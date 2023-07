Wall Street : le rouge devrait dominer, la Chine inquiète encore

(Boursier.com) — Dans le sillage des places européennes et asiatiques, Wall Street évolue dans le rouge en pré-séance. Après une journée et demie de fermeture, la bourse américaine s'inquiète à nouveau de la santé de l'économie chinoise alors que l'activité dans le secteur des services a fortement ralenti en juin : l'indice PMI calculé par Caixin et S&P Global est tombé à 53,9, au plus bas depuis cinq mois. En Europe, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale, tombé sous la barre des 50, a confirmé que la zone euro est à l'arrêt en raison notamment d'un essoufflement dans l'activité de services.

Aux Etats-Unis, en attendant le rapport mensuel sur l'emploi programmé vendredi, les opérateurs prendront connaissance de l'évolution des commandes de biens durables en mai et, surtout, du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. La Fed a interrompu le mois passé son cycle de hausse des taux après 10 resserrements consécutifs, mais elle anticipe deux augmentations supplémentaires cette année.

"Il est trop tôt pour dire quelle sera l'ampleur de la récession à venir, mais il est clair qu'un ralentissement s'annonce", explique à 'Bloomberg TV' Fabiana Fedeli, directrice des investissements actions et multi-actifs chez M&G. " Il est trop tôt pour jeter l'éponge sur les actifs à risque que ce soit au niveau des actions ou du crédit. Mais en même temps, il faut rester assez haut sur le pôle qualité".

Les investisseurs gardent également un oeil attentif sur la bataille commerciale et technologique entre Pékin et Washington après que la Chine eut fait part mardi de sa décision de limiter les exportations de métaux rares (le germanium et le gallium) servant notamment à la fabrication de puces et de véhicules électriques. Les contrôles à l'exportation de la Chine sur les métaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs ne sont "qu'un début", a déclaré un conseiller américain influent en matière de politique commerciale. La première visite en Chine (du 6 au 9 juillet) de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, aura ainsi pour but de réchauffer les relations entre les deux premières économies mondiales. La dirigeante insistera par ailleurs sur la nécessité de travailler de concert avec Pékin sur les questions du changement climatique, de la préparation aux pandémies et du surendettement, a indiqué un responsable du Trésor américain.

Sur le marché pétrolier, le WTI (échéance août) gagne encore 1% à 70,4$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent (échéance septembre) consolide de 1,1% à 75,4$ à Londres. L'or noir a été soutenu en début de semaine par la décision de l'Arabie saoudite et de la Russie de réduire leur production d'or noir en août. Du côté des devises, l'indice dollar est stable à 102,7 pts, tandis que l'euro grignote 0,1% face au billet vert, autour des 1,009$. Enfin, le Bitcoin recule de 0,8% à 30.760$ sur Coindesk.