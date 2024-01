Wall Street : le rouge domine encore

(Boursier.com) — Wall Street est attendue dans le rouge après avoir terminé la première séance de cette semaine écourtée en repli hier. L'optimisme des investisseurs sur la réduction à venir des taux d'intérêt de la Fed diminue alors que les responsables multiplient les appels à la prudence. D'autant plus que les derniers indicateurs macro du jour, en l'occurrence les ventes au détail de décembre, sont ressorties plus fortes que prévu. De quoi provoquer une nouvelle hausse sensible des taux obligataires avec un deux ans américain qui se tend de près de 12 points de base à 2,335%.

Malgré tout, les opérateurs continuent à miser sur une baisse d'au moins 25 points de base du taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en mars. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une telle baisse se situe toutefois désormais à moins de 60%, contre plus de 80% à la fin de l'année 2023. Toujours sur le front macro, les inquiétudes concernant l'économie chinoise restent élevées après une nouvelle série d'indicateurs assez mitigés. Signe du regain de tension dans les salles de marché, le CBOE Market Volatility Index, le VIX ou l'indice de la peur, a atteint un plus haut de plus de deux mois de 14,74 points.

Dans l'agenda macro du jour, la production industrielle, les stocks des entreprises, l'indice du marché immobilier et l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta sont encore à suivre dans l'après-midi, tandis que le Livre Beige économique de la Fed sera publié dans la soirée. John Williams, Michael Barr et Michelle Bowman de la Fed, disserteront durant la journée sur différents sujets économiques et monétaires.

Sur le Nymex ce mardi, le baril de brut WTI perd 2,4% à 70,7$. L'once d'or se replie de 0,3% à 2.021$ et le Bitcoin se négocie autour de 42.560$ sur Coindesk. Enfin, le dollar est quasi stable face à l'euro à 1,086$.

Les valeurs

* Tesla aurait abaissé les prix de ses Model Y en Allemagne, quelques jours seulement après des réductions de prix en Chine sur les Model 3 et Y, indique 'Reuters'. Le constructeur texan a réduit les prix de la Model Y Long Range et de la Model Y Performance de 5.000 euros, à 49.990 euros et 55.990 euros respectivement, ce qui, calcule Reuters, équivaut à des réductions de 9% et 8,1%. Tesla aurait en outre diminué le prix des Model Y à propulsion arrière de 1.900 euros, une baisse de 4,2%, à 42.990 euros. Reuters évoque des données publiées sur le site web du groupe. Ces ajustements interviennent alors que Tesla a précisé précédemment qu'il allait suspendre la quasi-totalité de sa production sur le site de Berlin du 29 janvier au 11 février, du fait de la pénurie de composants provoquée par les changements d'itinéraire du transport maritime, changements liés aux attaques en mer Rouge.

* US Bancorp, dernière banque américaine à publier ses comptes, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 99 cents par titre et des revenus de 6,73 milliards de dollars. Les revenus ajustés ont représenté 6,88 milliards. Le consensus de place était logé à 98 cents de bénéfice ajusté par action pour 6,85 milliards de dollars de revenus. Le revenu net d'intérêt a été de 4,14 milliards de dollars, légèrement inférieur aux attentes. Le niveau total moyen des dépôts a représenté 503 milliards de dollars, contre 516 milliards de consensus. Le bénéfice net a atteint 1,63 milliard de dollars pour la période, sur une base ajustée, alors que le résultat net part du groupe a été de 847 millions de dollars.

* Spirit Airlines chute encore de plus de 10% en pré-séance à Wall Street après son plongeon de près de 50% mardi. La justice américaine a mis son veto au rapprochement entre le transporteur floridien et JetBlue Airways. Une opération de 3,8 milliards de dollars qui aurait nuit à la concurrence en éliminant la principale compagnie aérienne à tarifs réduits du pays et en entraînant une hausse des prix dans l'ensemble du secteur. "Si JetBlue était autorisé à engloutir Spirit - du moins comme proposé - cela éliminerait l'un des rares concurrents principaux du secteur du transport aérien qui offre une innovation et une discipline de prix uniques", a affirmé le juge William G. Young . " Pire encore, la fusion inciterait probablement JetBlue à abandonner davantage ses racines de transporteur non-conformiste à bas prix".

Cette décision représente une victoire majeure pour les autorités antitrust de l'administration Biden, qui ont adopté une approche plus agressive en matière de M&A et examinent actuellement le projet d'acquisition par Alaska Air Group de Hawaiian Holdings pour 1,9 milliard de dollars. JetBlue et Spirit ont soutenu que la consolidation est le seul moyen par lequel les petites compagnies aériennes peuvent concurrencer efficacement les transporteurs dominants. Dans une déclaration commune, les sociétés ont déclaré qu'elles " évaluaient les prochaines étapes dans le cadre de la procédure judiciaire ". Un accord entre Spirit et JetBlue aurait créé le cinquième plus grand transporteur aux États-Unis.

* Charles Schwab a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des dépôts bancaires supérieurs aux attentes à 290 milliards de dollars, contre 280 milliards de dollars de consensus. Les actifs totaux des clients ont représenté 8.520 milliards de dollars environ contre 8.430 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 68 cents, contre 64 cents de consensus de marché. Les revenus ont en revanche été légèrement inférieurs aux attentes de marché, à 4,46 milliards de dollars sur la période close. Les nouveaux actifs nets ont atteint 66,3 milliards de dollars sur la période. Le revenu net d'intérêt a été de 2,13 milliards de dollars, légèrement moins élevé que prévu. Le bénéfice net a dépassé le milliard de dollars.

* Walt Disney a déclaré qu'il ne soutenait pas les candidats à son conseil d'administration proposés par des actionnaires activistes, dans un document déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain.

* Alibaba et les autres entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis reculent fortement avant l'ouverture, à la suite de données économiques chinoises sans relief.