Wall Street : le rouge domine, First Republic inquiète

(Boursier.com) — Wall Street évolue dans le rouge en pré-séance, avec le retour des craintes autour des banques régionales américaines, un climat toujours tendu entre Pékin et Washington, et plusieurs publications trimestrielles de grandes boites technologiques en ligne de mire, à commencer par Microsoft et Alphabet ce soir. Le S&P 500 a clôturé en timide hausse de 0,1% lundi et le Nasdaq 100 a reculé de 0,2%. Cela porte à sept le nombre de jours consécutifs où les deux indices évoluent tous les deux de moins de 1%.

Une évolution qui montre clairement l'attentisme des opérateurs avant une nouvelle vague de publication d'entreprises et à l'approche de la prochaine décision de politique monétaire de la Fed. Les marchés anticipent désormais le pic des taux d'intérêt américains en juin, avant une ou deux coupes pour terminer l'année en dessous de 4,5%... En attendant, les investisseurs surveilleront aujourd'hui plusieurs indicateurs relatifs au marché du logement et un indice de confiance.

Sur le marché pétrolier, le brut évalue peu avec un baril de Brent qui se négocie à 82,9$ à Londres (contrat échéance juin). Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 101,2 pts, tandis que l'euro reste fermement au-dessus de la barre des 1,10$ face au billet vert. Enfin, le Bitcoin recule de 0,6%, à 27.300$ sur Coindesk.

Les valeurs

* First Republic inquiète à nouveau. La banque régionale américaine s'est effondrée de plus de 22% en post-séance hier à Wall Street après la publication de comptes trimestriels marqués par une fuite encore plus importante que redouté de ses dépôts. Ces derniers ont chuté de 41% sur le trimestre, à 104,5 milliards de dollars, malgré l'apport de 30 Mds$ par les plus grands prêteurs du pays. Les clients ont retiré leur argent de l'institution de San Francisco à la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank le 10 mars, un événement qui a déclenché la panique dans tout le système bancaire et poussé les déposants à rechercher la sécurité perçue auprès des grandes institutions financières. Si les retraits se sont stabilisés au cours des dernières semaines, First Republic a donc vu ses dépôts fondre de 100 Mds$ sur le trimestre (si l'on exclut les 30 Mds$ fournis par les grands établissements de Wall Street).

Face à cette situation, First Republic a déclaré qu'elle supprimerait jusqu'à 25% de ses effectifs, réduirait les soldes de prêts impayés et limiterait d'autres activités non essentielles. "Nous prenons des mesures pour réduire de manière significative nos dépenses afin de nous aligner sur notre objectif de réduction de la taille du bilan", a déclaré le DG Mike Roffler lors d'une conférence téléphonique. First Republic a également indiqué qu'elle "poursuivait des options stratégiques". Une source de 'Reuters' a déclaré que la banque recherchait l'aide du gouvernement américain en convoquant des parties susceptibles de jouer un rôle dans le redressement de First Republic, notamment des sociétés de capital-investissement et de grands prêteurs. "First Republic est dans une situation idiosyncratique en termes d'ampleur du stress auquel elle est soumise", a déclaré à 'Bloomberg' David Chiaverini, analyste chez Wedbush Securities. Il prédit que l'entreprise fera face à des pertes d'exploitation au cours des deux prochaines années.