Wall Street : le nouveau plan de soutien à l'économie au centre du jeu

(Boursier.com) — Wall Street va tenter d'aligner une troisième séance dans le vert ce vendredi et ainsi enregistrer l'une de ses meilleures semaines depuis le mois de juillet. Les marchés continuent de tabler sur l'adoption de mesures de soutien de l'économie, sous une forme ou une autre, avant les élections américaines du 3 novembre... Il est pourtant encore difficile d'y voir clair tant les déclarations sont confuses, voire contradictoires, à Washington.

Après avoir rejeté en bloc le plan massif de 2.200 milliards de dollars proposé par les Démocrates, la Maison Blanche aurait changé de cap et travaillerait à nouveau sur un projet de plan de relance à grande échelle après que la présidente de la Chambre des représentant, Nancy Pelosi, eut repoussé l'idée de mesures ciblées pour les parties de l'économie les plus touchées par la crise du Covid-19. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin aurait déclaré à Pelosi que le président Donald Trump souhaite un accord sur un plan de relance global, selon Drew Hammill, un porte-parole de Pelosi.

Particulièrement attendues, les aides aux compagnies aériennes pourraient passer par le Congrès avant qu'un accord global ne soit voté - mais cela devrait être avancé dans le "contexte" d'un projet de loi plus large, a souligné Pelosi. "J'ai fait valoir auprès de mes collègues qu'il s'agit d'un cas particulier", a déclaré la Démocrate sur 'Bloomberg TV'. "Il n'y a pas de projet de loi autonome sans un projet de loi plus important".

L'évolution des pourparlers entre Démocrates et Républicains sera encore une fois le fil rouge de la journée alors qu'aucun indicateur de conjoncture d'importance n'est au programme ce vendredi. La course à la Maison Blanche reste également surveillée de très près. En attendant le prochain débat entre Joe Biden et Donald Trump (physique ou virtuel ?), le candidat démocrate semble creuser l'écart dans les sondages.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises) cède 0,27% à 93,40 points alors que les cours du brut évoluent en légère baisse après leur forte hausse de la veille.