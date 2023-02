Wall Street : le Nasdaq trébuche sous les 12.000 pts

(Boursier.com) — Wall Street, qui a plutôt bien réagi hier soir à un discours sans grande nouveauté de Jerome Powell (hausse de 1,9% du Nasdaq et gain de 0,8% sur le DJIA), est orienté cette fois en baisse ce mercredi. Le S&P 500 perd ainsi 0,64% à 4.137 pts, le Dow Jones 0,23% à 34.078 pts et le Nasdaq 1,01% à 11.991 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 0,5% à 77,6$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.886$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises.

L'interview de Powell hier soir n'a finalement pas apporté de mauvaise surprise. Le leader de la Fed s'en est plus ou moins tenu à son discours récent, prenant note du début du processus de désinflation mais mettant en garde contre de nouvelles hausses des taux. Il ne s'est donc pas montré hier plus agressif, comme certains pouvaient le redouter après l'excellent rapport sur l'emploi américain publié vendredi, marqué par un chômage au plus bas d'un demi-siècle et des créations d'emplois non-agricoles au très haut niveau de 517.000. Powell a déclaré que les taux devraient aller encore plus haut que ce à quoi le marché s'attendait actuellement "si nous continuons à obtenir" un marché du travail solide ou des rapports d'inflation plus élevés. Notons par ailleurs que les économistes de Morgan Stanley soulignent que les chiffres de l'emploi américain de janvier reflètent trois facteurs jugés temporaires : un temps exceptionnellement chaud, la résolution des grèves de l'enseignement supérieur en Californie et une très forte accélération de l'ajustement saisonnier.

Cette journée de mercredi comprend son lot de 'speakers' de la Fed, avec John Williams, Lisa Cook, Raphael Bostic, Christopher Waller et Neel Kashkari. Williams estime que si les conditions financières se détendent encore, il faudra aller plus haut sur les taux, qui resteront de toute manière à un niveau restrictif plusieurs années. Ce responsable vise une fourchette de 5 à 5,25% pour le pic de taux et juge que l'inflation pourrait s'avérer plus résistante que prévu, avec des prix élevés dans les services. Il note enfin que le marché du travail demeure extrêmement tendu. Cook ajoute quant à elle que la Fed n'en a pas terminé avec la hausse des taux, même si elle commence à observer des améliorations sur le front de l'inflation. Elle attend de nouveaux progrès cette année, mais qui pourraient être irréguliers. Elle table par ailleurs sur une croissance inférieure à la tendance cette année.

Les stocks préliminaires de grossistes du mois de décembre sont ressortis en hausse de 0,1% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec les attentes, après un gain de 0,9% en novembre.

Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 3 février a fait ressortir une hausse de 2,4 millions de barils des stocks de brut en comparaison de la semaine antérieure, un bond de 5 millions de barils des stocks d'essence et une hausse de 2,9 millions de barils des stocks de produits distillés.

La saison des publications financières trimestrielles américaines n'est pas encore terminée, loin de là. CVS Health, Uber Technologies, Eaton, CME Group, Emerson Electric, Dominion Energy, Yum! Brands, Fox Corporation, Teva Pharmaceutical, Coty, Trimble et CDW annoncent avant bourse ce mercredi. Walt Disney constitue le morceau de choix de la soirée, alors que le groupe de Bob Iger subit la pression de l'activiste Nelson Peltz pour redresser rapidement ses comptes. O'Reilly Automotive, Sun Life Financial, Equifax, MGM Resorts, Mattel, AvalonBay, International Flavors & Fragrances ou Robinhood, annoncent aussi ce soir après la clôture de Wall Street.

Les valeurs

Tesla (+2%), lors de sa journée investisseurs tant attendue du 1er mars, présentera sa troisième version du 'Master Plan' d'Elon Musk. Le constructeur de voitures électriques décrira "la voie vers un avenir énergétique entièrement durable pour la Terre" lors de cette journée investisseurs, a tweeté Musk. Tesla a déjà précisé que ses plans d'expansion et sa plate-forme de nouvelle génération pour les véhicules moins chers seraient à l'ordre du jour. Musk avait dévoilé son premier 'Master Plan' pour Tesla en 2006, décrivant les ambitions de construire une voiture de sport haute performance et d'utiliser les recettes de ce produit pour construire progressivement des véhicules électriques plus abordables. Dix ans plus tard, il avait présenté la deuxième version du plan, qui détaillait les ambitions de construire des toits solaires, de s'étendre à tous les principaux segments automobiles et de développer la capacité de conduite autonome de Tesla.

Alors que cette deuxième version du plan semble assez inachevée, le groupe va tout de même mettre à jour ses ambitions dès le mois prochain. Le titre Tesla a plus que décuplé depuis le deuxième Master Plan, mais la progression boursière vertigineuse a été enrayée l'année dernière par l'acquisition de Twitter et des livraisons de véhicules inférieures aux prévisions.

