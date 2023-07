Wall Street : le rouge domine avant les 'minutes' de la Fed

(Boursier.com) — Wall Street évolue dans le rouge en début de séance: le Dow Jones recule de 0,34% à 34.300 points, le S&P500 perd 0,14% à 4.449 points et le Nasdaq se replie de 0,05% à 13.813 points. Après une journée et demie de fermeture, la bourse américaine s'inquiète à nouveau de la santé de l'économie chinoise alors que l'activité dans le secteur des services a fortement ralenti en juin : l'indice PMI calculé par Caixin et S&P Global est tombé à 53,9, au plus bas depuis cinq mois. En Europe, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale, tombé sous la barre des 50, a confirmé que la zone euro est à l'arrêt en raison notamment d'un essoufflement dans l'activité de services.

Aux Etats-Unis, en attendant le rapport mensuel sur l'emploi programmé vendredi, les opérateurs ont pris connaissance d'une hausse revue à +1,8% des commandes de biens durables pour le mois de mai. Hors transport, ces commandes de biens durables 'core' ont augmenté de 0,7%, contre +0,6% pour la lecture initiale.

Les commandes à l'industrie ont pour leur part progressé de seulement 0,3% en mai en comparaison du mois antérieur, contre +0,8% de consensus de marché et +0,3% pour la lecture révisée (en baisse) du mois d'avril. Hors transport, les commandes reculent de 0,5%, contre une hausse de 0,5% attendue.

Le marché attend désormais le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. La Fed a interrompu le mois passé son cycle de hausse des taux après 10 resserrements consécutifs, mais elle anticipe deux augmentations supplémentaires cette année. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à deux ans, le plus sensible à la politique monétaire, baisse d'environ trois points de base pour atteindre 4,91%, tandis que le rendement à 10 ans se tend de 3 pb à 3,88%. Cette courbe inversée est souvent interprétée comme le signe d'une crise économique à venir.

"Je n'ai jamais été aussi baissier sur l'économie sans être en récession à cause de la courbe des rendements, de la contraction de l'argent et du QT alors que les taux augmentent dans le même temps", déclare à 'Bloomberg TV' Ed Hyman, fondateur et président d'Evercore ISI. Le spécialiste estime que toute hausse des taux de la Réserve fédérale supérieure à une sera une erreur et augmentera la probabilité d'une récession.

Les investisseurs gardent également un oeil attentif sur la bataille commerciale et technologique entre Pékin et Washington après que la Chine eut fait part mardi de sa décision de limiter les exportations de métaux rares (le germanium et le gallium) servant notamment à la fabrication de puces et de véhicules électriques. Les contrôles à l'exportation de la Chine sur les métaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs ne sont "qu'un début", a déclaré un conseiller américain influent en matière de politique commerciale. La première visite en Chine (du 6 au 9 juillet) de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, aura ainsi pour but de réchauffer les relations entre les deux premières économies mondiales. La dirigeante insistera par ailleurs sur la nécessité de travailler de concert avec Pékin sur les questions du changement climatique, de la préparation aux pandémies et du surendettement, a indiqué un responsable du Trésor américain.

Sur le marché pétrolier, les cours évoluent dans le vert : le WTI (échéance août) gagne encore 2,6% à 71,6$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent (échéance septembre) prend désormais 0,25% à 76,4$ à Londres. Du côté des devises, l'indice dollar avance de 0,1 pt à 102,8 pts, tandis que l'euro grignote 0,1% face au billet vert, autour des 1,088$. Enfin, le Bitcoin recule de 2% à 30.430$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Meta (+3,6%) prévoit de lancer son application de microblogage appelée Threads, quelques jours après que le patron de Twitter, Elon Musk, s'est attiré des critiques en annonçant une limite temporaire sur le nombre de messages que les utilisateurs peuvent lire sur sa plate-forme.

* Moderna prend 2,4%. Le fabricant de vaccins a signé un protocole d'accord afin d'effectuer de la recherche, du développement et de la fabrication de médicaments à base d'ARNm en Chine. "Tout médicament produit dans le cadre de cet accord sera exclusivement destiné au peuple chinois et ne sera pas exporté", a déclaré un porte-parole à 'Reuters'. Il a refusé de commenter le montant de l'accord et n'a pas fourni d'autres détails. Moderna a déclaré en mai qu'elle recherchait des opportunités en Chine après avoir enregistré une entité juridique dans la deuxième économie mondiale. Son expansion en Chine continentale intervient alors que la croissance de ses revenus ralentit fortement en raison de la baisse de la demande mondiale pour son vaccin Covid-19, le seul produit approuvé de la société américaine.

* American Equity Investment Life Holding (+1,6%) va être racheté par Brookfield Reinsurance dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions d'environ 4,3 milliards de dollars. La branche de réassurance de Brookfield a accepté d'acquérir toutes les actions de l'assureur américain qu'elle ne possède pas encore pour 55$ pièce, soit avec une prime de 35% par rapport au cours de clôture d'American Equity du 23 juin, le dernier jour de bourse précédent les rumeurs d'intérêt de Brookfield. Brookfield et AEL ont précisé que l'accord se décompose en 38,85$ en espèces et le reste en actions Brookfield Asset Management. Brookfield Reinsurance est déjà le principal actionnaire de la firme basée à West Des Moines, dans l'Iowa, avec une participation d'environ 20%.

* Rivian Automotive gagne 1%, dopé par l'annonce par Amazon du lancement dans les prochaines semaines en Allemagne de ses premières camionnettes électriques produites par le constructeur américain.

* Tesla (stable) a réalisé des livraisons record de ses véhicules fabriqués en Chine au deuxième trimestre (247.217 unités), selon les données de l'Association des voitures particulières de Chine.

* UPS abandonne 2,3% alors que les négociations entre la direction et le syndicat Teamsters semblent dans une impasse. Le syndicat a indiqué que les négociations s'étaient effondrées après qu'UPS "se soit éloigné de la table". La société de logistique et de livraison a répondu qu'elle ne s'était pas éloignée et encourage le syndicat à revenir à la table des discussions. Les deux parties se répondent par communiqués interposés alors qu'elles tentent de parvenir à un accord pour empêcher une grève lorsque le contrat actuel, qui couvre quelque 340.000 travailleurs, expirera à la fin du mois. En cas d'échec des pourparlers, les salariés ont déjà été autorisés à cesser le travail, pour ce qui serait une première depuis 1997.

* Micron perd 2% après que la Chine eut décidé de limiter les exportations de métaux rares servant notamment à la fabrication de puces et de véhicules électriques, mesure perçue comme une riposte aux restrictions imposées par Washington dans le domaine technologique qui pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement.

* Apple (-0,1%) a enfreint deux brevets d'Optis dans la technologie 4G, a annoncé mardi la Cour d'appel de Londres, rejetant l'appel du géant américain dans un litige de longue date.