Wall Street : le pire n'est jamais certain

(Boursier.com) — La cote américaine pointe encore dans le vert avant bourse ce mardi, le S&P500 s'adjugeant 0,1% et le Nasdaq 0,5%. Hier soir, les principaux indices américains avaient littéralement flambé, le DJIA s'envolant de 5,09% et le Nasdaq de 4,49%, dopés essentiellement par les espoirs de réponse économique et monétaire coordonnée face à l'épidémie de coronavirus.

Il n'y aura aucune statistique économique aux Etats-Unis ce mardi, mais les puristes pourront toujours jeter un oeil aux interventions de Loretta Mester et Charles Evans de la Fed. Les ventes automobiles américaines seront par ailleurs surveillées.

En Asie ce matin, l'indice composite chinois SSE a repris encore 0,47% à 2.921 pts, mais le Nikkei a cédé 1,22% à 21.083 pts. L'indice coréen Kospi a gagné 0,58% à 2.014 pts.

La brutale correction des derniers jours a donc réveillé les intérêts acheteurs, malgré la crise sanitaire. Certains espèrent désormais une éventuelle action coordonnée des banques centrales pour relancer la machine économique dans ce contexte exceptionnel... Le G7 se dit prêt à prendre "toutes les mesures de soutien nécessaires". Par ailleurs, les ministres des finances et les banquiers centraux du G7 se disent prêts à renforcer bien évidemment leur collaboration face à la cette crise du coronavirus. Ils sont disposés à prendre des mesures et s'engagent à utiliser tous les instruments appropriés, selon le communiqué du jour. L'objectif est de parvenir à retrouver une croissance durablement solide... Les membres du G7 continueront donc à observer les évolutions de cette crise sanitaire et les conséquences économiques, afin d'adopter la réponse concertée la plus adaptée. Les mesures spécifiques ne sont pas encore annoncées, ce qui semble toutefois logique alors que l'incertitude demeure sur l'ampleur de la propagation et de l'impact économique et financier.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une baisse des taux d'un demi-point aux États-Unis le 18 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, est désormais... de 100% ! Le taux des fonds fédéraux serait alors ramené entre 1 et 1,25%, contre 1,50 à 1,75% à l'heure actuelle. Les derniers commentaires du patron de la Fed, Jerome Powell, plaident également pour un geste fort de la Banque face à la crise actuelle.

Dans ce contexte, Donald Trump insiste encore ce jour pour que la Fed baisse fortement ses taux. "La Banque Centrale d'Australie a baissé ses taux et indiqué qu'elle allait très probablement continuer afin de faire face à la situation du Coronavirus chinois et au ralentissement. Ils ont réduit à 0,5%, un plancher. D'autres pays font de même, si ce n'est plus. Notre Réserve Fédérale nous a fait payer des taux plus élevés que de nombreux autres, alors que nous devrions payer moins. Dur pour nos exportateurs et cela place les USA dans une situation concurrentielle désavantageuse. Cela devrait être l'inverse. Elle (ndlr : la Fed) devrait assouplir et baisser fortement les taux. La Fed de Jerome Powell a eu faux depuis le premier jour. Triste !", a déploré Trump.

....paying higher rates than many others, when we should be paying less. Tough on our exporters and puts the USA at a competitive disadvantage. Must be the other way around. Should ease and cut rate big. Jerome Powell led Federal Reserve has called it wrong from day one. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Dans le même temps, les cas de coronavirus se multiplient hors de Chine, aux Etats-Unis, en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Les pays les plus touchés hors de Chine, à savoir la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie, ont livré des bilans récents toujours aussi alarmants, même si le nombre quotidien de cas semble se stabiliser en Corée, où la surveillance rapprochée semble porter ses fruits.