Uber (stable) vient d'annoncer un trimestre record et des perspectives optimistes. Le géant VTC a généré un bénéfice net de 595 millions de dollars au quatrième trimestre, ou 29 cents par action, contre 892 millions de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était de -15 cents par action. Le bénéfice net d'Uber comprenait toutefois un avantage net avant impôts de 756 millions de dollars en grande partie dû aux gains non réalisés de la réévaluation des investissements en actions. Uber a également annoncé un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 665 millions de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 624 millions. Les revenus sont passés de 5,8 milliards de dollars à 8,6 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 8,5 milliards. Les réservations brutes ont augmenté de 19% pour atteindre 30,7 milliards de dollars, en ligne avec le consensus.

"Nous avons terminé 2022 sur notre meilleur trimestre de tous les temps, avec une demande robuste et des marges record", a déclaré le directeur général Dara Khosrowshahi. Pour le premier trimestre, les dirigeants d'Uber prévoient des réservations brutes de 31 à 32 milliards de dollars, ainsi qu'un Ebitda ajusté allant de 660 à 670 millions de dollars. Les analystes tablaient sur 31,3 milliards de dollars de réservations brutes et 612 millions de dollars d'Ebitda.

Vertex Pharmaceuticals (-2%), le laboratoire de biotechnologies, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes, marqués par des revenus de produits en croissance de 11% à 2,3 milliards de dollars, un bénéfice opérationnel GAAP en augmentation de 18% à 1,03 milliard et un bénéfice net en hausse de 6% à 819 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté grimpe de 26% à 978 millions de dollars, 3,76$ par titre. Sur l'exercice, les revenus progressent de 18% à 8,93 milliards de dollars, alors que le bénéfice ajusté atteint 3,85 milliards, en vive hausse de 53%. Le groupe fournit enfin une guidance de revenus produits 2023 allant de 9,55 à 9,7 milliards de dollars.

Chipotle Mexican Grill (-5%), la chaîne américaine de restauration rapide tex-mex, a déçu à Wall Street. Chipotle a indiqué que des coûts accrus avaient impacté les bénéfices sur le trimestre écoulé, alors que les ventes ont quant à elles été déprimées pour cette saison des fêtes de fin d'année dans un contexte de "resserrement" des dépenses des consommateurs. La marge des restaurants était de 24% au quatrième trimestre, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 25%, les dirigeants citant des coûts élevés pour les tortillas, les produits laitiers, les haricots et le riz au cours de la période. La hausse des prix des menus d'environ 10% par rapport à l'année précédente, a contribué à compenser en partie cet impact, mais les transactions des clients ont décliné. Le management estime que le groupe est toutefois capable d'atteindre les 25% de marge sur les restaurants sur le long terme.

Les ventes comparables ont augmenté de 5,6% au quatrième trimestre, en dessous de l'estimation de 7% de croissance des analystes. La chaîne a affiché un bénéfice par action de 8,29$, en augmentation de 48%, mais le consensus était encore bien plus haut, à 8,9$. Le groupe indique qu'il voit toujours les clients à hauts revenus venir plus souvent et qu'il a pris la décision de ne pas "courir après" les clients avec des réductions de prix. Les revenus trimestriels se sont établis à 2,18 milliards de dollars, contre 1,96 milliard un an plus tôt et 2,23 milliards de dollars de consensus.

VF Corp (stable), la maison-mère de The North Face, Timberland, Vans ou Supreme, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus et profits supérieurs aux attentes. Le groupe dit par ailleurs explorer les cessions de certains actifs et d'autres actions. Sur le trimestre clos fin décembre, le groupe a affiché des revenus de 3,5 milliards de dollars en repli de 3%, alors que son bénéfice ajusté par action a décliné de 17% à 1,12$. Le consensus était d'environ 1$ de bénéfice ajusté par action pour 3,4 milliards de dollars de revenus.

Omnicom (+5%), le géant publicitaire américain, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 3,87 milliards de dollars, avec une croissance organique de 7,2%. Le profit opérationnel a été de 643 millions de dollars, soit une marge de 16,6%, pour un bénéfice dilué par action de 2,09$. Le consensus était de 1,98$ de bpa pour 3,75 milliards de dollars de revenus. "La croissance organique du chiffre d'affaires de 7,2% au quatrième trimestre a été plus forte que prévu, grâce à une performance résiliente dans toutes les zones géographiques mondiales et à une force continue dans nos disciplines à croissance plus rapide", a déclaré John Wren, président-directeur général d'Omnicom Group.

Yum! Brands (stable), la chaîne américaine de restauration, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des résultats supérieurs aux attentes. Le groupe connu pour ses marques KFC, Pizza Hut ou Taco Bell a réalisé un bénéfice net de 371 millions de dollars, ou 1,29$ par action, pour le quatrième trimestre, contre 330 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 1,31$, contre un consensus FactSet de 1,26$. Les revenus ont augmenté à 2,02 milliards de dollars, alors que le consensus était de 1,92 milliard. "Malgré un environnement difficile, nous avons réalisé une croissance généralisée des ventes de système de 8% hors Russie avec 24 milliards de dollars de ventes numériques, démontrant que nos marques emblématiques sont plus pertinentes, faciles et distinctives que jamais", a déclaré le DG David Gibbs. Le conseil d'administration a approuvé une hausse de 6,1% de son dividende trimestriel à 60,5 cents par action.

