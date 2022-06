Wall Street : le rebond se poursuit, le pic d'inflation en vue ?

(Boursier.com) — Wall Street poursuit son rebond vendredi, les marchés tentant de se rassurer concernant le risque de récession lié à la politique monétaire plus restrictive de la Réserve fédérale. Malgré une chute du moral des ménages américains à un plus bas historique en juin, les anticipations d'inflation à un an ont légèrement baissé, le signe peut-être qu'un pic d'inflation approche. Les investisseurs ont aussi apprécié les derniers propos du patron de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, estimant qu'une récession peut être évitée aux Etats-Unis.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones bondit de 2,1% à 31.324 points, tandis que l'indice large S&P 500 gagne 2,38% à 3.885 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, bondit de 2,4% à 11.508 pts.

Le baril de brut WTI reprend 2,4% à 106,76$ sur le Nymex. L'once d'or consolide à 1.830,50$ (+0,04%). L'indice du dollar cède 0,2% à 104,25 pts face à un panier de devises de référence. Le Bitcoin se redresse un peu sur les 21.000$, à 21.024$ (+1% en 24h).

Sur les marchés obligataires, le "rally" des derniers jours a pris fin, et les rendements se retendent légèrement. Le rendement du T-Bond à 10 ans regagne 2 points de base à 3,11% et celui du "2 ans" reprend 4 pb à 3,05%. Le "10 ans" américain qui a commencé l'année vers 1,50%, avait frôlé les 3,50% le 14 juin dernier, avant de corriger.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans s'est stabilisé vendredi à 1,43% (+1 pb), après avoir atteint lundi son plus haut depuis 8 ans et demi, en décembre 2013, à plus de 1,76%. Fin 2021, le 10 ans allemand était encore négatif, à -0,18% avant que la BCE ne signale qu'elle s'apprêtait à son tour à relever ses taux, à partir de juillet prochain, pour juguler l'inflation (+8,1% dans la zone euro en mai).

L'inflation US pourrait plafonner dans les prochain mois

Aux Etats-Unis, les données macro-économiques du jour ont été interprétées plutôt positivement, même si l'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan a chuté à 50 en juin, un plus bas historique. L'indice était ressorti à 50,2 en lecture initiale, stable par rapport à mai.

Les attentes des consommateurs sur l'inflation à 12 mois, aussi mesurées par l'"UMich", ont en revanche très légèrement reculé à 5,3% en juin, contre 5,4% en mai. Une inflexion qui a suffi aux investisseurs pour commencer à espérer un pic d'inflation avant la fin 2022, qui pourrait décourager la Réserve fédérale de continuer à remonter ses taux directeurs en 2023.

Par ailleurs, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois de mai sont ressorties meilleures que prévu, à 696.000 unités, contre 590.000 de consensus de marché et après 629.000 pour la lecture révisée - en hausse - du mois d'avril. Le chiffre a rassuré après la baisse des permis de construire et des mises en chantier en mai.

Une pause dans la hausse des taux en 2023 ?

Les investisseurs ont aussi vu le verre à moitié plein dans les derniers propos de James Bullard, considéré comme le membre le plus "faucon" de la Fed en matière de hausse des taux. Le patron de la Fed de Saint-Louis a ainsi minimisé le risque d'une récession aux Etats-Unis, expliquant que la remontée des taux allait sans doute ramener la croissance vers sa tendance de long terme, mais pas en dessous de celle-ci.

"Nous en sommes au premier stade d'une phase d'expansion aux Etats-Unis (...) A moins que nous soyons frappés par un choc, il serait inhabituel de retomber en récession à ce stade", a-t-il dit. James Bullard a répété souhaiter voir le taux des "fed funds" monter à 3,5% d'ici la fin 2022, expliquant que la banque centrale pourrait envisager de réduire le coût du crédit une fois que l'inflation aurait reflué.

Sur les marchés à terme, les attentes de nouvelles hausses de taux en 2023 ont diminué en fin de semaine. L'outil FedWatch de CME Group anticipe que le taux des "'fed funds" se situera autour de 3,5% fin 2022, et qu'il reste au même niveau, voire un peu inférieur, à horizon de juillet 2023.

La récession est une "possibilité", reconnaît Powell

Les marchés se montrent donc désormais un peu plus optimistes que la Fed elle-même. Dans ses dernières projections économiques publiées le 15 juin, la banque centrale américaine a estimé que ses taux directeurs pourraient se situer autour de 3,4% fin 2022 et de 3,8% fin 2023, contre rappelons-le 1,50-1,75% actuellement. Une nouvelle hausse de 75 points de base est attendue en juillet pour contrer une inflation qui a atteint 8,6% en mai aux Etats-Unis, et pourrait dépasser les 9% dans les mois à venir avant de refluer, selon les économistes.

Mercredi et jeudi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, auditionné par le Congrès américain s'est montré très ferme face à l'envolée de l'inflation, affirmant que la détermination de la Fed à maîtriser les prix était "inconditionnelle", tout en admettant que la lutte contre la hausse des prix s'accompagnait d'un risque de hausse du chômage et de ralentissement économique. La veille, devant le Sénat, le patron de la Fed avait admis qu'il était "possible" que la hausse des taux entraîne une récession. "Ce n'est pas du tout l'effet recherché, mais c'est certainement une possibilité", avait-il ajouté, reconnaissant qu'un atterrissage en douceur allait être "très difficile".

