticipations. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 13,75 et 14$, contre 14,4$ de consensus.

Intercontinental Exchange (+4,7%), la maison-mère du NYSE, a dévoilé pour le trimestre écoulé un bénéfice ajusté part du groupe de 760 millions de dollars soit 1,33$ par action, contre 698 millions de dollars pour la période comparable, l'an dernier. Les revenus consolidés hors dépenses de transactions se sont envolés quant à eux de 25% à 2,2 milliards de dollars. Les volumes moyens quotidiens ont grimpé de 26% sur le seul quatrième trimestre et de 10% sur l'exercice.

Mattel (+0,3%) a affiché pour son quatrième trimestre des revenus en augmentation de 16% à 1,62 milliard de dollars, mais inférieurs au consensus qui se situait à 1,66 milliard. Le bénéfice ajusté par action a représenté 29 cents par titre, contre 18 cents un an plus tôt et 31 cents de consensus. Le succès du blockbuster Barbie et son impact sur le groupe ont été indéniables, mais la demande en jouets est restée par ailleurs mitigée. Pour 2024, Mattel envisage des ventes en ligne avec les 5,44 milliards de 2023, alors que les analystes espéraient en moyenne une hausse d'un peu plus de 1%. Le groupe a aussi annoncé un nouveau plan d'économies concentré sur la chaîne d'approvisionnement. Le bénéfice ajusté annuel est attendu entre 1,35 et 1,45$, contre 1,37$ de consensus...