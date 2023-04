Wall Street : le rouge l'emporte, Tesla corrige

(Boursier.com) — Wall Street a terminé dans le rouge jeudi, après une nouvelle série de résultats trimestriels et une grosse déception sur le dossier phare Tesla... Les mauvaises statistiques du jour ('Philly Fed', logement et indicateurs avancés) ont fait quant à elles redescendre un peu les anticipations de resserrement monétaire. Le Nasdaq cède 0,80% à 12.059 pts, alors que le S&P 500 a perdu 0,60% à 4.129 pts et que le Dow Jones a abandonné 0,33% à 33.786 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI abandonne encore 2,5% à 77$. L'indice dollar rend 0,3% face à un panier de devises.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois d'avril 2023 s'est établi à -31,3, ce qui représente le 8e mois négatif pour cet indicateur, traduisant donc une forte contraction de l'activité. Le consensus était de -20 selon FactSet. L'indice s'établit au plus bas niveau depuis le mois de mai 2020. Il était de -23,2 un mois plus tôt.

Les inscriptions américaines au chômage sont ressorties un peu plus élevées que prévu la semaine passée. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 15 avril, des inscriptions au chômage au nombre de 245.000, en hausse de 5.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 240.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 239.750, en repli de 500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 1er avril atteint 1,865 million, en hausse de 61.000 sur sept jours (1,825 million de consensus).

D'après le rapport du jour, les reventes de logements aux États-Unis pour le mois de mars 2023 sont ressorties sur un rythme de 4,44 millions d'unités, contre un consensus de place de 4,5 millions et un niveau de 4,55 millions un mois auparavant. Ainsi, ces reventes reculent de 2,4% d'un mois sur l'autre et de 22% en glissement annuel.

L'indice des indicateurs avancés américains du Conference Board pour le mois de mars s'est affiché en forte baisse de 1,2% en comparaison du mois précédent, contre -0,6% de consensus FactSet et -0,5% pour la lecture révisée du mois antérieur.

Peu avant la 'quiet period' des responsables de la Fed, précédant la réunion monétaire des 2 et 3 mai, le gouverneur Waller a affirmé ce jour que l'inflation restait trop élevée sur la base des dernières données, soulignant la nécessité d'un resserrement supplémentaire de politique monétaire.

La veille, lors d'un événement new-yorkais, le président de la Fed locale, John Williams, avait aussi estimé que l'inflation restait trop élevée et que la Fed utiliserait ses outils pour restaurer la stabilité des prix, laissant ainsi la porte ouverte à un nouveau durcissement. Williams s'est montré par ailleurs prudent concernant la récente crise bancaire, jugeant qu'il était encore trop tôt pour mesurer l'ampleur et la durée des problèmes. Austan Goolsbee, dirigeant de la Fed de Chicago, a pour sa part indiqué que la Fed devait demeurer patiente pour évaluer les conséquences du stress bancaire et ses répercussions économiques.

Selon l'outil FedWatch en temps réel ce jeudi, l'hypothèse dominante pour le 3 mai reste une hausse de taux d'un quart de point de la Fed (probabilité de 86%), qui porterait la fourchette de taux des 'fed funds' entre 5 et 5,25%. Alors que les marchés espèrent que cette fourchette constitue un "taux terminal", avant de futurs assouplissements au deuxième semestre, les responsables de la Fed maintiennent le cap et laissent pour l'heure entendre qu'aucun pivot monétaire n'est attendu à court terme.

Les valeurs

Tesla décroche de 9,7%. Pour le premier trimestre, le constructeur texan de véhicules électriques a raté le consensus de marge, les baisses récentes de prix affectant assez durement sa rentabilité. Les revenus trimestriels se sont établis à 23,33 milliards de dollars, tout juste en ligne avec les attentes de marché et inférieurs aux 24,32 milliards du quatrième trimestre 2022. En glissement annuel, la croissance des ventes ressort à 24%. Le bénéfice trimestriel ajusté par action s'est établi à 85 cents, assez proche lui aussi du consensus. Le bénéfice net ajusté a été de 2,9 milliards de dollars, contre près de 4 milliards sur le trimestre antérieur et 700 millions de dollars un an avant. Le bénéfice net consolidé a été de 2,51 milliards de dollars, en déclin de près d'un quart en glissement annuel, avec les coûts de matières premières accrus, les dépenses logistiques, coûts de garantie, et la montée en puissance de la production des cellules de batteries 4680, ainsi bien évidemment que les baisses de prix.

"Bien que nous ayons mis en oeuvre des réductions de prix sur de nombreux modèles de véhicules dans toutes les régions au premier trimestre, nos marges d'exploitation ont diminué à un rythme gérable", estime le constructeur. "Nous prévoyons une réduction continue des coûts de nos véhicules, y compris une amélioration de l'efficacité de la production dans nos usines les plus récentes et une baisse des coûts logistiques, et restons concentrés sur l'effet de levier opérationnel à mesure que nous évoluons", a déclaré encore Tesla, qui table toujours sur une production mondiale de 1,8 million de véhicules en 2023, avec un taux de croissance des livraisons à long terme restant à 50%.