La Chine a enregistré 125 nouvelles infections et 31 décès durant les dernières 24 heures, les chiffres les plus bas depuis le 20 janvier. Néanmoins, l'Organisation mondiale de la santé estime que les cas rapportés hors de Chine sont huit fois plus élevés que dans le pays à l'origine de l'épidémie sur les dernières 24 heures. Le nombre de morts dans le monde depuis le début de l'épidémie dépasse les 3.000. Les Etats-Unis comptent désormais six décès et une centaine de cas d'infection. Le bilan ne devrait évidemment pas s'améliorer à très court terme avec la multiplication des tests.

L'OCDE a prévenu que le coronavirus pourrait ainsi significativement peser sur la croissance mondiale, les perspectives demeurant hautement incertaines. La croissance globale du PIB pourrait tomber à 2,4% en 2020, contre 2,9% en 2019. Une possible croissance négative est envisagée au premier trimestre. Ces estimations tiennent compte d'un pic épidémique atteint au premier trimestre en Chine et d'une propagation 'légère à contenue' dans d'autres pays. En cas de crise sanitaire plus grave, la croissance du PIB mondial pourrait même tomber à 1,5% en 2020.

Rappelons par ailleurs que l'activité dans le secteur manufacturier en Chine a décroché en février à son plus bas historique avec l'épidémie de coronavirus. L'indice PMI manufacturier chinois est ainsi ressorti à 35,7 seulement contre 50 en janvier, selon le Bureau national de la statistique (BNS). Le consensus était de 46. L'activité dans le secteur chinois des services a également plongé. Le PMI officiel des services est tombé à 29,6 en février contre 54,1 en janvier.

Le taux de chômage en zone euro pour le mois de janvier 2020 est ressorti en ligne avec les attentes du consensus à 7,4%, stable en comparaison du mois antérieur. De même, le taux de chômage italien s'est affiché conforme aux attentes de marché à 9,8% en janvier, stable par rapport à décembre mais toujours très supérieur à la moyenne de la zone euro. Parmi les autres statistiques de la matinée, l'indice des prix à la production en zone euro a augmenté de 0,4% en janvier, par rapport au mois précédent, contre +0,5% de consensus et +0,1% pour la lecture révisée du mois antérieur. L'indice flash des prix à la consommation pour le mois de février 2020 a progressé de 1,2% en glissement annuel contre +1,4% de consensus (+1,2% pour l'indice ajusté - conforme au consensus).

Les valeurs

Apple a connu hier un vertigineux rebond de 9,31% à Wall Street à 298,81$, faisant remonter sa capitalisation boursière de... plus de 100 milliards de dollars, à 1.310 milliards de dollars environ. Microsoft a pris pour sa part 6,65% à 172,79$, pour une capitalisation boursière sensiblement équivalente... Le titre du groupe californien de Cupertino Apple demeure extrêmement volatil, le groupe étant très exposé en Chine, où avait débuté l'épidémie de coronavirus Covid-19.

Le titre pourrait profiter encore ce jour des annonces du sous-traitant taïwanais Foxconn, son principal fournisseur, qui dit prévoir une normalisation de sa production chinoise d'ici la fin du mois, mettant ainsi un terme aux perturbations consécutives à l'épidémie. Foxconn, aussi connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry, estime que plus de la moitié de son personnel saisonnier chinois s'est déjà remis au travail. Foxconn s'était précédemment plié aux contraintes soumises par les autorités chinoises pour limiter la propagation du coronavirus.

Target, le détaillant discount américain, cède du terrain à Wall Street, avant bourse ce mardi, le groupe ayant publié des profits trimestriels supérieurs aux attentes, mais des revenus un peu courts. Pour son quatrième trimestre fiscal, clos début février 2020, le groupe a dévoilé un bénéfice net de 834 millions de dollars soit 1,63$ par titre, contre 799 millions de dollars un an auparavant. Hors éléments, le bénéfice par action s'est élevé à 1,69$, contre un consensus FactSet de 1,65$. Les revenus consolidés ont progressé de près de 2% à 23,4 milliards de dollars, mais le consensus était de 23,45 milliards. La croissance à comparable, à 1,5%, a en revanche légèrement dépassé les attentes de marché. L'activité digitale a progressé de 20%. Pour son premier trimestre fiscal, le groupe envisage un bpa ajusté allant de 1,55 à 1,75$, fourchette entourant le consensus. Le bpa ajusté 2020 est attendu entre 6,70 et 7$.