De son côté, Mike Wilson, le directeur des investissements de Morgan Stanley, a indiqué que les chances de récession sont toujours inférieures à 50% aux Etats-Unis. "Ce n'est pas notre cas de base, c'est notre cas baissier", déclare le stratège cité par Bloomberg. Le rapport risque-récompense pour investir dans le S&P 500 reste néanmoins, selon lui, "assez médiocre". Wilson voit actuellement une probabilité de récession de 35%. Le spécialiste, réputé généralement baissier, qui avait bien anticipé la chute boursière cette année, se montre donc plus modéré au sujet de l'hypothèse désormais largement avancée par les experts d'une potentielle récession provoquée par un durcissement monétaire très rapide de la Fed dans un contexte d'inflation record.

VALEURS A SUIVRE

CarMax (+5,6%), le détaillant américain en véhicules d'occasion, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des bénéfices en déclin, mais supérieurs aux attentes de marché. Les revenus ont progressé au-dessus des anticipations, avec la hausse des prix des véhicules. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin mai 2022 a représenté 252 millions de dollars et 1,56$ par titre, contre 437 millions de dollars un an auparavant. Le consensus FactSet était logé à 1,49$ de bpa. Les revenus se sont appréciés quant à eux de près de 14% en glissement annuel et hors ventes de gros (+21% en données consolidées) pour atteindre 9,31 milliards de dollars, alors que le consensus FactSet était de 9,06 milliards de dollars.

Carnival (+11%), le géant de la croisière, bondit à Wall Street après la publication des comptes préliminaires du deuxième trimestre. L'opérateur a affiché sur la période un niveau positif de cash flow des opérations, mais ses revenus ont manqué le consensus. Le groupe évoque tout de même une croissance de près de 50% de l'activité en séquentiel, par rapport au premier trimestre fiscal. Le consensus FactSet de 2,76 milliards de dollars faisait pour sa part ressortir une expansion de 70%. Le taux d'occupation au deuxième trimestre s'est amélioré pour sa part à 69%, contre 54% sur le trimestre antérieur. La perte nette GAAP a été de 1,8 milliard, alors que la perte ajustée a atteint 1,9 milliard de dollars. Le groupe a terminé le trimestre avec un niveau de liquidités de 7,5 milliards de dollars. Les volumes de réservations sur le trimestre ont pratiquement doublé en séquentiel. Le groupe évoque le meilleur niveau de réservations depuis le début de la pandémie.

Bausch Health (+18%). Le président de Bausch Health, Joseph Papa, a démissionné avec effet immédiat. Cette décision de Papa de démissionner du conseil d'administration n'était pas due à un différend ou à un désaccord avec l'entreprise. Le conseil a nommé John Paulson au poste de président. Paulson est actuellement administrateur indépendant de Bausch + Lomb et président de Paulson & Co.

Merck & Co (+1%) poursuivrait sur la voie d'une acquisition de Seagen (+1,8%), croient savoir des personnes familières de la question citées par le Wall Street Journal. Les discussions auraient même accéléré avant une réunion programmée entre les deux compagnies. La société pharmaceutique américaine négocierait donc un possible rachat de la biotech Seagen, spécialisée dans les traitements du cancer. Selon les informations précédemment fournies par le WSJ, les deux sociétés sont conscientes d'un risque d'un blocage de leur mariage par les autorités de la concurrence. Avec Seagen, Merck renforcerait son portefeuille de médicaments anticancéreux, actuellement dominé par son blockbuster Keytruda. Seagen développe des thérapies ciblées, dont l'objectif est de viser les cellules cancéreuses avec plus de précision et de réduire les effets secondaires, et travaille aussi sur des traitements ciblant les tumeurs solides et les cancers hématologiques.

FedEx (+6,5%) a relevé jeudi soir ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2023. Le groupe, qui a changé de PDG depuis le 1er juin, a publié des comptes globalement en ligne avec les attentes pour son 4e trimestre fiscal 2022, achevé fin mai, mais s'est montré optimiste pour l'exercice qui vient de démarrer. Pour l'exercice fiscal 2023, Fedex s'attend ainsi à un bénéfice net par action (bpa) de 22,50 à 24,50$. Le point médian, à 23,50$, est supérieur aux attentes du consensus des analystes, logé à 22,21$. Au 4e trimestre fiscal, le bpa ajusté du groupe a atteint 6,87$ (+37% sur un an) et le chiffre d'affaires est ressorti à 24,39 milliards de dollars, en hausse d'environ 7,5% sur un an. Le consensus d'analystes de Refinitiv s'attendait à un peu mieux, à 6,86$ pour le bpa et 24,56 Mds$ de ventes.

Netflix (+4,6%). Le géant américain du streaming, qui a récemment fait face à un déclin inattendu de ses abonnements, a annoncé les licenciements de 300 employés, environ 4% de ses effectifs, dans le cadre d'un nouveau volet de réduction d'effectifs visant à abaisser les dépenses.