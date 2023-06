Wall Street : le rouge domine encore

(Boursier.com) — A l'image des places européennes, les futures évoluent en légère baisse à Wall Street, les investisseurs jouant la carte prudence avec les incertitudes liées à la politique monétaire et à la situation en Russie après la spectaculaire rébellion armée des mercenaires du groupe Wagner.

Les trois principaux indices américains ont rendu du terrain la semaine passée, le Nasdaq Composite subissant sa première perte hebdomadaire depuis huit semaines, tandis que le S&P 500 a mis fin à une série haussière de cinq semaines. Wall Street affiche néanmoins un bilan largement positif sur juin et l'ensemble du premier semestre avec notamment un gain de plus de 28% pour le Nasdaq cette année.

Aucune décision de politique monétaire cette semaine mais un rendez-vous non moins important : le Forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal. Les grands argentiers devraient profiter de l'occasion pour rappeler que le combat contre l'inflation n'est pas terminé malgré les progrès réalisés jusqu'à présent.

Mais c'est surtout l'invraisemblable situation en Russie au cours du week-end qui retient l'attention en ce début de semaine. "Le soulèvement armé en Russie (...) bien qu'il ait été avorté, expose les risques d'instabilité en Russie", indique à 'Reuters' Vishnu Varathan chez Mizuho Bank. "Les actifs à risque pourraient être moins performants, surtout si les risques géopolitiques réapparaissent". Michael Wilson, stratège renommé de Morgan Stanley, estime lui que les actions américaines pourraient connaître de fortes secousses dans un proche avenir. "Les vents contraires l'emportent largement sur les vents arrière et nous pensons que les risques d'une correction majeure ont rarement été plus élevés", affirme le spécialiste dans une note clients.

"Les événements de ce week-end nous font réaliser qu'il est important d'avoir des couvertures géopolitiques dans le portefeuille, donc nous avons toujours eu des matières premières remplissant ce rôle", a de son côté affirmé à 'Télévision Bloomberg' Trevor Greetham, responsable multi-actifs chez Royal London Asset Management. "Quand il y a soudainement un grand événement militaire, les prix des matières premières peuvent monter en flèche et vous avez cette protection". La Russie est un producteur clé de l'OPEP+, avec l'Arabie saoudite, et toute agitation prolongée dans le pays pourrait se répercuter sur les marchés pétroliers. Le baril de brut pointe en légère baisse ce matin autour des 73,6$ à Londres.

Sur le front économique, seul l'Indice manufacturier de la Fed de Dallas est au programme ce lundi. Demain, la journée sera plus chargée avec l'évolution des commandes de biens durables en mai, l'Indice FHFA du prix des maisons en avril ainsi que les ventes de logements neufs en mai sur le front immobilier. L'Indice de confiance des consommateurs du Conférence Board et l'Indice de la Fed de Richemont de juin seront également à suivre. Le point d'orgue de la semaine est prévu vendredi avec la publication de l'indice des dépenses personnelles de consommation (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

Du côté des entreprises, les résultats de Nike, Carnival, Walgreens et Rite Aid constitueront les principaux faits saillants de la semaine.

Sur le marché des devises, l'indice dollar est quasi stable, à 102,5 pts, tandis que l'euro remonte vers la barre des 1,09$ face au billet vert.

Les valeurs

* Tesla perd du terrain en pré-séance à Wall Street. Après Barclays, Goldman Sachs a, à son tour, dégradé le titre du constructeur à 'neutre'. La banque d'affaires évoque le récent rallye de la valeur ainsi qu'un environnement de prix difficile pour les véhicules neufs. La forte hausse de l'action peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les ventes mensuelles " solides " observées en avril et en mai, ainsi que des baisses de tarifs moins importantes que prévu au deuxième trimestre. Mais le contexte devient plus compliqué et des prix moins élevés devraient continuer de peser sur la marge brute ajustée du groupe d'Elon Musk. Cependant, GS estime que Tesla est bien placé pour maintenir une position concurrentielle forte sur le marché des véhicules électriques à long terme.