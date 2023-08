Wall Street : le Nasdaq tente un rebond, avant Cisco et 'Amat'

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche désormais dans le vert ce lundi. Le S&P 500 prend 0,32% à 4.478 pts, le Dow Jones 0,04% à 35.294 pts et le Nasdaq 0,56% à 13.721 pts. Les opérateurs tentent quelques achats en attendant les publications financières des grands détaillants américains cette semaine, dont ceux de Walmart, Target et Home Depot. Dans les technologies, Cisco et Applied Materials annoncent aussi cette semaine. La cote américaine a quelque peu vacillé ces derniers jours, sur des prises de profits appuyées sur certaines 'mégacaps' technologiques. Des indicateurs chinois mitigés et un indice des prix à la production un peu trop élevé ont pesé sur les marchés la semaine dernière, alors que S&P et Dow Jones se rapprochaient de leurs sommets historiques. Les investisseurs privilégient toujours le scénario d'un atterrissage en douceur couplé à une inflation maîtrisée, ce qui permettrait ensuite à la Fed d'assouplir sa politique. Néanmoins, l'ampleur du rebond boursier du premier semestre limite la capacité de la place US à soutenir son rallye et encourage une saine consolidation.

La journée est assez calme ce lundi, sans publication marquante d'entreprise ni statistique nouvelle de conjoncture, mais les choses deviendront plus sérieuses dès demain, avec les ventes de détail US du mois de juillet, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les prix à l'import et à l'export, ainsi que l'indice du marché immobilier américain. Mercredi, les opérateurs prendront connaissance des mises en chantier de logements et permis de construire, de la production industrielle et de l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que des Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed. Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et l'indice des indicateurs avancés du Conference Board seront connus.

Les cours du brut fléchissent ce lundi. Le baril de brut WTI perd 0,3% sur le Nymex sous les 83$. L'once d'or cède 0,2% à 1.943$. L'indice dollar gagne 0,4% face à un panier de devises.

Goldman Sachs estime que la Fed devrait réduire ses taux d'intérêt au deuxième trimestre de l'année prochaine, que l'économie américaine entre ou non en récession. C'est ce qu'affirme du moins l'équipe économique de la banque d'affaires. Après l'une des campagnes de hausse des taux les plus agressives de l'histoire, le taux de référence de la Fed se situe actuellement entre 5,25% et 5,5%, au plus haut depuis 2001. Alors que les marchés estiment maintenant possible un atterrissage doux, l'équipe de GS prévoit une croissance "peu spectaculaire" et constate que l'inflation semble aller quant à elle dans la bonne direction.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, Home Depot, géant américain de la distribution dans le domaine du bricolage, publie demain ses résultats trimestriels. Agilent ou Cardinal Health annoncent aussi demain mardi. Cisco, leader des équipements de réseaux, publiera pour sa part mercredi soir. Target, TJX, Synopsys et JD.com seront aussi de la partie après-demain. Walmart, Ross Stores et Applied Materials dévoileront leurs derniers comptes jeudi.

Les valeurs

Tesla (-1%) a décidé de nouvelles réductions de prix en Chine, relève Bloomberg. Après le ralentissement du mois de juillet, le groupe d'Elon Musk semble donc vouloir relancer les volumes. Le constructeur automobile texan a réduit le prix des versions haut de gamme Long Range et Performance du SUV Model Y de 14 000 yuans (1 900$), à 299 900 yuans et 349 900 yuans respectivement, selon un article publié lundi sur son compte Weibo et relayé par Bloomberg. Une subvention d'assurance de 8 000 yuans sur les véhicules Model 3 nouvellement achetés a également été prolongée jusqu'à la fin du mois prochain. L'agence Bloomberg note que ces coupes suivent celles de la marque Zeekr de Geely Automobile Holdings, qui a baissé les prix jusqu'à 37 000 yuans la semaine dernière. Zhejiang Leapmotor Technologies a aussi abaissé ses prix au début du mois. Tesla a déclenché la guerre des prix avec une première série de réductions l'année dernière avant de nouvelles remises en janvier, rappelle l'agence.

Meta (stable) / Tesla. Notons aussi qu'Elon Musk et Mark Zuckerberg poursuivent leurs provocations en vue d'un éventuel combat de MMA, qui était programmé le 26 août. "Je pense que nous pouvons tous convenir qu'Elon n'est pas sérieux et qu'il est temps de passer à autre chose", a écrit le cofondateur de Facebook dans un article sur Threads, sa nouvelle application lancée pour concurrencer X, et qui est à l'origine de la brouille entre les deux géants de la tech. Les dirigeants des médias sociaux taquinent la possibilité d'un combat d'arts martiaux depuis juin, évoquant un "match en cage". Mais dans ses derniers commentaires sur la question, Mark Zuckerberg a déclaré que s'il était prêt à se battre, son rival continuait à trouver des raisons pour esquiver le face à face. Musk a indiqué sur X (ex-Twitter) qu'il allait tout simplement taper à la porte de Zuckerberg ce jour...

AMC plonge de 36% à Wall Street, malgré ses récents résultats trimestriels plutôt réconfortants. Les actions préférentielles "APE", en revanche, s'envolent de 15%... La chaîne américaine de cinémas vient de recevoir en effet l'approbation du tribunal pour son plan de conversion d'actions. Bloomberg rapporte que la Delaware Chancery Court a statué en faveur du plan de conversion d'actions d'AMC. Le règlement comprend des actions supplémentaires pour les actionnaires d'AMC, dont beaucoup s'étaient opposés au plan de financement de la société, invoquant la dilution conséquente. La décision de la juge de la Cour du Delaware, Morgan Zurn, met fin à une lutte juridique prolongée concernant les actions privilégiées d'AMC, ou APE, qui a opposé les principaux dirigeants de l'entreprise à une partie de la base d'investisseurs de détail, rappelle Bloomberg. Le mois dernier, Zurn avait surpris le marché en rejetant une version antérieure du règlement, faisant monter en flèche la valeur des actions ordinaires d'AMC et plonger les titres APE. Elle avait alors estimé que l'accord initial impliquait trop de réclamations potentielles contre l'entreprise.