Teva Pharmaceutical (-5%), le géant israélien des traitements génériques, a publié pour le compte de son quatrième trimestre 2022 des revenus de 3,9 milliards de dollars, une perte par action de 1,1$ en GAAP et un bpa ajusté de 71 cents. Le consensus était précisément de 71 cents de bénéfice ajusté par action pour 3,93 milliards de dollars de revenus. Le groupe affiche ainsi sur l'exercice des ventes de 14,9 milliards de dollars et un bpa ajusté de 2,52$. Sur l'exercice 2023 juste entamé, Teva prévoit des revenus allant de 14,8 à 15,4 milliards de dollars, un Ebitda ajusté allant de 4,5 à 4,9 milliards, et un bpa ajusté logé entre 2,25 et 2,55$. Le free cash flow est anticipé entre 1,7 et 2,1 milliards. La guidance est un peu courte, puisque le consensus était de 2,52$ de bpa ajusté 2023 pour 15,23 milliards de facturations.

CVS Health (+4%) a confirmé ce mercredi l'acquisition programmée du fournisseur de soins Oak Street Health pour environ 9,5 milliards de dollars en cash, alors que le géant de la pharmacie cherche à se lancer dans le secteur des soins d'urgence. CVS a indiqué que la valeur de l'accord était de 10,6 milliards de dollars, dette comprise. Son offre par action de 39$ présente une prime d'environ 73% par rapport au dernier cours de clôture d'Oak Street avant que les discussions sur l'accord ne soient annoncées pour la première fois en janvier et près de 16% sur la clôture de mardi. L'accord est le troisième plus gros pour CVS au cours de la dernière décennie, après le rachat pour près de 13 milliards de dollars du fournisseur de services pharmaceutiques Omnicare en 2015 et l'acquisition de 69 milliards de dollars de l'assureur maladie Aetna en 2017. Avec l'acquisition d'Oak Street, CVS obtiendra le contrôle de 160 centres de soins primaires qui desservent les personnes assurées dans le cadre du programme Medicare du gouvernement américain, qui s'adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus ou qui remplissent les conditions en raison d'un handicap. Ces centres de soins primaires proposent examens de santé de routine, médecine préventive et diagnostic, gestion et traitement des problèmes de santé chroniques (...).

Microsoft (+1%) gagne encore du terrain à Wall Street après avoir pris 4,2% en clôture hier. Alors que les géants technologiques américains se battent pour la suprématie dans le domaine de l'intelligence artificielle, le géant software de Redmond semble avoir pris quelques longueurs d'avance suite à son investissement de plusieurs milliards dans OpenAI, à l'origine du robot conversationnel vedette ChatGPT, qui vient de franchir les 100 millions d'utilisateurs en un temps record de deux mois. Le responsable des appareils Microsoft et de la recherche, Yusef Mehdi, discutant de l'utilisation de ChatGPT par l'entreprise dans son moteur de recherche, Bing, n'a pas caché sa satisfaction, estimant que cette intégration allait ouvrir une nouvelle ère pour les moteurs de recherche. Ainsi, sans grande surprise, Microsoft a annoncé qu'il allait réorganiser son moteur de recherche Bing et son navigateur Web Edge avec l'intelligence artificielle.

Microsoft / Activision Blizzard (-2%). Le rachat de l'éditeur de jeux vidéos Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars par Microsoft soulève des problèmes de concurrence concernant les jeux en ligne et les consoles, a indiqué l'autorité britannique de la concurrence à l'issue d'une enquête approfondie. Un tel rapprochement entre le géant informatique et l'éditeur de 'Call of Duty' pourrait affecter la rivalité entre les consoles XBox et PlayStation (Sony), ce qui pourrait faire monter les prix des appareils et limiter le choix pour des millions de joueurs, selon la Competition and Markets Authority britannique (CMA).

eBay (-1%), le géant des enchères en ligne, a fait état de son intention de supprimer environ 4% de ses effectif. La société a déclaré que cette décision était motivée par la situation macroéconomique et sa concentration sur certains segments connaissant une croissance plus rapide que le reste des activités. "Ce changement nous donne un espace supplémentaire pour investir et créer de nouveaux rôles dans des domaines à fort potentiel - nouvelles technologies, innovations clients et marchés clés - et pour continuer à nous adapter (...) à l'évolution du paysage macro, du commerce électronique et de la technologie", a déclaré Jamie Iannone, directeur général de la place de marché, dans un message aux employés. Environ 500 postes sont donc concernés par les coupes.