Thermo Fisher Scientific a annoncé un accord pour l'acquisition du géant allemand du diagnostic moléculaire Qiagen, afin d'étendre son portefeuille de diagnostics, renforcé par "des capacités attractives de diagnostic moléculaire, y compris dans le test des maladies infectieuses". Les conseils d'administration ont unanimement approuvé la proposition de Thermo Fisher d'acquérir les titres Qiagen à 39 euros pièce en cash, offre présentant une prime de 23% environ sur la clôture de Qiagen le 2 mars à Francfort. L'Américain Thermo Fisher va ainsi lancer une offre pour l'acquisition de la totalité des titres ordinaires Qiagen. La transaction valorise ce dernier à environ 11,5 milliards de dollars au taux de change actuel, cette valorisation comprenant une dette nette d'environ 1,4 milliard de dollars.

Xerox Holdings a lancé officiellement lundi soir son offre d'achat non sollicitée sur le fabricant de PC et d'imprimantes HP Inc. Comme prévu, Xerox propose 24$ par action HP, dont 18,40$ en numéraire et le solde sous forme de 0,49 action Xerox pour chaque action HP. Le 10 février, Xerox avait relevé son offre de 22$ à 24$, espérant convaincre la direction de HP, qui s'est opposée jusqu'ici à ce rapprochement avec un acteur de plus petite taille. Rappelons que la capitalisation boursière de Xerox culmine à 7,2 milliards de dollars lundi, très inférieure à celle de HP (31,7 Mds$) ! La direction de HP, qui a rejeté jusqu'ici l'offre de Xerox, a indiqué sobrement lundi soir que son conseil d'administration étudierait cette offre non sollicitée.

Kohl's prend de la hauteur à Wall Street. La chaîne américaine de distribution a annoncé pour son quatrième trimestre un bénéfice de 265 M$ et 1,72$ par titre, en léger repli, ainsi qu'un bpa ajusté de 1,99$ à comparer à un consensus de 1,88$. Les revenus ont totalisé 6,83 Mds$, pratiquement stables, contre 6,52 Mds$ de consensus. Les ventes à comparable ont été également stables. Pour 2020, le détaillant prévoit un bpa allant de 4,20 à 4,60$ et une évolution des ventes à comparable allant de -1% à +1%.

AutoZone décroche après avoir manqué les attentes du consensus en termes de ventes. Le détaillant américain en pièces automobiles a annoncé pour son second trimestre fiscal, clos mi-février, un bénéfice net de 299 millions de dollars et 12,39$ par titre, contre 11,75$ de consensus. Les ventes ont totalisé 2,51 Mds$, contre 2,45 Mds$ un an plus tôt et 2,57 Mds$ de consensus. Le management évoque notamment les conditions climatiques pour expliquer ces ventes décevantes.

Chevron va soigner ses actionnaires. Le géant pétrolier californien a annoncé son intention de reverser 80 milliards de dollars à ses actionnaires sur une période de cinq ans.

Microchip Technology résiste bien à Wall Street ce jour. Le groupe vient pourtant de retirer sa guidance du fait de l'impact du coronavirus Covid-19, qui a causé des perturbations. Le groupe évoque une très faible demande en Asie, particulièrement en Chine, et des clients qui retourneraient au travail à un rythme plus lent que prévu. La normalisation de la supply chain serait également plus lente qu'attendu. Le groupe table donc désormais sur des revenus stables séquentiellement et retire ses estimations de profits pour le quatrième trimestre.