Tesla a également indiqué que la production du tant et depuis si longtemps attendu Cybertruck était sur le point de commencer plus tard cette année sur la gigafactory d'Austin. Musk a précisé que le groupe allait aussi probablement lancer sa technologie FSD de conduite autonome cette année et générer des bénéfices significatifs compensant en partie les pressions sur les marges du fait des baisses de tarifs. "J'hésite à le dire, mais je pense que nous le ferons cette année", a glissé ainsi le directeur général du groupe lors de la conférence de présentation des résultats.

Tesla a décidé d'un certain nombre de baisses de prix aux États-Unis, en Asie et sur certains marchés européens au premier trimestre de cette année... La baisse de la marge brute totale à 19,3% reflète ces actions. La société a affiché une marge brute automobile de 19% hors crédits réglementaires au premier trimestre, contre 24% au trimestre précédent, selon les calculs de l'agence Reuters.

Alphabet (+1%) tente par tous les moyens de rattraper le terrain perdu face à ChatGPT, robot conversationnel ultra-populaire soutenu par Microsoft (-0,8%). Selon le Financial Times, qui cite une présentation interne, Google envisage d'introduire l'intelligence artificielle (IA) générative dans ses activités publicitaires durant les prochains mois afin de créer de nouvelles possibilités publicitaires. En utilisant l'IA générative, le géant californien entendrait ainsi créer des campagnes publicitaires sophistiquées. "L'IA générative débloque un monde de créativité", selon la présentation citée par le FT, titrée "Publicités 2023 alimentées par l'IA". Google utilise déjà l'IA dans ses activités publicitaires pour encourager les utilisateurs à acheter certains produits.

IBM (stable) a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes mais des revenus un peu courts. Le géant américain des services technologiques table sur une année en légère croissance, avec un solide deuxième semestre. Le groupe d'Armonk a affiché sur son premier trimestre fiscal des revenus de 14,25 milliards de dollars, sans grande évolution en glissement annuel mais en hausse de 4,4% à devises constantes, pour un bénéfice ajusté par action de 1,36$ à comparer à un consensus de 1,26$. Le consensus de revenus était de 14,35 milliards. Le free cash flow a été de 1,3 milliard de dollars sur le trimestre.

Le management anticipe un ralentissement en fin de premier semestre, mais la croissance devrait ensuite s'améliorer, permettant à IBM de viser une croissance annuelle de 3 à 5%, en ligne avec les anticipations de marché. Le groupe maintient par ailleurs un objectif de free cash flow de 10,5 milliards de dollars sur l'exercice.

Lam Research (+7%), l'équipementier américain de production de semi-conducteurs, a dépassé les attentes sur le trimestre clos. Lam a affiché au troisième trimestre fiscal, clos fin mars, des revenus de 3,87 milliards de dollars en retrait de 27% en glissement annuel, un bénéfice opérationnel ajusté à 28,3% du chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté par action de 6,99$. Le consensus était de 6,53$ de bpa ajusté. Les revenus dépassent également les prévisions. Le groupe table pour son quatrième trimestre fiscal, sur des revenus allant de 2,8 à 3,4 milliards de dollars, soit un niveau moins élevé que le consensus qui était de 3,47 milliards. Le bpa ajusté est anticipé proche de 5$ (plus ou moins 75 cents), pour une marge opérationnelle ajustée de 25,5%.

Taiwan Semiconductor (+2,3%), le fabricant taïwanais de 'semis', a battu le consensus de profit sur le trimestre clos, mais prévient d'une plus faible demande. Le groupe fait état pour le premier trimestre d'un bénéfice par action de 7,98 nouveaux dollars de Taïwan, contre un consensus FactSet de 7,39 nouveaux dollars taïwanais. Les revenus totalisent 508,63 milliards de dollars de Taïwan sur la période close (16,7 milliards de dollars). Le bénéfice d'exploitation s'établit à 231,2 milliards de dollars NT, battant le consensus. La marge brute atteint 56,3% et la marge opérationnelle 45,5%. Taiwan Semi a enregistré un bénéfice net de 206,9 milliards de dollars NT (6,8 milliards de dollars) pour ce trimestre de mars, contre 194 milliards de dollars NT de consensus.