Nikola (-12%), le constructeur automobile américain, chute à Wall Street avant bourse. Le groupe a annoncé un rappel de véhicules et une suspension temporaire des ventes après plusieurs incidents sur les batteries. La société rappelle un peu plus de 200 de ses camions Tre après qu'un enquêteur tiers a découvert qu'une fuite de liquide de refroidissement était probablement à l'origine d'un incendie au siège de la société à Phoenix en juin. Bien que Nikola ait déclaré que ses véhicules pouvaient rester en service, il a conseillé selon Bloomberg, par mesure de prudence, de se garer à l'extérieur jusqu'à ce qu'un correctif soit prêt dans les semaines à venir. Les enquêtes internes menées par les équipes de Nikola indiquent qu'un composant d'un seul fournisseur dans ses batteries est la source probable de fuites de liquide de refroidissement qu'un tiers a jugées comme la cause probable de l'incendie du camion de juin, ajoute Bloomberg. La société a déclaré que cela avait été corroboré par un autre incident thermique mineur la semaine dernière impliquant l'un de ses camions de validation technique en Arizona.

U.S. Steel bondit de 26% à Wall Street, alors que le groupe sidérurgique américain étudie ses options après avoir repoussé une offre d'acquisition de Cleveland-Cliffs (+4%) pour 7,25 milliards de dollars. Une telle opération aurait donné naissance à un nouveau colosse sectoriel, mais U.S. Steel préfère donc évaluer les alternatives à cette proposition en cash et actions représentant 35$ par titre. Cleveland-Cliffs a toutefois été invité à participer à la revue stratégique. United States Steel Corporation a confirmé ainsi avoir invité Cleveland-Cliffs Inc. à participer à son processus d'examen stratégique précédemment annoncé. La société a entamé un processus d'examen formel, avec l'aide de conseillers financiers et juridiques externes, afin d'évaluer les alternatives stratégiques pour la société après avoir reçu "plusieurs propositions non sollicitées allant de l'acquisition de certains actifs de production à la prise en compte de l'ensemble de la société".

U.S. Steel a donc reçu une proposition non sollicitée en cash et en actions de Cleveland-Cliffs pour acquérir toutes ses actions en circulation. "U.S. Steel n'a pas été en mesure d'évaluer correctement la proposition car Cleveland-Cliffs a refusé de s'engager dans le processus nécessaire et habituel pour apprécier l'évaluation et la certitude à moins qu'U.S. Steel n'accepte à l'avance les conditions économiques de la proposition", indique le groupe. Cliffs a précisé pour sa part avoir soumis sa proposition le 28 juillet et reçu une lettre de rejet dimanche, l'offre ayant été jugée "déraisonnable".

Apple (+1%), sur une pente glissante depuis une dizaine de jours à Wall Street suite à la publication de résultats trimestriels marqués par des ventes décevantes de l'iPhone, regagne un peu de hauteur. Le fournisseur du groupe californien de Cupertino, le Taïwanais Foxconn, a annoncé ce jour un repli modeste de 1% de son bénéfice net au deuxième trimestre, les difficultés économiques mondiales pesant toujours sur la demande d'électronique grand public. Foxconn a affiché un bénéfice trimestriel de 33 milliards de dollars de Taïwan, environ 1 milliard de dollars, contre 33,3 milliards de dollars de Taïwan l'année précédente, pour la même période. Le consensus était de moins de 26 milliards de dollars taïwanais de bénéfices. Foxconn s'attend à ce que les revenus de ses produits électroniques grand public intelligents diminuent légèrement en glissement annuel. Cette activité comprend les smartphones et représente la moitié des revenus de Foxconn. Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre diminuerait lui aussi légèrement. Le CA pour l'année complète est maintenant attendu en légère baisse, contre une stabilité auparavant.

PayPal, dont le cours de bourse abandonne près de 40% sur un an à Wall Street, remonte de 2% ce lundi. Le groupe a désigné le dirigeant d'Intuit, Alex Chriss, pour prendre sa tête en tant que directeur général. Le géant des services de paiement numérique a donc choisi Chriss, un vétéran d'Intuit qui y dirigeait récemment l'entité dédiée aux petites entreprises et travailleurs indépendants. Il prendra la succession de Dan Schulman, qui avait annoncé plus tôt qu'il prévoyait de démissionner vers la fin de l'année. "Avec sa vaste expérience dans le développement de produits, sa passion pour le service aux clients et son engagement de longue date à autonomiser et à habiliter les petites entreprises, et ses antécédents éprouvés en matière de développement et d'inspiration de son équipe, Alex est le leader idéal pour faire avancer PayPal et accélérer les opportunités de croissance de l'entreprise", a déclaré le président de PayPal, John Donahoe. Chriss assumera donc le rôle de DG de PayPal le 27 septembre.

Okta grimpe de 4% à Wall Street. L'éditeur californien de logiciels, spécialiste de la gestion des identités et des accès, bénéficie d'une recommandation de Goldman Sachs, qui vient de revoir son opinion de 'vendre' à 'achat' suite à la correction boursière observée depuis deux ans. GS perçoit un potentiel supérieur à 25% sur le dossier.