Le fournisseur de puces le plus important d'Apple (-0,6%) prévient que la demande des industries de la téléphonie mobile et des ordinateurs restera faible pour l'heure, même si le marché se stabiliserait. TSMC dépensera tout de même jusqu'à 36 milliards de dollars pour moderniser et étendre la capacité en 2023. Alors que les consommateurs et les entreprises resserrent leurs budgets pour faire face à la flambée de l'inflation et à une éventuelle récession, Taiwan Semi s'attend à des ventes de 15,2 à 16 milliards de dollars ce trimestre, ce qui ressortirait inférieur au consensus. Le groupe prévoit sur la période une marge brute allant de 52% à 54%, ce qui serait en revanche meilleur que prévu.

Alcoa (-2,4%), le géant américain de l'aluminium, a publié pour son premier trimestre 2023 des revenus de 2,67 milliards de dollars, contre 3,29 milliards pour la période comparable, l'an dernier. La perte nette part du groupe a été de 231 millions de dollars, contre 469 millions de dollars de bénéfice un an plus tôt. La perte ajustée trimestrielle a représenté 41 millions de dollars soit 23 cents par titre, contre 577 millions de dollars de profits un an avant. Le consensus était de 11 cents de perte ajustée par action pour 2,73 milliards de revenus.

AT&T (-10,4%), l'opérateur télécom américain, a raté le consensus de cash flow sur le trimestre clos mais dépassé son objectif en termes d'abonnements. Le groupe reste en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels. Le free cash flow trimestriel a été d'un milliard de dollars, tandis que le groupe a fixé un objectif annuel de 16 milliards de dollars. Côté abonnements, l'opérateur a engrangé 424.000 clients de téléphonie postpayée, son 11e trimestre consécutif à plus de 400.000, et 272.000 clients AT&T Fiber, son 13e trimestre consécutif à plus de 200.000 ajouts nets. Sur le trimestre clos, le groupe a réalisé des revenus de 30,1 milliards de dollars, un bpa dilué des opérations continues de 57 cents et un bpa ajusté de 60 cents, à comparer à un niveau de 63 cents un an plus tôt.

American Express (-1%) a raté le consensus de profit à Wall Street. Le groupe a affiché pour le trimestre clos fin mars un bénéfice en recul de 13% à 1,82 milliard de dollars, 2,4$ par titre, loin du consensus qui était de 2,65$. Les revenus totaux nets de dépenses d'intérêt ont été de 14,28 milliards de dollars, en croissance de 22%. Le consensus était de 14,03 milliards. Une inflation élevée persistante et une augmentation rapide des coûts d'emprunt ont commencé à peser sur la clientèle, ce qui a conduit AmEx à augmenter ses provisions à 1,1 milliard de dollars sur le trimestre. "Nous sommes conscients des signaux mitigés dans l'environnement extérieur", a déclaré le DG Stephen Squeri... Le groupe maintient tout de même ses estimations 2023, tablant sur un bénéfice allant de 11 à 11,4$ par titre, guidance entourant le consensus. La croissance des revenus annuels est attendue entre 15 et 17%.

Blackstone (-0,6%), le géant américain de l'investissement a publié pour son premier trimestre fiscal un bénéfice "distribuable" de 1,25 milliard de dollars soit 97 cents par titre, en déclin de 36% en glissement annuel. Le groupe new-yorkais a battu le consensus de marché qui se situait à 94 cents. Le niveau des actifs totaux sous gestion se rapproche quant à lui de la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars, en croissance de 8% à 991 milliards de dollars. Le gestionnaire d'actifs, très présent sur les segments du private equity et de l'immobilier, a affiché un bénéfice trimestriel des commissions en retrait de 9% à 1,04 milliard de dollars. Enfin, le bénéfice net consolidé trimestriel a été de 211 millions de dollars, contre 2,5 milliards de dollars un an avant, avec la forte baisse des cessions d'actifs et l'érosion de valeur des actifs.

Truist Financial (-3,7%) a annoncé un bénéfice GAAP de 1,41 milliard de dollars, soit 1,05$ par action pour le premier trimestre 2023, contre 1,33 milliard de dollars un an auparavant. La banque régionale de Charlotte, Caroline du Nord, était sous surveillance suite au récent 'stress bancaire'. L'établissement n'a pas totalement rassuré, dégageant un bénéfice par action de 1,05$ sur le trimestre clos fin mars, contre 1,14$ de consensus. Le groupe a accru ses provisions pour pertes de crédit. Le niveau des dépôts ressort à 408,5 milliards de dollars, en retrait de 1% en comparaison du trimestre antérieur, ce qui marque un impact contenu de la crise du mois de mars.

Bed Bath & Beyond, le détaillant américain le plus spéculatif du moment, plonge de 35% après avoir flambé la veille de... 35%. Le Wall Street Journal croit savoir que le dénouement pourrait être proche pour le 'meme stock', puisque BB&B préparerait son placement sous protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. L'inscription en faillite pourrait intervenir ce week-end, alors que le plongeon du cours de bourse a rendu quasiment impossible de nouvelles levées de fonds. Le WSJ cite à ce sujet des personnes familières de la question.